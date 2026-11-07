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Dostihy Praha Chuchle dnes (7. 11.): Program, kurzy a přenos

Kamil Jurek
  6:00
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Portal si běží pro vítězství v Českém derby. | foto: Vondrouš RomanČTK

Poslední závodní den celé dostihové sezony se koná v Praze-Chuchli, a to v sobotu 7. listopadu 2026. Hlavním závodem je Pražský zimní favorit, sledujte tento i ostatní závody živě online.
Dostihy Praha-Chuchle - informace
Datum:sobota 7. listopadu 2026
Místo:Radotínská 69/34, Praha 5-Velká Chuchle
Start:11:30
Kde sledovat:u Tipsportu zde

Dostihy Praha Chuchle 7.11. 2026: program, výsledky a vítězové

Dostihový rok 2026 zakončuje i letos závodiště v Praze-Chuchli, 7. listopadu 2026 je k vidění celkem 9 závodů. Hlavním tahákem je Pražský zimní favorit.

Jede se jako šestý dostih v pořadí, stejně jako u všech ostatních jde o rovinový závod. Účastní se jej 11 koní.

Dostihy v Praze – 7. 11. 2026
Závod, typ, délkaČasVítěz
1. dostih, rovina, 1 600 m11:30
2. dostih, rovina, 1 400 m12:00
3. dostih, rovina, 1 400 m12:30
4. dostih, rovina, 1 400 m13:00
5. dostih, rovina 2 400 m13:30
6. dostih, rovina, 1 800 m14:00
7. dostih, rovina, 1 800 m14:30
8. dostih, rovina, 1 600 m15:00
9. dostih, rovina, 1 600 m15:30

Pražský zimní favorit 2026: startovní listina a výsledky

Tohoto rovinového závodu druhé kategorie na 1 800 metrů se mohou účastnit pouze dvouleté koně, hmotnost 57 kg. Dotace je 135 000 Kč, placených je celkem pět míst.

Jméno koněJezdecVýsledek
Enricož. Adam Florian
Tamarož. Monir Madihi
Queen Of Queensž. Petr Foret
Kongo De Vegaž. Jaroslav Línek
Corradož. Milan Zatloukal
Whispering Wingsž. Michal Mach
Crocus In Goldž. Daniel Vyhnálek
Aquinasž. Martina Havelková
Miss Gatsbyž. Sabina Mokrošová
Dark Eagležk. Tomáš Roman
Dublin Boyž. Václav Janáček

Vstupenky na dostihy v Praze Chuchli

Na pražské dostihy 7. listopadu 2026 si stále lze koupit vstupenky přes Ticketportal zde., ceny jsou nastaveny následovně:

  • dospělý – 250 Kč
  • mládež 15–18 let, studenti do 26 let – 100 Kč
  • senioři 60+ – 100 Kč
  • děti 3–15 let – 50 Kč
  • děti do 3 let a ZTP - zdarma
  • parkování – 100 Kč

Kde sledovat pražské dostihy živě a online?

Dostihy v Česku vysílá pravidelně Tipsport zde, platí to i o posledních dostizích v tomto roce. Na závody si lze také vsadit díky množství kurzů, využijte vstupní bonus 1 000 Kč.

V televizi se tentokrát závody nevysílají, přednost dostávají na České televizi jiné sporty.

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