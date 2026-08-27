Pozoruhodný příběh se odehrál na amerických závodištích v Monmouthu a Saratoze v neděli 9. srpna 2026.
Co se vlastně stalo?
Čtyři koně s dosud mizernou bilancí a po delší dostihové pauze suverénně zvítězili, jeden doběhl čtvrtý. Zároveň byly v Londýně vsazeny tisíce liber právě na nečekané vítěze. Celý případ nyní podrobně zkoumají dostihové úřady.
|Datum
|Kůň
|Dráha
|Výsledek
|Desetinný kurz
|9. 8. 2026
|The Great Amira
|Monmouth Park
|1.
|18,00
|9. 8. 2026
|Tepeyac
|Monmouth Park
|1.
|5,00
|9. 8. 2026
|Scootaloo
|Saratoga
|4.
|10,00
|9. 8. 2026
|Classic Rock
|Saratoga
|1.
|9,00
|9. 8. 2026
|M Bs Melanie Cares
|Saratoga
|1.
|13,00
Stejné centrum, dva trenéři, dlouhá pauza
Trojici The Great Amiry, Tepeyaca a Scootaloo trénuje Angel Quiroz. Classic Rocka a M Bs Melanie Cares měl v dostihu na starosti Ernesto Ochoa. I tyto dva koně však předtím trénoval Quiroz, než byli krátce před startem prodáni a přešli k Ochoovi.
Pozdější zprávy akci propojily ještě se šestým koněm. Winston Wolf skončil druhý na dráze Colonial Downs ve Virginii a také jeho dříve trénoval Quiroz.
Všech šest koní v poslední době absolvovalo tréninkové jízdy v centru Fair Hill v severovýchodním Marylandu – v soukromém areálu, kde si trenéři a majitelé mohou pronajmout stájová místa. Všichni se navíc vraceli po pauze trvající čtyři až devět měsíců!
U všech koní přišlo náhlé zlepšení
Při pohledu na dosavadní výkony všech účastníků kauzy je evidentní radikální zlepšení. The Great Amira skončila ve svých dvou předchozích startech poslední, pole v Monmouthu však deklasovala o 9 a 1/2 délky. Celkově těchto šest koní skončilo mimo první tři místa v 16 ze svých předchozích 17 dostihů, přičemž získali pouze jedno jediné třetí místo.
Trenéři Quiroz i Ochoa zaznamenali za celý rok 2026 do 9. srpna pouze dvě vítězství. U Quiroze šlo navíc o první starty jeho koní mimo Floridu od roku 2015.
Zlepšení koně po pauze či změně tréninku není neobvyklé. Případ čtyř velkých výkonnostních vzestupů u majetkově či tréninkově propojených koní během jediného odpoledne, navíc spojený s velkými sázkami, však nemohl uniknout pozornosti dostihových úřadů.
Co ukazují sázky
Sázky v USA: U amerického totalizátoru je výplata daná tím, kolik lidí trefilo stejnou sázku: čím víc vítězných lístků, tím menší výhra na každý z nich. V kauze Fair Hill Five bylo divné, že dva outsideri – The Great Amira a Tepeyac – vyhráli po sobě v Monmouth Parku a přitom tiket podaný na jejich dvojici (daily double) vyplatil úspěšným sázejícím jen zlomek toho, co by matematicky měl. To naznačuje, že neobvykle velké množství peněz bylo vsazeno právě na tuto kombinaci.
Sázkový úder
V dostihovém světě je sázkový úder koordinovaným pokusem přelstít sázkové kanceláře. Může jít i o zcela legální věc
Sázky v Británii: V úterý 11. srpna list Racing Post informoval, že v britských kancelářích proběhl sázkový úder (tzv. betting coup). Sázky byly podány osobně v nejméně dvanácti londýnských pobočkách, a protože byly přijaté v zahraničí, neovlivnily přímo americké kurzy. Některé sázky šly přes samoobslužné terminály a někteří sázející měli americké doklady.
Britské kurzy na méně sledované americké dostihy většinou kopírují nabídku z USA. Tentokrát byla situace zcela jiná. Classic Rock měl v Británii kurz 2:1, zatímco v Americe přes 8:1. Všichni čtyři vítězové měli u britských bookmakerů výrazně nižší kurzy. Rozdíl naznačuje, že britští bookmakeři čelili výraznému náporu sázek na tyto koně. Jejich potenciální ztráty mohly podle odhadů dosáhnout 600 000 až 800 000 liber.
Co na to dostihové úřady?
New York Racing Association (NYRA) předala případ HISA, její vyšetřovací jednotce HIWU a organizaci TRPB, která se zabývá ochranou integrity plnokrevných dostihů. Všichni čtyři vítězové prošli běžnými dopingovými testy po dostihu, zatímco HIWU provádí také další kontroly mimo dostihy. TRPB prověřuje sázky a další okolnosti případu, včetně případných skrytých vlastnických vazeb či manipulace dostihů.
HISA ani další zapojené organizace zatím nezveřejnily závěr, který by vysvětlil, proč se na koně spojované s Fair Hillem soustředily neobvykle vysoké sázky. Zatím také není žádný důkaz, že by samotné dostihy byly zmanipulované nebo že by čtyři vítězové byli dopováni.
Americké orgány vyšetřující dostihové případy jsou v komplikované situaci. Nemají totiž žádnou pravomoc nad sázkami podanými v londýnských kamenných pobočkách. Jsou tak závislé na informacích poskytnutých britskými bookmakery a tamními regulačními úřady.
Quiroz jakékoli pochybení odmítá s tím, že pouze přihlásil své koně a snažil se vyhrát.
Další problém pro Quiroze
Ve čtvrtek 13. srpna byl Quiroz obviněn z porušení antidopingových pravidel poté, co byl u jiného jím trénovaného koně, Bonita Rough, pozitivně testován albuterol. Bonita Rough 9. srpna nezávodil a tento nález neprokazuje, že by zakázanou látku dostal kterýkoli z koní startujících v kauze Fair Hill Five.
The Great Amira se vrací
The Great Amira, jeden z hlavních koní celé kauzy, se vrací na dostihovou dráhu. Podle serveru Thoroughbred Daily News byla klisna přihlášena k pátečnímu startu na Monmouth Parku, kde se má představit poprvé od senzačního vítězství z 9. srpna.