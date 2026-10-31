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Dostihy Pardubice dnes (31. 10.): Program, výsledky, kurzy a přenos

Kamil Jurek
  9:51

Žokej Keith Donoghue a Final Orders (vpravo) soupeří v cílové rovince Velké pardubické s Janem Faltejskem a Godfreym. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Na pardubickém závodišti je v sobotu 31. října 2026 na programu poslední dostihový den sezony. Sledujte všechny závody živě online.
Dostihy Pardubice - informace
Datum:sobota 31. října 2026
Místo:Pražská 607, Pardubice
Start:12:00
Kde sledovat:u Tipsportu zde, ČT sport Plus

Dostihy Pardubice 31. října 2026: program, výsledky a vítězové

Posledním dostihovým dnem v Pardubicích je sobota 31. října, fanoušci se mohou těšit na celkem 7 závodů – na programu jsou rovinové závody, proutky i steeplechase crosscountry.

Dostihem s nejvyšší dotací je Závěrečná cross country, která je zároveň i nejdelším závodem dne. Začít by měla před čtvrtou hodinou odpolední.

Dostihy v Pardubicích – 31. 10. 2026
Závod, typ, délkaČasVítěz
1. dostih, rovina, 2 800 m12:00
2. dostih, rovina, 3 200 m12:40
3. dostih, rovina, 3 200 m13:15
4. dostih, proutky, 3 200 m13:55
5. dostih, proutky, 3 400 m14:30
6. dostih, steeplechase cc, 4 300 m15:10
7. dostih, steeplechase cc, 4 600 m15:50

Závěrečná cross country 2026: startovní listina a výsledky

S pardubickým závodištěm se v posledním závodě rozloučí celkem 6 koní se známými žokeji. Jde o 4 600 metrů dlouhý dostih druhé kategorie pro pětileté a starší koně, hmotnost 68 kg.

Dotace je nastavena na 205 000 Kč, placených je celkem pět pozic. Na odměnu tak nedosáhne pouze jediný kůň.

Jméno koněJezdecVýsledek
White Woodž. Jan Odložil
Kamaxiž. Jan Faltejsek
Araucariasž. Josef Bartoš
Lombo Sacrež. Jakub Kocman
Arctic Galež. Rostislav Benš
George Of Beaumontž. Ondřej Velek

Vstupenky na dostihy v Pardubicích

Na pardubické dostihy 31. října 2026 si stále jdou koupit vstupenky, nejjednodušší cestou je nákup online. Ceny jsou nastaveny následovně:

    • dospělý – 180 Kč
    • děti do 18 let, studenti do 26 let – 90 Kč
    • senioři nad 60 let – 90 Kč
    • 2 dospělí + až 3 děti – 450 Kč
    • děti do 10 let – zdarma

Lístky kupujte přes oficiálního prodejce zde.

Kde sledovat pardubické dostihy živě a online?

Celoročně vysílá všechny dostihy na českém území Tipsport zde – jde totiž o hlavního partnera. Platí to samozřejmě i o dnešních závodech v Pardubicích.

Alternativně lze sledovat přenos prostřednictvím platformy ČT sport Plus, přímo v televizi se dostihy nejspíš neobjeví.

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