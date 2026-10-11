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Dostihy Pardubice dnes (11. 10.): Program, výsledky, kurzy a přenos

Kamil Jurek
  10:20

Donoghue žene Stumptowna do cíle Velké pardubické. | foto: ČTK

Druhá říjnová neděle je největším dostihovým dnem v Česku. Jede se totiž Velká pardubická, připraveno je ale i dalších 6 závodů. Vsaďte si na ně a sledujte je živě.
Velká pardubická 2026 - sledujte hlavní závod živě u Tipsportu
Dostihy Pardubice - informace
Datum:11. října 2026
Místo:Pardubice, Pražská 607
Start:11:00
Kde sledovat:u Tipsportu zde, ČT sport (Plus)

Dostihy Pardubice 11. října 2026: program, výsledky a vítězové

V neděli 11. října 2026 se jede 136. ročník Velké pardubické, připraveno je ale i dalších šest závodů steeplechase crosscountry, tedy nejtěžší možné varianty dostihů. Začátek prvního je už v 11:00.

Hlavním závodem je už zmíněná Velká pardubická 2026, která by měla odstartovat zhruba v 15:30 a uzavřít tak celý dostihový víkend.

Dostihy v Pardubicích – 11. 10. 2026
Závod, typ, délkaČasVítěz
1. dostih, steeplechase cc, 4 200 m11:00
2. dostih, steeplechase cc, 4 200 m11:40
3. dostih, steeplechase cc, 4 600 m12:20
4. dostih, steeplechase cc, 4 500 m13:00
5. dostih, steeplechase cc, 5 200 m13:45
6. dostih, steeplechase cc, 3 300 m14:25
7. dostih, steeplechase cc, 6 900 m15:30

136. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou: startovní listina a výsledky

Přísná kvalifikační kritéria splnilo celkem 10 koní, na kterých jedou pouze zkušení žokejové, včetně jmen jako Jan Faltejsek, Jan Odložil, Josef Bartoš nebo poslední vítěz Keith Michael Donoghue.

Délka je 6 900 metrů, finanční dotace opět 5 000 000 Kč a na placené pozice se dostane sedm nejlepších.

Jméno koněJezdecVýsledek
Hard Roc De Kerserž. Jean-Stephane Lebrun
Angkor Watž. Jan Odložil
High In The Skyž. Ondřej Velek
Čáryjapež. Adam Čmiel
Araucariasž. Josef Bartoš
Dumon Roclayž. Marcel Novák
Sacamirož. Lenka Neprašová
Greek Dessertž. James Best
Godfreyž. Jan Faltejsek
Final Ordersž. Keith Michael Donoghue

Velká pardubická 2026 v TV: kde sledovat 136. ročník živě i online

Vstupenky na dostihy v Pardubicích dnes

Na dostihy 11. října 2026 se stále dají koupit lístky, ale už pouze na stání. Ceny vypadají následovně:

  • dospělý – 500 Kč
  • děti do 18 let, studenti do 26 let – 300 Kč
  • senioři nad 60 let – 300 Kč
  • 2 dospělí + až 3 děti – 1 000 Kč

Vstupenky koupíte přes oficiální web zde.

Kolik koní skončí na Taxisu? U Velké pardubické se sází i na věk či čas vítěze

Kde sledovat pardubické dostihy živě a online?

Všechny dnešní dostihy v Pardubicích mohou zájemci sledovat přes Tipsport zde – k dispozici je i množství kurzů a live sázky.

V televizi dnes začíná přenos na ČT sport už od 10:30 a trvá téměř 6 hodin.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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