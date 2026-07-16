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Diamantová liga Londýn 2026: Program, výsledky a hvězdy

Kristýna Polášková
  11:06

Švédský tyčkař Armand Duplantis shazuje laťku na mítinku Diamantové ligy ve Stockholmu. | foto: AP

V sobotu 18. července startuje jedenáctý mítink prestižního atletického seriálu - Diamantová liga Londýn. Mezi hlavní lákadla patří Armand Duplantis, či Femke Bolová. Přestože na startu tentokrát chybí čeští reprezentanti, mítink slibuje atraktivní souboje absolutní světové špičky. Živý přenos z Olympijského stadionu vysílá výjimečně stanice ČT2.
Diamantová liga Londýn 2026
Datum:sobota 18. července 2026
Místo:London Stadium
Začátek programu:od 14:00 SELČ
Kde sledovatČT 2 (od 15:00)

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Program a disciplíny Diamantové ligy Londýn 2026, výsledky

Nabitý odpolední program Diamantové ligy v britské metropoli zahajuje ve 14:04 soutěž diskařek. Celé atletické drama následně uzavře v 16:51 divácky atraktivní běh žen na 800 metrů. Součástí akce jsou také štafety mládeže ClubConnect, které podporuje nový partner mítinku, aplikace pro správu sportovních týmů Spond.

Program Diamantové ligy Londýn 2026
Čas (SELČ)DisciplínaVítěz
14:04hod diskem žen
14:15skok o tyči mužů
15:03400 m překážek mužů
15:10skok do výšky žen
15:14400 m žen
15:25800 m mužů
15:353000 m žen
15:49skok do dálky žen
15:53110 m překážek mužů
16:04100 m mužů
16:15200 m žen
16:26400 m mužů
16:361 míle mužů
16:51800 m žen

Diamantová liga 2026: program, kalendář mítinků a výsledky

Hlavní hvězdy mítinku v Londýně

Startovní listiny slibují výjimečné závody, na ploše se představí atleti, kteří dohromady drží 71 medailí z Mistrovství světa 2025 v Japonsku a Olympijských her 2024 v Paříži. Níže přinášíme výběr z obsazení klíčových závodů.

Běh na 1 míli mužů (Emsley Carr Mile)

  • Domácí hvězda a dvojnásobný halový mistr světa Josh Kerr před zraky vlastních diváků zaútočí na světový rekord Hichama El Guerrouje.
  • Na startu ho doplní bronzový olympijský medailista Yared Nuguse a další Američan Hobbs Kessler.
  • Evropskou konkurenci zastupují halový rekordman Neil Gourley a Němec Robert Farken.

Skok do dálky žen

  • V sektoru se představí stříbrná z pařížské olympiády Malaika Mihambová, která v Londýně nenašla přemožitelku v předchozích dvou letech.
  • Velkou vyzyvatelkou jí bude halová mistryně světa a bronzová z ME Agate De Sousová.
  • Do bojů zasáhne i Američanka Claire Bryantová a italská rekordmanka Larissa Iapichinová.

Běh na 800 metrů žen a mužů

  • V ženském závodě poutá pozornost Femke Bolová, jež pro tento mítink přešla z překážek na hladkou osmistovku, a olympijská vítězka Keely Hodgkinsonová.
  • Jasným tahákem mužské půlky je úřadující olympijský vítěz Emmanuel Wanyonyi, který v Monaku vytvořil nový světový rekord na trati 1000 metrů.
  • V poli figuruje i stříbrný z Paříže Marco Arop a Britové Max Burgin s Benem Pattisonem.

Sprinty na 100 m a 200 m

  • Královská stovka mužů přivede na dráhu olympijského šampiona z dvoustovky Letsileho Teboga z Botswany.
  • Rychlé časy se očekávají také od halového mistra světa Jordana Anthonyho či Brita Zharnela Hughese.
  • Ženskou dvoustovku ozdobí olympijská vítězka Julien Alfredová, která poměří síly s britskou hvězdou Dinou Asher-Smithovou a Američankou Gabby Thomasovou.

Skok o tyči mužů

  • Sektor ovládne světový rekordman Armand Duplantis, jenž se na mítink do Londýna vrací po celé dekádě.
  • Do akce jde i Emmanouil Karalis z Řecka a Kurtis Marschall z Austrálie, čímž se divákům představí kompletní složení pařížského olympijského pódia.

Česká neúčast: Chybí i Lurdes Gloria Manuel

Česká stopa tentokrát na stadionu chybí z důvodu složení vypsaných disciplín. Pořadatelé na londýnský mítink nezařadili soutěže, ve kterých tuzemští reprezentanti tradičně bodují, a proto neuvidíme oštěpaře Jakuba Vadlejcha, koulaře Tomáše Staňka ani tyčkařku Amálii Švábíkovou.

Jedinou možnou účastnicí tak byla čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel, ovšem ta po dohodě se svým trenérem dala aktuálně přednost tréninkovému bloku.

Další skvělý výkon. Čtvrtkařka Manuel skončila na Diamantové lize v Monaku třetí

Kde sledovat Diamantovou ligu Londýn 2026 živě

Přímý přenos z britské metropole exkluzivně nabídne stanice ČT2, a to v sobotu 18. července v čase od 15:00 do 17:00. K přesunu na tento kanál došlo výhradně kvůli nabitému sportovnímu programu na hlavním sportovním kanále.

Ve stejný den od 23:00 navíc kanál ČT sport odvysílá kompletní záznam a veškeré dění bude souběžně dostupné k online přehrání na platformě iVysílání.

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