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Dostihy Velká Chuchle: České derby 2026, program a výsledky

Kristýna Polášková
  8:00
České Derby je tradičním vrcholem rovinové sezony ve Velké Chuchli. V neděli 21. června 2026 se zde uskuteční 106. ročník klasického dostihu na 2 400 metrů, vyhrazeného tříletým plnokrevníkům. Přinášíme vám podrobný program, výsledky, informace o televizním vysílání, vstupenkách i o dopravě na pražské závodiště.

Momentka z dostihů ve Velké Chuchli - Cena prezidenta republiky | foto:  František Vlček, MAFRA

Velká Chuchle: 106. České derby

České derby je určeno výhradně pro tříleté plnokrevníky. Pro každého koně tak start v tomto dostihu představuje jedinou příležitost za život. Závod je zároveň druhou částí takzvané Klasické trojkoruny. Pokud kůň v jedné sezoně ovládne Velkou jarní cenu, České derby a podzimní St. Leger, získá nejcennější rovinový titul.

  • Termín: neděle 21. června 2026 (program začíná od 14:00)
  • Místo konání: Dostihové závodiště Velká Chuchle, Praha
  • Délka trati: 2 400 metrů
  • Dotace závodu: 2 000 000 Kč

České derby 2026: Program dostihového dne

České derby je hlavním závodem celého nedělního programu. Kompletní rozpis dne najdete v tabulce. Startovní listiny si můžete prohlédnout ZDE.

ČasDostihKategorieVěkDélkaDotace
14:00Cena společnosti CROYIII. kategorie2letí1200 m90 000 Kč
14:3522. Sprinterská cena Galerie Cermak EisenkraftI. kategorie3+1200 m300 000 Kč
15:1023. Tattersalls MileI. kategorie3+1600 m300 000 Kč
15:457. Memoriál Tomáše ŠatryHandicap II. kategorie3+1800 m135 000 Kč
16:2067. CNN Prima News Zlatý pohár – Memoriál Filipa MinaříkaI. kategorie4+2400 m300 000 Kč
17:00106. Leram České derbyGraded 3 (Gd-3)3letí (klisny a hřebci)2400 m2 000 000 Kč
17:45Cena společnosti TipsportHandicap III. kategorie3+2400 m90 000 Kč
18:15Cena EBFIII. kategorie3letí1600 m90 000 Kč
18:45Cena RBP, zdravotní pojišťovnyHandicap V. kategorie3+1400 m40 000 Kč

Součástí akce je i doprovodný program pro rodiny s dětmi. V areálu se nachází venkovní herna (kolotoč, trampolína, houpačky) a v přízemí hlavní tribuny dětský koutek Hříbátka se skákacím hradem.

Kde sledovat České derby 2026: TV přenosy

Přímý přenos ze 106. ročníku Českého derby zajišťuje veřejnoprávní stanice ČT sport. Závod je možné sledovat také prostřednictvím internetového vysílání na oficiálním webu ctsport.cz nebo v mobilní aplikaci ČT sport.

Vstupenky a doprava do Velké Chuchle

Vstupenky na dostihový den jsou v prodeji prostřednictvím sítě Ticketportal. Ceny jsou rozděleny do několika kategorií.

Kategorie vstupnéhoCena
Děti od 3 do 15 let50 Kč
Děti 15 až 18 let, studenti a senioři100 Kč
Dospělí350 Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti do 15 let)750 Kč
VIP klub3 500 Kč

Poplatek za parkování v areálu činí 100 Kč. Kapacita přilehlého parkoviště je 500 míst.

Závodiště je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou. Ze stanice metra Smíchovské nádraží jezdí autobusová linka 244 přímo na zastávku Závodiště Chuchle. Alternativou jsou autobusové linky 129, 241 a 318 do zastávky Dostihová, která je od areálu vzdálená 800 metrů. Využít lze také vlakové spojení do stanice Praha - Velká Chuchle.

Historie závodu a přehled vítězů

Historie Českého derby sahá do roku 1921. Od svého vzniku nebyla kontinuita dostihu nikdy přerušena, konal se každý rok i v období druhé světové války. Mimo Velkou Chuchli se závod přesunul pouze dvakrát (v roce 1995 do Karlových Varů a v roce 2013 do Mostu). Vítěz závodu tradičně získává Modrou stuhu.

Za více než stoletou historii závodu se zrodila řada rekordů. Nejúspěšnějším jezdcem je Vlastimil Smolík se šesti triumfy (mimo jiné s klisnou Latinou nebo hřebci Nelsonem a Lancelotem). Mezi trenéry drží prvenství František Holčák se sedmi vítězstvími, přičemž tři z jím připravovaných koní dokázali získat i kompletní Klasickou Trojkorunu. Z jezdců se do historie zapsal nejstarší vítěz Josef Šach (v roce 1975 zvítězil ve věku 55 let) i nejmladší vítězka Maria Magdalena Rossak, která se v roce 2010 stala v šestnácti letech teprve druhou ženou v sedle vítěze.

Přehled vítězů Českého derby od roku 2005:
RokVítězný kůňŽokejČasTrenér
2025Miss of ChangeCallum Shepherd2:29,52Miroslav Nieslanik
2024Naughty PeterRichard Kingscote2:31,06Maciej Jodlowski
2023Abha (FR)Ricardo Sousa Ferreira2:31,84Ingrid Janáčková
2022Queen of Beaufay (FR)Petr Foret2:30,14Dalibor Török
2021Hazarder (IRE)Václav Janáček2:30,83Pavel Tůma
2020Opasan (IRE)Radek Koplík2:33,36Jozef Chodúr
2019Pacific Hill (GER)Jiří Palík2:36,08Radek Holčák
2018Blessed Kiss (FR)Wladimir Panov2:33,52Igor Endaltsev
2017JosephJiří Palík2:29,19Pavel Tůma
2016Gontchar (FR)Bauyrzhan Murzabayev2:33,01Arslangirej Šavujev
2015Touch of Genius (IRE)Jaromír Šafář2:36,97Josef Váňa
2014Cheeky Chappie (IRE)Jiří Chaloupka2:33,88Radek Holčák
2013Mister Aviation (IRE)Ján Havlík2:31,97František Holčák
2012Kadyny (IRE)Jiří Chaloupka2:30,76František Holčák
2011Roches Cross (IRE)Jan Rája2:30,31Josef Váňa
2010Talgado (GB)María Magdalena Rossak2:28,46Filip Neuberg
2009Age of Jape (POL)Jean Pierre Lopez2:31,37František Holčák
2008Tullamore (USA)Václav Janáček2:30,62Zdeno Koplík
2007Medeo (IRE)Paul Eddery2:31,13Arslangirej Šavujev
2006Laureat (GER)Václav Janáček2:30,25Filip Neuberg
2005Ready for LifeJiří Palík2:37,93

Kalendář dostihů Velké Chuchle 2026 a aktuální výsledky

Níže naleznete přehled nejdůležitějších termínů pro letošní sezonu. Tabulka je průběžně doplňována o vítěze hlavních dostihů jednotlivých dnů.

DatumNázev dostihového dne (hlavní dostih)KategorieVítěz hlavního dostihu (žokej)
3. dubna 202699. Gomba handicapRovinaHidden Colony (Daniel Vyhnálek)
19. dubna 2026Dubnový dostihový denRovinabude doplněno
10. května 2026105. Velká jarní cenaRovinaIceni Boy (Petr Foret)
17. května 202677. Velká květnová cenaRovinaLada (Adam Florian)
31. května 202674. Velká červnová cenaRovinaRabbit Time Test (GB) (Jan Verner)
21. června 2026106. České DerbyRovina-
6. září 202681. St Leger, 48. Velká cena PrahyRovina-
26. září 2026Prague Champions DayRovina-
25. října 2026105. Cena prezidenta republikyRovina-

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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