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Kurzy na MS v basketbalu žen 2026: Zastaví někdo dvacetiletou nadvládu USA?

Kristýna Polášková
  18:16

Americké basketbalistky oslavují olympijské zlato z Tokia. Breanna Stewartová (10) a Sylvia Fowlesová (13). | foto: Reuters

Zajímá vás, kdo vyhraje MS v basketbalu žen 2026 v Německu? Dokáže vůbec někdo vzdorovat suverénním Spojeným státům americkým, které neprohrály už dvacet let? Prohlédněte si sázkové kurzy, hlavní vyzývatelky a šance české reprezentace.

Dominance USA: Dvacet let bez jediné porážky

Kurzy na fázi vyřazení - USA:

  • Finále: 5,50
  • Semifinále: 15,10
  • Čtvrtfinále: 34,00
  • 2. kolo (předkolo play-off): 150,00
  • Skupinová fáze: 250,00

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Americké basketbalistky jsou fenoménem, který ve světovém sportu těžko hledá obdoby. Zápas na mistrovství světa neprohrály od semifinále v roce 2006 v Brazílii, kde nestačily na Rusko. Na minulém šampionátu v Sydney v roce 2022 dominovaly s průměrným bodovým náskokem přes 40 bodů na utkání a ve finále přehrály Čínu 83:61.

Trenérka Kara Lawsonová navíc přivezla do Berlína pravděpodobně nejhvězdnější soupisku v historii.

Nominace USA na MS basketbalistek

  • Aliyah Bostonová, Paige Bueckersová, Caitlin Clarková, Napheesa Collierová, Kahleah Copperová, Chelsea Grayová, Rhyne Howardová, Kelsey Plumová, Angel Reeseová, Breanna Stewartová, A’ja Wilsonová (MVP minulého MS) a Jackie Youngová.

Své první seniorské mistrovství světa zažijí mladé hvězdy světového formátu Caitlin Clarková (nejužitečnější hráčka kvalifikačního turnaje v San Juanu) a Paige Bueckersová, po jejichž boku debutují na turnaji také Napheesa Collierová a Angel Reeseová.

MS v basketbalu žen 2026 v Německu: Program, skupiny, česká nominace

Velkou taktickou výhodou Američanek je možnost kvalitní rotace. Podle pravidel FIBA se hraje 40 minut a většina soupeřů točí pouze sedm až osm klíčových hráček. Tým USA může rovnoměrně nasazovat všech dvanáct reprezentantek bez jakéhokoliv poklesu tempa.

Kurzy na celkového vítěze MS 2026: Amerika a zbytek světa

Kurzy sázkové kanceláře Synot Tip pasují USA do role jednoznačného favorita s kurzem 1,20. Mezi největší konkurentky v boji o cenné kovy patří Francie, mistryně Evropy z Belgie, stříbrná Čína a Austrálie.

Kurzy na celkové vítězství a 2. místo:
TýmKurz na vítězstvíKurz na 2. místo
USA1,205,50
Francie10,00
Belgie12,00
Austrálie15,00
Španělsko26,00
Čína34,00
Německo41,00
Japonsko100,00
Nigérie100,00
Itálie100,00
Turecko125,00
Maďarsko200,00
Jižní Korea300,00
Mali300,00
Portoriko300,00
Česko500,00250,00

V jaké fázi turnaje skončí Česko?

Český tým bude usilovat především o postup ze skupiny do předkola play-off, zatímco u amerického výběru se očekává hladký postup pavoukem až do bojů o zlato.

Kurzy na fázi vyřazení - Česko:

  • Skupinová fáze: 1,40
  • 2. kolo (předkolo play-off): 3,25
  • Čtvrtfinále: 12,10
  • Semifinále: 82,00
  • Druhé místo: 250,00
  • Vítězství v turnaji: 500,00

Kdo ovládne tabulku střelkyň?

V americkém dresu se střelecká produkce dělí mezi řadu hvězd, což nahrává lídryním ostatních týmů, které tráví na palubovce maximum času. Horkou kandidátkou na nejlepší střelkyni celého šampionátu je vedle Breanny Stewartové či Caitlin Clarkové také belgická opora Emma Meessemanová.

Kdo ovládne tabulku střelkyň
HráčkaReprezentaceKurz
Breanna StewartováUSA5,00
Caitlin ClarkováUSA5,50
Dominique MalongováFrancie6,00
Emma MeessemanováBelgie7,00
Janelle SalaünováFrancie8,00
Napheesa CollierováUSA9,00
Cecilia ZandalasiniováItálie12,00
Gabby WilliamsováFrancie12,00
Rhyne HowardováUSA15,00
Kahleah CopperováUSA15,00
Alanna SmithováAustrálie17,00
Megan GustafsonováŠpanělsko19,00
Ezi MagbegorováAustrálie21,00
Julie VanloováBelgie21,00
Leonie FiebichováNěmecko26,00
Frieda BuhnerováNěmecko34,00
Julie AllemandováBelgie34,00
Mai YamamotováJaponsko34,00

Přehled finálových duelů MS v basketbalu žen (2006–2022)

  • 2022 (Austrálie): USA – Čína 83:61 (3. Austrálie, 4. Kanada)
  • 2018 (Španělsko): USA – Austrálie 73:56 (3. Španělsko, 4. Belgie)
  • 2014 (Turecko): USA – Španělsko 77:64 (3. Austrálie, 4. Turecko)
  • 2010 (Česko): USA – Česko 89:69 (3. Španělsko, 4. Bělorusko)
  • 2006 (Brazílie): Austrálie – Rusko 91:74 (3. USA, 4. Brazílie)
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