|Dostihy Karlovy Vary - informace
|Datum:
|2. srpna 2026
|Místo:
|Kpt. Jaroše 70, Karlovy Vary
|Start:
|14:00
|Kde sledovat:
|u Tipsportu zde, ČT sport (Plus)
Dostihy Karlovy Vary 2. srpna 2026: program, výsledky a vítězové
Dostihové závodiště v Karlových Varech je tady s dalším závodním dnem, tentokrát se jede v neděli 2. srpna 2026. Připraveno je celkem 8 dostihů.
Všechny jsou rovinové, nejdelším a hlavním závodem je 81. Oaks. Jede se jako šestý v pořadí a adeptů na vítězství je hned čtrnáct. Za zmínku rozhodně stojí i 47. Cena Masise (čtvrtý závod) nebo 38. Lázeňská míle, která je na programu jako pátá.
|Závod, typ, délka
|Čas
|Vítěz
|1. dostih, rovina, 2 000 m
|14:00
|2. dostih, rovina, 2 000 m
|14:30
|3. dostih, rovina, 1 400 m
|15:00
|4. dostih, rovina, 1 200 m
|15:30
|5. dostih, rovina, 1 600 m
|16:05
|6. dostih, rovina, 2 400 m
|16:40
|7. dostih, rovina, 1 200 m
|17:10
|8. dostih, rovina, 1 600 m
|17:40
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81. Oaks v Karlových Varech 2026: startovní listina a výsledky
Šestým dostihem dne je 81. ročník Oaks holdingu Rabbit CZ – závod pro tříleté klisny s délkou 2 400 metrů, hmotnost 58 kg.
Tradiční závod má vysokou dotaci 550 000 Kč, na placené pozice dosáhne sedm nejrychlejších v cíli. Vítězná klisna bere polovinu.
|Jméno koně
|Jezdec
|Výsledek
|Utxa
|ž. Tomáš Lukášek
|Agnesi
|ž. Erbol Zamudin Uulu
|In Tess Tella
|ž. Martina Havelková
|Bedda Vita
|žk. Tomáš Roman
|Proxima Blue
|ž. Milan Zatloukal
|Klotilda
|ž. Jan Verner
|Germanica
|ž. Adam Florian
|Mia Sally
|ž. Jaroslav Línek
|Arabela Bel
|ž. Jiří Palík
|Villanesque
|ž. Sabina Mokrošová
|Chilada
|ž. Petr Foret
|Daisy Dora
|ž. Vendula Korečková
|Josephina Grey
|Anna Lebdušková
|Annabeth
|ž. Michal Mach
Vstupenky na dostihy v Karlových Varech
Lístky se prodávají jak online, tak také na místě. Areál je otevřen už od 12:30, na ceny se podívejte níže:
- dospělý – 140 Kč
- děti 12 až 18 let – 60 Kč
- senioři nad 60 let, ZTP – 60 Kč
Nakupte online přes oficiální web zde. Vstupenky jsou i na místě, platba je ale možná pouze v hotovosti.
Kde sledovat karlovarské dostihy živě a online?
Od 15:40 by se měly přímé přenosy objevit i na České televizi, a to přímo na ČT sport. Předtím dostává přednost plážový fotbal.
Co se týká live streamů na internetu, vyzkoušejte TV Tipsport zde – na všechny dostihy si můžete vsadit a jako nově zaregistrovaný klient získáte atraktivní vstupní bonus 1 000 Kč.