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Dostihy Slušovice dnes (25. 7.): Program, výsledky, kurzy

Kamil Jurek
  11:37

Druhý letošní mítink ve Slušovicích proběhl bez komplikací. Před třemi týdny komise Jockey Clubu po dvou závodech dostihový den zrušila kvůli zhoršující se dráze. | foto: Petr Fojtík, Petr Fojtík,  MF DNES

V sobotu 25. července 2026 jsou na programu dostihy ve Slušovicích ve Zlínském kraji. Jede se celkem šest závodů, vsaďte si na ně s bonusem. Poradíme také, kde můžete celý program sledovat živě.
Dostihy Slušovice - informace
Datum:25. července 2026
Místo:Dostihová 672, Slušovice
Start:13:00
Kurzy:u Fortuny zde
Kde sledovat:YouTube

Dostihy Slušovice 25. července 2026: program, výsledky a vítězové

Dostihové závodiště ve Slušovicích je tady s dalšími letošními dostihy, tentokrát se jede v sobotu 25. července 2026. Co nás při slunečném dnu čeká?

Na programu je tentokrát pouze 6 závodů – jeden přes proutěné překážky a všechny další po rovině. Nejvyšší dotaci má hned první dostih, Cena společnosti K-K Metal a.s., kde se rozdělí 100 000 Kč.

Dostihy ve Slušovicích – 25. 7. 2026
Závod, typ, délkaČasVítěz
1. dostih proutky, 3 200 m13:00
2. dostih, rovina, 1 100 m14:30
3. dostih, rovina, 1 600 m15:30
4. dostih, rovina, 2 200 m16:00
5. dostih, rovina, 1 800 m16:30
6. dostih, rovina, 2 400 m17:00

Cena společnosti K-K Metal a.s. 2026 ve Slušovicích: startovní listina

Přes proutěné překážky se vydá celkem sedm koní se svými jezdci, jde o dostih třetí kategorie s délkou 3 200 metrů.

Účastnit se mohou pouze čtyřleté a starší koně, hmotnost je následující:

  • čtyřletí: 65,5 kg
  • pětiletí a starší: 68 kg

Na placené pozice dosáhne pět nejlepších, vítěz bere polovinu.

Jméno koněJezdec
Little Larosež. Jan Odložil
Pacesetterž. Marcel Novák
Dzazmanž. Rostislav Benš
Stylharaž. Petr Tůma
Jukebox SymphonyAnna Lebdušková
ColoniusAdam Čmiel
Celestineam. Natálie Galvasová

Vstupenky na dostihy ve Slušovicích

Na dnešní dostihy ve Slušovicích si stále můžete pořídit vstupenky, jsou k dispozici na místě i online. Ceny jsou následující:

  • dospělý – 140 Kč
  • vstupné pro ZTP – 90 Kč
  • děti do 15 let – zdarma
  • parkování – zdarma

Kupte si lístky přes web Ticketlive zde.

Kde sledovat dnešní slušovické dostihy živě a online?

Live streamy nabízí jako obvykle YouTubový kanál Jockey Clubu ČR, v televizi přímé přenosy nejsou. ČT sport se věnuje tenisu a 20. etapě Tour de France 2026.

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