Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Memoriál Evy Palyzové 2026 Lysá nad Labem: Program, výsledky

Kamil Jurek
  14:48

Portal si běží pro vítězství v Českém derby. | foto: Vondrouš RomanČTK

V pondělí 6. července 2026 se v Lysé nad Labem koná dostihový den. Jede se 8 závodů, hlavním tahákem je Memoriál Evy Palyzové.
Dostihy Lysá nad Labem - informace
Datum:6. července 2026
Místo:Ke Karlovu 2003, Lysá nad Labem
Start:14:00
Kurzy:u Fortuny zde
Kde sledovat:ČT sport (Plus)

Dostihy Lysá nad Labem 6. července 2026: program, výsledky a vítězové

Dostihové závodiště v Lysé nad Labem hostí v roce jen dva závodní dny, shodou okolností vždy na státní svátky. Tím prvním je pondělí 6. července 2026.

Aktuální kurzy na dostihy najdete ZDE

Odjet by se mělo celkem 8 závodů – šest rovinových, jeden steeplechase a jedno steeplechase cross country. Hlavním závodem je ten osmý – Conseq Memoriál Evy Palyzové.

Dostihy v Lysé nad Labem – 6. 7. 2026
Závod, typ, délkaČasVítěz
1. dostih, rovina, 1 300 m14:00Tough Lioness
2. dostih, rovina, 1 600 m14:30
3. dostih, rovina, 1 600 m15:00
4. dostih, steeplechase, 3 700 m15:30
5. dostih, rovina, 1 700 m16:00
6. dostih, rovina, 2 200 m16:30
7. dostih, rovina, 2 200 m17:00
8. dostih, steeplechase cc, 4 600 m17:30

Memoriál Evy Palyzové 2026: startovní listina

Účastnit by se mělo celkem 9 koní se známými jezdci, které později uvidíme i při Velké pardubické.

Jde o 4 600 metrů dlouhý závod s dotací 165 000 Kč, účast je povolena pouze pětiletým a starším koním.

Jméno koněJezdec
Regtimež. Martin Liška
Salivanož. Jan Odložil
GiorgioneMarcel Novák ml.
Loudayaž. Jan Kratochvíl
Averisž. Ondřej Velek
Mister Slovakiaž. Lukáš Matuský
Westminster Greyž. Josef Bartoš
Go Canadaž. Marcel Novák
Jacobellisam. Jan Ilík

Vstupenky na dostihy v Lysé nad Labem dnes

Lístky na dnešní dostihový den si stále můžete pořídit, ceny jsou následující:

  • dospělý – 180 Kč
  • děti do 15 let – 50 Kč
  • děti do 6 let – zdarma

Pro nákup online navštivte oficiální web zde.

Kde sledovat dostihy v Lysé živě a online?

Dostupné live streamy nabízí například YouTubový kanál Jockey Clubu ČR, v televizi tentokrát závody nenajdeme. ČT sport se věnuje jiným sportům.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Velká cena Rakouska formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

Max Verstappen z Red Bullu hledí na svůj monopost po nehodě ve Velké ceně...

Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je Rakousko. Tamní Velká cena patří tradičně k nejrychlejším závodům sezony díky charakteru okruhu Red Bull Ring, který je krátký, technicky náročný a...

Memoriál Evy Palyzové 2026 Lysá nad Labem: Program, výsledky

Portal si běží pro vítězství v Českém derby.

V pondělí 6. července 2026 se v Lysé nad Labem koná dostihový den. Jede se 8 závodů, hlavním tahákem je Memoriál Evy Palyzové.

6. července 2026  14:48

USA - Belgie v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Christian Pulisic se rozčiluje po neuznaném gólu v utkání s Bosnou a...

Vyřazovací fáze fotbalového MS 2026 přináší další atraktivní osmifinálovou bitvu. Domácí Spojené státy touží po prvním postupu do čtvrtfinále po 24 letech, v cestě jim však stojí Belgie. Přečtěte si,...

6. července 2026  12:19

Portugalsko - Španělsko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Mikel Oyarzabal slaví vleže třetí španělský gól proti Rakousku.

Vyřazovací fáze fotbalového MS 2026 nabízí jedno z nejočekávanějších utkání turnaje, pyrenejské derby Portugalsko - Španělsko. Přečtěte si, kde sledovat zápas živě v TV, pravděpodobné sestavy i...

6. července 2026  12:12

Česko vs. Estonsko: Kde sledovat kvalifikaci MS v basketbalu 2027, sázkové kurzy

Ondřej Sehnal zklamaný z výkonu českých basketbalistů ve Švédsku

České basketbalisty čeká v kvalifikaci na mistrovství světa 2027 závěrečný duel proti Estonsku, hraje se v pondělí 6. července od 17:00. Podívejte se na kurzy a kde sledovat zápas živě.

6. července 2026  12:03

Nosková vs. Keysová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Linda Nosková se soustředí na míček ve třetím kole Wimbledonu.

Linda Nosková se v osmifinále Wimbledonu 2026 utká s Madison Keysovou. V našem přehledu zjistíte aktuální kurzy a kde sledovat zápas živě.

6. července 2026  12:02

Lehečka vs. Zverev: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Jiří Lehečka slaví postup do osmifinále Wimbledonu.

Jiří Lehečka má v osmifinále Wimbledonu 2026 velmi těžkého soupeře, hraje totiž s Alexanderem Zverevem. Podívejte se na kurzy a kde utkání sledovat živě.

6. července 2026  11:59

Kdo vyhraje MS 2026: Aktuální kurzy a favorité MS ve fotbale

Kylian Mbappé z Francie slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství světa proti...

Světový šampionát v Severní Americe vstoupil do vyřazovací fáze. Sázkaři i fanoušci řeší otázku, kdo vyhraje MS 2026. Přinášíme přehled aktuálních kurzů sázkové kanceláře Synot Tip a přesné...

6. července 2026  10:09

Bouzková - Mertensová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Marie Bouzková dobíhá míček ve třetím kole Wimbledonu.

Marie Bouzková prodloužila vítěznou sérii na trávě na osm zápasů. V osmifinále Wimbledonu ji čeká duel s belgickou tenistkou Elise Mertensovou. Podívejte se na aktuální sázkové kurzy a zjistěte, kde...

6. července 2026

Příprava fotbalistů Sparty na sezonu 2026/27. Termíny, soupeři, soupiska

Hugo Sochůrek ze Sparty během utkání s Alkmaarem.

Fotbalisté Sparty zahájili přípravu na novou sezonu 22. června. Během léta je čekají celkem čtyři přípravná utkání. S kým a kdy se tým trenéra Briana Priskeho utká?

5. července 2026  23:55

Příprava fotbalistů Slavie na sezonu 2026/27. S kým hraje český mistr

Fotbalisté Slavie slaví zisk mistrovského titulu.

Jak se čeští šampioni chystají na novou sezonu? V našem přehledu najdete plán letní přípravy fotbalistů Slavie na sezonu 2026/27.

5. července 2026  23:47

3. etapa Tour de France 2026: Kurzy, trasa a profil

Jezdci stáje UAE před finišem druhé etapy TdF.

První horská zkouška čeká peloton na Tour de France 2026 v pondělí 6. července. Třetí etapa prověří vrchaře trasou ze španělského Granollers do francouzského střediska Les Angles. Cyklisté během...

5. července 2026  22:16

2. etapa Tour de France 2026: Kurzy, trasa a profil

Jonas Vingegaard přijíždí na slavnostní představení týmů před startem Tour de...

Na Tour de France 2026 čeká cyklisty kopcovitá 2. etapa. Nedělní trasa z Tarragony do Barcelony měří 168,5 kilometru a závodníci budou zdolávat převýšení 2 500 metrů. Přinášíme detailní profil trati,...

5. července 2026  20:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.