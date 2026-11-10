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Grand Slam of Darts 2026 - šipky: Program, výsledky, kde sledovat

Kamil Jurek
  16:45
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Luke Littler se raduje během finále World Matchplay proti Gerwynu Priceovi. | foto: CTK / imago sportfotodienst / Godfrey Pitt ČTK

Od 14. do 22. listopadu se v anglickém Wolverhamptonu koná další ročník prestižního šipkařského Grand Slamu. Hraje i Karel Sedláček, podívejte se na program, výsledky a kde sledovat přímé přenosy online.
Grand Slam of Darts 2026 - informace
Datum:14. – 22. listopadu 2026
Místo:Wolverhampton, Anglie
Počet hráčů:48
Češi:Karel Sedláček
Prize money:1 000 000 £
Kde sledovat:Tipsport zde, Nova Sport 2

Grand Slam 2026 v šipkách: pravidla PDC turnaje

Šipkařská sezona se pomalu chýlí ke konci, ve druhé polovině listopadu je na programu tradiční Grand Slam ve Wolverhamptonu. Letos se pole hráčů zvýšilo na 48, mezi startujícími najdeme i Karla Sedláčka.

Hráči jsou rozděleni do celkem 16 skupin po třech, což je změna proti loňskému ročníku, kdy byly v každé čtyři šipkaři. Každého čekají dva zápasy, do play-off postupuje vždy pouze vítěz.

Celý turnaj se hraje na legy a klasickým formátem 501 double out, kdy musí být jednotlivé hry ukončeny dvojnásobkem nebo středem (bulls-eye).

Šipky Grand Slam 2026: program, výsledky, pavouk

V rámci letošního GrandSlamu v šipkách uvidíme celkem 9 hracích dnů. Karel Sedláček se ve skupině P utká s nasazeným Nathanem Aspinallem, a také s Maikem Kuivenhovenem.

V tabulce níže se podívejte se přehled zápasů českého šipkaře, od play-off vám nabídneme kompletní program a výsledky. Dokáže vyhrát znovu Luke Littler, který ve finále přehrál Luke Humphriese?

Grand Slam of Darts 2026: program, výsledky, pavouk
Skupina P
Sedláček – Aspinall15.11., Sedláček – Kuivenhoven15.11.,

Šipky 2026: přehled PDC turnajů, kalendář, program a výsledky

Seznam hráčů, Karel Sedláček ve skupině P

Na Grand Slam se dostanou skutečně jen ti nejlepší – kvalifikační systém počítá s těmi, kterým se nejvíce dařilo v uplynulých 12 měsících napříč různými úrovněmi turnajů PDC.

Této šipkařské akce se tedy účastní:

  • vítězové + finalisté televizních majorů,
  • vítězové MS juniorů, Development Tour, Challenge Tour, ženských podniků a národních šampionátů,
  • vítězové turnajů Evropské Tour,
  • vítězové turnajů Players Championship.

Tato jména ještě doplňují úspěšní hráči z kvalifikace pro držitele profesionálních PDC karet.

Karel Sedláček se kvalifikoval díky vyhranému turnaji Players Championship 30, na Grand Slamu už se představil i loni. Ve skupině tehdy obsadil třetí nepostupové místo.

Nasazení hráči na Grand Slam of Darts 2026
#JménoZemě
1Luke LittlerAnglie
2Luke HumphriesAnglie
3Gian van VeenNizozemsko
4Gerwyn PriceWales
5Jonny ClaytonWales
6Ross SmithAnglie
7James WadeAnglie
8Josh RockSeverní Irsko
9Stephen BuntingAnglie
10Michael van GerwenNizozemsko
11Nathan AspinallAnglie
12Wessel NijmanNizozemsko
13Ryan SearleAnglie
14Chris DobeyAnglie
15Luke WoodhouseAnglie
16Jermaine WattimenaNizozemsko

Kde sledovat šipky 2026 live: přímé přenosy online

Šipkařské livestreamy vysílá Tipsport zde, v plánu jsou samozřejmě i přímé přenosy z letošního Grand Slamu. Nově zaregistrovaní získávají bonus 1 000 Kč. Pokud už účet máte, lze využít také sázkovou kancelář Chance s bonusem 200 Kč.

Televizní vysílání má na starosti tradičně placený kanál Nova Sport 2, který si můžete pořídit například u poskytovatelů Telly, Oneplay, CANAL+, Magenta TV nebo Vodafone TV.

Prize money a odměny

Finanční odměny pro Grand Slam of Darts 2026 byly navýšeny na 1 000 000 £, což je v přepočtu asi 29 milionů korun. Vítěz získává přesně pětinu z této částky.

Další odměny jsou nastaveny takto:

  • vítěz: 200 000 liber
  • finalista: 100 000 liber
  • semifinalista: 60 000 liber
  • čtvrtfinalista: 35 000 liber
  • osmifinalista: 20 000 liber
  • 2. místo ve skupině: 12 500 liber
  • 3. místo ve skupině: 7 500 liber
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