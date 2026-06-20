|Dostihy Pardubice - informace
|Datum:
|20. června 2026
|Místo:
|Pardubice, Pražská 607
|Start:
|12:00
|Kde sledovat:
|ČT sport (Plus)
Dostihy Pardubice 20. června 2026: program, výsledky a vítězové
Dostihové závodiště v Pardubicích je asi tím nejznámějším u nás, další z mnoha závodních dnů se koná v sobotu 20. června.
V plánu je odjet celkem 9 dostihů, z toho sedm steeplechase crosscountry a dva přes proutěné překážky. Hlavním závodem je ten pátý – II. kvalifikace na 136. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou.
|Závod, typ, délka
|Čas
|Vítěz
|1. dostih, proutky, 2 800 m
|12:00
|2. dostih, proutky, 3 800 m
|12:35
|3. dostih, steeplechase cc, 5 200 m
|13:10
|4. dostih, steeplechase cc, 3 300 m
|13:45
|5. dostih, steeplechase cc, 5 200 m
|14:20
|6. dostih, steeplechase cc, 3 300 m
|14:55
|7. dostih, steeplechase cc, 3 300 m
|15:30
|8. dostih, steeplechase cc, 4 500 m
|16:05
|9. dostih, steeplechase cc, 3 300 m
|16:40
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Velká pardubická 2026: Program, vstupenky, kvalifikace, historie
2. kvalifikace na Velkou pardubickou 2026: startovní listina
Do pátého dostihu dne odstartuje celkem 11 koní, některá jména jsou dobře známá. Pro úspěšnou kvalifikaci na Velkou pardubickou je třeba dojet do 5. místa, nebo s maximálním odstupem 20 vteřin od vítěze.
FInanční dotace se vyšplhala až na 1 000 000 Kč, vítěz bere polovinu. Účastnit se mohou pouze pětileté a starší koně.
|Jméno koně
|Jezdec
|Ironika
|ž. Lukáš Matuský
|Sacamiro
|ž. Lenka Neprašová
|Greek Dessert
|ž. Jan Faltejsek
|Angkor Wat
|ž. Jan Odložil
|Hibernian
|ž. Josef Bartoš
|Popinjay
|Oleksandr Ryzhak
|Chelmsford
|Marcel Novák ml.
|Gap Pierji
|ž. Felix de Giles
|Cuwall
|ž. Jakub Kocman
|Regtime
|ž. Martin Liška
|Fort Medoc
|ž. Ondřej Velek
Vstupenky na dostihy v Pardubicích dnes
Lístky na dnešní dostihový den si lze zakoupit i online, a to za tyto ceny:
- dospělý – 180 Kč
- děti do 18 let, studenti do 26 let – 90 Kč
- senioři nad 60 let – 90 Kč
- 2 dospělí + až 3 děti – 450 Kč
- děti do 10 let – zdarma
Pro nákup z pohodlí domova navštivte oficiální web zde.
Kde sledovat pardubické dostihy živě a online?
Pokud nebudete přímo v Pardubicích, můžete sledovat dostupné live streamy na internetu.
Měla by se o ně postarat platforma ČT sport Plus, některé závody ale najdou fanoušci i v televizi na ČT sport.