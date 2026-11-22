|SP v biatlonu 2026/2027
|Základní informace
|Termín sezony:
|26. listopadu 2026 – 21. března 2027
|Mistrovství světa 2027:
|Otepää, Estonsko (10. – 21. února 2027)
|Zastávka v Česku:
|Nové Město na Moravě (21. – 24. ledna 2027)
|Obhájci velkého glóbu:
|Éric Perrot (muži), Lou Jeanmonnotová (ženy)
|Kurzy
|u Synot Tipu zde
Favorité mezi muži: Obhájí Perrot, nebo ho sesadí Norové?
Největším favoritem na zisk velkého křišťálového glóbu je obhájce Éric Perrot. Francouzský biatlonista v minulé sezoně střílel s téměř 90procentní úspěšností a celkové hodnocení vyhrál s náskokem 279 bodů. Dařilo se mu i na letním mistrovství Francie, kde vyhrál sprint i stíhací závod a dohromady zasáhl 29 z 30 terčů.
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Biatlon 2026/27: program a výsledky SP v biatlonu
Druhý nejnižší kurz vypsali bookmakeři na Sturlu Holma Lægreida (3,50). Mezi hlavní favority patří i další Nor Johan-Olav Botn (5,00), olympijský vítěz ve vytrvalostním závodě. V minulé sezoně skončil celkově třetí, přestože vynechal zastávky v Oberhofu a Ruhpoldingu. Na závěr ročníku v Oslu vyhrál závod s hromadným startem s čistou střelbou. K norským kandidátům na celkové prvenství patří také 34letý Vetle Sjåstad Christiansen (13,00), který v přípravě suverénně ovládl závody v Geilu.
|Biatlonista
|Kurz Synot Tip
|Éric Perrot (Francie)
|3,00
|Sturla Holm Laegreid (Norsko)
|3,50
|Johan-Olav Botn (Norsko)
|5,00
|Tommaso Giacomel (Itálie)
|9,05
|Sebastian Samuelsson (Švédsko)
|9,05
|Vetle Sjaastad Christiansen (Norsko)
|13,00
|Vítězslav Hornig (Česko)
|500,00
|Michal Krčmář (Česko)
|750,00
Favoritky mezi ženami: Obhájí Jeanmonnotová velký glóbus?
Nejnižší kurz na celkové vítězství má obhájkyně Lou Jeanmonnotová (2,35). Francouzka v minulé sezoně získala vedle velkého křišťálového glóbu také malé glóby za vytrvalostní závody, sprint a stíhací závody. V říjnové přípravě trefila všech 30 terčů a generálku v Haute Maurienne zakončila vítězstvím v závodě s hromadným startem.
Podle kurzů mají z jejích soupeřek největší šanci Italka Lisa Vittozziová (4,00) a další Francouzka Julia Simonová (5,00). Mezi favoritky patří také Švédka Elvira Öbergová (6,00). V přípravě přidala k rychlému běhu 90procentní úspěšnost na střelnici a suverénně vyhrála oba závody v Idre Fjäll. Překvapit může i čtyřiadvacetiletá Océane Michelonová (18,00). Olympijská vítězka v závodě s hromadným startem porazila Öbergovou už v letní přípravě.
|Biatlonistka
|Kurz Synot Tip
|Lou Jeanmonnotová (Francie)
|2,35
|Lisa Vittozziová (Itálie)
|4,00
|Julia Simonová (Francie)
|5,00
|Elvira Öbergová (Švédsko)
|6,00
|Océane Michelonová (Francie)
|18,00
|Maren Kirkeeideová (Norsko)
|18,00
|Tereza Voborníková (Česko)
|51,00
Jaké šance dávají bookmakeři Čechům?
V boji o velký křišťálový glóbus čeští biatlonisté mezi favority nepatří, přesto se v kurzové nabídce objevují tři domácí jména. Nejvýše je z českého pohledu hodnocena Tereza Voborníková, na jejíž celkový triumf je vypsán kurz 51,00 – stejný má například Švédka Anna Magnussonová.
V mužské kategorii figurují v nabídce dva čeští reprezentanti s výrazně vyššími kurzy. Na Vítězslava Horniga lze sázet v kurzu 500,00, zatímco u Michala Krčmáře je vypsán kurz 750,00. Pro oba české muže i Voborníkovou tak budou hlavním cílem spíše stabilní bodované výsledky v jednotlivých závodech a útok na elitní desítku v celkovém hodnocení.