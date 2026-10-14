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Dutch Darts Championship 2026 v šipkách: Program, výsledky, přenos

Kamil Jurek
  10:43

Luke Humphries během finálového zápasu World Grand Prix. | foto: ČTK

Posledním 15. podnikem šipkařské série PDC European Tour je Nizozemsko, hraje se od 16. do 18. října 2026 v Maastrichtu. Do akce jde i Karel Sedláček, sledujte přímé přenosy online.
Dutch Darts Championship 2026 - informace
Datum:16. – 18. října 2026
Místo:MECC Maastricht, Nizozemsko
Češi:Karel Sedláček
Kde sledovat:Tipsport zde, Sport 2

Dutch Darts Championship 2026 v šipkách: pravidla PDC turnaje

Evropská Tour 2026 v šipkách se chýlí ke konci, podnik v nizozemském Maastrichtu je posledním patnáctým turnajem letošního roku. Hraje celkem 48 šipkařů, včetně Karla Sedláčka.

Šestnácka nasazených jde rovnou do druhého kola, turnaj se hraje klasicky na legy a podle pravidel 501 se zavíráním na double/bulls-eye.

  • 1. kolo až čtvrtfinále: 6 vítězných legů (best of 11)
  • semifinále: 7 vítězných legů (best of 13)
  • finále: 8 vítězných legů (best of 15)

Šipky v Nizozemsku 2026: program, výsledky, pavouk

Hraje se celkem 3 dny, Karla Sedláčka čeká hned 1. kolo. Potřebuje dojít do nejdále, stále je totiž ve hře o Mistrovství Evropy. Momentálně je první pod čarou, zajímat jej budou výsledky hlavně Stephena Buntinga.

Nasazení, mezi kterými je právě i Bunting, jdou hrát až v sobotu, celý podnik pak vyvrcholí nedělními zápasy.

Dutch Darts Championship 2026: program, výsledky, pavouk
Finále
Semifinále
Čtvrtfinále
Osmifinále
2. kolo
Humphries – van Veen –
Ratajski – Schindler –
Nijman – Bunting –
Searle – R.Smith –
Clayton – Price –
Wattimena – Woodhouse –
van Gerwen – Noppert –
Aspinall – Dobey –
1. kolo
Sedláček16.10.,

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Z elitní desítky nestartují pouze Luke Littler, James Wade a Josh Rock, všichni tři už mají účast na European Championship zajištěnou.

Za dosavadních 5 ročníků má tento turnaj 5 různých vítězů, obhájcem prvenství je Jonny Clayton. Před pár dny zvítězil na podniku stejné série ve Švýcarsku.

Nasazení šipkaři pro Dutch Darts Championship 2026
#JménoZemě
1Luke HumphriesAnglie
2Gian van VeenNizozemsko
3Gerwyn PriceWales
4Jonny ClaytonWales
5Michael van GerwenNizozemsko
6Danny NoppertNizozemsko
7Stephen BuntingAnglie
8Wessel NijmanNizozemsko
9Ryan SearleAnglie
10Ross SmithAnglie
11Chris DobeyAnglie
12Nathan AspinallAnglie
13Jermaine WattimenaNizozemsko
14Luke WoodhouseAnglie
15Martin SchindlerNěmecko
16Krzysztof RatajskiPolsko

Kde sledovat šipky 2026 live: přímé přenosy online

Šipkařské turnaje vysílá Tipsport zde – platí to o všech větších podnicích, což turnaj v Nizozemsku rozhodně splňuje. Alternativně lze přenosy sledovat i u Chance.

Televizní přenosy najdou fanoušci na placeném kanále Sport 2, který nabízí poskytovatelé Skylink, Telly, Vodafone TV, Oneplay nebo Magenta TV.

Prize money a odměny

Na všech letošních turnajích PDC European Tour, včetně Czech Darts Open, se na odměnách rozdalo celkem 230 000 liber. Platí to i pro poslední akci v Nizozemsku.

Vítěz si přilepší o zhruba 1 milion korun, další odměny vypadají následovně:

  • vítěz: 35 000 liber
  • finalista: 15 000 liber
  • semifinalista: 10 000 liber
  • čtvrtfinalista: 8 000 liber
  • osmifinalista: 5 000 liber
  • účastník 2. kola: 3 500 liber
  • účastník 1. kola: 2 000 liber
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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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