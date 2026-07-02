|Základní detaily závodu
|Informace
|Termín konání
|4. července – 26. července 2026
|Místo konání
|Španělsko a Francie
|Grand Départ
|Barcelona (Španělsko)
|Počet etap
|21 etap
|Obhájce prvenství
|Tadej Pogačar (Slovinsko)
|Kde sledovat Tour de France
|Eurosport, ČT Sport
Trasa a klíčové body Tour de France 2026
Ročník 2026 obsahuje celkem 21 etap rozdělených podle profilů na rovinaté, zvlněné a horské, které doplňují dvě časovky:
- Časovky: Hned 1. etapa v Barceloně je koncipována jako týmová časovka (TTT) na 19,7 km. Individuální časovka (ITT) je zařazena jako 16. etapa a měří 26 km na trase mezi Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains.
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Tour de France 2026: Přehled etap a trasa. Kteří Češi se mají představit na startu?
- Horská stoupání: Peloton projde čtyřmi hlavními pohořími. V Pyrenejích je připraven cíl 6. etapy na Gavarnie-Gèdre po přejezdu Col du Tourmalet. Následuje Centrální masiv (10. etapa s cílem v Le Lioran), Vogézy (14. etapa Le Markstein) a Alpy.
- Alpské finále: Druhý týden uzavírá horský dojezd na Plateau de Solaison (15. etapa). V závěrečném týdu cyklisté absolvují dojezd na Orcières-Merlette (18. etapa) a následně dva dny v okolí Alpe d’Huez. 19. etapa končí přímo na tomto stoupání, 20. etapa vede přes Col du Galibier a Col de la Sarenne s opětovným cílem na Alpe d’Huez.
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Kdo vyhraje Tour de France: Kurzy na celkové pořadí
Na celkové vítězství má nejnižší kurz slovinský obhájce prvenství Tadej Pogačar (1,25), následovaný dánským jezdcem Jonasem Vingegaardem (4,00).
|Jméno jezdce
|Tým / Stáj
|Kurz Synot Tip
|Tadej Pogačar
|UAE Team Emirates-XRG
|1,25
|Jonas Vingegaard
|Visma | Lease a Bike
|4,00
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM
|13,00
|Isaac Del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|19,00
|Remco Evenepoel
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|23,00
|Florian Lipowitz
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|26,00
|Juan Ayuso
|Lidl-Trek
|34,00
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|67,00
|Thomas Pidcock
|Pinarello-Q36.5
|125,00
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|150,00
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|200,00
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar
|200,00
|Lenny Martinez
|Groupama-FDJ
|200,00
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|200,00
|Thymen Arensman
|Ineos Grenadiers
|250,00
|Derek Gee
|Israel-Premier Tech
|250,00
|Matteo Jorgenson
|Visma | Lease a Bike
|300,00
|Adam Yates
|UAE Team Emirates
|300,00
|Jai Hindley
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|400,00
|Matthew Riccitello
|Israel-Premier Tech
|400,00
|Sepp Kuss
|Visma | Lease a Bike
|500,00
|Ilan van Wilder
|Soudal Quick-Step
|500,00
|Ben Healy
|EF Education-EasyPost
|500,00
Kdo vyhraje Tour de France: přehled favoritů
Statistická data z jarních závodů ukazují aktuální formu hlavních kandidátů na žlutý trikot.
- Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG): V dosavadním průběhu roku 2026 zvítězil na klasikách Strade Bianche, Milán-San Remo, Kolem Flander a Lutych-Bastogne-Lutych. V etapových závodech vyhrál celkové pořadí na Tour de Romandie (včetně 4 etapových prvenství) a na Tour de Suisse, kde v první etapě zvítězil po sólovém úniku dlouhém 69 kilometrů. Na Paris-Roubaix dojel druhý za Woutem van Aertem.
- Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike): V první fázi sezóny ovládl etapové závody Paříž-Nice a Volta a Catalunya. V květnu zvítězil v celkové klasifikaci na třítýdenním Giro d’Italia, kde si připsal 5 etapových vítězství. V předchozích pěti účastech na Tour de France neskončil v konečném hodnocení hůře než na druhém místě.
- Paul Seixas (Decathlon CMA CGM): Devatenáctiletý francouzský jezdec je nejmladším účastníkem Tour de France od 30. let 20. století. V letošní sezóně vyhrál celkové pořadí na Kolem Baskicka (Itzulia Basque Country) a jednorázovou klasiku Valonský šíp. Přípravný závod Critérium du Dauphiné po pádu v závěrečném víkendu nedokončil.
- Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG): Mexický cyklista zaznamenal v roce 2026 celková vítězství na třech etapových závodech: UAE Tour, Tirreno-Adriatico a Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
- Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe): V letošním roce si připsal 7 vítězství, včetně klasiky Amstel Gold Race. Na Lutych-Bastogne-Lutych obsadil třetí místo za Pogačarem a Seixasem. Červnové závody Critérium du Dauphiné a Tour de Suisse vynechal a absolvoval dvouměsíční tréninkový blok.
Přehled vítězů Tour de France za posledních 10 let
Historické statistiky z uplynulé dekády ukazují přechod výsledkové úspěšnosti mezi jednotlivými týmy. Zatímco roky 2016–2019 patřily britské stáji Sky (následně Ineos), od roku 2020 vyhrávají závod výhradně jezdci stájí UAE Team Emirates a Visma (dříve Jumbo-Visma).
|Rok
|Vítěz
|Tým
|Celkový čas
|2025
|Tadej Pogačar
|UAE Team Emirates-XRG
|76h 00′ 32″
|2024
|Tadej Pogačar
|UAE Team Emirates
|83h 38′ 56″
|2023
|Jonas Vingegaard
|Jumbo-Visma
|82h 05′ 42″
|2022
|Jonas Vingegaard
|Jumbo-Visma
|79h 33′ 20″
|2021
|Tadej Pogačar
|UAE Team Emirates
|82h 56′ 36″
|2020
|Tadej Pogačar
|UAE Team Emirates
|87h 20′ 05″
|2019
|Egan Bernal
|Team Ineos
|82h 57′ 00″
|2018
|Geraint Thomas
|Team Sky
|83h 17′ 13″
|2017
|Chris Froome
|Team Sky
|86h 20′ 55″
|2016
|Chris Froome
|Team Sky
|89h 04′ 48″
Vedlejší klasifikace Tour de France: Kurzy na zelený, puntíkovaný a bílý trikot
Kromě celkového pořadí jsou vypsány kurzy také na vítěze specifických soutěží o bodovací, vrchařský a mládežnický dres.
Bodovací soutěž (Zelený trikot)
Sedm etap s předpokládaným hromadným dojezdem určuje favority pro sprinterskou soutěž.
|Jméno jezdce
|Tým / Stáj
|Kurz Synot Tip
|Jasper Philipsen
|Alpecin-Deceuninck
|2,50
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|4,00
|Olav Kooij
|Visma | Lease a Bike
|4,50
|Mads Pedersen
|Lidl-Trek
|6,50
|Biniam Girmay
|Intermarché-Wanty
|9,00
|Tadej Pogačar
|UAE Team Emirates-XRG
|10,00
Vrchařská soutěž (Puntíkovaný trikot)
Bodové hodnocení na horských prémiích favorizuje vrchaře pro celkové pořadí i specialisty na dlouhé úniky.
|Jméno jezdce
|Tým / Stáj
|Kurz Synot Tip
|Tadej Pogačar
|UAE Team Emirates-XRG
|2,25
|Lenny Martinez
|Groupama-FDJ
|4,00
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|6,00
|Jonas Vingegaard
|Visma | Lease a Bike
|9,00
|Valentin Paret-Peintre
|Decathlon AG2R La Mondiale
|19,00
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|26,00
Soutěž jezdců do 25 let (Bílý trikot)
Klasifikace mladých jezdců vykazuje podle vypsaných kurzů nejnižší rozestupy mezi první trojicí závodníků.
|Jméno jezdce
|Tým / Stáj
|Kurz Synot Tip
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM
|2,25
|Isaac Del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|3,00
|Juan Ayuso
|Lidl-Trek
|4,50
|Matthew Riccitello
|Israel-Premier Tech
|17,00
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|19,00
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar
|19,00