|Hipodrom Most: 87. Cena zimního favorita
|Základní informace
|Datum a čas:
|Sobota 17. října 2026, od 12:00 hod.
|Místo konání:
|Hipodrom Most (K Hipodromu 213, Most)
|Počet dostihů:
|9 (včetně dostihu Huculských koní)
|Hlavní dostih (14:35):
|87. Cena zimního favorita Charvát Group s.r.o. (1 600 m, dotace 550 000 Kč)
|Kde sledovat v TV:
|ČT sport, Tipsport
|Kurzy a sázení:
|u Tipsportu zde
Program dostihů Most (17. října 2026) a 87. Cena zimního favorita
Závěrečný dostihový den na Hipodromu Most nabídne v sobotu 17. října celkem devět dostihů, do kterých bylo přihlášeno 114 koní a 40 jezdců. Areál se otevře v 10:00, samotný dostihový program začne ve 12:00 a vyvrcholí posledním startem v 16:10. Ještě před úvodním dostihem je na 11:45 naplánována Pony liga S.
Hlavním bodem programu bude 87. Cena zimního favorita Charvát Group s.r.o., která se poběží jako šestý dostih dne. Prestižní rovinová zkouška dvouletých koní na 1 600 metrů má celkovou dotaci 550 000 Kč.
Dalším významným dostihem je 100. Českomoravská cena primátora města Mostu, zařazená do I. kategorie. Závod na 1 400 metrů s dotací 220 000 Kč odstartuje ve 14:05. Součástí programu bude také dostih huculských koní, jehož start je naplánován na 15:50.
Dostihy Most: Časový harmonogram a favorité
|Čas
|Název dostihu
|Největší favorit (Tipsport)
|12:00
|1. dostih – Cena společnosti MIŠIŠ s.r.o.
|Discobolus (kurz 3,35)
|12:30
|2. dostih – Cena společnosti GreenSocS s.r.o.
|Raratcheque (kurz 7,77)
|13:00
|3. dostih – Cena společnosti BoKaBau s.r.o.
|Chardon (kurz 4,00)
|13:35
|4. dostih – Cena autosalonu ŠUDOMA Peugeot
|Leonarda (kurz 8,75)
|14:05
|5. dostih – 100. Českomoravská cena primátora Města Mostu
|Black Paws (kurz 4,50)
|14:35
|6. dostih – 87. Cena zimního favorita Charvát Group s.r.o.
|Piano Man (kurz 2,44)
|15:05
|7. dostih – Cena Hipodromu Most
|Upper Side Gold (kurz 4,80)
|15:35
|8. dostih – Cena společnosti QWERT Rubber spol. s.r.o.
|Dangerous (kurz 5,50)
|15:50
|Dostih Huculských koní
|–
|16:10
|9. dostih – Cena společnosti QWERT Rubber spol. s.r.o.
|Jesse Grey (kurz 4,50)
87. Cena zimního favorita: Favorité a sázkové kurzy
Do hlavního dostihu o Cenu zimního favorita (start ve 14:35) se postaví 10 dvouletých koní. Z původní přihlášky chybí Popartquinn.
Podle sázkové kanceláře Tipsport je jednoznačným favoritem hřebec Piano Man s žokejem Janem Vernerem v sedle (kurz na vítězství 2,44). K jeho největším vyzyvatelům by měli patřit hřebec Natly (ž. Radek Koplík, kurz 4,00) a hřebec Good Boy (ž. Adam Florian, kurz 5,00). Naopak pozice největšího outsidera patří hřebci Francis Joseph (žk. Tomáš Roman) s kurzem 33,00.
|St. č.
|Kůň
|Jezdec
|Kurz (Tipsport)
|1
|Natly
|ž. Radek Koplík
|4,00
|2
|Francis Joseph
|žk. Tomáš Roman
|33,00
|3
|Another Chance
|ž. Petra Zedková
|15,00
|4
|Good Boy
|ž. Adam Florian
|5,00
|5
|Piano Man
|ž. Jan Verner
|2,44
|6
|Golden Zamico
|ž. Martina Havelková
|18,00
|7
|Lysya
|ž. Jaroslav Línek
|9,00
|8
|Dublin Boy
|ž. Petr Foret
|20,00
|9
|One More Hope
|Anna Lebdušková
|22,00
|10
|Ovidius
|ž. Martin Laube
|18,00
Vstupenky na Hipodrom Most a doprovodný program
Pro diváky jsou připraveny atrakce pro děti, stánky s občerstvením, možnost vsadit si přímo na místě a bohatý doprovodný program. Po celý den je navíc k dispozici kyvadlová doprava pro návštěvníky ZDARMA.
Vstupenky je možné zakoupit v online předprodeji v síti TicketLIVE za zvýhodněnou cenu, nebo přímo na místě (kde lze platit hotově i kartou).
Ceny vstupenek (na místě / v předprodeji):
- Dospělí (Základní vstupné): 130 Kč / online předprodej 110 Kč
- Studenti do 26 let (po předložení průkazu): 100 Kč / online předprodej 80 Kč
- Senioři nad 60 let: 100 Kč / online předprodej 80 Kč
- Děti do 140 cm a držitelé ZTP: ZDARMA
Kde sledovat Dostihy Most živě
Přímý přenos ze závodního dne nabídne sportovní kanál veřejnoprávní televize ČT sport. Závody tak můžete pohodlně sledovat v televizi nebo prostřednictvím online platformy ČT sport Plus (dostupné přes web iVysílání). Streamy naladíte u sázkové kanceláře Tipsport.