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Dostihy Velká Chuchle dnes (18. 7.): Program, výsledky, kurzy

Kamil Jurek
  9:52

Chuchle Aréna | foto: Archiv Chuchle Aréna

V sobotu 18. července 2026 se jedou další dostihy ve Velké Chuchli. Na programu je devět závodů – podívejte se na aktuální kurzy a kde vše sledovat živě.
Dostihy Velká Chuchle - informace
Datum:18. července 2026
Místo:Radotínská 69/34, Praha 5
Start:14:00
Kurzy:u Fortuny zde
Kde sledovat:YouTube

Dostihy Velká Chuchle 18. července 2026: program, výsledky a vítězové

Dostihové závodiště ve Velké Chuchli hostí další závody, tentokrát je termínem sobota 18. července 2026. Na co se můžeme při Letním dostihovém dnu těšit?

Na programu je celkem 9 závodů, všechny jsou tradičně rovinové. Jedinými závody druhé kategorie jsou Červencový handicap (3.) a Letní handicap (8.).

Dostihy ve Velké Chuchli – 18. 7. 2026
Závod, typ, délkaČasVítěz
1. dostih, rovina, 1 200 m14:00
2. dostih, rovina, 1 400 m14:45
3. dostih, rovina, 1 200 m15:15
4. dostih, rovina, 1 600 m16:00
5. dostih, rovina, 1 600 m16:30
6. dostih, rovina, 1 600 m17:15
7. dostih, rovina, 1 800 m17:45
8. dostih, rovina, 2 200 m18:15
9. dostih, rovina, 2 600 m18:45

Letní handicap 2026 v Chuchli: startovní listina

Třetím dostihem dne je Letní handicap, kterého se mohou účastnit pouze tříleté a starší koně. Hmotnost:

  • tříletí: handicap -17 kg
  • čtyřletí a starší: handicap -12 kg

Dotace se u tohoto 2 200 metrů dlouhého závodu vyšplhala na 135 000 Kč, placených je pět pozic a vítěz bere přesně polovinu.

Jméno koněJezdec
Alonzož. Martina Havelková
Bella Riaž. Petra Zedková
Havana Redbackž. Sabina Mokrošová
Nortonž. Petr Foret
YukatanJosef Borč
New Moonž. Milan Zatloukal
AmigoTaťána Mášová
Old Eagležk. Tomáš Roman
Decorated Fighterž. Daniel Vyhnálek
Sainte Victoirež. Jan Verner
Zoliyankaž. Lucie Fialová

Vstupenky na dostihy ve Velké Chuchli dnes

Lístky na dnešní dostihový den ve Velké Chuchli jsou stále v prodeji, ceny jsou následující:

  • dospělý – 250 Kč
  • děti 15 až 18 let, senioři, studenti – 100 Kč
  • děti 3 až 15 let – 50 Kč
  • rodinné vstupné – 550 Kč

Nakupte lístky online přes Ticketportal zde.

Kde sledovat dnešní dostihy v Praze živě a online?

Live streamy na internetu najdete například na YouTubovém kanále Jockey Clubu ČR, v televizi přenosy nejspíš nebudou. ČT sport se věnuje 14. etapě Tour de France.

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V sobotu 18. července 2026 se jedou další dostihy ve Velké Chuchli. Na programu je devět závodů – podívejte se na aktuální kurzy a kde vše sledovat živě.

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