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Dostihy v Mostě dnes (19. 9.): Program, výsledky, kurzy a vstupenky

Kamil Jurek
  13:57

Úvodní dostihový den sezony ve Slušovicích ukončili komisaři po druhém závodu kvůli bezpečnosti účastníků. Důvodem byla kluzká dráha po silné dešťové přeháňce. Zrušeno bylo šest závodů. (květem 2025) | foto: Jan SalačMAFRA

Na mosteckém dostihovém závodišti uvidíme v sobotu 19. září 2026 už šestý závodní den, sledujte jej v přímém přenosu online.
Dostihy Most - informace
Datum:19. září 2026
Místo:k Hipodromu 213, Most
Start:14:00
Kde sledovat:u Tipsportu zde

Dostihy Most 19. září 2026: program, výsledky a vítězové

Hipodrom Most plánuje na sobotu 19. září 2026 další dostihový den, na programu je celkem osm rovinových závodů.

Kromě tradiční Zářijové ceny či Podzimní míle je největší pozornost upřena na Memoriál Pavla Kubína, kterého by se mělo zúčastnit hned 14 klisen. Jde o šestý závod dne.

Dostihy v Mostě – 19. 9. 2026
Závod, typ, délkaČasVítěz
1. dostih, rovina, 1 600 m14:00
2. dostih, rovina, 1 600 m14:40
3. dostih, rovina, 2 000 m15:10
4. dostih, rovina, 1 400 m15:40
5. dostih, rovina, 1 000 m16:10
6. dostih, rovina, 2 200 m16:40
7. dostih, rovina, 2 200 m17:10
8. dostih, rovina, 1 800 m17:40

3. Memoriál Pavla Kubína v Mostě: startovní listina a výsledky

Šestým dostihem dne je 3. ročník Memoriálu Pavla Kubína, rovinového závodu pro 3leté a starší klisny. Hmotnost tříletých 55 kg, starších 58,5 kg.

Vzdálenost je 2 200 metrů a dotace se vyšplhala na solidních 220 000 Kč – na placené pozice dosáhne pět nejrychlejších. Start je v 16:40.

Jméno koněJezdecVýsledky
Havana Redbackž. Sabina Mokrošová
Quieraž. Petr Foret
Francis Goldžk. Tomáš Roman
Kaleomiyaž. Lucie Fialová
Vignettaž. Martin Srnec
Madam Secretaryž. Adam Florian
Krashaž. Daniel Vyhnálek
Bella Mimiž. Milan Zatloukal
Free Foliež. Jaroslav Línek
Josephina GreyAnna Lebdušková
Entropiaž. Michal Mach
Louboutinež. Martina Havelková
Arabela Belž. Vendula Korečková
Sainte Victoirež. Jan Verner

Vstupenky na dostihy v Mostě dnes

Vstupenky na dostihový den v Mostě 19. září 2026 pořídíte za tyto ceny:

  • dospělý – 130 Kč
  • studenti do 26 let, senioři – 100 Kč
  • děti do 140 cm, ZTP – zdarma
  • parkování – 50 Kč

Lístky koupíte online přes TicketLive zde. Při nákupu přes internet jsou ceny nižší.

Kde sledovat dnešní dostihy v Mostě živě a online?

Live streamy ze všech dostihů v roce najdete u Tipsportu zde, tato společnost je totiž hlavním partnerem dostihového sportu.

V televizi tentokrát závody nenajdete, Česká televize dává přednost jiným sportům. Přenosy nejspíš nebudou ani na ČT sport Plus.

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