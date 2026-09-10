|Detail
|Informace
|Datum konání
|Pátek 11. září 2026
|Start závodu
|17:00 SELČ
|Lokalita
|Québec, Kanada
|Kategorie UCI
|UCI WorldTour (1.UWT)
|Ročník
|15.
|Délka závodu
|206,0 km (20 okruhů po 10,3 km)
|Celkové převýšení
|2 780 m
|Počet startujících
|154 jezdců (22 týmů po 7 závodnících)
|Obhájce vítězství (2025)
|Julian Alaphilippe
Trasa a profil: 20 okruhů v ulicích Québecu
Na rozdíl od klasických závodů spojujících dvě různá města se Grand Prix Cycliste de Québec jede formou městského okruhu. Cyklisté absolvují celkem 20 okruhů o délce 10,3 km, což představuje souhrnnou délku 206 km a převýšení 2 780 metrů (139 m na jeden okruh).
Start i cíl se nacházejí na Abrahamových pláních (Plains of Abraham / Parc des Champs-de-Bataille). Každé kolo obsahuje dvě klíčová stoupání v závěrečných kilometrech:
- Côte de la Montagne / Rue du Fort: Stoupání na 8. kilometru okruhu měří 600 metrů s průměrným sklonem 9 %, přičemž nejprudší pasáž dosahuje 13 %.
- Montée Rue Saint-Louis / Avenue George-VI: Závěrečný kilometr okruhu stoupá s průměrným sklonem 3 až 4 % přímo do prostoru cíle na bulváru Grande Allée.
Kurzy na vítěze GP Québec 2026
Sázkové kanceláře vypsaly kurzy na celkové umístění před startem závodu. Nejnižší kurz je vypsán na Belgičana Remca Evenepoela, následují Thomas Pidcock a Isaac Del Toro Romero.
|Závodník
|Tým
|Kurz
|Remco Evenepoel
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|2,50
|Thomas Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling
|8,00
|Isaac Del Toro Romero
|UAE Team Emirates XRG
|8,00
|Michael Matthews
|Team Jayco AlUla
|13,00
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|13,00
|Jhonathan Narvaez
|UAE Team Emirates XRG
|15,00
|Guillermo Thomas Silva
|XDS Astana Team
|26,10
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates XRG
|29,10
|Quinn Simmons
|Lidl-Trek
|29,10
|Mauro Schmid
|Team Jayco AlUla
|29,10
|Corbin Strong
|NSN Cycling Team
|29,10
|Maxim Van Gils
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|34,00
|Paul Lapeira
|Decathlon CMA CGM Team
|34,00
|Jenno Berckmoes
|Lotto Intermarché
|34,00
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|41,00
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|51,00
|Alberto Bettiol
|XDS Astana Team
|67,00
|Ben Healy
|EF Education-EasyPost
|67,00
|Marc Hirschi
|Tudor Pro Cycling Team
|81,00
Startovní pole a týmy pro ročník 2026
Do kanadského závodu zasáhne celkem 22 stájí. Status UCI WorldTour zajišťuje účast všem 18 týmům nejvyšší divize, které doplnily tři pozvané ProTeamy a kanadská reprezentace:
- 18 týmů UCI WorldTeams: UAE Team Emirates XRG, Red Bull-Bora-Hansgrohe, Team Visma | Lease a Bike, Decathlon CMA CGM Team, Lidl-Trek, XDS Astana Team, Bahrain Victorious, Netcompany INEOS, Soudal Quick-Step, Alpecin-Premier Tech, Uno-X Mobility, Team Jayco AlUla, EF Education-EasyPost, NSN Cycling Team, Movistar Team, Lotto Intermarché, Groupama-FDJ United, Team Picnic PostNL.
- 3 ProTeamy: Tudor Pro Cycling Team, Pinarello-Q36.5 Pro Cycling, Modern Adventure Pro Cycling.
- 1 národní výběr: Équipe Canada.
Českou cyklistiku v pelotonu zastupuje Pavel Novák, startující za španělský Movistar Team se startovním číslem 143.
Historie a přehled vítězů
Premiérový ročník se konal v září 2010 a vyhrál jej Francouz Thomas Voeckler. V letech 2020 a 2021 byl závod zrušen. Poslední ročník v roce 2025 ovládl Julian Alaphilippe před Pavlem Sivakovem a Albertem Bettiolem.
Rekordmanem v počtu prvenství je Australan Michael Matthews, který v Québecu zvítězil třikrát (2018, 2019 a 2024). Dvě vítězství zaznamenali Simon Gerrans (2012, 2014) a Peter Sagan (2016, 2017).
|Rok
|1. místo
|2. místo
|3. místo
|2025
|Julian Alaphilippe (FRA)
|Pavel Sivakov (FRA)
|Alberto Bettiol (ITA)
|2024
|Michael Matthews (AUS)
|Biniam Girmay (ERI)
|Rudy Molard (FRA)
|2023
|Arnaud De Lie (BEL)
|Corbin Strong (NZL)
|Michael Matthews (AUS)
|2022
|Benoît Cosnefroy (FRA)
|Michael Matthews (AUS)
|Biniam Girmay (ERI)
|2019
|Michael Matthews (AUS)
|Peter Sagan (SVK)
|Greg Van Avermaet (BEL)