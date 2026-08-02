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Dostihy Karlovy Vary dnes (2. 8.) živě: Program, výsledky, vstupenky

Kamil Jurek
  11:31

Druhý letošní mítink ve Slušovicích proběhl bez komplikací. Před třemi týdny komise Jockey Clubu po dvou závodech dostihový den zrušila kvůli zhoršující se dráze. | foto: Petr FojtíkMAFRA

Neděle 2. srpna 2026 patří dalším dostihovým závodům, tentokrát na závodišti v Karlových Varech. Sledujte vše v přímých přenosech, hlavním tahákem je 81. ročník Oaks.
Dostihy Karlovy Vary - informace
Datum:2. srpna 2026
Místo:Kpt. Jaroše 70, Karlovy Vary
Start:14:00
Kde sledovat:u Tipsportu zde, ČT sport (Plus)

Dostihy Karlovy Vary 2. srpna 2026: program, výsledky a vítězové

Dostihové závodiště v Karlových Varech je tady s dalším závodním dnem, tentokrát se jede v neděli 2. srpna 2026. Připraveno je celkem 8 dostihů.

Všechny jsou rovinové, nejdelším a hlavním závodem je 81. Oaks. Jede se jako šestý v pořadí a adeptů na vítězství je hned čtrnáct. Za zmínku rozhodně stojí i 47. Cena Masise (čtvrtý závod) nebo 38. Lázeňská míle, která je na programu jako pátá.

Dostihy v Karlových Varech – 2. 8. 2026
Závod, typ, délkaČasVítěz
1. dostih, rovina, 2 000 m14:00
2. dostih, rovina, 2 000 m14:30
3. dostih, rovina, 1 400 m15:00
4. dostih, rovina, 1 200 m15:30
5. dostih, rovina, 1 600 m16:05
6. dostih, rovina, 2 400 m16:40
7. dostih, rovina, 1 200 m17:10
8. dostih, rovina, 1 600 m17:40

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81. Oaks v Karlových Varech 2026: startovní listina a výsledky

Šestým dostihem dne je 81. ročník Oaks holdingu Rabbit CZ – závod pro tříleté klisny s délkou 2 400 metrů, hmotnost 58 kg.

Tradiční závod má vysokou dotaci 550 000 Kč, na placené pozice dosáhne sedm nejrychlejších v cíli. Vítězná klisna bere polovinu.

Jméno koněJezdecVýsledek
Utxaž. Tomáš Lukášek
Agnesiž. Erbol Zamudin Uulu
In Tess Tellaž. Martina Havelková
Bedda Vitažk. Tomáš Roman
Proxima Bluež. Milan Zatloukal
Klotildaž. Jan Verner
Germanicaž. Adam Florian
Mia Sallyž. Jaroslav Línek
Arabela Belž. Jiří Palík
Villanesquež. Sabina Mokrošová
Chiladaž. Petr Foret
Daisy Doraž. Vendula Korečková
Josephina GreyAnna Lebdušková
Annabethž. Michal Mach

Vstupenky na dostihy v Karlových Varech

Lístky se prodávají jak online, tak také na místě. Areál je otevřen už od 12:30, na ceny se podívejte níže:

  • dospělý – 140 Kč
  • děti 12 až 18 let – 60 Kč
  • senioři nad 60 let, ZTP – 60 Kč

Nakupte online přes oficiální web zde. Vstupenky jsou i na místě, platba je ale možná pouze v hotovosti.

Kde sledovat karlovarské dostihy živě a online?

Od 15:40 by se měly přímé přenosy objevit i na České televizi, a to přímo na ČT sport. Předtím dostává přednost plážový fotbal.

Co se týká live streamů na internetu, vyzkoušejte TV Tipsport zde – na všechny dostihy si můžete vsadit a jako nově zaregistrovaný klient získáte atraktivní vstupní bonus 1 000 Kč.

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