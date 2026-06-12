|Dostihy Karlovy Vary - informace
|Datum:
|14. června 2026
|Místo:
|Karlovy Vary, Kpt. Jaroše 70
|Start:
|14:00
|Kde sledovat:
|YouTube
Dostihy Karlovy Vary 14. června 2026: program, výsledky a vítězové
Na hipodromu v Karlových Varech se letos koná celkem 5 dostihových dnů, ten úvodní je na programu v neděli 14. června. Všechny zbývající se stihnou odjet ještě do konce léta.
Těšit se můžeme na celkem 7 rovinových dostihů, tím hlavním je Karlovarská dvojnásobná míle. Jede se jako čtvrtý závod v pořadí a jde už o 98. ročník, dotace se vyšplhala na solidních 220 000 Kč. Na odměny dosáhne pět nejlepších koní v cíli.
|Závod, typ, délka
|Čas
|Vítěz
|1. dostih, rovina, 2 000 m
|14:00
|2. dostih, rovina, 2 000 m
|14:30
|3. dostih, rovina, 2 000 m
|15:00
|4. dostih, rovina, 3 200 m
|15:30
|5. dostih, rovina, 1 200 m
|16:00
|6. dostih, rovina, 1 400 m
|16:30
|7. dostih, rovina, 3 000 m
|17:00
Karlovarská dvojnásobná míle 2026: startovní listina
Do čtvrtého dostihu odstartuje celkem 8 koní, zajímavé je, že v sedle uvidíme celkem pět žen.
|Jméno koně
|Jezdec
|Culihrach
|ž. Martina Havelková
|Vert Liberte
|ž. Petr Foret
|Alunis
|žk. Tomáš Roman
|New Moon
|žk. Anna Lebdušková
|Azarax
|ž. Daniel Vyhnálek
|Grand Canyon
|ž. Petra Zedková
|Flying Aquangel
|ž. Lucie Fialová
|Vévoda
|ž. Jiřina Andrésová
Vstupenky na dostihy v Karlových Varech
Lístky do areálu se dají koupit jak na pokladnách přímo na místě, ceny jsou následující:
- dospělí – 140 Kč
- děti 12-18 let – 60 Kč
- senioři nad 60 let – 60 Kč
- ZTP – 60 Kč
V případě nákupu přes internet (odkaz zde) ušetříte 20 Kč u dospělých a 10 Kč u ostatních kategorií.
Kde sledovat karlovarské dostihy živě a online?
Všechny závody z Karlových Varů lze tradičně sledovat prostřednictvím dostupných live streamů na internetu.
Stačí navštívit youtubový kanál Jockey Club ČR.