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Druhá kvalifikace na Velkou pardubickou: Program, výsledky, vstupenky

Kamil Jurek
  6:59
Na sobotu 20. června 2026 je v Pardubicích připraven další dostihový den. Celkem uvidíme 9 závodů, tím hlavním je druhá kvalifikace na Velkou pardubickou.

Jan Faltejsek (vlevo) během dostihového mítinku v Pardubicích | foto: Milan Křiček

Dostihy Pardubice - informace
Datum:20. června 2026
Místo:Pardubice, Pražská 607
Start:12:00
Kde sledovat:ČT sport (Plus)

Dostihy Pardubice 20. června 2026: program, výsledky a vítězové

Dostihové závodiště v Pardubicích je asi tím nejznámějším u nás, další z mnoha závodních dnů se koná v sobotu 20. června.

V plánu je odjet celkem 9 dostihů, z toho sedm steeplechase crosscountry a dva přes proutěné překážky. Hlavním závodem je ten pátý – II. kvalifikace na 136. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou.

Dostihy v Pardubicích – 20. 6. 2026
Závod, typ, délkaČasVítěz
1. dostih, proutky, 2 800 m12:00
2. dostih, proutky, 3 800 m12:35
3. dostih, steeplechase cc, 5 200 m13:10
4. dostih, steeplechase cc, 3 300 m13:45
5. dostih, steeplechase cc, 5 200 m14:20
6. dostih, steeplechase cc, 3 300 m14:55
7. dostih, steeplechase cc, 3 300 m15:30
8. dostih, steeplechase cc, 4 500 m16:05
9. dostih, steeplechase cc, 3 300 m16:40

Velká pardubická 2026: Program, vstupenky, kvalifikace, historie

2. kvalifikace na Velkou pardubickou 2026: startovní listina

Do pátého dostihu dne odstartuje celkem 11 koní, některá jména jsou dobře známá. Pro úspěšnou kvalifikaci na Velkou pardubickou je třeba dojet do 5. místa, nebo s maximálním odstupem 20 vteřin od vítěze.

FInanční dotace se vyšplhala až na 1 000 000 Kč, vítěz bere polovinu. Účastnit se mohou pouze pětileté a starší koně.

Jméno koněJezdec
Ironikaž. Lukáš Matuský
Sacamirož. Lenka Neprašová
Greek Dessertž. Jan Faltejsek
Angkor Watž. Jan Odložil
Hibernianž. Josef Bartoš
PopinjayOleksandr Ryzhak
ChelmsfordMarcel Novák ml.
Gap Pierjiž. Felix de Giles
Cuwallž. Jakub Kocman
Regtimež. Martin Liška
Fort Medocž. Ondřej Velek

Vstupenky na dostihy v Pardubicích dnes

Lístky na dnešní dostihový den si lze zakoupit i online, a to za tyto ceny:

  • dospělý – 180 Kč
  • děti do 18 let, studenti do 26 let – 90 Kč
  • senioři nad 60 let – 90 Kč
  • 2 dospělí + až 3 děti – 450 Kč
  • děti do 10 let – zdarma

Pro nákup z pohodlí domova navštivte oficiální web zde.

Kde sledovat pardubické dostihy živě a online?

Pokud nebudete přímo v Pardubicích, můžete sledovat dostupné live streamy na internetu.

Měla by se o ně postarat platforma ČT sport Plus, některé závody ale najdou fanoušci i v televizi na ČT sport.

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