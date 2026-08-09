|Dostihy Netolice - informace
|Datum:
|9. srpna 2026
|Místo:
|Petrův Dvůr 9, Netolice
|Start:
|13:00
|Kde sledovat:
|u Tipsportu zde
Dostihy Netolice 9. srpna 2026: program, výsledky a vítězové
Dostihové závodiště v Netolicích u státního zámku Kratochvíle je tady s jediným dostihovým dnem v roce. Jede se v neděli 9. srpna 2026, připraveno je celkem 7 závodl.
Fanoušci se mohou těšit na celkem čtyři rovinové a tři dostihy přes překážky, hlavní pozornost je tradičně upřena na Velkou cenu města Netolic, která přichází na řadu až jako poslední.
|Závod, typ, délka
|Čas
|Vítěz
|1. dostih, rovina, 1 600 m
|13:00
|2. dostih, rovina, 1 600 m
|13:30
|3. dostih, rovina, 1 800 m
|14:00
|4. dostih, rovina, 1 150 m
|14:30
|5. dostih, steeplechase, 3 200 m
|15:00
|6. dostih, steeplechase, 3 600 m
|15:30
|7. dostih, steeplechase cc, 4 100 m
|16:00
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Velká cena města Netolic 2026: startovní listina a výsledky
Závěrečným sedmým dostihovým dnem dne je Velká cena města Netolic – steeplechase crosscountry pro pětileté a starší koně s délkou 4 100 metrů, hmotnost 67 kg.
Z celkové dotace 100 000 Kč si přijde na odměnu pět nejrychlejších v cíli – vítěz bere polovinu.
|Jméno koně
|Jezdec
|Výsledek
|Turion
|am. Jan Ilík
|Serena Chope
|ž. Martin Liška
|Prince d’Orage
|Radek Man
|Jubilee Rock
|Michal Kubík
|Sirael
|Marcel Novák ml.
Vstupenky na dostihy v Netolicích
Lístky na dostihy v Netolicích se kupují pouze na místě, online prodej dostupný není. Areál se pro diváky otevírá ve 12:00. Ceny jsou nastaveny následovně:
- dospělý – 200 Kč
- děti oo 18 let – 100 Kč
- rodinné vstupné (2+2) – 500 Kč
- parkovné – 50 Kč
Kde sledovat netolické dostihy živě a online?
Netolické dostihy se nedostaly do programu vysílání ČT sport, pravděpodobně budou dostupné přenosy alespoň na YouTube.
Kde budou live streamy stoprocentně, to je TV Tipsport zde – k přenosům máte navíc dostupné sázkové kurzy a jako nový klient si po rychlé registraci přijdete na bonus 1 000 Kč.