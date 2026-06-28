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Kvalifikaci ovládl George Russell z Mercedesu. Britský jezdec předčil na okruhu ve Spielbergu o 236 tisícin sekundy Charlese Leclerca z Ferrari. V čele pořadí zůstal i po vyšetřování, řešilo se, zda v závěru dostatečně zpomalil při vyvěšených žlutých vlajkách po havárii Maxe Verstappena z Red Bullu. Třetí skončil Lewis Hamilton.
Jak kvalifikace zahýbala kurzovou nabídkou před hlavním závodem?
|Jezdec
|Kurz
|George Russell
|2,30
|Andrea Kimi Antonelli
|3,50
|Charles Leclerc
|5,00
|Lewis Hamilton
|7,00
|Max Verstappen
|15,00
Speciální sázkové příležitosti
Kromě klasických kurzů na vítěze závodu si můžete vsadit i na řadu speciálních příležitostí. Bookmakeři SynotTipu vypsali kurzy na to, zda během Velké ceny Rakouska vyjede na trať Safety Car nebo virtuální Safety Car, případně jestli bude závod přerušen červenými vlajkami. Nechybí ani sázky na nejrychlejší kolo, první odstoupení nebo vítězný tým.
Zajímavé kurzy
Vítězný rozdíl v cíli:
Zajímavá je také nabídka na průběh závodu. Sázet lze například na
- vítězný rozdíl v cíli
- počet klasifikovaných jezdců jednotlivých stájí
- nebo na to, kteří piloti skončí v elitní desítce, šestce či na stupních vítězů.
Fanoušci formule 1 si tak mohou vybrat z desítek různých tipů podle toho, jaký průběh rakouské Grand Prix očekávají.
|#
|Jezdec
|Tým
|1
|Russell G.
|Mercedes
|2
|Leclerc C.
|Ferrari
|3
|Hamilton L.
|Ferrari
|4
|Antonelli K.
|Mercedes
|5
|Verstappen M.
|Red Bull
|6
|Norris L.
|McLaren
|7
|Piastri O.
|McLaren
|8
|Hadjar I.
|Red Bull
|9
|Lawson L.
|Racing Bulls
|10
|Lindblad A.
|Racing Bulls
|11
|Gasly P.
|Alpine
|12
|Bortoleto G.
|Audi
|13
|Bearman O.
|Haas
|14
|Hulkenberg N.
|Audi
|15
|Ocon E.
|Haas
|16
|Colapinto F.
|Alpine
|17
|Sainz C. Jr.
|Williams
|18
|Albon A.
|Williams
|19
|Perez S.
|Cadillac
|20
|Bottas V.
|Cadillac
|21
|Alonso F.
|Aston Martin
|22
|Stroll L.
|Aston Martin
Vítězové předchozích ročníků GP Rakouska
|Rok
|Vítěz
|Tým
|2025
|Lando Norris
|McLaren
|2024
|George Russel (Velká Británie)
|Mercedes
|2023
|Max Verstappen (Nizozemsko)
|Red Bull
|2022
|Charles Leclerc (Monaco)
|Ferrari
|2021
|Max Verstappen (Nizozemsko)
|Red Bull
|2020
|Valtteri Bottas (Finsko)
|Mercedes
|2019
|Max Verstappen (Nizozemsko)
|Red Bull
- Velká cena Rakouska se jela poprvé už v roce 1963, součástí MS je od roku 1970. Místem konání je od roku 2014 Red Bull Ring.
- Okruh je dlouhý 4326 metrů, závodníky čeká 71 kol, tedy celkem 307, 018 km.
- Trať Red Bull Ringu je známá výrazným výškovým profilem, rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem okruhu činí kolem 65 metrů.
- Rekord trati drží Oscar Piastri, který v roce 2025 zajel kolo v čase 1:07.924.
- Nejvíc vítězství ve Velké ceně Rakouska slavil Max Verstappen – z triumfu se radoval čtyřikrát.
Kde sledovat Velkou cenu Rakouska F1:
Přímý přenos Velké ceny Rakouska vysílá Nova Sport 5. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Oneplay
- Pecka TV