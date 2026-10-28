|Dostihy Pardubice - informace
|Datum:
|středa 28. října 2026
|Místo:
|Dostihová 672, Slušovice
|Start:
|12:00
|Kde sledovat:
|u Tipsportu zde, ČT sport (Plus)
Dostihy Slušovice 28. října 2026: program, výsledky a vítězové
Středa není tradičním dostihovým dnem, 28. října se však každoročně konají závody ve Slušovicích. Nejinak je tomu i letos, těšit se můžeme na 9 závodů.
Šestým dostihem v pořadí je Velká Slušovická steeplechase, oblíbený závod si nenechá ujít hned 9 koní.
|Závod, typ, délka
|Čas
|Vítěz
|1. dostih, proutky, 3 200 m
|12:00
|2. dostih, rovina, 1 800 m
|12:30
|3. dostih, rovina, 1 800 m
|13:00
|4. dostih, rovina, 1 600 m
|13:40
|5. dostih, steeplechase cc, 4 200 m
|14:10
|6. dostih, steeplechase cc, 5 200 m
|14:45
|7. dostih, rovina, 2 200 m
|15:20
|8. dostih, rovina, 1 100 m
|15:50
|9. dostih, rovina, 2 400 m
|16:20
Velká Slušovická steeplechase 2026: startovní listina a výsledky
Velká Slušovická steeplechase je závodem steeplechase crosscountry první kategorie na 5 200 metrů, účastnit se mohou pouze pětileté a starší koně, hmotnost 70 kg.
Z dotace 235 000 Kč dosáhne na placená umístěn celkem pět koní, vítěz bere přesně polovinu.
|Jméno koně
|Jezdec
|Výsledek
|Turion
|ž. Marcel Novák
|Jour De Tonerre
|Marcel Novák ml.
|Suroit
|ž. Ondřej Velek
|Salivano
|ž. Jan Odložil
|Bilbo D’Assault
|ž. Jakub Kocman
|Jacobellis
|am. Jan Ilík
|Kofila
|Anna Lebdušková
|Korfu
|ž. Jan Faltejsek
|Pacesetter
|ž. Adam Čmiel
Vstupenky na dostihy ve Slušovicích
Na slušovické dostihy 28. října 2026 si mohou zájemci stále zakoupit vstupenky, online jsou o pár korun levnější. Dostupné by ale měly být i na místě.
- dospělý – 150 Kč (online 140 Kč)
- ZTP – 100 Kč (90 Kč)
- děti do 15 let – zdarma
- parkování – zdarma
Lístky můžete zakoupit přes oficiálního prodejce zde.
Kde sledovat slušovické dostihy živě a online?
Všechny dostihové závody v Česku vysílá Tipsport zde – platí to samozřejmě i o závodech ve Slušovicích.
Velkou slušovickou si nenechá ujít ani Česká televize, a to jak v televizi na ČT sport, tak online prostřednictvím platformy ČT sport Plus.