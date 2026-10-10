|Dostihy Pardubice - informace
|Datum:
|10. října 2026
|Místo:
|Pardubice, Pražská 607
|Start:
|11:30
|Kde sledovat:
|u Tipsportu zde, ČT sport (Plus)
Dostihy Pardubice 10. října 2026: program, výsledky a vítězové
Velký dostihový víkend je tady, ještě před Velkou pardubickou je tady sobotní závodní den – 10. října 2026 jsou na programu čtyři rovinové a tři dostihy přes proutěné překážky.
Hlavním závodem je ten s číslem šest – Křišťálový pohár města Pardubic s dotací 500 000 Kč. Začít by měl ve 14:25, čas se může ještě posunout.
|Závod, typ, délka
|Čas
|Vítěz
|1. dostih, rovina, 1 900 m
|11:30
|2. dostih, rovina, 1 900 m
|12:00
|3. dostih, rovina, 1 100 m
|12:30
|4. dostih, rovina, 2 900 m
|13:05
|5. dostih, proutky, 3 200 m
|13:45
|6. dostih, proutky, 3 400 m
|14:25
|7. dostih, proutky, 3 400 m
|15:10
Křišťálový pohár města Pardubic 2026: startovní listina a výsledky
Do tohoto závodu přes proutěné překážky je přihlášeno celkem 7 koní, všichni musí být starší čtyř let. Hmotnost čtyřletých 68,5 kg a starších 70 kg, jezdci musí mít za sebou alespoň deset umístění v překážkových dostizích.
Délka je 3 400 metrů a placených je celkem pět pozic.
|Jméno koně
|Jezdec
|Výsledek
|Real Wild Child
|ž. Jan Odložil
|Le Petit Nice
|ž. Ondřej Velek
|Sopran Mistery
|ž. Lenka Neprašová
|Joli Look
|ž. Josef Bartoš
|Fan D’Apple’s
|ž. Angelo Zuliani
|Holly Happy
|ž. Jan Faltejsek
|Mes Ailes
|Tereza Podráská
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Vstupenky na dostihy v Pardubicích dnes
Na pardubické dostihy 10. října 2026 si lze stále koupit vstupenky, k dispozici by měly být i na místě. Ceny jsou následující:
- dospělý – 180 Kč
- děti do 18 let, studenti do 26 let – 90 Kč
- senioři nad 60 let – 90 Kč
- 2 dospělí + až 3 děti – 450 Kč
- děti do 10 let – zdarma
Pro online nákup navštivte oficiální web zde.
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Kde sledovat pardubické dostihy živě a online?
Sledovat dostihy v Pardubicích lze prostřednictvím Tipsportu zde – tato sázková kancelář je hlavním partnerem. Na všechny závody si lze také vsadit.
Televizní vysílání má na starosti Česká televize – na ČT sport Plus běží přenos z celého dne, na ČT sport pak přenos začíná od 13:25.