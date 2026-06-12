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Dostihy Karlovy Vary 2026: program, výsledky a vstupenky

  12:14
Na dostihovém závodišti v Karlových Varech konečně začíná sezona. V neděli 14. června uvidíme celkem sedm rovinových závodů.

Letní cena klisen v Karlových Varech: v cílové rovince svedly velký souboj o vítězství Whirl Wind Girl a Classa. | foto: Marcela Kozová

Dostihy Karlovy Vary - informace
Datum:14. června 2026
Místo:Karlovy Vary, Kpt. Jaroše 70
Start:14:00
Kde sledovat:YouTube

Dostihy Karlovy Vary 14. června 2026: program, výsledky a vítězové

Na hipodromu v Karlových Varech se letos koná celkem 5 dostihových dnů, ten úvodní je na programu v neděli 14. června. Všechny zbývající se stihnou odjet ještě do konce léta.

Těšit se můžeme na celkem 7 rovinových dostihů, tím hlavním je Karlovarská dvojnásobná míle. Jede se jako čtvrtý závod v pořadí a jde už o 98. ročník, dotace se vyšplhala na solidních 220 000 Kč. Na odměny dosáhne pět nejlepších koní v cíli.

Dostihy v Karlových Varech – 14. 6. 2026
Závod, typ, délkaČasVítěz
1. dostih, rovina, 2 000 m14:00
2. dostih, rovina, 2 000 m14:30
3. dostih, rovina, 2 000 m15:00
4. dostih, rovina, 3 200 m15:30
5. dostih, rovina, 1 200 m16:00
6. dostih, rovina, 1 400 m16:30
7. dostih, rovina, 3 000 m17:00

Karlovarská dvojnásobná míle 2026: startovní listina

Do čtvrtého dostihu odstartuje celkem 8 koní, zajímavé je, že v sedle uvidíme celkem pět žen.

Jméno koněJezdec
Culihrachž. Martina Havelková
Vert Libertež. Petr Foret
Alunisžk. Tomáš Roman
New Moonžk. Anna Lebdušková
Azaraxž. Daniel Vyhnálek
Grand Canyonž. Petra Zedková
Flying Aquangelž. Lucie Fialová
Vévodaž. Jiřina Andrésová

Vstupenky na dostihy v Karlových Varech

Lístky do areálu se dají koupit jak na pokladnách přímo na místě, ceny jsou následující:

  • dospělí – 140 Kč
  • děti 12-18 let – 60 Kč
  • senioři nad 60 let – 60 Kč
  • ZTP – 60 Kč

V případě nákupu přes internet (odkaz zde) ušetříte 20 Kč u dospělých a 10 Kč u ostatních kategorií.

Kde sledovat karlovarské dostihy živě a online?

Všechny závody z Karlových Varů lze tradičně sledovat prostřednictvím dostupných live streamů na internetu.

Stačí navštívit youtubový kanál Jockey Club ČR.

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