Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Velká cena Québecu 2026: Program, trasa, profil a startovní listina

Kristýna Polášková
  15:40

NAZDAR, KAMARÁDE. Remco Evenepoel zdraví na startu páté etapy Tour de France Tadeje Pogačara, který se vrátil do žluté. Trio úsměvů doplňuje lídr bodovačky Jonas Abrahamsen. | foto: Reuters

V pátek 11. září 2026 se v kanadském Québecu uskuteční 15. ročník jednodenního závodu Grand Prix Cycliste de Québec. Podnik ze série UCI WorldTour na 206 kilometrů provede peloton městským okruhem. Přinášíme vám profil trati, časový harmonogram, startovní listinu a přehled sázkových kurzů na vítěze.
Základní informace o závodu GP Québec
DetailInformace
Datum konáníPátek 11. září 2026
Start závodu17:00 SELČ
LokalitaQuébec, Kanada
Kategorie UCIUCI WorldTour (1.UWT)
Ročník15.
Délka závodu206,0 km (20 okruhů po 10,3 km)
Celkové převýšení2 780 m
Počet startujících154 jezdců (22 týmů po 7 závodnících)
Obhájce vítězství (2025)Julian Alaphilippe

Trasa a profil: 20 okruhů v ulicích Québecu

Na rozdíl od klasických závodů spojujících dvě různá města se Grand Prix Cycliste de Québec jede formou městského okruhu. Cyklisté absolvují celkem 20 okruhů o délce 10,3 km, což představuje souhrnnou délku 206 km a převýšení 2 780 metrů (139 m na jeden okruh).

Start i cíl se nacházejí na Abrahamových pláních (Plains of Abraham / Parc des Champs-de-Bataille). Každé kolo obsahuje dvě klíčová stoupání v závěrečných kilometrech:

  • Côte de la Montagne / Rue du Fort: Stoupání na 8. kilometru okruhu měří 600 metrů s průměrným sklonem 9 %, přičemž nejprudší pasáž dosahuje 13 %.
  • Montée Rue Saint-Louis / Avenue George-VI: Závěrečný kilometr okruhu stoupá s průměrným sklonem 3 až 4 % přímo do prostoru cíle na bulváru Grande Allée.

Kurzy na vítěze GP Québec 2026

Sázkové kanceláře vypsaly kurzy na celkové umístění před startem závodu. Nejnižší kurz je vypsán na Belgičana Remca Evenepoela, následují Thomas Pidcock a Isaac Del Toro Romero.

Kurzy na GP Québec 2026
ZávodníkTýmKurz
Remco EvenepoelRed Bull-Bora-Hansgrohe2,50
Thomas PidcockPinarello-Q36.5 Pro Cycling8,00
Isaac Del Toro RomeroUAE Team Emirates XRG8,00
Michael MatthewsTeam Jayco AlUla13,00
Paul SeixasDecathlon CMA CGM Team13,00
Jhonathan NarvaezUAE Team Emirates XRG15,00
Guillermo Thomas SilvaXDS Astana Team26,10
Tim WellensUAE Team Emirates XRG29,10
Quinn SimmonsLidl-Trek29,10
Mauro SchmidTeam Jayco AlUla29,10
Corbin StrongNSN Cycling Team29,10
Maxim Van GilsRed Bull-Bora-Hansgrohe34,00
Paul LapeiraDecathlon CMA CGM Team34,00
Jenno BerckmoesLotto Intermarché34,00
Giulio CicconeLidl-Trek41,00
Matteo JorgensonTeam Visma | Lease a Bike51,00
Alberto BettiolXDS Astana Team67,00
Ben HealyEF Education-EasyPost67,00
Marc HirschiTudor Pro Cycling Team81,00

Startovní pole a týmy pro ročník 2026

Do kanadského závodu zasáhne celkem 22 stájí. Status UCI WorldTour zajišťuje účast všem 18 týmům nejvyšší divize, které doplnily tři pozvané ProTeamy a kanadská reprezentace:

  • 18 týmů UCI WorldTeams: UAE Team Emirates XRG, Red Bull-Bora-Hansgrohe, Team Visma | Lease a Bike, Decathlon CMA CGM Team, Lidl-Trek, XDS Astana Team, Bahrain Victorious, Netcompany INEOS, Soudal Quick-Step, Alpecin-Premier Tech, Uno-X Mobility, Team Jayco AlUla, EF Education-EasyPost, NSN Cycling Team, Movistar Team, Lotto Intermarché, Groupama-FDJ United, Team Picnic PostNL.
  • 3 ProTeamy: Tudor Pro Cycling Team, Pinarello-Q36.5 Pro Cycling, Modern Adventure Pro Cycling.
  • 1 národní výběr: Équipe Canada.

Českou cyklistiku v pelotonu zastupuje Pavel Novák, startující za španělský Movistar Team se startovním číslem 143.

Historie a přehled vítězů

Premiérový ročník se konal v září 2010 a vyhrál jej Francouz Thomas Voeckler. V letech 2020 a 2021 byl závod zrušen. Poslední ročník v roce 2025 ovládl Julian Alaphilippe před Pavlem Sivakovem a Albertem Bettiolem.

Rekordmanem v počtu prvenství je Australan Michael Matthews, který v Québecu zvítězil třikrát (2018, 2019 a 2024). Dvě vítězství zaznamenali Simon Gerrans (2012, 2014) a Peter Sagan (2016, 2017).

Výsledky posledních ročníků
Rok1. místo2. místo3. místo
2025Julian Alaphilippe (FRA)Pavel Sivakov (FRA)Alberto Bettiol (ITA)
2024Michael Matthews (AUS)Biniam Girmay (ERI)Rudy Molard (FRA)
2023Arnaud De Lie (BEL)Corbin Strong (NZL)Michael Matthews (AUS)
2022Benoît Cosnefroy (FRA)Michael Matthews (AUS)Biniam Girmay (ERI)
2019Michael Matthews (AUS)Peter Sagan (SVK)Greg Van Avermaet (BEL)
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

SynotTip

Bonus
1 500 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Je US Open kasino? Na jeden zápas šly vklady za půl miliardy, vadí to i Noskové

Linda Nosková a Thajka Lanlana Tararudíová hrají druhé kolo US Open.

Americké sportovní akce na první pohled srší penězi. Mohli jste to vidět při letošním mistrovství světa ve fotbale či pravidelně na Super Bowlu. A pozadu nechce zůstat ani tenisové US Open....

MS v basketbalu žen 2026 v Německu: Program, skupiny, Češky

Česká basketbalistka Petra Holešínská zakončuje na turecký koš.

Mistrovství světa v basketbalu žen se po 28 letech vrací do Německa, kde se od 4. do 13. září 2026 uskuteční jubilejní 20. ročník. Po minulé redukci se šampionát rozšířil zpět na 16 týmů. Po 12...

10. září 2026  15:56

Velká cena Québecu 2026: Program, trasa, profil a startovní listina

NAZDAR, KAMARÁDE. Remco Evenepoel zdraví na startu páté etapy Tour de France...

V pátek 11. září 2026 se v kanadském Québecu uskuteční 15. ročník jednodenního závodu Grand Prix Cycliste de Québec. Podnik ze série UCI WorldTour na 206 kilometrů provede peloton městským okruhem....

10. září 2026  15:40

Česko - Řecko na ME ve volejbale mužů 2026: Preview, kurzy a kde sledovat živě

Čeští volejbalisté mají radost z povedené akce.

Česká volejbalová reprezentace mužů vstupuje do mistrovství Evropy 2026. Úvodní zápas Česko - Řecko v základní skupině A hostí italská Modena. Přečtěte si předzápasové preview, srovnání formy obou...

10. září 2026  15:27

Slavia - Lens v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě a sázkové kurzy

Fotbalisté Slavie se radují z gólu, který vstřelil Emmanuel Ayaosi.

Fotbalisté Slavie vstoupí do Ligy mistrů v domácím utkání proti francouzskému Lens. Podívejte se na kurzy, kde zápas sledovat i předpokládané sestavy.

10. září 2026  5:58,  aktualizováno  14:22

MotoGP - VC San Marina 2026 v TV: kde sledovat živě i s Filipem Salačem

Filip Salač (v čele) při závodě Velké ceny Británie.

Další zastávkou MS silničních motocyklů je Velká cena San Marina, která se jezdí na okruhu Misano v Itálii. V akci je i Filip Salač, sledujte přímé přenosy online.

10. září 2026  11:32

MS v rally 2026 – WRC: program, kalendář, výsledky a kde sledovat

Thierry Neuville ve svém voze Hyundai i20 N Rally1 během řecké Rallye Akropolis.

Mistrovství světa v rallye je tradiční seriál, známý také pod zkratkou WRC. V sezoně 2026 se jede celkem 14 zastávek, v článku najdete jejich program, výsledky, poznáte jezdce a zjistíte, kde...

10. září 2026  10:27

Rallye Chile 2026 – WRC: Program, etapy, výsledky a kurzy

Sami Pajari jede Paraguayskou rallye.

Seriál WRC zůstává v Jižní Americe, od 11. do 13. září se totiž jede pátý ročník Rally Chile. Dojede si pro další vítězství Sami Pajari? Podívejte se na harmonogram, mapy a výsledky. K dispozici jsou...

10. září 2026  10:18

US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky

Pohled na dvorec Arthura Ashe, na kterém Jakub Menšík a Karolína Muchová hrají...

US Open je posledním tenisovým grandslamem sezony. V pořadí už 146. ročník se znovu hraje v New Yorku, a to od 30. srpna do 13. září 2026. V akci je spousta českých nadějí – podívejte se na jejich...

10. září 2026  9:01

World Athletics Ultimate Championship 2026: Program, kde sledovat, Češi, výsledky

Lurdes Gloria Manuel dobíhá jako první v závodě na 400 metrů na Zlaté tretře v...

První ročník World Athletics Ultimate Championship se koná od pátku 11. do neděle 13. září 2026 v Budapešti. Unikátní akce se bude opakovat každé dva roky a na start se postaví výhradně úřadující...

10. září 2026

18. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa, kurzy a favorité individuální časovky

Primož Roglič na trati časovky v úvodní etapě Vuelty

Po dvou rovinatých etapách přichází na Vueltě na řadu 32,1 kilometru dlouhá individuální časovka. Pro Primože Rogliče představuje čtvrteční jízda proti chronometru ideální příležitost ke stažení...

10. září 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026: program zápasů, výsledky, Češi

Čeští volejbalisté se radují v zápase s Bosnou.

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 startuje 9. září a potrvá až do 26. září. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko. Mezi 24 elitními celky nechybí ani česká reprezentace, která...

9. září 2026  23:11

Vuelta 2026: Kurzy na vítěze. kdo vyhraje Vueltu?

Tým UAE Emirates s Tadejem Pogačarem během 21. etapy Tour de France

První dvě Grand Tours letošní sezony už znají své vítěze - Jonas Vingegaard suverénně ovládl Giro d’Italia a Tadej Pogačar triumfoval na Tour de France. Nyní se pozornost upírá k 81. ročníku...

9. září 2026  20:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet