|Grand Slam of Darts 2026 - informace
|Datum:
|14. – 22. listopadu 2026
|Místo:
|Wolverhampton, Anglie
|Počet hráčů:
|48
|Češi:
|Karel Sedláček
|Prize money:
|1 000 000 £
|Kde sledovat:
|Tipsport zde, Nova Sport 2
Grand Slam 2026 v šipkách: pravidla PDC turnaje
Šipkařská sezona se pomalu chýlí ke konci, ve druhé polovině listopadu je na programu tradiční Grand Slam ve Wolverhamptonu. Letos se pole hráčů zvýšilo na 48, mezi startujícími najdeme i Karla Sedláčka.
Hráči jsou rozděleni do celkem 16 skupin po třech, což je změna proti loňskému ročníku, kdy byly v každé čtyři šipkaři. Každého čekají dva zápasy, do play-off postupuje vždy pouze vítěz.
Celý turnaj se hraje na legy a klasickým formátem 501 double out, kdy musí být jednotlivé hry ukončeny dvojnásobkem nebo středem (bulls-eye).
Šipky Grand Slam 2026: program, výsledky, pavouk
V rámci letošního GrandSlamu v šipkách uvidíme celkem 9 hracích dnů. Karel Sedláček se ve skupině P utká s nasazeným Nathanem Aspinallem, a také s Maikem Kuivenhovenem.
V tabulce níže se podívejte se přehled zápasů českého šipkaře, od play-off vám nabídneme kompletní program a výsledky. Dokáže vyhrát znovu Luke Littler, který ve finále přehrál Luke Humphriese?
|Skupina P
|Sedláček – Aspinall
|15.11.,
|Sedláček – Kuivenhoven
|15.11.,
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Šipky 2026: přehled PDC turnajů, kalendář, program a výsledky
Seznam hráčů, Karel Sedláček ve skupině P
Na Grand Slam se dostanou skutečně jen ti nejlepší – kvalifikační systém počítá s těmi, kterým se nejvíce dařilo v uplynulých 12 měsících napříč různými úrovněmi turnajů PDC.
Této šipkařské akce se tedy účastní:
- vítězové + finalisté televizních majorů,
- vítězové MS juniorů, Development Tour, Challenge Tour, ženských podniků a národních šampionátů,
- vítězové turnajů Evropské Tour,
- vítězové turnajů Players Championship.
Tato jména ještě doplňují úspěšní hráči z kvalifikace pro držitele profesionálních PDC karet.
Karel Sedláček se kvalifikoval díky vyhranému turnaji Players Championship 30, na Grand Slamu už se představil i loni. Ve skupině tehdy obsadil třetí nepostupové místo.
|#
|Jméno
|Země
|1
|Luke Littler
|Anglie
|2
|Luke Humphries
|Anglie
|3
|Gian van Veen
|Nizozemsko
|4
|Gerwyn Price
|Wales
|5
|Jonny Clayton
|Wales
|6
|Ross Smith
|Anglie
|7
|James Wade
|Anglie
|8
|Josh Rock
|Severní Irsko
|9
|Stephen Bunting
|Anglie
|10
|Michael van Gerwen
|Nizozemsko
|11
|Nathan Aspinall
|Anglie
|12
|Wessel Nijman
|Nizozemsko
|13
|Ryan Searle
|Anglie
|14
|Chris Dobey
|Anglie
|15
|Luke Woodhouse
|Anglie
|16
|Jermaine Wattimena
|Nizozemsko
Kde sledovat šipky 2026 live: přímé přenosy online
Šipkařské livestreamy vysílá Tipsport zde, v plánu jsou samozřejmě i přímé přenosy z letošního Grand Slamu. Nově zaregistrovaní získávají bonus 1 000 Kč. Pokud už účet máte, lze využít také sázkovou kancelář Chance s bonusem 200 Kč.
Televizní vysílání má na starosti tradičně placený kanál Nova Sport 2, který si můžete pořídit například u poskytovatelů Telly, Oneplay, CANAL+, Magenta TV nebo Vodafone TV.
Prize money a odměny
Finanční odměny pro Grand Slam of Darts 2026 byly navýšeny na 1 000 000 £, což je v přepočtu asi 29 milionů korun. Vítěz získává přesně pětinu z této částky.
Další odměny jsou nastaveny takto:
- vítěz: 200 000 liber
- finalista: 100 000 liber
- semifinalista: 60 000 liber
- čtvrtfinalista: 35 000 liber
- osmifinalista: 20 000 liber
- 2. místo ve skupině: 12 500 liber
- 3. místo ve skupině: 7 500 liber