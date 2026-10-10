Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dostihy Pardubice dnes (10. 10.): Program, výsledky, kurzy a přenos

Kamil Jurek
  9:33

Záběr z dostihového závodiště v Pardubicích. | foto: Hana Vytopilová

V Pardubicích začíná největší dostihový víkend roku. V sobotu 10. října 2026 uvidíme 7 závodů. hlavní je Křišťálový pohár s dotací 500 000 Kč. Sledujte všechny závody živě.
Dostihy Pardubice - informace
Datum:10. října 2026
Místo:Pardubice, Pražská 607
Start:11:30
Kde sledovat:u Tipsportu zde, ČT sport (Plus)

Dostihy Pardubice 10. října 2026: program, výsledky a vítězové

Velký dostihový víkend je tady, ještě před Velkou pardubickou je tady sobotní závodní den – 10. října 2026 jsou na programu čtyři rovinové a tři dostihy přes proutěné překážky.

Hlavním závodem je ten s číslem šest – Křišťálový pohár města Pardubic s dotací 500 000 Kč. Začít by měl ve 14:25, čas se může ještě posunout.

Dostihy v Pardubicích – 10. 10. 2026
Závod, typ, délkaČasVítěz
1. dostih, rovina, 1 900 m11:30
2. dostih, rovina, 1 900 m12:00
3. dostih, rovina, 1 100 m12:30
4. dostih, rovina, 2 900 m13:05
5. dostih, proutky, 3 200 m13:45
6. dostih, proutky, 3 400 m14:25
7. dostih, proutky, 3 400 m15:10

Křišťálový pohár města Pardubic 2026: startovní listina a výsledky

Do tohoto závodu přes proutěné překážky je přihlášeno celkem 7 koní, všichni musí být starší čtyř let. Hmotnost čtyřletých 68,5 kg a starších 70 kg, jezdci musí mít za sebou alespoň deset umístění v překážkových dostizích.

Délka je 3 400 metrů a placených je celkem pět pozic.

Jméno koněJezdecVýsledek
Real Wild Childž. Jan Odložil
Le Petit Nicež. Ondřej Velek
Sopran Misteryž. Lenka Neprašová
Joli Lookž. Josef Bartoš
Fan D’Apple’sž. Angelo Zuliani
Holly Happyž. Jan Faltejsek
Mes AilesTereza Podráská

Velká pardubická 2026: Startovní listina, vizitky, favorité, sázkové kurzy

Vstupenky na dostihy v Pardubicích dnes

Na pardubické dostihy 10. října 2026 si lze stále koupit vstupenky, k dispozici by měly být i na místě. Ceny jsou následující:

  • dospělý – 180 Kč
  • děti do 18 let, studenti do 26 let – 90 Kč
  • senioři nad 60 let – 90 Kč
  • 2 dospělí + až 3 děti – 450 Kč
  • děti do 10 let – zdarma

Pro online nákup navštivte oficiální web zde.

Kolik koní skončí na Taxisu? U Velké pardubické se sází i na věk či čas vítěze

Kde sledovat pardubické dostihy živě a online?

Sledovat dostihy v Pardubicích lze prostřednictvím Tipsportu zde – tato sázková kancelář je hlavním partnerem. Na všechny závody si lze také vsadit.

Televizní vysílání má na starosti Česká televize – na ČT sport Plus běží přenos z celého dne, na ČT sport pak přenos začíná od 13:25.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Šampionát v rallye ovládl Evans, Solberg přišel o titul chybou před cílem

Britský rallye závodník Elfyn Evans.

Elfyn Evans se stal třetím britským mistrem světa v automobilových soutěžích. Za titulem na Sardinii mířil jiný jezdec Toyoty Švéd Oliver Solberg, ale těsně před cílem Italské rallye vyjel mimo trať....

Euro Hockey Tour 2026/2027: Program, tabulka, výsledky Česka a kde sledovat

Začátek zápasu Česka proti Finsku na Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích.

Euro Hockey Tour (EHT) 2026/2027 se tradičně skládá ze čtyř turnajů, kterých se účastní hokejové reprezentace Česka, Finska, Švédska a Švýcarska. Nový ročník začne 5. listopadu. Podívejte se na...

Bartůňková - Andrejevová v TV: Kde sledovat semifinále v Pekingu živě, kurzy

Nikola Bartůňková se raduje z výhry ve třetím kole turnaje v Pekingu.

Dvacetiletá Nikola Bartůňková po suverénní výhře nad Karolínou Muchovou postoupila do svého premiérového semifinále na turnaji WTA 1000. V sobotu 10. října od 9:00 se o postup do finále utká s...

10. října 2026  10:23

Velká pardubická 2026: Startovní listina, vizitky, favorité, sázkové kurzy

Závodníci během Velké pardubické překonávají Taxisův příkop.

Nejslavnější dostih v Česku má před sebou 136. ročník. Kdo vyhraje Velkou pardubickou a na koho se vyplatí zaměřit při sázení? Napovědět mohou vizitky všech účastníků, zajímavosti i aktuální sázkové...

10. října 2026  9:39

Dostihy Pardubice dnes (10. 10.): Program, výsledky, kurzy a přenos

Záběr z dostihového závodiště v Pardubicích.

V Pardubicích začíná největší dostihový víkend roku. V sobotu 10. října 2026 uvidíme 7 závodů. hlavní je Křišťálový pohár s dotací 500 000 Kč. Sledujte všechny závody živě.

10. října 2026  9:33

Manchester United – Tottenham: Dočká se Kinský výhry? Kurzy, statistiky

Antonín Kinský vyhazuje balon v utkání s Nottinghamem.

Manchester United a Tottenham patří mezi největší zklamání úvodu Premier League. Domácí vyhráli jediný z pěti ligových zápasů, hosté na první vítězství stále čekají a uzavírají tabulku. V brance...

10. října 2026  7:59

Plzeň - Ml. Boleslav v TV: Kde sledovat Chance Ligu, sázkové kurzy, statistiky

Zklamaný plzeňský záložník Lukáš Červ po neproměněné penaltě v nastavení...

Fotbalisté Viktorie Plzeň přivítají v 10. kole Chance Ligy Mladou Boleslav. Zatímco Západočeši se pokusí ukončit výsledkovou mizérii, proti Středočechům se jim dlouhodobě daří – v lize s nimi...

10. října 2026

WTA Peking 2026: Program, výsledky, české tenistky a kde sledovat živě

Linda Nosková během čtvrtfinálového zápasu proti Aryně Sabalenkové na US Open v...

Tenisový turnaj WTA 1000 v Pekingu patří k nejvýznamnějším podnikům podzimní části sezony. China Open se v roce 2026 hraje od 30. září do 11. října v areálu China National Tennis Center. V čínské...

9. října 2026  22:31

ATP Šanghaj 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Jiří Lehečka odpaluje míček divákům po triumfu v semifinále turnaje v Tokiu.

V čínské Šanghaji se koná další tenisový turnaj mužů typu Masters, a to od 7. do 18. října 2026. Sledujte přímé přenosy online, v akci je i několik českých nadějí.

9. října 2026  22:30

Velká cena Singapuru formule 1 2026: Program, výsledky, kurzy, kde sledovat

Max Verstappen bojuje s Georgem Russellem ve Velké ceně Bahrajnu v Malajsii.

Mistrovství světa formule 1 pokračuje Velkou cenou Singapuru, tradičním nočním závodem na městském okruhu Marina Bay. V našem přehledu najdete kompletní program závodního víkendu, výsledky,...

9. října 2026  22:21

Bohemians - Baník Ostrava v TV: Kde sledovat živě, sázkové kurzy, statistiky

Fotbalisté Bohemians se radují z gólu Šimona Černého.

Fotbalisté Bohemians přivítají v sobotu 10. října od 18:00 v rámci 10. kola Chance Ligy Baník Ostrava. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou aktuální sázkové kurzy a předpokládané sestavy? V článku...

9. října 2026  18:59

Hlaváček, Portlík nebo někdo jiný? Kdo bude primátorem Prahy a jaké jsou kurzy

ilustrační snímek

Pražané v říjnových komunálních volbách rozhodnou o novém složení zastupitelstva, které následně zvolí primátora hlavního města. Kdo se o tento post uchází a jaké kurzy na jednotlivé kandidáty...

9. října 2026  11:27

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Kolik koní skončí na Taxisu? U Velké pardubické se sází i na věk či čas vítěze

Drama na Taxisu: nejtěžší překážku nezvládli Klarc Kent s žokejem Ondřejem...

Velká pardubická patří mezi největší sázkařské události českého sportovního roku. Nabídka kurzů přitom zdaleka nekončí u tipu na vítěze slavného dostihu. Sázkové kanceláře vypisují také řadu...

9. října 2026  11:18

Kdo vyhrál Velkou pardubickou? Přehled všech vítězů, historie

Irský žokej Keith Donoghue (v zeleném) v sedle Stumptowna uhání do cíle Velké...

Velká pardubická je jeden z nejslavnějších evropských dostihů, první ročník se konal už v roce 1874. V tomto článku najdete přehled všech vítězů a dozvíte se i různé zajímavosti z historie.

9. října 2026  10:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.