Velká Chuchle: 106. České derby
České derby je určeno výhradně pro tříleté plnokrevníky. Pro každého koně tak start v tomto dostihu představuje jedinou příležitost za život. Závod je zároveň druhou částí takzvané Klasické trojkoruny. Pokud kůň v jedné sezoně ovládne Velkou jarní cenu, České derby a podzimní St. Leger, získá nejcennější rovinový titul.
- Termín: neděle 21. června 2026 (program začíná od 14:00)
- Místo konání: Dostihové závodiště Velká Chuchle, Praha
- Délka trati: 2 400 metrů
- Dotace závodu: 2 000 000 Kč
České derby 2026: Program dostihového dne
České derby je hlavním závodem celého nedělního programu. Kompletní rozpis dne najdete v tabulce. Startovní listiny si můžete prohlédnout ZDE.
|Čas
|Dostih
|Kategorie
|Věk
|Délka
|Dotace
|14:00
|Cena společnosti CROY
|III. kategorie
|2letí
|1200 m
|90 000 Kč
|14:35
|22. Sprinterská cena Galerie Cermak Eisenkraft
|I. kategorie
|3+
|1200 m
|300 000 Kč
|15:10
|23. Tattersalls Mile
|I. kategorie
|3+
|1600 m
|300 000 Kč
|15:45
|7. Memoriál Tomáše Šatry
|Handicap II. kategorie
|3+
|1800 m
|135 000 Kč
|16:20
|67. CNN Prima News Zlatý pohár – Memoriál Filipa Minaříka
|I. kategorie
|4+
|2400 m
|300 000 Kč
|17:00
|106. Leram České derby
|Graded 3 (Gd-3)
|3letí (klisny a hřebci)
|2400 m
|2 000 000 Kč
|17:45
|Cena společnosti Tipsport
|Handicap III. kategorie
|3+
|2400 m
|90 000 Kč
|18:15
|Cena EBF
|III. kategorie
|3letí
|1600 m
|90 000 Kč
|18:45
|Cena RBP, zdravotní pojišťovny
|Handicap V. kategorie
|3+
|1400 m
|40 000 Kč
Součástí akce je i doprovodný program pro rodiny s dětmi. V areálu se nachází venkovní herna (kolotoč, trampolína, houpačky) a v přízemí hlavní tribuny dětský koutek Hříbátka se skákacím hradem.
Kde sledovat České derby 2026: TV přenosy
Přímý přenos ze 106. ročníku Českého derby zajišťuje veřejnoprávní stanice ČT sport. Závod je možné sledovat také prostřednictvím internetového vysílání na oficiálním webu ctsport.cz nebo v mobilní aplikaci ČT sport.
Vstupenky a doprava do Velké Chuchle
Vstupenky na dostihový den jsou v prodeji prostřednictvím sítě Ticketportal. Ceny jsou rozděleny do několika kategorií.
|Kategorie vstupného
|Cena
|Děti od 3 do 15 let
|50 Kč
|Děti 15 až 18 let, studenti a senioři
|100 Kč
|Dospělí
|350 Kč
|Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti do 15 let)
|750 Kč
|VIP klub
|3 500 Kč
Poplatek za parkování v areálu činí 100 Kč. Kapacita přilehlého parkoviště je 500 míst.
Závodiště je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou. Ze stanice metra Smíchovské nádraží jezdí autobusová linka 244 přímo na zastávku Závodiště Chuchle. Alternativou jsou autobusové linky 129, 241 a 318 do zastávky Dostihová, která je od areálu vzdálená 800 metrů. Využít lze také vlakové spojení do stanice Praha - Velká Chuchle.
Historie závodu a přehled vítězů
Historie Českého derby sahá do roku 1921. Od svého vzniku nebyla kontinuita dostihu nikdy přerušena, konal se každý rok i v období druhé světové války. Mimo Velkou Chuchli se závod přesunul pouze dvakrát (v roce 1995 do Karlových Varů a v roce 2013 do Mostu). Vítěz závodu tradičně získává Modrou stuhu.
Za více než stoletou historii závodu se zrodila řada rekordů. Nejúspěšnějším jezdcem je Vlastimil Smolík se šesti triumfy (mimo jiné s klisnou Latinou nebo hřebci Nelsonem a Lancelotem). Mezi trenéry drží prvenství František Holčák se sedmi vítězstvími, přičemž tři z jím připravovaných koní dokázali získat i kompletní Klasickou Trojkorunu. Z jezdců se do historie zapsal nejstarší vítěz Josef Šach (v roce 1975 zvítězil ve věku 55 let) i nejmladší vítězka Maria Magdalena Rossak, která se v roce 2010 stala v šestnácti letech teprve druhou ženou v sedle vítěze.
|Rok
|Vítězný kůň
|Žokej
|Čas
|Trenér
|2025
|Miss of Change
|Callum Shepherd
|2:29,52
|Miroslav Nieslanik
|2024
|Naughty Peter
|Richard Kingscote
|2:31,06
|Maciej Jodlowski
|2023
|Abha (FR)
|Ricardo Sousa Ferreira
|2:31,84
|Ingrid Janáčková
|2022
|Queen of Beaufay (FR)
|Petr Foret
|2:30,14
|Dalibor Török
|2021
|Hazarder (IRE)
|Václav Janáček
|2:30,83
|Pavel Tůma
|2020
|Opasan (IRE)
|Radek Koplík
|2:33,36
|Jozef Chodúr
|2019
|Pacific Hill (GER)
|Jiří Palík
|2:36,08
|Radek Holčák
|2018
|Blessed Kiss (FR)
|Wladimir Panov
|2:33,52
|Igor Endaltsev
|2017
|Joseph
|Jiří Palík
|2:29,19
|Pavel Tůma
|2016
|Gontchar (FR)
|Bauyrzhan Murzabayev
|2:33,01
|Arslangirej Šavujev
|2015
|Touch of Genius (IRE)
|Jaromír Šafář
|2:36,97
|Josef Váňa
|2014
|Cheeky Chappie (IRE)
|Jiří Chaloupka
|2:33,88
|Radek Holčák
|2013
|Mister Aviation (IRE)
|Ján Havlík
|2:31,97
|František Holčák
|2012
|Kadyny (IRE)
|Jiří Chaloupka
|2:30,76
|František Holčák
|2011
|Roches Cross (IRE)
|Jan Rája
|2:30,31
|Josef Váňa
|2010
|Talgado (GB)
|María Magdalena Rossak
|2:28,46
|Filip Neuberg
|2009
|Age of Jape (POL)
|Jean Pierre Lopez
|2:31,37
|František Holčák
|2008
|Tullamore (USA)
|Václav Janáček
|2:30,62
|Zdeno Koplík
|2007
|Medeo (IRE)
|Paul Eddery
|2:31,13
|Arslangirej Šavujev
|2006
|Laureat (GER)
|Václav Janáček
|2:30,25
|Filip Neuberg
|2005
|Ready for Life
|Jiří Palík
|2:37,93
Kalendář dostihů Velké Chuchle 2026 a aktuální výsledky
Níže naleznete přehled nejdůležitějších termínů pro letošní sezonu. Tabulka je průběžně doplňována o vítěze hlavních dostihů jednotlivých dnů.
|Datum
|Název dostihového dne (hlavní dostih)
|Kategorie
|Vítěz hlavního dostihu (žokej)
|3. dubna 2026
|99. Gomba handicap
|Rovina
|Hidden Colony (Daniel Vyhnálek)
|19. dubna 2026
|Dubnový dostihový den
|Rovina
|bude doplněno
|10. května 2026
|105. Velká jarní cena
|Rovina
|Iceni Boy (Petr Foret)
|17. května 2026
|77. Velká květnová cena
|Rovina
|Lada (Adam Florian)
|31. května 2026
|74. Velká červnová cena
|Rovina
|Rabbit Time Test (GB) (Jan Verner)
|21. června 2026
|106. České Derby
|Rovina
|-
|6. září 2026
|81. St Leger, 48. Velká cena Prahy
|Rovina
|-
|26. září 2026
|Prague Champions Day
|Rovina
|-
|25. října 2026
|105. Cena prezidenta republiky
|Rovina
|-