|Detail
|Informace
|Datum konání
|Neděle 13. září 2026
|Lokalita
|Montréal, Québec, Kanada
|Kategorie UCI
|UCI WorldTour (1.UWT)
|Ročník
|15.
|Délka závodu
|214,4 km (16 okruhů po 13,4 km)
|Celkové převýšení
|4 304 m
|Počet startujících
|154 jezdců (22 týmů po 7 závodnících)
|Obhájce vítězství (2025)
|Brandon McNulty
Trasa a profil: 16 okruhů kolem Mount Royal
Závod se jede formou městského okruhu. Závodníci absolvují celkem 16 identických okruhů o délce 13,4 km. Každý okruh obsahuje 269 výškových metrů, což v součtu znamená 4 304 nastoupaných metrů. Celkové převýšení je srovnatelné s horskými etapami na Tour de France, ovšem v nižší nadmořské výšce.
Během každého kola musí cyklisté překonat čtyři stoupání:
- Côte Camilien-Houde: Nejdelší stoupání okruhu měří 1,8 km s průměrným sklonem 8 %.
- Côte de la Polytechnique: Kratší úsek o délce 780 metrů s průměrným sklonem 6 %.
- Avenue Pagnuelo: Stoupání zařazené do trasy v pozdějších ročnících, měří 534 metrů a dosahuje průměrného sklonu 7,5 %.
- Avenue du Parc: Cílová rovinka je situována do stoupání o délce 560 metrů s průměrným sklonem 4 %.
Startovní pole a týmy pro ročník 2026
Do závodu nastupuje shodné startovní pole jako do pátečního podniku v Québecu, tedy 22 týmů s celkovým počtem 154 jezdců. Součástí pelotonu je 18 týmů kategorie UCI WorldTeams, 3 pozvané ProTeamy a kanadská národní reprezentace:
- 18 týmů UCI WorldTeams: UAE Team Emirates XRG, Red Bull-Bora-Hansgrohe, Team Visma | Lease a Bike, Decathlon CMA CGM Team, Lidl-Trek, XDS Astana Team, Bahrain Victorious, Netcompany INEOS, Soudal Quick-Step, Alpecin-Premier Tech, Uno-X Mobility, Team Jayco AlUla, EF Education-EasyPost, NSN Cycling Team, Movistar Team, Lotto Intermarché, Groupama-FDJ United, Team Picnic PostNL.
- 3 ProTeamy: Tudor Pro Cycling Team, Pinarello-Q36.5 Pro Cycling, Modern Adventure Pro Cycling.
- 1 národní výběr: Équipe Canada.
Sledovaní závodníci na startu
Mezi přihlášenými závodníky figurují:
- Brandon McNulty (UAE Team Emirates XRG): Obhájce vítězství z roku 2025 startující s číslem 1.
- Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe): Jeden z hlavních favoritů do kopcovitého terénu.
- Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike): Americký jezdec v roli lídra své stáje.
- Thomas Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling): Britský klasikář startující za ProTeam.
- Michael Matthews (Team Jayco AlUla): Vítěz z roku 2018 a specialista na kanadské klasiky.
Český cyklista Pavel Novák figuruje v nominaci španělské formace Movistar Team (startovní číslo 143).
Historie a přehled vítězů
První ročník Grand Prix Cycliste de Montréal se uskutečnil 12. září 2010 a jeho vítězem se stal Nizozemec Robert Gesink.
Rekordmany v počtu vítězství jsou Belgičan Greg Van Avermaet (2016, 2019) a Slovinec Tadej Pogačar (2022, 2024), oba vyhráli montrealský závod dvakrát. Dvojitého vítězství na obou kanadských klasikách v jednom roce dosáhli v historii pouze Simon Gerrans (2014) a Michael Matthews (2018).
|Rok
|Vítěz
|Tým
|2025
|Brandon McNulty (USA)
|UAE Team Emirates XRG
|2024
|Tadej Pogačar (SLO)
|UAE Team Emirates
|2023
|Adam Yates (GBR)
|UAE Team Emirates
|2022
|Tadej Pogačar (SLO)
|UAE Team Emirates
|2019
|Greg Van Avermaet (BEL)
|CCC Team