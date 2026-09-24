|Parametr
|Hodnota
|Délka okruhu
|6,003 km
|Počet kol závodu
|51 kol
|Celková délka závodu
|306,049 km
|Rekord okruhu
|1:43.009 – Charles Leclerc (Ferrari, 2019)
|Pneumatiky (Pirelli)
|C3 (tvrdé), C4 (střední), C5 (měkké)
|Rychlost v boxech
|80 km/h
|Kde sledovat
|Nova Sport 5
|Kurzy
|u SynotTipu zde
Program Velké ceny Ázerbájdžánu 2026
Zde je kompletní program Velké ceny Ázerbájdžánu podle aktuálního harmonogramu. Celý víkend je posunut o den dopředu, takže tréninky začínají už ve čtvrtek a hlavní závod se jede v sobotu.
|Datum
|Čas
|Relace
|Výsledky
|Čtvrtek 24. září
|10:30 – 11:30
|1. trénink
|1. Russell (Brit./Mercedes) 1:45,387, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,400, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,404, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,437, 5. Antonelli (It./Mercedes) -0,878, 6. Piastri (Austr./McLaren) -1,011.
|14:00 – 15:00
|2. trénink
|Pátek 25. září
|10:30 – 11:30
|3. trénink
|14:00 – 15:00
|Kvalifikace
|Sobota 26. září
|13:00
|Hlavní závod
Témata před víkendem v Ázerbájdžánu
- Měkčí gumy od Pirelli: Do Baku letos dorazily nejměkčí dostupné směsi (C3 až C5), což je o stupeň měkčí specifikace než při minulé Velké ceně v roce 2025. Trať navíc trpí na tzv. graining (drolení), protože povrch je mimo závody vystaven běžnému městskému provozu a nabízí nízkou přilnavost.
- Mercedes šetří vylepšení: Dominantní stáj si svůj hlavní balík vylepšení pro monopost W17 schovává až do Malajsie. Současné auto je však v nastavení s nízkým odporem extrémně silné, což potvrdil Antonelli nedávnou výhrou v Monze i po startu z 19. místa.
- Hrozba penalizace pro Leclerca: Motor Ferrari z Leclercova vozu, který prošel nehodou v Monze, sice testy přestál a vyjede do prvního tréninku, tým ale vážně zvažuje výměnu a přijetí penalizace na roštu. Dlouhá rovinka v Baku je totiž ideálním místem pro případné předjíždění a stahování ztráty.
- Odlehčený Williams: Stáj z Grove přiváží dvě zbrusu nová odlehčená šasi modelu FW48, díky kterým se konečně dostane pod váhový limit. Dosavadní nadváha vozu stála tým cenné desetiny na kolo.
Kurzy na Velkou cenu Ázerbájdžánu 2026
Andrea Kimi Antonelli je podle aktuální nabídky SynotTipu velkým favoritem s kurzem 2,20. Nejblíže mu jsou Lando Norris (5,00) a George Russell (6,00).
|Jezdec
|Kurz na vítězství v hlavním závodě
|Andrea Kimi Antonelli
|2,20
|Lando Norris
|5,00
|George Russell
|6,00
|Max Verstappen
|8,00
|Charles Leclerc
|9,00
|Lewis Hamilton
|11,00
Kromě klasických sázek na vítěze závodu lze tipovat také řadu speciálních příležitostí. Sázkové nabídky zahrnují například vítěze a vítězný tým kvalifikace, vítězný rozdíl, nejrychlejší kolo nebo počet klasifikovaných jezdců. Tipovat lze také průběh závodu, například nasazení Safety Caru či virtuálního Safety Caru, prvního jezdce v boxech nebo prvního odstoupivšího jezdce či týmu.
Průběžné pořadí MS Formule 1 (před VC Ázerbájdžánu)
Šampionátu bezpečně vládne hvězda Mercedesu Kimi Antonelli, který má náskok 81 bodů na svého týmového kolegu George Russella. Lando Norris sice vyhrál dva z posledních čtyř závodů a třikrát stál na pole position, na lídra mu však chybí 106 bodů. V Poháru konstruktérů má Mercedes komfortní náskok téměř 150 bodů na druhé Ferrari.
|Poz.
|Jezdec
|Tým
|Body
|1.
|Kimi Antonelli (ITA)
|Mercedes
|292
|2.
|George Russell (GBR)
|Mercedes
|211
|3.
|Lewis Hamilton (GBR)
|Ferrari
|191
|4.
|Lando Norris (GBR)
|McLaren
|186
|5.
|Charles Leclerc (MON)
|Ferrari
|167
|6.
|Max Verstappen (NED)
|Red Bull Racing
|145
|7.
|Oscar Piastri (AUS)
|McLaren
|120
|8.
|Isack Hadjar (FRA)
|Red Bull Racing
|71
|9.
|Liam Lawson (NZL)
|Racing Bulls
|59
|10.
|Pierre Gasly (FRA)
|Alpine
|41
Pohár konstruktérů (TOP 5)
- Mercedes – 503 bodů
- Ferrari – 358 bodů
- McLaren – 306 bodů
- Red Bull Racing – 230 bodů
- Racing Bulls – 77 bodů
Historie a rekordy VC Ázerbájdžánu
- Král kvalifikací bez vítězství: Charles Leclerc drží neuvěřitelnou sérii – v letech 2021 až 2024 dokázal v Baku získat čtyři pole position v řadě. Ani jednou však nedokázal první místo na startu přetavit ve vítězství (jeho maximem je 2. místo z roku 2024).
- Nejúspěšnější je Red Bull: Tým Red Bull ovládl pět z dosavadních ročníků (Ricciardo 2017, Pérez 2021 a 2023, Verstappen 2022 a 2025). Mercedes slavil třikrát.
- Nejvíce pódií: Mexičan Sergio Pérez zde stál na stupních vítězů celkem pětkrát.
- Loňský triumf: Loňský ročník 2025 opanoval Max Verstappen, který získal pole position, vedl v každém kole závodu a zajel nejrychlejší kolo.