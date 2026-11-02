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Co bookmakeři nečekali: Remíza za 8,72, trápení Bayernu a další pád City

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  6:59
Nečekané remízy fotbalistů Bayernu Mnichov a Feyenoordu i druhá porážka Manchesteru City za sebou patří mezi největší překvapení uplynulého víkendu. Proč byly kurzy na tyto výsledky tak vysoké? Šlo o chybný odhad bookmakerů, přehlédnuté varovné signály, nebo štěstí outsiderů? Odpovědi hledá seriál iDNES Sázení.
Část 1/3

Harry Kane z Bayernu po utkání s Dortmundem.

1.Bayern – Dortmund 2:2 když řádí skvělý brankář

  • Sport: fotbal, 8. kolo Bundesligy
  • Výsledek: Bayern – Dortmund 2:2
  • Kurz na remízu: 6,00

Přestože se střetly první dva týmy tabulky, Bayern vstupoval do šlágru německé ligy jako velký favorit. Tipsport na jeho vítězství vypsal kurz 1,34, zatímco remízu ocenil kurzem 6,00. Kdo vsadil na dělbu bodů, mohl být po závěrečném hvizdu spokojený. Z pohledu předvedené hry však šlo o výsledek, který vůbec neodpovídal dění na trávníku.

Co bookmakeři nečekali (31.10. - 1. 11)

  • V seriálu rubriky iDNES Sázení každé pondělí rozebíráme největší překvapení sportovního víkendu.
  • Co prozrazují předzápasové kurzy a zápasové statistiky? A šlo o smůlu favoritů, nebo o signály, které bookmakeři podcenili?

Mnichovský celek soupeře výrazně přestřílel (23:12), vytvořil si šest velkých šancí, zatímco Dortmund ani jednu, a třikrát trefil brankovou konstrukci. Nejvýmluvnější je ovšem rozdíl ve statistice očekávaných gólů.

Bayern si podle modelu vytvořil šance odpovídající téměř čtyřem a půl gólům, Dortmund ani jednomu. Konečný výsledek 2:2 tak představoval výrazný rozpor mezi kvalitou příležitostí a skutečným skóre.

Ještě zajímavější obrázek nabízí statistika xGOT, která zohledňuje kvalitu střel mířících mezi tyče. Bayern v ní dominoval poměrem 4,12:1,55. Přesto oba týmy skórovaly dvakrát.

Klíčovou postavou zápasu byl dortmundský brankář Gregor Kobel. Přestože čelil pouze pěti střelám na branku, podle modelu zabránil 2,12 očekávaného gólu. Bayern navíc neproměnil čtyři ze šesti velkých šancí a Harry Kane v 56. minutě zahodil penaltu.

Bayern – Dortmund 2:2: Statistiky zápasu
StatistikaBayernDortmund
Očekávané góly (xG)4,480,74
Očekávané góly ze střel na branku (xGOT)4,121,55
Držení míče56 %44 %
Střely celkem2312
Střely na branku56
Velké šance60
Neproměněné velké šance40
Zásahy brankové konstrukce30
Doteky ve vápně soupeře4524
Rohové kopy52
Zabráněné góly brankáře−0,45+2,12
Zdroj statistik: Livesport.cz

Verdikt: V tomhle jsou bookmakeři nevinně. Herní převaha Bayernu odpovídala jeho roli výrazného kurzového favorita. Remíza nebyla výsledkem vyrovnaného souboje, ale především mizerné koncovky domácích a skvělého výkonu hostujícího brankáře.

Co znamenají ukazatele xG a xGOT?

  • xG (očekávané góly) hodnotí kvalitu střeleckých šancí podle pravděpodobnosti, že z nich padne gól. Zohledňuje například místo a způsob zakončení.
  • xGOT (očekávané góly ze střel na branku) zohledňuje také to, kam střela skutečně mířila. Počítá se pouze u pokusů na branku a pomáhá posoudit kvalitu jejich provedení.

Zjednodušeně: xG ukazuje, jak dobré šance si tým vytvořil, xGOT napovídá, jak dobře je dokázal zakončit.



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