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Dostihy Velká Chuchle dnes (6. 9.): Program, výsledky, kurzy

Kamil Jurek
  10:03

Portal si běží pro vítězství v Českém derby. | foto: Vondrouš RomanČTK

V neděli 6. září 2026 je na programu další dostihový den ve Velké Chuchli. Jede se celkem osm závodů, sledujte je v přímých přenosech.
Dostihy Velká Chuchle - informace
Datum:6. září 2026
Místo:Radotínská 69/34, Praha 5
Start:13:00
Kde sledovat:u Tipsportu zde

Dostihy Velká Chuchle 6. září 2026: program, výsledky a vítězové

Dostihové závodiště ve Velké Chuchli má na programu další dostihový den, tentokrát se jede v neděli 6. září 2026. V plánu je odjet 8 závodů.

Všechno se jede tradičně na rovině, hlavními závody jsou šestý a sedmý dostih – 48. Velká cena Prahy CK Martin Tour a 81. Conseq St Leger. Oba mají solidní dotaci 550 000 Kč.

Dostihy ve Velké Chuchli – 6. 9. 2026
Závod, typ, délkaČasVítěz
1. dostih, rovina, 1 400 m13:00
2. dostih, rovina, 1 200 m13:30
3. dostih, rovina, 1 200 m14:00
4. dostih, rovina, 1 800 m14:45
5. dostih, rovina, 1 600 m15:15
6. dostih, rovina, 1 600 m15:50
7. dostih, rovina, 2 800 m16:25
8. dostih, rovina, 2 400 m17:00

81. St Leger 2026 v Chuchli: startovní listina a výsledky

Předposledním dostihem dne je už 81. ročník St Leger, závodu pro 3leté hřebce a klisny. Hmotnost 58 kg.

S celkovými 2 800 metry jde o nejdelší závod dne a dotace je 550 000 Kč – vítěz bere polovinu a na odměnu dosáhne sedm nejrychlejších v cíli.

Jméno koněJezdecVýsledky
Portalž. Petr Foret
Parasatž. Daniel Vyhnálek
Classic Oneam. Adam Šebesta
Thanosž. Sabina Mokrošová
Normandonnaž. Tomáš Lukášek
In Tess Tellaž. Martina Havelková
Daisy Doraž. Milan Zatloukal

Vstupenky na dostihy ve Velké Chuchli dnes

Vstupenky na dostihový den ve Velké Chuchli 6. září 2026 se stále prodávají, ceny jsou následující:

  • dospělý – 250 Kč
  • děti 15 až 18 let, senioři, studenti – 100 Kč
  • děti 3 až 15 let – 50 Kč
  • rodinné vstupné – 550 Kč

Lístky koupíte online přes Ticketportal zde.

Kde sledovat dnešní dostihy v Praze živě a online?

Live streamy na internetu najdete například na Tipsportu zde, tato sázková kancelář je hlavním partnerem dostihového sportu.

V televizi si závody spustíte na ČT2 a pravděpodobně i na ČT sport Plus, hlavní sportovní kanál dává přednost basketbalu.

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