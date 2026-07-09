|Datum:
|pátek 10. července 2026
|Místo:
|Monako
|Začátek programu:
|od 18:15 SELČ
Program a disciplíny Diamantové ligy Monako 2026
Monacký program zahájí v 18:15 SELČ soutěž ve skoku o tyči žen. Následovat budou další technické a běžecké disciplíny, přičemž celý atletický večer uzavře ve 21:52 SELČ královský sprint mužů na 100 metrů.
|Čas (SELČ)
|Disciplína
|18:15
|skok o tyči žen
|18:30
|hod oštěpem žen
|18:40
|trojskok žen
|19:55
|skok vysoký mužů
|20:00
|skok o tyči mužů
|20:04
|400 m žen
|20:11
|1000 m mužů
|20:21
|400 m mužů
|20:32
|3000 m žen
|20:35
|skok daleký mužů
|20:49
|100 m překážek žen
|21:05
|3000 m překážek mužů
|21:19
|200 m žen
|21:28
|5000 m mužů
|21:52
|100 m mužů
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Hlavní hvězdy mítinku v Monaku
Startovní listiny slibují divácky atraktivní souboje napříč disciplínami. Níže přinášíme výběr z obsazení klíčových závodů.
Skok o tyči mužů
- V sektoru se představí aktuální světová jednička a švédský rekordman Armand Duplantis.
- Startovní listina zahrnuje také třetího muže světového žebříčku, Australana Kurtise Marschalla.
- Francouzské barvy budou hájit Thibaut Collet, Renaud Lavillenie a Baptiste Thiery.
- Do závodu zasáhne i belgický tyčkař Ben Broeders.
400 m žen
- Roli světové jedničky bude na trati potvrzovat Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky.
- Do závodu nastoupí obě silné jamajské zástupkyně, Nickisha Pryceová a Dejanea Oakleyová.
- Evropskou špičku reprezentuje Nizozemka Lieke Klaverová a česká atletka Lurdes Gloria Manuel.
100 m překážek žen
- Největší papírovou favoritkou je aktuální lídryně světového žebříčku, Američanka Masai Russellová s osobním i letošním maximem 12,14 s.
- Na startu ji doplní další americké překážkářky Alaysha Johnsonová, Rayniah Jonesová a Aaliyah McCormicková.
- O přední příčky zabojuje také šestá žena hodnocení Nadine Visserová z Nizozemska a polská reprezentantka Pia Skrzyszowská.
100 m mužů
- Královská sprinterská disciplína přivede na start světovou jedničku Obliquea Sevilla z Jamajky, který drží osobní rekord 9,77 s.
- Konkurovat mu bude šestnáctý muž žebříčku Letsile Tebogo z Botswany a italský sprinter Lamont Marcell Jacobs.
- V poli nechybí ani zástupci USA Jordan Anthony a Sam Blaskowski.
Češi na startu: Lurdes Gloria Manuel
V Monaku bude mít Česká republika jediné zastoupení. Do závodu na 400 metrů žen odstartuje Lurdes Gloria Manuel. V mimořádně silné konkurenci jí aktuálně patří sedmá příčka ve světovém žebříčku a do závodu vstupuje s letošním a zároveň osobním maximem 49,37 s.