|Dostihy Praha-Chuchle - informace
|Datum:
|sobota 7. listopadu 2026
|Místo:
|Radotínská 69/34, Praha 5-Velká Chuchle
|Start:
|11:30
|Kde sledovat:
|u Tipsportu zde
Dostihy Praha Chuchle 7.11. 2026: program, výsledky a vítězové
Dostihový rok 2026 zakončuje i letos závodiště v Praze-Chuchli, 7. listopadu 2026 je k vidění celkem 9 závodů. Hlavním tahákem je Pražský zimní favorit.
Jede se jako šestý dostih v pořadí, stejně jako u všech ostatních jde o rovinový závod. Účastní se jej 11 koní.
|Závod, typ, délka
|Čas
|Vítěz
|1. dostih, rovina, 1 600 m
|11:30
|2. dostih, rovina, 1 400 m
|12:00
|3. dostih, rovina, 1 400 m
|12:30
|4. dostih, rovina, 1 400 m
|13:00
|5. dostih, rovina 2 400 m
|13:30
|6. dostih, rovina, 1 800 m
|14:00
|7. dostih, rovina, 1 800 m
|14:30
|8. dostih, rovina, 1 600 m
|15:00
|9. dostih, rovina, 1 600 m
|15:30
Pražský zimní favorit 2026: startovní listina a výsledky
Tohoto rovinového závodu druhé kategorie na 1 800 metrů se mohou účastnit pouze dvouleté koně, hmotnost 57 kg. Dotace je 135 000 Kč, placených je celkem pět míst.
|Jméno koně
|Jezdec
|Výsledek
|Enrico
|ž. Adam Florian
|Tamaro
|ž. Monir Madihi
|Queen Of Queens
|ž. Petr Foret
|Kongo De Vega
|ž. Jaroslav Línek
|Corrado
|ž. Milan Zatloukal
|Whispering Wings
|ž. Michal Mach
|Crocus In Gold
|ž. Daniel Vyhnálek
|Aquinas
|ž. Martina Havelková
|Miss Gatsby
|ž. Sabina Mokrošová
|Dark Eagle
|žk. Tomáš Roman
|Dublin Boy
|ž. Václav Janáček
Vstupenky na dostihy v Praze Chuchli
Na pražské dostihy 7. listopadu 2026 si stále lze koupit vstupenky přes Ticketportal zde., ceny jsou nastaveny následovně:
- dospělý – 250 Kč
- mládež 15–18 let, studenti do 26 let – 100 Kč
- senioři 60+ – 100 Kč
- děti 3–15 let – 50 Kč
- děti do 3 let a ZTP - zdarma
- parkování – 100 Kč
Kde sledovat pražské dostihy živě a online?
Dostihy v Česku vysílá pravidelně Tipsport zde, platí to i o posledních dostizích v tomto roce. Na závody si lze také vsadit díky množství kurzů, využijte vstupní bonus 1 000 Kč.
V televizi se tentokrát závody nevysílají, přednost dostávají na České televizi jiné sporty.