|Dostihy Lysá nad Labem - informace
|Datum:
|6. července 2026
|Místo:
|Ke Karlovu 2003, Lysá nad Labem
|Start:
|14:00
|Kurzy:
|u Fortuny zde
|Kde sledovat:
|ČT sport (Plus)
Dostihy Lysá nad Labem 6. července 2026: program, výsledky a vítězové
Dostihové závodiště v Lysé nad Labem hostí v roce jen dva závodní dny, shodou okolností vždy na státní svátky. Tím prvním je pondělí 6. července 2026.
Odjet by se mělo celkem 8 závodů – šest rovinových, jeden steeplechase a jedno steeplechase cross country. Hlavním závodem je ten osmý – Conseq Memoriál Evy Palyzové.
|Závod, typ, délka
|Čas
|Vítěz
|1. dostih, rovina, 1 300 m
|14:00
|Tough Lioness
|2. dostih, rovina, 1 600 m
|14:30
|3. dostih, rovina, 1 600 m
|15:00
|4. dostih, steeplechase, 3 700 m
|15:30
|5. dostih, rovina, 1 700 m
|16:00
|6. dostih, rovina, 2 200 m
|16:30
|7. dostih, rovina, 2 200 m
|17:00
|8. dostih, steeplechase cc, 4 600 m
|17:30
Memoriál Evy Palyzové 2026: startovní listina
Účastnit by se mělo celkem 9 koní se známými jezdci, které později uvidíme i při Velké pardubické.
Jde o 4 600 metrů dlouhý závod s dotací 165 000 Kč, účast je povolena pouze pětiletým a starším koním.
|Jméno koně
|Jezdec
|Regtime
|ž. Martin Liška
|Salivano
|ž. Jan Odložil
|Giorgione
|Marcel Novák ml.
|Loudaya
|ž. Jan Kratochvíl
|Averis
|ž. Ondřej Velek
|Mister Slovakia
|ž. Lukáš Matuský
|Westminster Grey
|ž. Josef Bartoš
|Go Canada
|ž. Marcel Novák
|Jacobellis
|am. Jan Ilík
Vstupenky na dostihy v Lysé nad Labem dnes
Lístky na dnešní dostihový den si stále můžete pořídit, ceny jsou následující:
- dospělý – 180 Kč
- děti do 15 let – 50 Kč
- děti do 6 let – zdarma
Pro nákup online navštivte oficiální web zde.
Kde sledovat dostihy v Lysé živě a online?
Dostupné live streamy nabízí například YouTubový kanál Jockey Clubu ČR, v televizi tentokrát závody nenajdeme. ČT sport se věnuje jiným sportům.