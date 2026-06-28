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Velká cena Rakouska formule 1: sázkové kurzy, favorité, kde sledovat

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  6:00

George Russell během kvalifikace na Velkou cenu Rakouska | foto: Reuters

Po divoké kvalifikaci na Velkou cenu Rakouska formule 1 přichází na řadu hlavní závod. Jede se v neděli 28.června od 15:00. V našem souhrnu najdete zajímavé sázkové kurzy, informace o televizním vysílání, i přehled posledních vítězů.

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Kvalifikaci ovládl George Russell z Mercedesu. Britský jezdec předčil na okruhu ve Spielbergu o 236 tisícin sekundy Charlese Leclerca z Ferrari. V čele pořadí zůstal i po vyšetřování, řešilo se, zda v závěru dostatečně zpomalil při vyvěšených žlutých vlajkách po havárii Maxe Verstappena z Red Bullu. Třetí skončil Lewis Hamilton.

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JezdecKurz
George Russell2,30
Andrea Kimi Antonelli3,50
Charles Leclerc5,00
Lewis Hamilton7,00
Max Verstappen15,00

Speciální sázkové příležitosti

Kromě klasických kurzů na vítěze závodu si můžete vsadit i na řadu speciálních příležitostí. Bookmakeři SynotTipu vypsali kurzy na to, zda během Velké ceny Rakouska vyjede na trať Safety Car nebo virtuální Safety Car, případně jestli bude závod přerušen červenými vlajkami. Nechybí ani sázky na nejrychlejší kolo, první odstoupení nebo vítězný tým.

Zajímavé kurzy

Vítězný rozdíl v cíli:

  • Pod 5 sekund 1,80
  • 5-10 sekund 3,40
  • Nad 10 sekund 3,75

Zajímavá je také nabídka na průběh závodu. Sázet lze například na

  • vítězný rozdíl v cíli
  • počet klasifikovaných jezdců jednotlivých stájí
  • nebo na to, kteří piloti skončí v elitní desítce, šestce či na stupních vítězů.

Fanoušci formule 1 si tak mohou vybrat z desítek různých tipů podle toho, jaký průběh rakouské Grand Prix očekávají.

Pořadí na startu Velké ceny Rakouska formule 1 2026
#JezdecTým
1Russell G.Mercedes
2Leclerc C.Ferrari
3Hamilton L.Ferrari
4Antonelli K.Mercedes
5Verstappen M.Red Bull
6Norris L.McLaren
7Piastri O.McLaren
8Hadjar I.Red Bull
9Lawson L.Racing Bulls
10Lindblad A.Racing Bulls
11Gasly P.Alpine
12Bortoleto G.Audi
13Bearman O.Haas
14Hulkenberg N.Audi
15Ocon E.Haas
16Colapinto F.Alpine
17Sainz C. Jr.Williams
18Albon A.Williams
19Perez S.Cadillac
20Bottas V.Cadillac
21Alonso F.Aston Martin
22Stroll L.Aston Martin

Vítězové předchozích ročníků GP Rakouska

RokVítězTým
2025Lando NorrisMcLaren
2024George Russel (Velká Británie)Mercedes
2023Max Verstappen (Nizozemsko)Red Bull
2022Charles Leclerc (Monaco)Ferrari
2021Max Verstappen (Nizozemsko)Red Bull
2020Valtteri Bottas (Finsko)Mercedes
2019Max Verstappen (Nizozemsko)Red Bull
  • Velká cena Rakouska se jela poprvé už v roce 1963, součástí MS je od roku 1970. Místem konání je od roku 2014 Red Bull Ring.
  • Okruh je dlouhý 4326 metrů, závodníky čeká 71 kol, tedy celkem 307, 018 km.
  • Trať Red Bull Ringu je známá výrazným výškovým profilem, rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem okruhu činí kolem 65 metrů.
  • Rekord trati drží Oscar Piastri, který v roce 2025 zajel kolo v čase 1:07.924.
  • Nejvíc vítězství ve Velké ceně Rakouska slavil Max Verstappen – z triumfu se radoval čtyřikrát.

Kde sledovat Velkou cenu Rakouska F1:

Přímý přenos Velké ceny Rakouska vysílá Nova Sport 5. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Oneplay
  • Pecka TV
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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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