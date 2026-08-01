|Dostihy Pardubice - informace
|Datum:
|1. srpna 2026
|Místo:
|Pardubice, Pražská 607
|Start:
|9:00
|Kde sledovat:
|u Tipsportu zde, ČT sport (Plus)
Dostihy Pardubice 1. srpna 2026: program, výsledky a vítězové
Dostihové závodiště v Pardubicích dnes zažije další závodní den, jede se v sobotu 1. srpna 2026.
Celkem se tentokrát jede 8 dostihů – prvních šest jsou steeplechase crosscountry, poslední dva se jede přes proutěné překážky.
Hlavním závodem je ten čtvrtý – III. kvalifikace na 136. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou. Začít by měl okolo 10:55.
|Závod, typ, délka
|Čas
|Vítěz
|1. dostih, steeplechase cc, 4 000 m
|9:00
|2. dostih, steeplechase cc, 4 000 m
|9:40
|3. dostih, steeplechase cc, 4 200 m
|10:15
|4. dostih, steeplechase cc, 5 800 m
|10:55
|5. dostih, steeplechase cc, 4 500 m
|11:35
|6. dostih, steeplechase cc, 3 300 m
|12:10
|7. dostih, proutky, 3 400 m
|12:50
|8. dostih, proutky, 2 800 m
|13:30
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Velká pardubická 2026: Program, vstupenky, kvalifikace, historie
3. kvalifikace na Velkou pardubickou 2026: startovní listina
Čtvrtého dostihu dne se účastní 11 koní, všichni musí být starší pěti let. Pro kvalifikaci na říjnovou Velkou pardubickou je nutné skončit do 5. místa, případně s maximálním odstupem 20 vteřin od nejrychlejšího. FInanční dotace je tentokrát 500 000 Kč, vítěz si přijde na polovinu.
|Jméno koně
|Jezdec
|Godsalino
|Dominika Baranová
|Dulcar De Sivola
|ž. Lukáš Matuský
|Klarc Kent
|Marcel Novák ml.
|Cuwall
|ž. Jakub Kocman
|Angkor Wat
|ž. Jan Odložil
|Fort Medoc
|ž. Ondřej Velek
|Greek Dessert
|ž. Jan Faltejsek
|Vino Supremo
|Radek Man
|Araucarias
|ž. Josef Bartoš
|Čáryjape
|ž. Adam Čmiel
|Nordstrand
|ž. Jan Kratochvíl
Vstupenky na dostihy v Pardubicích dnes
Lístky na dnešní dostihový den si lze koupit jak přes internet, tak přímo na místě, a to za tyto ceny:
- dospělý – 180 Kč
- děti do 18 let, studenti do 26 let – 90 Kč
- senioři nad 60 let – 90 Kč
- 2 dospělí + až 3 děti – 450 Kč
- děti do 10 let – zdarma
Nakupte online přes oficiální web zde.
Kde sledovat pardubické dostihy živě a online?
Srpnové závody v Pardubicích vysílá Česká televize, a to jak na ČT sport, tak také online platformě ČT sport Plus.
Pokud dáváte přesnost live streamům na internetu, může posloužit TV Tipsport zde – kromě přenosů si na všechny závody vsadíte díky množství kurzů.