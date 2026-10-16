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Dostihy Most 2026: Cena zimního favorita, program, kurzy, vstupenky a přímý přenos

Kristýna Polášková
  18:16

Úvodní dostihový den sezony ve Slušovicích ukončili komisaři po druhém závodu kvůli bezpečnosti účastníků. Důvodem byla kluzká dráha po silné dešťové přeháňce. Zrušeno bylo šest závodů. (květem 2025) | foto: Jan SalačMAFRA

V sobotu 17. října 2026 se na Hipodromu Most uskuteční závěrečný dostihový den sezony. Hlavním bodem programu bude 87. Cena zimního favorita Charvát Group s.r.o., prestižní dostih dvouletých koní s dotací 550 000 Kč. Podívejte se na kompletní program dne, přehled favoritů a aktuální sázkové kurzy.
Hipodrom Most: 87. Cena zimního favoritaZákladní informace
Datum a čas:Sobota 17. října 2026, od 12:00 hod.
Místo konání:Hipodrom Most (K Hipodromu 213, Most)
Počet dostihů:9 (včetně dostihu Huculských koní)
Hlavní dostih (14:35):87. Cena zimního favorita Charvát Group s.r.o. (1 600 m, dotace 550 000 Kč)
Kde sledovat v TV:ČT sport, Tipsport
Kurzy a sázení:u Tipsportu zde

Program dostihů Most (17. října 2026) a 87. Cena zimního favorita

Závěrečný dostihový den na Hipodromu Most nabídne v sobotu 17. října celkem devět dostihů, do kterých bylo přihlášeno 114 koní a 40 jezdců. Areál se otevře v 10:00, samotný dostihový program začne ve 12:00 a vyvrcholí posledním startem v 16:10. Ještě před úvodním dostihem je na 11:45 naplánována Pony liga S.

Hlavním bodem programu bude 87. Cena zimního favorita Charvát Group s.r.o., která se poběží jako šestý dostih dne. Prestižní rovinová zkouška dvouletých koní na 1 600 metrů má celkovou dotaci 550 000 Kč.

Dalším významným dostihem je 100. Českomoravská cena primátora města Mostu, zařazená do I. kategorie. Závod na 1 400 metrů s dotací 220 000 Kč odstartuje ve 14:05. Součástí programu bude také dostih huculských koní, jehož start je naplánován na 15:50.

Dostihy Most: Časový harmonogram a favorité

ČasNázev dostihuNejvětší favorit (Tipsport)
12:001. dostih – Cena společnosti MIŠIŠ s.r.o.Discobolus (kurz 3,35)
12:302. dostih – Cena společnosti GreenSocS s.r.o.Raratcheque (kurz 7,77)
13:003. dostih – Cena společnosti BoKaBau s.r.o.Chardon (kurz 4,00)
13:354. dostih – Cena autosalonu ŠUDOMA PeugeotLeonarda (kurz 8,75)
14:055. dostih – 100. Českomoravská cena primátora Města MostuBlack Paws (kurz 4,50)
14:356. dostih – 87. Cena zimního favorita Charvát Group s.r.o.Piano Man (kurz 2,44)
15:057. dostih – Cena Hipodromu MostUpper Side Gold (kurz 4,80)
15:358. dostih – Cena společnosti QWERT Rubber spol. s.r.o.Dangerous (kurz 5,50)
15:50Dostih Huculských koní
16:109. dostih – Cena společnosti QWERT Rubber spol. s.r.o.Jesse Grey (kurz 4,50)

87. Cena zimního favorita: Favorité a sázkové kurzy

Do hlavního dostihu o Cenu zimního favorita (start ve 14:35) se postaví 10 dvouletých koní. Z původní přihlášky chybí Popartquinn.

Podle sázkové kanceláře Tipsport je jednoznačným favoritem hřebec Piano Man s žokejem Janem Vernerem v sedle (kurz na vítězství 2,44). K jeho největším vyzyvatelům by měli patřit hřebec Natly (ž. Radek Koplík, kurz 4,00) a hřebec Good Boy (ž. Adam Florian, kurz 5,00). Naopak pozice největšího outsidera patří hřebci Francis Joseph (žk. Tomáš Roman) s kurzem 33,00.

St. č.KůňJezdecKurz (Tipsport)
1Natlyž. Radek Koplík4,00
2Francis Josephžk. Tomáš Roman33,00
3Another Chancež. Petra Zedková15,00
4Good Boyž. Adam Florian5,00
5Piano Manž. Jan Verner2,44
6Golden Zamicož. Martina Havelková18,00
7Lysyaž. Jaroslav Línek9,00
8Dublin Boyž. Petr Foret20,00
9One More HopeAnna Lebdušková22,00
10Ovidiusž. Martin Laube18,00

Vstupenky na Hipodrom Most a doprovodný program

Pro diváky jsou připraveny atrakce pro děti, stánky s občerstvením, možnost vsadit si přímo na místě a bohatý doprovodný program. Po celý den je navíc k dispozici kyvadlová doprava pro návštěvníky ZDARMA.

Vstupenky je možné zakoupit v online předprodeji v síti TicketLIVE za zvýhodněnou cenu, nebo přímo na místě (kde lze platit hotově i kartou).

Ceny vstupenek (na místě / v předprodeji):

  • Dospělí (Základní vstupné): 130 Kč / online předprodej 110 Kč
  • Studenti do 26 let (po předložení průkazu): 100 Kč / online předprodej 80 Kč
  • Senioři nad 60 let: 100 Kč / online předprodej 80 Kč
  • Děti do 140 cm a držitelé ZTP: ZDARMA

Kde sledovat Dostihy Most živě

Přímý přenos ze závodního dne nabídne sportovní kanál veřejnoprávní televize ČT sport. Závody tak můžete pohodlně sledovat v televizi nebo prostřednictvím online platformy ČT sport Plus (dostupné přes web iVysílání). Streamy naladíte u sázkové kanceláře Tipsport.

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