Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sázkařská kauza Fair Hill Five: Byli podezřelí vítězové nadopovaní?

Autor:
  12:56

Koně vyrážejí ze startovacích boxů na dostihovém závodišti v Saratoze. | foto: Profimedia.cz

Kauza Fair Hill Five má další vývoj. Trenér Angel Quiroz byl předběžně suspendován poté, co byli dva jeho koně pozitivně testováni na albuterol. Jde přitom o Tepeyaca a Scootaloo, kteří byli součástí podivné dostihové série z 9. srpna, jež vyvolala podezření kvůli neobvyklým sázkám.

Čtyři z pěti koní se společnou vazbou na tréninkové centrum Fair Hill a trenéra Angela Quiroze tehdy během jediného dne senzačně zvítězili, zatímco na jejich úspěchy mířily velké sázky v britských kancelářích. Případ nyní dál vyšetřují americké dostihové úřady.

Příběh Fair Hill Five jsme podrobně popsali ZDE:

Velká dostihová kauza: Pětka z Fair Hill obrala bookmakery o statisíce liber

Quiroz nesmí trénovat

Co je albuterol?

Albuterol je bronchodilatátor, tedy látka, která rozšiřuje dýchací cesty a usnadňuje proudění vzduchu. Její přítomnost ještě automaticky neznamená, že kůň byl „nadopován“ s cílem ovlivnit jeho výkon.

Problém spočívá v pravidlech, která upravují jeho použití. Podle HISA je albuterol zakázanou látkou, pokud není předepsán konkrétnímu koni a použit v souladu s povolenými podmínkami.

Horseracing Integrity and Safety Authority (HISA) 1. září oznámila předběžnou suspendaci Angela Quiroze. Trenér tak dočasně nesmí působit v činnostech spadajících pod pravidla HISA. Důvodem jsou dva nové pozitivní nálezy na albuterol, který patří mezi zakázané látky, pokud není použit za podmínek stanovených pravidly.

Prvním koněm je Tepeyac, který 9. srpna vyhrál dostih v Monmouth Parku. Vzorek odebraný 13. srpna ve Fair Hill odhalil albuterol. Druhým je klisna Scootaloo, která ve stejný den startovala v Saratoga Race Course a doběhla čtvrtá. Její vzorek byl odebrán už následující den a také obsahoval albuterol.

Pozitivní test měl už dříve i další Quirozův kůň

Nejde přitom o první případ spojený s Quirozovou stájí. Už dříve byl na albuterol pozitivně testován Bonita Rough, který do dostihů Fair Hill Five 9. srpna vůbec nezasáhl. Vzorek byl odebrán 10. července po tréninku ve Fair Hill. Podle HISA trenér vyšetřovatelům řekl, že albuterol předepsaný jinému koni následně použil také u Bonita Rough. Regulátor však v systému nenašel odpovídající záznamy o předpisu, vydání ani léčbě.

Quirozův právník tvrzení HISA odmítá a trenér chce proti předběžné suspendaci podat námitku. Případ tedy zatím nekončí pravomocným verdiktem.

Sázkařská záhada zůstává

Nové nálezy jsou pro vyšetřování nepochybně významné, samy o sobě ale nedokazují manipulaci dostihů z 9. srpna. HISA řeší především možné porušení antidopingových a dalších pravidel, zatímco okolnosti neobvyklých sázek nadále prověřují příslušné orgány včetně HIWU a Thoroughbred Racing Protective Bureau.

Po více než třech týdnech od podivného dostihového dne má vyšetřování první konkrétní disciplinární dopad – ale největší otázka, tedy kdo a proč tehdy věděl, že pět outsiderů může předvést mimořádné výsledky, stále zůstává bez odpovědi.

Vstoupit do diskuse
Témata: Sázení, dostih

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

SynotTip

Bonus
1 500 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Je US Open kasino? Na jeden zápas šly vklady za půl miliardy, vadí to i Noskové

Linda Nosková a Thajka Lanlana Tararudíová hrají druhé kolo US Open.

Americké sportovní akce na první pohled srší penězi. Mohli jste to vidět při letošním mistrovství světa ve fotbale či pravidelně na Super Bowlu. A pozadu nechce zůstat ani tenisové US Open....

Sázkařská kauza Fair Hill Five: Byli podezřelí vítězové nadopovaní?

Koně vyrážejí ze startovacích boxů na dostihovém závodišti v Saratoze.

Kauza Fair Hill Five má další vývoj. Trenér Angel Quiroz byl předběžně suspendován poté, co byli dva jeho koně pozitivně testováni na albuterol. Jde přitom o Tepeyaca a Scootaloo, kteří byli součástí...

4. září 2026  12:56

Czech Darts Open 2026: program, výsledky, hráči a vstupenky

Luke Humphries ve finále šipkařského mistrovství světa

Dvanáctým turnajem série PDC European Tour je Czech Darts Open, hraje se 4. až 6. září 2026 v Praze-Letňanech. Přečtěte si jaké je složení hráčů, kde turnaj sledovat a kde pořídit vstupenky.

4. září 2026  12:31

US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky

Pohled na dvorec Arthura Ashe, na kterém Jakub Menšík a Karolína Muchová hrají...

US Open je posledním tenisovým grandslamem sezony. V pořadí už 146. ročník se znovu hraje v New Yorku, a to od 30. srpna do 13. září 2026. V akci je spoustu českých nadějí – podívejte se na jejich...

4. září 2026  11:12

Lehečka vs. Tsitsipas: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

Jiří Lehečka slaví postup do druhého kola US Open.

Jiří Lehečka si na US Open 2026 zahraje 3. kolo, soupeřem je tentokrát Stefanos Tsitsipas. Kdo překlopí vzájemnou bilanci na svou stranu? Sledujte přímý přenos a podívejte se na aktuální kurzy.

4. září 2026  11:04

Je US Open kasino? Na jeden zápas šly vklady za půl miliardy, vadí to i Noskové

Linda Nosková a Thajka Lanlana Tararudíová hrají druhé kolo US Open.

Americké sportovní akce na první pohled srší penězi. Mohli jste to vidět při letošním mistrovství světa ve fotbale či pravidelně na Super Bowlu. A pozadu nechce zůstat ani tenisové US Open....

4. září 2026  10:44

Nosková vs. Liová: Kde sledovat US Open živě a sázkové kurzy

Linda Nosková zdraví diváky po vítězství ve druhém kole US Open.

Lindu Noskovou čeká 3. kolo US Open. Její soupeřkou bude domácí Ann Liová. Potvrdí česká wimbledonská šampionka roli favoritky? Sledujte přímý přenos a podívejte se na kurzy.

4. září 2026  10:36

MS v basketbalu žen 2026 v Německu: Program, skupiny, česká nominace

Česká basketbalistka Petra Holešínská zakončuje na turecký koš.

Mistrovství světa v basketbalu žen se po 28 letech vrací do Německa, kde se od 4. do 13. září 2026 uskuteční jubilejní 20. ročník. Po minulé redukci se šampionát rozšiřuje zpět na 16 týmů. Po 12...

4. září 2026  10:15

Velká cena Itálie formule 1 2026: Program, výsledky, kurzy, kde sledovat

Max Verstappen předjíždí Landa Norrise ve Velké ceně Itálie.

Mistrovství světa formule 1 pokračuje Velkou cenou Itálie. Slavný závod na okruhu v Monze je divácky velmi atraktivní. Jezdci dosahují extrémních rychlostí přes 350 km/h díky dlouhým rovinkám a...

4. září 2026  8:36

Muchová vs. Navarrová: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

Karolína Muchová returnuje ve druhém kole US Open.

Karolínu Muchovou čeká 3. kolo US Open, v němž se utká s domácí Emmou Navarrovou. Prohlédněte si, kde zápas sledovat živě, výsledky obou tenistek i zajímavé sázkové kurzy.

4. září 2026  8:35

Česko vs. Itálie na MS v basketbalu žen 2026: Kurzy, statistiky a přímý přenos

České basketbalistky se radují.

Česká ženská basketbalová reprezentace se po 12 letech vrací na mistrovství světa. Ve svém úvodním duelu ve skupině D narazí v pátek 4. září od 20:15 na silný výběr Itálie. V našem přehledu najdete...

4. září 2026  6:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

13. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité z Almuñécaru do Loji

Enric Mas (Movistar) v červeném trikotu dojíždí na vrchol stoupání Calar Alto...

13. etapa Vuelty zavede peloton na téměř 193 kilometrů trasu z pobřežního Almuñécaru do starobylé Loji. Trasa má zhruba 3 400 výškových metrů, přičemž absolutní většina stoupání je do úvodních...

4. září 2026  5:57

ME ve volejbale žen 2026: Program zápasů, skupiny, jak hrály Češky

Úvodní utkání české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy v Brně proti...

Mistrovství Evropy ve volejbale žen se po 29 letech vrátilo do České republiky. Základní skupina B se odehrála v Brně a domácí reprezentantky v ní obsadily 2. místo. V play-off nestačily v osmifinále...

3. září 2026  20:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.