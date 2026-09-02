Dominance USA: Dvacet let bez jediné porážky
Kurzy na fázi vyřazení - USA:
Americké basketbalistky jsou fenoménem, který ve světovém sportu těžko hledá obdoby. Zápas na mistrovství světa neprohrály od semifinále v roce 2006 v Brazílii, kde nestačily na Rusko. Na minulém šampionátu v Sydney v roce 2022 dominovaly s průměrným bodovým náskokem přes 40 bodů na utkání a ve finále přehrály Čínu 83:61.
Trenérka Kara Lawsonová navíc přivezla do Berlína pravděpodobně nejhvězdnější soupisku v historii.
Nominace USA na MS basketbalistek
Své první seniorské mistrovství světa zažijí mladé hvězdy světového formátu Caitlin Clarková (nejužitečnější hráčka kvalifikačního turnaje v San Juanu) a Paige Bueckersová, po jejichž boku debutují na turnaji také Napheesa Collierová a Angel Reeseová.
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Velkou taktickou výhodou Američanek je možnost kvalitní rotace. Podle pravidel FIBA se hraje 40 minut a většina soupeřů točí pouze sedm až osm klíčových hráček. Tým USA může rovnoměrně nasazovat všech dvanáct reprezentantek bez jakéhokoliv poklesu tempa.
Kurzy na celkového vítěze MS 2026: Amerika a zbytek světa
Kurzy sázkové kanceláře Synot Tip pasují USA do role jednoznačného favorita s kurzem 1,20. Mezi největší konkurentky v boji o cenné kovy patří Francie, mistryně Evropy z Belgie, stříbrná Čína a Austrálie.
|Tým
|Kurz na vítězství
|Kurz na 2. místo
|USA
|1,20
|5,50
|Francie
|10,00
|–
|Belgie
|12,00
|–
|Austrálie
|15,00
|–
|Španělsko
|26,00
|–
|Čína
|34,00
|–
|Německo
|41,00
|–
|Japonsko
|100,00
|–
|Nigérie
|100,00
|–
|Itálie
|100,00
|–
|Turecko
|125,00
|–
|Maďarsko
|200,00
|–
|Jižní Korea
|300,00
|–
|Mali
|300,00
|–
|Portoriko
|300,00
|–
|Česko
|500,00
|250,00
V jaké fázi turnaje skončí Česko?
Český tým bude usilovat především o postup ze skupiny do předkola play-off, zatímco u amerického výběru se očekává hladký postup pavoukem až do bojů o zlato.
Kurzy na fázi vyřazení - Česko:
Kdo ovládne tabulku střelkyň?
V americkém dresu se střelecká produkce dělí mezi řadu hvězd, což nahrává lídryním ostatních týmů, které tráví na palubovce maximum času. Horkou kandidátkou na nejlepší střelkyni celého šampionátu je vedle Breanny Stewartové či Caitlin Clarkové také belgická opora Emma Meessemanová.
|Hráčka
|Reprezentace
|Kurz
|Breanna Stewartová
|USA
|5,00
|Caitlin Clarková
|USA
|5,50
|Dominique Malongová
|Francie
|6,00
|Emma Meessemanová
|Belgie
|7,00
|Janelle Salaünová
|Francie
|8,00
|Napheesa Collierová
|USA
|9,00
|Cecilia Zandalasiniová
|Itálie
|12,00
|Gabby Williamsová
|Francie
|12,00
|Rhyne Howardová
|USA
|15,00
|Kahleah Copperová
|USA
|15,00
|Alanna Smithová
|Austrálie
|17,00
|Megan Gustafsonová
|Španělsko
|19,00
|Ezi Magbegorová
|Austrálie
|21,00
|Julie Vanloová
|Belgie
|21,00
|Leonie Fiebichová
|Německo
|26,00
|Frieda Buhnerová
|Německo
|34,00
|Julie Allemandová
|Belgie
|34,00
|Mai Yamamotová
|Japonsko
|34,00
Přehled finálových duelů MS v basketbalu žen (2006–2022)
- 2022 (Austrálie): USA – Čína 83:61 (3. Austrálie, 4. Kanada)
- 2018 (Španělsko): USA – Austrálie 73:56 (3. Španělsko, 4. Belgie)
- 2014 (Turecko): USA – Španělsko 77:64 (3. Austrálie, 4. Turecko)
- 2010 (Česko): USA – Česko 89:69 (3. Španělsko, 4. Bělorusko)
- 2006 (Brazílie): Austrálie – Rusko 91:74 (3. USA, 4. Brazílie)