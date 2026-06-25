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Diamantová liga Paříž 2026: Program, hvězdy a Češi na startu

Kristýna Polášková
  21:06

Atletka Lurdes Gloria Manuel pózuje před objektivem na Zlaté tretře v Ostravě. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Do francouzské metropole zamíří v neděli 28. června elitní atletický seriál. Na stadionu Charléty se uskuteční osmý díl Diamantové ligy. V Paříži bude české barvy reprezentovat čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel. Na mítinku se představí také světoví rekordmani a šampioni.

Diamantová liga Paříž 2026: Informace

  • Datum: neděle 28. června 2026
  • Místo: Stade Sébastien Charléty, Paříž (Francie)
  • Začátek programu: od 17:00 SELČ
  • Kde sledovat: ČT sport (od 18:00 SELČ)

Program a disciplíny Diamantové ligy v Paříži

Časový harmonogram mítinku otevírají v 17:00 SELČ technické disciplíny, konkrétně skok o tyči mužů. Od 18:00 SELČ, kdy začíná televizní přenos, program plynule přechází do hlavních běžeckých závodů. Celkem je na programu čtrnáct disciplín, z toho sedm mužských a sedm ženských.

Program Diamantové ligy Paříž 2026
Čas (SELČ)Disciplína
17:00skok o tyči mužů
17:07skok o tyči žen
17:11vrh koulí žen
18:03400 m mužů
18:13800 m žen
18:20100 m mužů
18:25hod oštěpem žen
18:32110 m překážek mužů
18:39400 m žen
18:45800 m mužů
19:08100 m překážek žen
19:133000 m překážek mužů
19:271500 m žen
19:415000 m mužů

Hlavní hvězdy mítinku v Paříži 2026

Ve skoku o tyči figuruje ve startovní listině světový rekordman Armand Duplantis. V běhu na 100 metrů se představí sprinterský šampion Noah Lyles. Na rychlé dráze stadionu Charléty již v minulosti padly světové rekordy v ženské výšce a v běhu na 1 500 metrů.

Češi na startu Diamantové ligy v Paříži

Jedinou českou zástupkyní na pařížském mítinku je čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel. Na letošní Zlaté tretře zaběhla osobní maximum 49,74 sekundy. Tento výkon ji řadí na třetí místo české historie za Jarmilu Kratochvílovou a Taťánu Kocembovou. V probíhajícím ročníku Diamantové ligy obsadila dvě druhá místa.

Kde sledovat Diamantovou ligu v Paříži 2026 živě

Přímý přenos z mítinku vysílá v neděli 28. června stanice ČT sport od 18:00 SELČ. Online stream je dostupný zdarma na webu ctsport.cz nebo v mobilní aplikaci. Záznam celého závodu můžete sledovat prostřednictvím iVysílání.

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