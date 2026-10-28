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Dostihy Slušovice dnes (28. 10.): Program, výsledky, kurzy a přenos

Kamil Jurek
  9:34

Druhý letošní mítink ve Slušovicích proběhl bez komplikací. Před třemi týdny komise Jockey Clubu po dvou závodech dostihový den zrušila kvůli zhoršující se dráze. | foto: Petr Fojtík, Petr Fojtík,  MF DNES

Na státní svátek 28. října se koná tradiční dostihový den ve Slušovicích. Hlavním tahákem je Velká slušovická steeplechase, sledujte ji i všechny ostatní závody živě online.
Dostihy Pardubice - informace
Datum:středa 28. října 2026
Místo:Dostihová 672, Slušovice
Start:12:00
Kde sledovat:u Tipsportu zde, ČT sport (Plus)

Dostihy Slušovice 28. října 2026: program, výsledky a vítězové

Středa není tradičním dostihovým dnem, 28. října se však každoročně konají závody ve Slušovicích. Nejinak je tomu i letos, těšit se můžeme na 9 závodů.

Šestým dostihem v pořadí je Velká Slušovická steeplechase, oblíbený závod si nenechá ujít hned 9 koní.

Dostihy ve Slušovicích – 28. 10. 2026
Závod, typ, délkaČasVítěz
1. dostih, proutky, 3 200 m12:00
2. dostih, rovina, 1 800 m12:30
3. dostih, rovina, 1 800 m13:00
4. dostih, rovina, 1 600 m13:40
5. dostih, steeplechase cc, 4 200 m14:10
6. dostih, steeplechase cc, 5 200 m14:45
7. dostih, rovina, 2 200 m15:20
8. dostih, rovina, 1 100 m15:50
9. dostih, rovina, 2 400 m16:20

Velká Slušovická steeplechase 2026: startovní listina a výsledky

Velká Slušovická steeplechase je závodem steeplechase crosscountry první kategorie na 5 200 metrů, účastnit se mohou pouze pětileté a starší koně, hmotnost 70 kg.

Z dotace 235 000 Kč dosáhne na placená umístěn celkem pět koní, vítěz bere přesně polovinu.

Jméno koněJezdecVýsledek
Turionž. Marcel Novák
Jour De TonerreMarcel Novák ml.
Suroitž. Ondřej Velek
Salivanož. Jan Odložil
Bilbo D’Assaultž. Jakub Kocman
Jacobellisam. Jan Ilík
KofilaAnna Lebdušková
Korfuž. Jan Faltejsek
Pacesetterž. Adam Čmiel

Vstupenky na dostihy ve Slušovicích

Na slušovické dostihy 28. října 2026 si mohou zájemci stále zakoupit vstupenky, online jsou o pár korun levnější. Dostupné by ale měly být i na místě.

  • dospělý – 150 Kč (online 140 Kč)
  • ZTP – 100 Kč (90 Kč)
  • děti do 15 let – zdarma
  • parkování – zdarma

Lístky můžete zakoupit přes oficiálního prodejce zde.

Kde sledovat slušovické dostihy živě a online?

Všechny dostihové závody v Česku vysílá Tipsport zde – platí to samozřejmě i o závodech ve Slušovicích.

Velkou slušovickou si nenechá ujít ani Česká televize, a to jak v televizi na ČT sport, tak online prostřednictvím platformy ČT sport Plus.

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