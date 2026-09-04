|Dostihy Pardubice - informace
|Datum:
|5. září 2026
|Místo:
|Pardubice, Pražská 607
|Start:
|13:00
|Kde sledovat:
|u Tipsportu zde, ČT sport (Plus)
Dostihy Pardubice 5. září 2026: program, výsledky a vítězové
Dostihové závodiště v Pardubicích má na programu další závodní den, tentokrát jde o sobotu 5. září 2026. V plánu je celkem osm dostihů.
Ve všech případech jde o steeplechase crosscountry, diváci se tedy mohou těšit na dlouhé dostihy s překážkami.
Hlavním závodem je ten šestý – závěrečná IV. kvalifikace na 136. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou. Začátek je v plánu na 16:00.
|Závod, typ, délka
|Čas
|Vítěz
|1. dostih, steeplechase cc, 4 600 m
|13:00
|2. dostih, steeplechase cc, 4 200 m
|13:35
|3. dostih, steeplechase cc, 4 500 m
|14:10
|4. dostih, steeplechase cc, 3 300 m
|14:45
|5. dostih, steeplechase cc, 5 200 m
|15:20
|6. dostih, steeplechase cc, 5 800 m
|16:00
|7. dostih, steeplechase cc, 3 300 m
|16:35
|8. dostih, steeplechase cc, 4 500 m
|17:10
4. kvalifikace na Velkou pardubickou 2026: startovní listina a výsledky
V šestém dostihu dne bude bojovat celkem 9 koní, všichni musí mít minimálně pět let. Pro kvalifikaci na Velkou pardubickou stačí skončit do 5. místa nebo s odstupem maximálně 20 vteřin od prvního koně v cíli.
Z finanční dotace 500 000 Kč si vítěz odnese polovinu, placených je celkem pět pozic.
|Jméno koně
|Jezdec
|Výsledek
|No Risk No Fun
|ž. Josef Bartoš
|Stormmy
|ž. Martin Liška
|Zarate
|Marcel Novák ml.
|Godfrey
|ž. Jan Faltejsek
|Enjeu D’Arthel
|ž. Martin Cagáň
|Un Reve Dautomne
|ž. Jaroslav Myška
|Angkor Wat
|ž. Jan Odložil
|High In The Sky
|ž. Gauvain Faivre-Picon
|Dumon Roclay
|ž. Marcel Novák
Vstupenky na dostihy v Pardubicích dnes
Lístky na pardubické dostihy 5. září 2026 si lze zakoupit online nebo přímo na místě. Ceny jsou následující:
- dospělý – 180 Kč
- děti do 18 let, studenti do 26 let – 90 Kč
- senioři nad 60 let – 90 Kč
- 2 dospělí + až 3 děti – 450 Kč
- děti do 10 let – zdarma
Pro online nákup navštivte oficiální web zde.
Kde sledovat pardubické dostihy živě a online?
Sledování dostihů v Pardubicích je možné díky Tipsportu zde – jde totiž o hlavního partnera. Kromě toho si na všechny závody vsadíte díky množství kurzů.
V televizi vysílá závody ČT2 případně online platforma ČT sport Plus, na ČT sport totiž dostává přednost basketbal, florbal a volejbal.