Čtyři z pěti koní se společnou vazbou na tréninkové centrum Fair Hill a trenéra Angela Quiroze tehdy během jediného dne senzačně zvítězili, zatímco na jejich úspěchy mířily velké sázky v britských kancelářích. Případ nyní dál vyšetřují americké dostihové úřady.
Příběh Fair Hill Five jsme podrobně popsali ZDE:
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Velká dostihová kauza: Pětka z Fair Hill obrala bookmakery o statisíce liber
Quiroz nesmí trénovat
Co je albuterol?
Albuterol je bronchodilatátor, tedy látka, která rozšiřuje dýchací cesty a usnadňuje proudění vzduchu. Její přítomnost ještě automaticky neznamená, že kůň byl „nadopován“ s cílem ovlivnit jeho výkon.
Problém spočívá v pravidlech, která upravují jeho použití. Podle HISA je albuterol zakázanou látkou, pokud není předepsán konkrétnímu koni a použit v souladu s povolenými podmínkami.
Horseracing Integrity and Safety Authority (HISA) 1. září oznámila předběžnou suspendaci Angela Quiroze. Trenér tak dočasně nesmí působit v činnostech spadajících pod pravidla HISA. Důvodem jsou dva nové pozitivní nálezy na albuterol, který patří mezi zakázané látky, pokud není použit za podmínek stanovených pravidly.
Prvním koněm je Tepeyac, který 9. srpna vyhrál dostih v Monmouth Parku. Vzorek odebraný 13. srpna ve Fair Hill odhalil albuterol. Druhým je klisna Scootaloo, která ve stejný den startovala v Saratoga Race Course a doběhla čtvrtá. Její vzorek byl odebrán už následující den a také obsahoval albuterol.
Pozitivní test měl už dříve i další Quirozův kůň
Nejde přitom o první případ spojený s Quirozovou stájí. Už dříve byl na albuterol pozitivně testován Bonita Rough, který do dostihů Fair Hill Five 9. srpna vůbec nezasáhl. Vzorek byl odebrán 10. července po tréninku ve Fair Hill. Podle HISA trenér vyšetřovatelům řekl, že albuterol předepsaný jinému koni následně použil také u Bonita Rough. Regulátor však v systému nenašel odpovídající záznamy o předpisu, vydání ani léčbě.
Quirozův právník tvrzení HISA odmítá a trenér chce proti předběžné suspendaci podat námitku. Případ tedy zatím nekončí pravomocným verdiktem.
Sázkařská záhada zůstává
Nové nálezy jsou pro vyšetřování nepochybně významné, samy o sobě ale nedokazují manipulaci dostihů z 9. srpna. HISA řeší především možné porušení antidopingových a dalších pravidel, zatímco okolnosti neobvyklých sázek nadále prověřují příslušné orgány včetně HIWU a Thoroughbred Racing Protective Bureau.
Po více než třech týdnech od podivného dostihového dne má vyšetřování první konkrétní disciplinární dopad – ale největší otázka, tedy kdo a proč tehdy věděl, že pět outsiderů může předvést mimořádné výsledky, stále zůstává bez odpovědi.