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Kdo vyhraje Tour de France 2026? Aktuální kurzy a favorité

Kristýna Polášková
  13:04

Tadej Pogačar slaví vítězství v úvodní etapě závodu Kolem Švýcarska. | foto: Gian Ehrenzeller/KeystoneAP

Tour de France 2026 odstartuje 4. července úvodní časovkou v Barceloně. Kdo slavný cyklistický závod vyhraje? Přinášíme přehled kurzů sázkové kanceláře SynotTip, statistickou bilanci hlavních favoritů, přehled klíčových etap i další informace.
Tour de France 2026
Základní detaily závoduInformace
Termín konání4. července – 26. července 2026
Místo konáníŠpanělsko a Francie
Grand DépartBarcelona (Španělsko)
Počet etap21 etap
Obhájce prvenstvíTadej Pogačar (Slovinsko)
Kde sledovat Tour de FranceEurosport, ČT Sport

Trasa a klíčové body Tour de France 2026

Ročník 2026 obsahuje celkem 21 etap rozdělených podle profilů na rovinaté, zvlněné a horské, které doplňují dvě časovky:

  • Časovky: Hned 1. etapa v Barceloně je koncipována jako týmová časovka (TTT) na 19,7 km. Individuální časovka (ITT) je zařazena jako 16. etapa a měří 26 km na trase mezi Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains.

Tour de France 2026: Přehled etap a trasa. Kteří Češi se mají představit na startu?
  • Horská stoupání: Peloton projde čtyřmi hlavními pohořími. V Pyrenejích je připraven cíl 6. etapy na Gavarnie-Gèdre po přejezdu Col du Tourmalet. Následuje Centrální masiv (10. etapa s cílem v Le Lioran), Vogézy (14. etapa Le Markstein) a Alpy.
  • Alpské finále: Druhý týden uzavírá horský dojezd na Plateau de Solaison (15. etapa). V závěrečném týdu cyklisté absolvují dojezd na Orcières-Merlette (18. etapa) a následně dva dny v okolí Alpe d’Huez. 19. etapa končí přímo na tomto stoupání, 20. etapa vede přes Col du Galibier a Col de la Sarenne s opětovným cílem na Alpe d’Huez.

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Kdo vyhraje Tour de France: Kurzy na celkové pořadí

Na celkové vítězství má nejnižší kurz slovinský obhájce prvenství Tadej Pogačar (1,25), následovaný dánským jezdcem Jonasem Vingegaardem (4,00).

Kdo vyhraje Tour de France: Kurzy
Jméno jezdceTým / StájKurz Synot Tip
Tadej PogačarUAE Team Emirates-XRG1,25
Jonas VingegaardVisma | Lease a Bike4,00
Paul SeixasDecathlon CMA CGM13,00
Isaac Del ToroUAE Team Emirates-XRG19,00
Remco EvenepoelRed Bull-Bora-Hansgrohe23,00
Florian LipowitzRed Bull-Bora-Hansgrohe26,00
Juan AyusoLidl-Trek34,00
Tobias Halland JohannessenUno-X Mobility67,00
Thomas PidcockPinarello-Q36.5125,00
Antonio TiberiBahrain Victorious150,00
Mattias SkjelmoseLidl-Trek200,00
Cian UijtdebroeksMovistar200,00
Lenny MartinezGroupama-FDJ200,00
Richard CarapazEF Education-EasyPost200,00
Thymen ArensmanIneos Grenadiers250,00
Derek GeeIsrael-Premier Tech250,00
Matteo JorgensonVisma | Lease a Bike300,00
Adam YatesUAE Team Emirates300,00
Jai HindleyRed Bull-Bora-Hansgrohe400,00
Matthew RiccitelloIsrael-Premier Tech400,00
Sepp KussVisma | Lease a Bike500,00
Ilan van WilderSoudal Quick-Step500,00
Ben HealyEF Education-EasyPost500,00

Kdo vyhraje Tour de France: přehled favoritů

Statistická data z jarních závodů ukazují aktuální formu hlavních kandidátů na žlutý trikot.

Přehled vítězů Tour de France za posledních 10 let

Historické statistiky z uplynulé dekády ukazují přechod výsledkové úspěšnosti mezi jednotlivými týmy. Zatímco roky 2016–2019 patřily britské stáji Sky (následně Ineos), od roku 2020 vyhrávají závod výhradně jezdci stájí UAE Team Emirates a Visma (dříve Jumbo-Visma).

Přehled vítězů Tour de France za posledních 10 let
RokVítězTýmCelkový čas
2025Tadej PogačarUAE Team Emirates-XRG76h 00′ 32″
2024Tadej PogačarUAE Team Emirates83h 38′ 56″
2023Jonas VingegaardJumbo-Visma82h 05′ 42″
2022Jonas VingegaardJumbo-Visma79h 33′ 20″
2021Tadej PogačarUAE Team Emirates82h 56′ 36″
2020Tadej PogačarUAE Team Emirates87h 20′ 05″
2019Egan BernalTeam Ineos82h 57′ 00″
2018Geraint ThomasTeam Sky83h 17′ 13″
2017Chris FroomeTeam Sky86h 20′ 55″
2016Chris FroomeTeam Sky89h 04′ 48″
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Vedlejší klasifikace Tour de France: Kurzy na zelený, puntíkovaný a bílý trikot

Kromě celkového pořadí jsou vypsány kurzy také na vítěze specifických soutěží o bodovací, vrchařský a mládežnický dres.

Bodovací soutěž (Zelený trikot)
Sedm etap s předpokládaným hromadným dojezdem určuje favority pro sprinterskou soutěž.

Bodovací soutěž (Zelený trikot): Kurzy
Jméno jezdceTým / StájKurz Synot Tip
Jasper PhilipsenAlpecin-Deceuninck2,50
Tim MerlierSoudal Quick-Step4,00
Olav KooijVisma | Lease a Bike4,50
Mads PedersenLidl-Trek6,50
Biniam GirmayIntermarché-Wanty9,00
Tadej PogačarUAE Team Emirates-XRG10,00

Vrchařská soutěž (Puntíkovaný trikot)
Bodové hodnocení na horských prémiích favorizuje vrchaře pro celkové pořadí i specialisty na dlouhé úniky.

Vrchařská soutěž (Puntíkovaný trikot): Kurzy
Jméno jezdceTým / StájKurz Synot Tip
Tadej PogačarUAE Team Emirates-XRG2,25
Lenny MartinezGroupama-FDJ4,00
Richard CarapazEF Education-EasyPost6,00
Jonas VingegaardVisma | Lease a Bike9,00
Valentin Paret-PeintreDecathlon AG2R La Mondiale19,00
Mattias SkjelmoseLidl-Trek26,00

Soutěž jezdců do 25 let (Bílý trikot)
Klasifikace mladých jezdců vykazuje podle vypsaných kurzů nejnižší rozestupy mezi první trojicí závodníků.

Soutěž jezdců do 25 let (Bílý trikot)
Jméno jezdceTým / StájKurz Synot Tip
Paul SeixasDecathlon CMA CGM2,25
Isaac Del ToroUAE Team Emirates-XRG3,00
Juan AyusoLidl-Trek4,50
Matthew RiccitelloIsrael-Premier Tech17,00
Antonio TiberiBahrain Victorious19,00
Cian UijtdebroeksMovistar19,00

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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