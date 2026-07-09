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Diamantová liga Monako 2026: Program, hvězdy a čeští atleti v akci

Kristýna Polášková
  9:00

Henriette Jaegerová dobíhá první do cíle závodu na 400 metrů v Římě. Druhé místo vydřela Lurdes Gloria Manuel (třetí zprava). | foto: Reuters

V pátek 10. července pokračuje elitní atletický seriál dalším mítinkem. Diamantová liga Monako nabídne celkem patnáct disciplín. Představí se hvězdy jako Armand Duplantis či Lamont Marcell Jacobs. V silné konkurenci na startu nechybí ani česká reprezentantka Lurdes Gloria Manuel.
Diamantová liga Monako
Datum:pátek 10. července 2026
Místo:Monako
Začátek programu:od 18:15 SELČ

Program a disciplíny Diamantové ligy Monako 2026

Monacký program zahájí v 18:15 SELČ soutěž ve skoku o tyči žen. Následovat budou další technické a běžecké disciplíny, přičemž celý atletický večer uzavře ve 21:52 SELČ královský sprint mužů na 100 metrů.

Program Diamantové ligy Monako 2026
Čas (SELČ)Disciplína
18:15skok o tyči žen
18:30hod oštěpem žen
18:40trojskok žen
19:55skok vysoký mužů
20:00skok o tyči mužů
20:04400 m žen
20:111000 m mužů
20:21400 m mužů
20:323000 m žen
20:35skok daleký mužů
20:49100 m překážek žen
21:053000 m překážek mužů
21:19200 m žen
21:285000 m mužů
21:52100 m mužů

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Hlavní hvězdy mítinku v Monaku

Startovní listiny slibují divácky atraktivní souboje napříč disciplínami. Níže přinášíme výběr z obsazení klíčových závodů.

Skok o tyči mužů

  • V sektoru se představí aktuální světová jednička a švédský rekordman Armand Duplantis.
  • Startovní listina zahrnuje také třetího muže světového žebříčku, Australana Kurtise Marschalla.
  • Francouzské barvy budou hájit Thibaut Collet, Renaud Lavillenie a Baptiste Thiery.
  • Do závodu zasáhne i belgický tyčkař Ben Broeders.

400 m žen

  • Roli světové jedničky bude na trati potvrzovat Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky.
  • Do závodu nastoupí obě silné jamajské zástupkyně, Nickisha Pryceová a Dejanea Oakleyová.
  • Evropskou špičku reprezentuje Nizozemka Lieke Klaverová a česká atletka Lurdes Gloria Manuel.

100 m překážek žen

  • Největší papírovou favoritkou je aktuální lídryně světového žebříčku, Američanka Masai Russellová s osobním i letošním maximem 12,14 s.
  • Na startu ji doplní další americké překážkářky Alaysha Johnsonová, Rayniah Jonesová a Aaliyah McCormicková.
  • O přední příčky zabojuje také šestá žena hodnocení Nadine Visserová z Nizozemska a polská reprezentantka Pia Skrzyszowská.

100 m mužů

  • Královská sprinterská disciplína přivede na start světovou jedničku Obliquea Sevilla z Jamajky, který drží osobní rekord 9,77 s.
  • Konkurovat mu bude šestnáctý muž žebříčku Letsile Tebogo z Botswany a italský sprinter Lamont Marcell Jacobs.
  • V poli nechybí ani zástupci USA Jordan Anthony a Sam Blaskowski.

Češi na startu: Lurdes Gloria Manuel

V Monaku bude mít Česká republika jediné zastoupení. Do závodu na 400 metrů žen odstartuje Lurdes Gloria Manuel. V mimořádně silné konkurenci jí aktuálně patří sedmá příčka ve světovém žebříčku a do závodu vstupuje s letošním a zároveň osobním maximem 49,37 s.

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