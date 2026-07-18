|Dostihy Velká Chuchle - informace
|Datum:
|18. července 2026
|Místo:
|Radotínská 69/34, Praha 5
|Start:
|14:00
|Kurzy:
|u Fortuny zde
|Kde sledovat:
|YouTube
Dostihy Velká Chuchle 18. července 2026: program, výsledky a vítězové
Dostihové závodiště ve Velké Chuchli hostí další závody, tentokrát je termínem sobota 18. července 2026. Na co se můžeme při Letním dostihovém dnu těšit?
Na programu je celkem 9 závodů, všechny jsou tradičně rovinové. Jedinými závody druhé kategorie jsou Červencový handicap (3.) a Letní handicap (8.).
|Závod, typ, délka
|Čas
|Vítěz
|1. dostih, rovina, 1 200 m
|14:00
|2. dostih, rovina, 1 400 m
|14:45
|3. dostih, rovina, 1 200 m
|15:15
|4. dostih, rovina, 1 600 m
|16:00
|5. dostih, rovina, 1 600 m
|16:30
|6. dostih, rovina, 1 600 m
|17:15
|7. dostih, rovina, 1 800 m
|17:45
|8. dostih, rovina, 2 200 m
|18:15
|9. dostih, rovina, 2 600 m
|18:45
Letní handicap 2026 v Chuchli: startovní listina
Třetím dostihem dne je Letní handicap, kterého se mohou účastnit pouze tříleté a starší koně. Hmotnost:
- tříletí: handicap -17 kg
- čtyřletí a starší: handicap -12 kg
Dotace se u tohoto 2 200 metrů dlouhého závodu vyšplhala na 135 000 Kč, placených je pět pozic a vítěz bere přesně polovinu.
|Jméno koně
|Jezdec
|Alonzo
|ž. Martina Havelková
|Bella Ria
|ž. Petra Zedková
|Havana Redback
|ž. Sabina Mokrošová
|Norton
|ž. Petr Foret
|Yukatan
|Josef Borč
|New Moon
|ž. Milan Zatloukal
|Amigo
|Taťána Mášová
|Old Eagle
|žk. Tomáš Roman
|Decorated Fighter
|ž. Daniel Vyhnálek
|Sainte Victoire
|ž. Jan Verner
|Zoliyanka
|ž. Lucie Fialová
Vstupenky na dostihy ve Velké Chuchli dnes
Lístky na dnešní dostihový den ve Velké Chuchli jsou stále v prodeji, ceny jsou následující:
- dospělý – 250 Kč
- děti 15 až 18 let, senioři, studenti – 100 Kč
- děti 3 až 15 let – 50 Kč
- rodinné vstupné – 550 Kč
Nakupte lístky online přes Ticketportal zde.
Kde sledovat dnešní dostihy v Praze živě a online?
Live streamy na internetu najdete například na YouTubovém kanále Jockey Clubu ČR, v televizi přenosy nejspíš nebudou. ČT sport se věnuje 14. etapě Tour de France.