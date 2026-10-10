Velká pardubická 2026 živě: sledujte live stream u Tipsportu a Chance
Druhá říjnová neděle patří tradičně Velké pardubické, termín letošního 136. ročníku je 11. října 2026. Hlavní závod je posledním z celého dne, začít by se mělo okolo 15:30. Sledujte všechny napínavé souboje živě u Tipsportu.
Velká pardubická
Sázková kancelář Tipsport je hlavním partnerem dostihového sportu, kromě live streamů si nově zaregistrovaní přijdou na bonus 1 000 Kč. Polovinu z této částky lze využít pro sázky třeba právě na dostihy, zbytek pak využijí zájemci v online casinu.
Přímé přenosy jsou dostupné také u Chance – klikněte zde. Bonus je zde rovných 200 Kč, za které si můžete ihned vsadit.
Tyto dvě české sázkové kanceláře jsou jediné, které nabízí stream z nejprestižnějšího dostihu u nás, který má tradici už od roku 1874.
Velkou pardubickou v TV vysílá kanál ČT sport
Živé vysílání Velké pardubické 2026 v televizi má jako obvykle na starosti ČT sport, přenos začíná už od 10:30. Dostupná by měla být i online platforma ČT sport Plus.
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