|Dostihy Slušovice - informace
|Datum:
|25. července 2026
|Místo:
|Dostihová 672, Slušovice
|Start:
|13:00
|Kurzy:
|u Fortuny zde
|Kde sledovat:
|YouTube
Dostihy Slušovice 25. července 2026: program, výsledky a vítězové
Dostihové závodiště ve Slušovicích je tady s dalšími letošními dostihy, tentokrát se jede v sobotu 25. července 2026. Co nás při slunečném dnu čeká?
Na programu je tentokrát pouze 6 závodů – jeden přes proutěné překážky a všechny další po rovině. Nejvyšší dotaci má hned první dostih, Cena společnosti K-K Metal a.s., kde se rozdělí 100 000 Kč.
|Závod, typ, délka
|Čas
|Vítěz
|1. dostih proutky, 3 200 m
|13:00
|2. dostih, rovina, 1 100 m
|14:30
|3. dostih, rovina, 1 600 m
|15:30
|4. dostih, rovina, 2 200 m
|16:00
|5. dostih, rovina, 1 800 m
|16:30
|6. dostih, rovina, 2 400 m
|17:00
Cena společnosti K-K Metal a.s. 2026 ve Slušovicích: startovní listina
Přes proutěné překážky se vydá celkem sedm koní se svými jezdci, jde o dostih třetí kategorie s délkou 3 200 metrů.
Účastnit se mohou pouze čtyřleté a starší koně, hmotnost je následující:
- čtyřletí: 65,5 kg
- pětiletí a starší: 68 kg
Na placené pozice dosáhne pět nejlepších, vítěz bere polovinu.
|Jméno koně
|Jezdec
|Little Larose
|ž. Jan Odložil
|Pacesetter
|ž. Marcel Novák
|Dzazman
|ž. Rostislav Benš
|Stylhara
|ž. Petr Tůma
|Jukebox Symphony
|Anna Lebdušková
|Colonius
|Adam Čmiel
|Celestine
|am. Natálie Galvasová
Vstupenky na dostihy ve Slušovicích
Na dnešní dostihy ve Slušovicích si stále můžete pořídit vstupenky, jsou k dispozici na místě i online. Ceny jsou následující:
- dospělý – 140 Kč
- vstupné pro ZTP – 90 Kč
- děti do 15 let – zdarma
- parkování – zdarma
Kupte si lístky přes web Ticketlive zde.
Kde sledovat dnešní slušovické dostihy živě a online?
Live streamy nabízí jako obvykle YouTubový kanál Jockey Clubu ČR, v televizi přímé přenosy nejsou. ČT sport se věnuje tenisu a 20. etapě Tour de France 2026.