1.Bayern – Dortmund 2:2 když řádí skvělý brankář
- Sport: fotbal, 8. kolo Bundesligy
- Výsledek: Bayern – Dortmund 2:2
- Kurz na remízu: 6,00
Přestože se střetly první dva týmy tabulky, Bayern vstupoval do šlágru německé ligy jako velký favorit. Tipsport na jeho vítězství vypsal kurz 1,34, zatímco remízu ocenil kurzem 6,00. Kdo vsadil na dělbu bodů, mohl být po závěrečném hvizdu spokojený. Z pohledu předvedené hry však šlo o výsledek, který vůbec neodpovídal dění na trávníku.
Co bookmakeři nečekali (31.10. - 1. 11)
Mnichovský celek soupeře výrazně přestřílel (23:12), vytvořil si šest velkých šancí, zatímco Dortmund ani jednu, a třikrát trefil brankovou konstrukci. Nejvýmluvnější je ovšem rozdíl ve statistice očekávaných gólů.
Bayern si podle modelu vytvořil šance odpovídající téměř čtyřem a půl gólům, Dortmund ani jednomu. Konečný výsledek 2:2 tak představoval výrazný rozpor mezi kvalitou příležitostí a skutečným skóre.
Ještě zajímavější obrázek nabízí statistika xGOT, která zohledňuje kvalitu střel mířících mezi tyče. Bayern v ní dominoval poměrem 4,12:1,55. Přesto oba týmy skórovaly dvakrát.
Klíčovou postavou zápasu byl dortmundský brankář Gregor Kobel. Přestože čelil pouze pěti střelám na branku, podle modelu zabránil 2,12 očekávaného gólu. Bayern navíc neproměnil čtyři ze šesti velkých šancí a Harry Kane v 56. minutě zahodil penaltu.
|Statistika
|Bayern
|Dortmund
|Očekávané góly (xG)
|4,48
|0,74
|Očekávané góly ze střel na branku (xGOT)
|4,12
|1,55
|Držení míče
|56 %
|44 %
|Střely celkem
|23
|12
|Střely na branku
|5
|6
|Velké šance
|6
|0
|Neproměněné velké šance
|4
|0
|Zásahy brankové konstrukce
|3
|0
|Doteky ve vápně soupeře
|45
|24
|Rohové kopy
|5
|2
|Zabráněné góly brankáře
|−0,45
|+2,12
|Zdroj statistik: Livesport.cz
Verdikt: V tomhle jsou bookmakeři nevinně. Herní převaha Bayernu odpovídala jeho roli výrazného kurzového favorita. Remíza nebyla výsledkem vyrovnaného souboje, ale především mizerné koncovky domácích a skvělého výkonu hostujícího brankáře.
Co znamenají ukazatele xG a xGOT?
Zjednodušeně: xG ukazuje, jak dobré šance si tým vytvořil, xGOT napovídá, jak dobře je dokázal zakončit.