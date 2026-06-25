Diamantová liga Paříž 2026: Informace
- Datum: neděle 28. června 2026
- Místo: Stade Sébastien Charléty, Paříž (Francie)
- Začátek programu: od 17:00 SELČ
- Kde sledovat: ČT sport (od 18:00 SELČ)
Program a disciplíny Diamantové ligy v Paříži
Časový harmonogram mítinku otevírají v 17:00 SELČ technické disciplíny, konkrétně skok o tyči mužů. Od 18:00 SELČ, kdy začíná televizní přenos, program plynule přechází do hlavních běžeckých závodů. Celkem je na programu čtrnáct disciplín, z toho sedm mužských a sedm ženských.
|Čas (SELČ)
|Disciplína
|17:00
|skok o tyči mužů
|17:07
|skok o tyči žen
|17:11
|vrh koulí žen
|18:03
|400 m mužů
|18:13
|800 m žen
|18:20
|100 m mužů
|18:25
|hod oštěpem žen
|18:32
|110 m překážek mužů
|18:39
|400 m žen
|18:45
|800 m mužů
|19:08
|100 m překážek žen
|19:13
|3000 m překážek mužů
|19:27
|1500 m žen
|19:41
|5000 m mužů
Hlavní hvězdy mítinku v Paříži 2026
Ve skoku o tyči figuruje ve startovní listině světový rekordman Armand Duplantis. V běhu na 100 metrů se představí sprinterský šampion Noah Lyles. Na rychlé dráze stadionu Charléty již v minulosti padly světové rekordy v ženské výšce a v běhu na 1 500 metrů.
Češi na startu Diamantové ligy v Paříži
Jedinou českou zástupkyní na pařížském mítinku je čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel. Na letošní Zlaté tretře zaběhla osobní maximum 49,74 sekundy. Tento výkon ji řadí na třetí místo české historie za Jarmilu Kratochvílovou a Taťánu Kocembovou. V probíhajícím ročníku Diamantové ligy obsadila dvě druhá místa.
Kde sledovat Diamantovou ligu v Paříži 2026 živě
Přímý přenos z mítinku vysílá v neděli 28. června stanice ČT sport od 18:00 SELČ. Online stream je dostupný zdarma na webu ctsport.cz nebo v mobilní aplikaci. Záznam celého závodu můžete sledovat prostřednictvím iVysílání.