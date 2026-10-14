|Dutch Darts Championship 2026 - informace
|Datum:
|16. – 18. října 2026
|Místo:
|MECC Maastricht, Nizozemsko
|Češi:
|Karel Sedláček
|Kde sledovat:
|Tipsport zde, Sport 2
Dutch Darts Championship 2026 v šipkách: pravidla PDC turnaje
Evropská Tour 2026 v šipkách se chýlí ke konci, podnik v nizozemském Maastrichtu je posledním patnáctým turnajem letošního roku. Hraje celkem 48 šipkařů, včetně Karla Sedláčka.
Šestnácka nasazených jde rovnou do druhého kola, turnaj se hraje klasicky na legy a podle pravidel 501 se zavíráním na double/bulls-eye.
- 1. kolo až čtvrtfinále: 6 vítězných legů (best of 11)
- semifinále: 7 vítězných legů (best of 13)
- finále: 8 vítězných legů (best of 15)
Šipky v Nizozemsku 2026: program, výsledky, pavouk
Hraje se celkem 3 dny, Karla Sedláčka čeká hned 1. kolo. Potřebuje dojít do nejdále, stále je totiž ve hře o Mistrovství Evropy. Momentálně je první pod čarou, zajímat jej budou výsledky hlavně Stephena Buntinga.
Nasazení, mezi kterými je právě i Bunting, jdou hrát až v sobotu, celý podnik pak vyvrcholí nedělními zápasy.
|Finále
|Semifinále
|Čtvrtfinále
|Osmifinále
|2. kolo
|Humphries –
|van Veen –
|Ratajski –
|Schindler –
|Nijman –
|Bunting –
|Searle –
|R.Smith –
|Clayton –
|Price –
|Wattimena –
|Woodhouse –
|van Gerwen –
|Noppert –
|Aspinall –
|Dobey –
|1. kolo
|Sedláček –
|16.10.,
|
Šipky 2026: přehled PDC turnajů, kalendář, program a výsledky
PDC Nizozemsko 2026: seznam hráčů i s Karlem Sedláčkem
Z elitní desítky nestartují pouze Luke Littler, James Wade a Josh Rock, všichni tři už mají účast na European Championship zajištěnou.
Za dosavadních 5 ročníků má tento turnaj 5 různých vítězů, obhájcem prvenství je Jonny Clayton. Před pár dny zvítězil na podniku stejné série ve Švýcarsku.
|#
|Jméno
|Země
|1
|Luke Humphries
|Anglie
|2
|Gian van Veen
|Nizozemsko
|3
|Gerwyn Price
|Wales
|4
|Jonny Clayton
|Wales
|5
|Michael van Gerwen
|Nizozemsko
|6
|Danny Noppert
|Nizozemsko
|7
|Stephen Bunting
|Anglie
|8
|Wessel Nijman
|Nizozemsko
|9
|Ryan Searle
|Anglie
|10
|Ross Smith
|Anglie
|11
|Chris Dobey
|Anglie
|12
|Nathan Aspinall
|Anglie
|13
|Jermaine Wattimena
|Nizozemsko
|14
|Luke Woodhouse
|Anglie
|15
|Martin Schindler
|Německo
|16
|Krzysztof Ratajski
|Polsko
Kde sledovat šipky 2026 live: přímé přenosy online
Šipkařské turnaje vysílá Tipsport zde – platí to o všech větších podnicích, což turnaj v Nizozemsku rozhodně splňuje. Alternativně lze přenosy sledovat i u Chance.
Televizní přenosy najdou fanoušci na placeném kanále Sport 2, který nabízí poskytovatelé Skylink, Telly, Vodafone TV, Oneplay nebo Magenta TV.
Prize money a odměny
Na všech letošních turnajích PDC European Tour, včetně Czech Darts Open, se na odměnách rozdalo celkem 230 000 liber. Platí to i pro poslední akci v Nizozemsku.
Vítěz si přilepší o zhruba 1 milion korun, další odměny vypadají následovně:
- vítěz: 35 000 liber
- finalista: 15 000 liber
- semifinalista: 10 000 liber
- čtvrtfinalista: 8 000 liber
- osmifinalista: 5 000 liber
- účastník 2. kola: 3 500 liber
- účastník 1. kola: 2 000 liber