|Dostihy Pardubice - informace
|Datum:
|11. října 2026
|Místo:
|Pardubice, Pražská 607
|Start:
|11:00
|Kde sledovat:
|u Tipsportu zde, ČT sport (Plus)
Dostihy Pardubice 11. října 2026: program, výsledky a vítězové
V neděli 11. října 2026 se jede 136. ročník Velké pardubické, připraveno je ale i dalších šest závodů steeplechase crosscountry, tedy nejtěžší možné varianty dostihů. Začátek prvního je už v 11:00.
Hlavním závodem je už zmíněná Velká pardubická 2026, která by měla odstartovat zhruba v 15:30 a uzavřít tak celý dostihový víkend.
|Závod, typ, délka
|Čas
|Vítěz
|1. dostih, steeplechase cc, 4 200 m
|11:00
|2. dostih, steeplechase cc, 4 200 m
|11:40
|3. dostih, steeplechase cc, 4 600 m
|12:20
|4. dostih, steeplechase cc, 4 500 m
|13:00
|5. dostih, steeplechase cc, 5 200 m
|13:45
|6. dostih, steeplechase cc, 3 300 m
|14:25
|7. dostih, steeplechase cc, 6 900 m
|15:30
136. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou: startovní listina a výsledky
Přísná kvalifikační kritéria splnilo celkem 10 koní, na kterých jedou pouze zkušení žokejové, včetně jmen jako Jan Faltejsek, Jan Odložil, Josef Bartoš nebo poslední vítěz Keith Michael Donoghue.
Délka je 6 900 metrů, finanční dotace opět 5 000 000 Kč a na placené pozice se dostane sedm nejlepších.
|Jméno koně
|Jezdec
|Výsledek
|Hard Roc De Kerser
|ž. Jean-Stephane Lebrun
|Angkor Wat
|ž. Jan Odložil
|High In The Sky
|ž. Ondřej Velek
|Čáryjape
|ž. Adam Čmiel
|Araucarias
|ž. Josef Bartoš
|Dumon Roclay
|ž. Marcel Novák
|Sacamiro
|ž. Lenka Neprašová
|Greek Dessert
|ž. James Best
|Godfrey
|ž. Jan Faltejsek
|Final Orders
|ž. Keith Michael Donoghue
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Velká pardubická 2026 v TV: kde sledovat 136. ročník živě i online
Vstupenky na dostihy v Pardubicích dnes
Na dostihy 11. října 2026 se stále dají koupit lístky, ale už pouze na stání. Ceny vypadají následovně:
- dospělý – 500 Kč
- děti do 18 let, studenti do 26 let – 300 Kč
- senioři nad 60 let – 300 Kč
- 2 dospělí + až 3 děti – 1 000 Kč
Vstupenky koupíte přes oficiální web zde.
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Kde sledovat pardubické dostihy živě a online?
Všechny dnešní dostihy v Pardubicích mohou zájemci sledovat přes Tipsport zde – k dispozici je i množství kurzů a live sázky.
V televizi dnes začíná přenos na ČT sport už od 10:30 a trvá téměř 6 hodin.