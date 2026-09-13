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Velká cena Montréalu 2026: Program, trasa, profil a startovní listina

Kristýna Polášková
  0:06

PRVNÍ. Američan Brandon McNulty z UAE Emirates se raduje z vítězství patnácté etapy italského Gira. | foto: AP

V neděli 13. září 2026 se v Kanadě uskuteční 15. ročník jednodenního cyklistického závodu Grand Prix Cycliste de Montréal. Prestižní podnik kategorie UCI WorldTour nabídne městský okruh s celkovou délkou 214,4 kilometru a převýšením 4 304 metrů. Přinášíme detailní profil trasy, harmonogram a startovní listinu.
Základní informace o závodu GP Montreál
DetailInformace
Datum konáníNeděle 13. září 2026
LokalitaMontréal, Québec, Kanada
Kategorie UCIUCI WorldTour (1.UWT)
Ročník15.
Délka závodu214,4 km (16 okruhů po 13,4 km)
Celkové převýšení4 304 m
Počet startujících154 jezdců (22 týmů po 7 závodnících)
Obhájce vítězství (2025)Brandon McNulty

Trasa a profil: 16 okruhů kolem Mount Royal

Závod se jede formou městského okruhu. Závodníci absolvují celkem 16 identických okruhů o délce 13,4 km. Každý okruh obsahuje 269 výškových metrů, což v součtu znamená 4 304 nastoupaných metrů. Celkové převýšení je srovnatelné s horskými etapami na Tour de France, ovšem v nižší nadmořské výšce.

Během každého kola musí cyklisté překonat čtyři stoupání:

  • Côte Camilien-Houde: Nejdelší stoupání okruhu měří 1,8 km s průměrným sklonem 8 %.
  • Côte de la Polytechnique: Kratší úsek o délce 780 metrů s průměrným sklonem 6 %.
  • Avenue Pagnuelo: Stoupání zařazené do trasy v pozdějších ročnících, měří 534 metrů a dosahuje průměrného sklonu 7,5 %.
  • Avenue du Parc: Cílová rovinka je situována do stoupání o délce 560 metrů s průměrným sklonem 4 %.

Startovní pole a týmy pro ročník 2026

Do závodu nastupuje shodné startovní pole jako do pátečního podniku v Québecu, tedy 22 týmů s celkovým počtem 154 jezdců. Součástí pelotonu je 18 týmů kategorie UCI WorldTeams, 3 pozvané ProTeamy a kanadská národní reprezentace:

  • 18 týmů UCI WorldTeams: UAE Team Emirates XRG, Red Bull-Bora-Hansgrohe, Team Visma | Lease a Bike, Decathlon CMA CGM Team, Lidl-Trek, XDS Astana Team, Bahrain Victorious, Netcompany INEOS, Soudal Quick-Step, Alpecin-Premier Tech, Uno-X Mobility, Team Jayco AlUla, EF Education-EasyPost, NSN Cycling Team, Movistar Team, Lotto Intermarché, Groupama-FDJ United, Team Picnic PostNL.
  • 3 ProTeamy: Tudor Pro Cycling Team, Pinarello-Q36.5 Pro Cycling, Modern Adventure Pro Cycling.
  • 1 národní výběr: Équipe Canada.

Sledovaní závodníci na startu

Mezi přihlášenými závodníky figurují:

  • Brandon McNulty (UAE Team Emirates XRG): Obhájce vítězství z roku 2025 startující s číslem 1.
  • Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe): Jeden z hlavních favoritů do kopcovitého terénu.
  • Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike): Americký jezdec v roli lídra své stáje.
  • Thomas Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling): Britský klasikář startující za ProTeam.
  • Michael Matthews (Team Jayco AlUla): Vítěz z roku 2018 a specialista na kanadské klasiky.

Český cyklista Pavel Novák figuruje v nominaci španělské formace Movistar Team (startovní číslo 143).

Historie a přehled vítězů

První ročník Grand Prix Cycliste de Montréal se uskutečnil 12. září 2010 a jeho vítězem se stal Nizozemec Robert Gesink.

Rekordmany v počtu vítězství jsou Belgičan Greg Van Avermaet (2016, 2019) a Slovinec Tadej Pogačar (2022, 2024), oba vyhráli montrealský závod dvakrát. Dvojitého vítězství na obou kanadských klasikách v jednom roce dosáhli v historii pouze Simon Gerrans (2014) a Michael Matthews (2018).

Výsledky posledních ročníků
RokVítězTým
2025Brandon McNulty (USA)UAE Team Emirates XRG
2024Tadej Pogačar (SLO)UAE Team Emirates
2023Adam Yates (GBR)UAE Team Emirates
2022Tadej Pogačar (SLO)UAE Team Emirates
2019Greg Van Avermaet (BEL)CCC Team
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