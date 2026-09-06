|Dostihy Velká Chuchle - informace
|Datum:
|6. září 2026
|Místo:
|Radotínská 69/34, Praha 5
|Start:
|13:00
|Kde sledovat:
|u Tipsportu zde
Dostihy Velká Chuchle 6. září 2026: program, výsledky a vítězové
Dostihové závodiště ve Velké Chuchli má na programu další dostihový den, tentokrát se jede v neděli 6. září 2026. V plánu je odjet 8 závodů.
Všechno se jede tradičně na rovině, hlavními závody jsou šestý a sedmý dostih – 48. Velká cena Prahy CK Martin Tour a 81. Conseq St Leger. Oba mají solidní dotaci 550 000 Kč.
|Závod, typ, délka
|Čas
|Vítěz
|1. dostih, rovina, 1 400 m
|13:00
|2. dostih, rovina, 1 200 m
|13:30
|3. dostih, rovina, 1 200 m
|14:00
|4. dostih, rovina, 1 800 m
|14:45
|5. dostih, rovina, 1 600 m
|15:15
|6. dostih, rovina, 1 600 m
|15:50
|7. dostih, rovina, 2 800 m
|16:25
|8. dostih, rovina, 2 400 m
|17:00
81. St Leger 2026 v Chuchli: startovní listina a výsledky
Předposledním dostihem dne je už 81. ročník St Leger, závodu pro 3leté hřebce a klisny. Hmotnost 58 kg.
S celkovými 2 800 metry jde o nejdelší závod dne a dotace je 550 000 Kč – vítěz bere polovinu a na odměnu dosáhne sedm nejrychlejších v cíli.
|Jméno koně
|Jezdec
|Výsledky
|Portal
|ž. Petr Foret
|Parasat
|ž. Daniel Vyhnálek
|Classic One
|am. Adam Šebesta
|Thanos
|ž. Sabina Mokrošová
|Normandonna
|ž. Tomáš Lukášek
|In Tess Tella
|ž. Martina Havelková
|Daisy Dora
|ž. Milan Zatloukal
Vstupenky na dostihy ve Velké Chuchli dnes
Vstupenky na dostihový den ve Velké Chuchli 6. září 2026 se stále prodávají, ceny jsou následující:
- dospělý – 250 Kč
- děti 15 až 18 let, senioři, studenti – 100 Kč
- děti 3 až 15 let – 50 Kč
- rodinné vstupné – 550 Kč
Lístky koupíte online přes Ticketportal zde.
Kde sledovat dnešní dostihy v Praze živě a online?
Live streamy na internetu najdete například na Tipsportu zde, tato sázková kancelář je hlavním partnerem dostihového sportu.
V televizi si závody spustíte na ČT2 a pravděpodobně i na ČT sport Plus, hlavní sportovní kanál dává přednost basketbalu.