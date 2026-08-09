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Dostihy Netolice dnes (9. 8.) živě: Program, výsledky, vstupenky

Kamil Jurek
  11:01

Jiřina Andrésová směřuje za vítězstvím s valachem Vévodou v říjnovém dostihu na pardubickém závodišti. | foto: Hana Vytopilová

V neděli 9. srpna 2026 se v Netolicích koná jediný dostihový den v roce. Sledujte přímý přenos online a zjistěte jaké jsou kurzy, hlavním tahákem je Velká cena města Netolic.
Dostihy Netolice - informace
Datum:9. srpna 2026
Místo:Petrův Dvůr 9, Netolice
Start:13:00
Kde sledovat:u Tipsportu zde

Dostihy Netolice 9. srpna 2026: program, výsledky a vítězové

Dostihové závodiště v Netolicích u státního zámku Kratochvíle je tady s jediným dostihovým dnem v roce. Jede se v neděli 9. srpna 2026, připraveno je celkem 7 závodl.

Fanoušci se mohou těšit na celkem čtyři rovinové a tři dostihy přes překážky, hlavní pozornost je tradičně upřena na Velkou cenu města Netolic, která přichází na řadu až jako poslední.

Dostihy v Netolicích – 9. 8. 2026
Závod, typ, délkaČasVítěz
1. dostih, rovina, 1 600 m13:00
2. dostih, rovina, 1 600 m13:30
3. dostih, rovina, 1 800 m14:00
4. dostih, rovina, 1 150 m14:30
5. dostih, steeplechase, 3 200 m15:00
6. dostih, steeplechase, 3 600 m15:30
7. dostih, steeplechase cc, 4 100 m16:00

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Velká cena města Netolic 2026: startovní listina a výsledky

Závěrečným sedmým dostihovým dnem dne je Velká cena města Netolic – steeplechase crosscountry pro pětileté a starší koně s délkou 4 100 metrů, hmotnost 67 kg.

Z celkové dotace 100 000 Kč si přijde na odměnu pět nejrychlejších v cíli – vítěz bere polovinu.

Jméno koněJezdecVýsledek
Turionam. Jan Ilík
Serena Chopež. Martin Liška
Prince d’OrageRadek Man
Jubilee RockMichal Kubík
SiraelMarcel Novák ml.

Vstupenky na dostihy v Netolicích

Lístky na dostihy v Netolicích se kupují pouze na místě, online prodej dostupný není. Areál se pro diváky otevírá ve 12:00. Ceny jsou nastaveny následovně:

  • dospělý – 200 Kč
  • děti oo 18 let – 100 Kč
  • rodinné vstupné (2+2) – 500 Kč
  • parkovné – 50 Kč

Kde sledovat netolické dostihy živě a online?

Netolické dostihy se nedostaly do programu vysílání ČT sport, pravděpodobně budou dostupné přenosy alespoň na YouTube.

Kde budou live streamy stoprocentně, to je TV Tipsport zde – k přenosům máte navíc dostupné sázkové kurzy a jako nový klient si po rychlé registraci přijdete na bonus 1 000 Kč.

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