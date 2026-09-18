|Dostihy Most - informace
|Datum:
|19. září 2026
|Místo:
|k Hipodromu 213, Most
|Start:
|14:00
|Kde sledovat:
|u Tipsportu zde
Dostihy Most 19. září 2026: program, výsledky a vítězové
Hipodrom Most plánuje na sobotu 19. září 2026 další dostihový den, na programu je celkem osm rovinových závodů.
Kromě tradiční Zářijové ceny či Podzimní míle je největší pozornost upřena na Memoriál Pavla Kubína, kterého by se mělo zúčastnit hned 14 klisen. Jde o šestý závod dne.
|Závod, typ, délka
|Čas
|Vítěz
|1. dostih, rovina, 1 600 m
|14:00
|2. dostih, rovina, 1 600 m
|14:40
|3. dostih, rovina, 2 000 m
|15:10
|4. dostih, rovina, 1 400 m
|15:40
|5. dostih, rovina, 1 000 m
|16:10
|6. dostih, rovina, 2 200 m
|16:40
|7. dostih, rovina, 2 200 m
|17:10
|8. dostih, rovina, 1 800 m
|17:40
3. Memoriál Pavla Kubína v Mostě: startovní listina a výsledky
Šestým dostihem dne je 3. ročník Memoriálu Pavla Kubína, rovinového závodu pro 3leté a starší klisny. Hmotnost tříletých 55 kg, starších 58,5 kg.
Vzdálenost je 2 200 metrů a dotace se vyšplhala na solidních 220 000 Kč – na placené pozice dosáhne pět nejrychlejších. Start je v 16:40.
|Jméno koně
|Jezdec
|Výsledky
|Havana Redback
|ž. Sabina Mokrošová
|Quiera
|ž. Petr Foret
|Francis Gold
|žk. Tomáš Roman
|Kaleomiya
|ž. Lucie Fialová
|Vignetta
|ž. Martin Srnec
|Madam Secretary
|ž. Adam Florian
|Krasha
|ž. Daniel Vyhnálek
|Bella Mimi
|ž. Milan Zatloukal
|Free Folie
|ž. Jaroslav Línek
|Josephina Grey
|Anna Lebdušková
|Entropia
|ž. Michal Mach
|Louboutine
|ž. Martina Havelková
|Arabela Bel
|ž. Vendula Korečková
|Sainte Victoire
|ž. Jan Verner
Vstupenky na dostihy v Mostě dnes
Vstupenky na dostihový den v Mostě 19. září 2026 pořídíte za tyto ceny:
- dospělý – 130 Kč
- studenti do 26 let, senioři – 100 Kč
- děti do 140 cm, ZTP – zdarma
- parkování – 50 Kč
Lístky koupíte online přes TicketLive zde. Při nákupu přes internet jsou ceny nižší.
Kde sledovat dnešní dostihy v Mostě živě a online?
Live streamy ze všech dostihů v roce najdete u Tipsportu zde, tato společnost je totiž hlavním partnerem dostihového sportu.
V televizi tentokrát závody nenajdete, Česká televize dává přednost jiným sportům. Přenosy nejspíš nebudou ani na ČT sport Plus.