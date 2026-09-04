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Čtvrtá kvalifikace na Velkou pardubickou: Program, výsledky, vstupenky

Kamil Jurek
  20:07

Jan Faltejsek (vlevo) během dostihového mítinku v Pardubicích | foto: Milan Křiček

Sobota 5. září 2026 patří v Pardubicích dalšímu dostihovému dnu, hlavní závod je závěrečná čtvrtá kvalifikace na Velkou pardubickou. Sledujte vše v přímých přenosech.
Dostihy Pardubice - informace
Datum:5. září 2026
Místo:Pardubice, Pražská 607
Start:13:00
Kde sledovat:u Tipsportu zde, ČT sport (Plus)

Dostihy Pardubice 5. září 2026: program, výsledky a vítězové

Dostihové závodiště v Pardubicích má na programu další závodní den, tentokrát jde o sobotu 5. září 2026. V plánu je celkem osm dostihů.

Ve všech případech jde o steeplechase crosscountry, diváci se tedy mohou těšit na dlouhé dostihy s překážkami.

Hlavním závodem je ten šestý – závěrečná IV. kvalifikace na 136. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou. Začátek je v plánu na 16:00.

Dostihy v Pardubicích – 5. 9. 2026
Závod, typ, délkaČasVítěz
1. dostih, steeplechase cc, 4 600 m13:00
2. dostih, steeplechase cc, 4 200 m13:35
3. dostih, steeplechase cc, 4 500 m14:10
4. dostih, steeplechase cc, 3 300 m14:45
5. dostih, steeplechase cc, 5 200 m15:20
6. dostih, steeplechase cc, 5 800 m16:00
7. dostih, steeplechase cc, 3 300 m16:35
8. dostih, steeplechase cc, 4 500 m17:10

4. kvalifikace na Velkou pardubickou 2026: startovní listina a výsledky

V šestém dostihu dne bude bojovat celkem 9 koní, všichni musí mít minimálně pět let. Pro kvalifikaci na Velkou pardubickou stačí skončit do 5. místa nebo s odstupem maximálně 20 vteřin od prvního koně v cíli.

Z finanční dotace 500 000 Kč si vítěz odnese polovinu, placených je celkem pět pozic.

Jméno koněJezdecVýsledek
No Risk No Funž. Josef Bartoš
Stormmyž. Martin Liška
ZarateMarcel Novák ml.
Godfreyž. Jan Faltejsek
Enjeu D’Arthelž. Martin Cagáň
Un Reve Dautomnež. Jaroslav Myška
Angkor Watž. Jan Odložil
High In The Skyž. Gauvain Faivre-Picon
Dumon Roclayž. Marcel Novák

Vstupenky na dostihy v Pardubicích dnes

Lístky na pardubické dostihy 5. září 2026 si lze zakoupit online nebo přímo na místě. Ceny jsou následující:

  • dospělý – 180 Kč
  • děti do 18 let, studenti do 26 let – 90 Kč
  • senioři nad 60 let – 90 Kč
  • 2 dospělí + až 3 děti – 450 Kč
  • děti do 10 let – zdarma

Pro online nákup navštivte oficiální web zde.

Kde sledovat pardubické dostihy živě a online?

Sledování dostihů v Pardubicích je možné díky Tipsportu zde – jde totiž o hlavního partnera. Kromě toho si na všechny závody vsadíte díky množství kurzů.

V televizi vysílá závody ČT2 případně online platforma ČT sport Plus, na ČT sport totiž dostává přednost basketbal, florbal a volejbal.

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