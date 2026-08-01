Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Třetí kvalifikace na Velkou pardubickou: Program, výsledky, vstupenky

Kamil Jurek
  10:09

Donoghue žene Stumptowna do cíle Velké pardubické. | foto: ČTK

V sobotu 1. srpna 2026 se v Pardubicích jedou další dostihy, hlavním závodem je třetí kvalifikace na Velkou pardubickou.
Dostihy Pardubice - informace
Datum:1. srpna 2026
Místo:Pardubice, Pražská 607
Start:9:00
Kde sledovat:u Tipsportu zde, ČT sport (Plus)

Dostihy Pardubice 1. srpna 2026: program, výsledky a vítězové

Dostihové závodiště v Pardubicích dnes zažije další závodní den, jede se v sobotu 1. srpna 2026.

Celkem se tentokrát jede 8 dostihů – prvních šest jsou steeplechase crosscountry, poslední dva se jede přes proutěné překážky.

Hlavním závodem je ten čtvrtý – III. kvalifikace na 136. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou. Začít by měl okolo 10:55.

Dostihy v Pardubicích – 1. 8. 2026
Závod, typ, délkaČasVítěz
1. dostih, steeplechase cc, 4 000 m9:00
2. dostih, steeplechase cc, 4 000 m9:40
3. dostih, steeplechase cc, 4 200 m10:15
4. dostih, steeplechase cc, 5 800 m10:55
5. dostih, steeplechase cc, 4 500 m11:35
6. dostih, steeplechase cc, 3 300 m12:10
7. dostih, proutky, 3 400 m12:50
8. dostih, proutky, 2 800 m13:30

Velká pardubická 2026: Program, vstupenky, kvalifikace, historie

3. kvalifikace na Velkou pardubickou 2026: startovní listina

Čtvrtého dostihu dne se účastní 11 koní, všichni musí být starší pěti let. Pro kvalifikaci na říjnovou Velkou pardubickou je nutné skončit do 5. místa, případně s maximálním odstupem 20 vteřin od nejrychlejšího. FInanční dotace je tentokrát 500 000 Kč, vítěz si přijde na polovinu.

Jméno koněJezdec
GodsalinoDominika Baranová
Dulcar De Sivolaž. Lukáš Matuský
Klarc KentMarcel Novák ml.
Cuwallž. Jakub Kocman
Angkor Watž. Jan Odložil
Fort Medocž. Ondřej Velek
Greek Dessertž. Jan Faltejsek
Vino SupremoRadek Man
Araucariasž. Josef Bartoš
Čáryjapež. Adam Čmiel
Nordstrandž. Jan Kratochvíl

Vstupenky na dostihy v Pardubicích dnes

Lístky na dnešní dostihový den si lze koupit jak přes internet, tak přímo na místě, a to za tyto ceny:

  • dospělý – 180 Kč
  • děti do 18 let, studenti do 26 let – 90 Kč
  • senioři nad 60 let – 90 Kč
  • 2 dospělí + až 3 děti – 450 Kč
  • děti do 10 let – zdarma

Nakupte online přes oficiální web zde.

Kde sledovat pardubické dostihy živě a online?

Srpnové závody v Pardubicích vysílá Česká televize, a to jak na ČT sport, tak také online platformě ČT sport Plus.

Pokud dáváte přesnost live streamům na internetu, může posloužit TV Tipsport zde – kromě přenosů si na všechny závody vsadíte díky množství kurzů.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

SynotTip

Bonus
500 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Největší vítězství kariéry. Svozilová a Štochlová získaly titul na písku v Číně

Plážové volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová

Beachvolejbalistky Markéta Svozilová a Marie-Sára Štochlová vyhrály turnaj Pro Tour Challenge v čínském Šang-luu a slaví největší úspěch kariéry. Ve finále české hráčky porazily Ukrajinky Valentynu...

Třetí kvalifikace na Velkou pardubickou: Program, výsledky, vstupenky

Donoghue žene Stumptowna do cíle Velké pardubické.

V sobotu 1. srpna 2026 se v Pardubicích jedou další dostihy, hlavním závodem je třetí kvalifikace na Velkou pardubickou.

1. srpna 2026  10:09

Fleury vs. Muradov na Oktagonu 92: Kurzy a kde sledovat živě

Will Fleury porazil Karlose Vémolu jednoznačně na body

Jedním ze dvou titulových zápasů na MMA galavečeru Oktagonu 92 je Will Fleury vs. Makhmud Muradov v polotěžké váze (93 kg). Kdo je favorit a kde sledovat tento duel živě?

1. srpna 2026  9:51

Szabová vs. Pudilová na Oktagonu 92 živě: Kde sledovat přenos a kurzy

OKTAGON 87 v Liberci: Lucia Szabová boří všechny milníky a stává se historicky...

Hlavním zápasem na akci MMA Oktagon 92 v pražské Štvanici je duel mezi Lucií Szabovou a Lucií Pudilovou o pás v bantamové váze (61,2 kg). Jaké jsou kurzy a kde sledovat duel v přímém přenosu?

1. srpna 2026  9:51

OKTAGON 92 Štvanice, Praha: Karta, program, kurzy a lístky

Lucie Pudilová proti Lucii Szabové

MMA organizace Oktagon je tady s 92. turnajem, který se uskuteční v sobotu 1. srpna 2026 na Štvanici v Praze. Podívejte se, kdo bude bojovat a jaké jsou aktuální kurzy.

1. srpna 2026  9:49

Kde sledovat OKTAGON 92 živě? Live streamy online i v TV

Oktagon 92 na Štvanici

Nebudete přímo na Štvanici? V tom případě vám poradíme, kde můžete sledovat přímé přenosy z galavečeru MMA Oktagon 92. Možností je více – sázkové kanceláře však jako jediné nabízí live streamy zdarma.

1. srpna 2026  9:49

UFC v Bělehradě: karta s Čepem a Kleinem, kurzy, kde sledovat

Vlasto Čepo

Poprvé v historii zavítá elitní seriál bojových sportů UFC do Srbska. Turnaje Fight Night 283 se účastní také Vlasto Čepo a Ľudovít Klein, termín je sobota 1. srpna 2026. Podívejte se na kurzy a kde...

1. srpna 2026  9:49

Liberec - Teplice v TV: Kde sledovat Chance ligu živě, sázkové kurzy

Liberečtí fotbalisté slaví gól proti Plzni v úvodním kole Chance ligy.

Jedním z atraktivních zápasů druhého kola fotbalové ligy je souboj Liberce s Teplicemi. Hraje se v sobotu 1. srpna od 17:00. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV nebo přes online stream, a...

1. srpna 2026  7:47

WTA Memphis 2026: Program, české hráčky, kurzy, výsledky a živé přenosy

Na turnaji v Memphisu se představí i Linda Fruhvirtová

V americkém Memphisu se od 27. července do 2. srpna 2026 hraje premiérový ročník turnaje Memphis Classic, který je součástí okruhu WTA 250. Turnaj na venkovních tvrdých kurtech zahájí severoamerickou...

1. srpna 2026  7:37

Kolem Polska (Tour de Pologne) 2026: Trasa, etapy a hvězdy na startu

Fabio Jakobsen (vlevo) a Dylan Groenewegen při kolizi v první etapě závodu...

Od 3. do 9. srpna 2026 se uskuteční již 83. ročník prestižního etapového závodu Kolem Polska (Tour de Pologne). Tento závod je pevnou součástí kalendáře UCI World Tour 2026, konkrétně na úrovni...

1. srpna 2026  7:31

Cyklistický závod Clásica de San Sebastián 2026: Trasa, kurzy a kde sledovat živě

Remco Evenepoel slaví vítězství v závodě Clásica San Sebastián.

Po náročné Tour de France se cyklistický kalendář tradičně přesouvá do severního Španělska. V sobotu 1. srpna 2026 se koná již 45. ročník slavné baskické jednorázovky Donostia San Sebastián Klasikoa....

31. července 2026  14:48

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Slovácko - Artis Brno v TV: Kde sledovat Chance ligu, sázkové kurzy

Nový trenér Slovácka Jan Jelínek poprvé v akci.

V rámci 2. kola Chance ligy přivítá 1.FC Slovácko na svém stadionu nováčka soutěže SK Artis Brno. Utkání se odehraje v sobotu 1. srpna 2026 od 17:00 hodin. Obě mužstva vstoupila do nového ročníku...

31. července 2026  14:33

Synot Tip zavádí u fotbalu funkci Předčasné vyhodnocení

Vede váš tým o 2 góly? Synot Tip vám předčasně vyplatí výhru

Sázková kancelář Synot Tip se nově pyšní funkcí Předčasné vyhodnocení. To znamená, že nemusíte čekat do konce zápasu a už máte tiket označen jako výherní.

31. července 2026  14:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×