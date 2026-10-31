|Dostihy Pardubice - informace
|Datum:
|sobota 31. října 2026
|Místo:
|Pražská 607, Pardubice
|Start:
|12:00
|Kde sledovat:
|u Tipsportu zde, ČT sport Plus
Dostihy Pardubice 31. října 2026: program, výsledky a vítězové
Posledním dostihovým dnem v Pardubicích je sobota 31. října, fanoušci se mohou těšit na celkem 7 závodů – na programu jsou rovinové závody, proutky i steeplechase crosscountry.
Dostihem s nejvyšší dotací je Závěrečná cross country, která je zároveň i nejdelším závodem dne. Začít by měla před čtvrtou hodinou odpolední.
|Závod, typ, délka
|Čas
|Vítěz
|1. dostih, rovina, 2 800 m
|12:00
|2. dostih, rovina, 3 200 m
|12:40
|3. dostih, rovina, 3 200 m
|13:15
|4. dostih, proutky, 3 200 m
|13:55
|5. dostih, proutky, 3 400 m
|14:30
|6. dostih, steeplechase cc, 4 300 m
|15:10
|7. dostih, steeplechase cc, 4 600 m
|15:50
Závěrečná cross country 2026: startovní listina a výsledky
S pardubickým závodištěm se v posledním závodě rozloučí celkem 6 koní se známými žokeji. Jde o 4 600 metrů dlouhý dostih druhé kategorie pro pětileté a starší koně, hmotnost 68 kg.
Dotace je nastavena na 205 000 Kč, placených je celkem pět pozic. Na odměnu tak nedosáhne pouze jediný kůň.
|Jméno koně
|Jezdec
|Výsledek
|White Wood
|ž. Jan Odložil
|Kamaxi
|ž. Jan Faltejsek
|Araucarias
|ž. Josef Bartoš
|Lombo Sacre
|ž. Jakub Kocman
|Arctic Gale
|ž. Rostislav Benš
|George Of Beaumont
|ž. Ondřej Velek
Vstupenky na dostihy v Pardubicích
Na pardubické dostihy 31. října 2026 si stále jdou koupit vstupenky, nejjednodušší cestou je nákup online. Ceny jsou nastaveny následovně:
- dospělý – 180 Kč
- děti do 18 let, studenti do 26 let – 90 Kč
- senioři nad 60 let – 90 Kč
- 2 dospělí + až 3 děti – 450 Kč
- děti do 10 let – zdarma
Lístky kupujte přes oficiálního prodejce zde.
Kde sledovat pardubické dostihy živě a online?
Celoročně vysílá všechny dostihy na českém území Tipsport zde – jde totiž o hlavního partnera. Platí to samozřejmě i o dnešních závodech v Pardubicích.
Alternativně lze sledovat přenos prostřednictvím platformy ČT sport Plus, přímo v televizi se dostihy nejspíš neobjeví.