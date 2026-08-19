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Program Diamantové ligy v Lausanne 2026: Duplantis, Vadlejch a hvězdná osmistovka

Kristýna Polášková
  8:00

Jakub Vadlejch ve finále oštěpařů na mistrovství Evropy v Birminghamu | foto: ČTK

Prestižní atletický seriál Diamantová liga pokračuje ve švýcarském Lausanne. Dvoudenní program odstartuje ve čtvrtek 20. srpna závodem tyčkařů s Armandem Duplantisem na Place de la Navigation v Ouchy. Ve startovním poli nechybí devět olympijských vítězů, domácí hvězda Audrey Werrová a v oštěpařském sektoru se objeví i český reprezentant Jakub Vadlejch.
Diamantová liga Lausanne 2026
UdálostAthletissima Lausanne 2026 (Wanda Diamond League)
Termín20. – 21. srpna 2026
Místo konáníLausanne, Švýcarsko
DějištěPlace de la Navigation v Ouchy (čtvrtek – City Event), Stade Olympique de la Pontaise (pátek)
Hvězdné obsazení9 úřadujících olympijských vítězů, 11 mistrů světa, 14 mistrů Evropy
Česká účastJakub Vadlejch (hod oštěpem)
TV vysíláníČT sport (záznam)

Program disciplín Diamantové ligy Lausanne

V přehledu jsou uvedeny výhradně disciplíny zařazené do bodování Diamantové ligy.

Čtvrtek 20. srpna (City Event – Place de la Navigation, Ouchy)
ČasDiamantová disciplínaKategorieHvězdy disciplíny
18:00Skok o tyčiMužiDuplantis, Karalis, Kendricks, Guttormsen, Marschall
Pátek 21. srpna (Stade Olympique de la Pontaise)
ČasDiamantová disciplínaKategorieČeši a hlavní hvězdy na startu
18:50Hod oštěpemŽenyVilagošová, Kitagučiová, Ruizová Hurtadová, Borgeová, Kolaková
19:10TrojskokMužiDíaz Hernández, Pichardo, Scott, Triki, Martínez, Dallavalle
20:04400 m překážekŽenyCockrellová, Jonesová, Emma Zapletalová (SVK)
20:05Skok o tyčiŽenyNina Kennedyová, Angelica Moserová
20:15200 mŽenyShericka Jacksonová, Amy Huntová, Brittany Brownová
20:22Hod oštěpemMužiJakub Vadlejch, Pathirage, Chopra, Weber, Peters
20:243000 m překážekŽenyWinfred Yaviová, Faith Cherotichová
20:40800 mMužiEmmanuel Wanyonyi, Marco Arop, Brandon Miller
20:48Skok dalekýMužiMiltiadis Tentoglou, Simon Ehammer
20:50100 m překážekŽenyMasai Russellová, Alaysha Johnsonová, Ditaji Kambundjiová
21:005000 mMužiGrant Fisher, Graham Blanks, Dominic Lobalu
21:32800 mŽenyAudrey Werrová, Femke Broedersová-Bolová
21:41200 mMužiLetsile Tebogo

Hlavní taháky a hvězdy mítinku v Lausanne

  • Čtvrteční City Event v tyči s Duplantisem (Diamantová disciplína): Skok o tyči mužů proběhne jako samostatná diamantová disciplína ve čtvrtek pod širým nebem na Place de la Navigation v Ouchy. Světový rekordman Armand Duplantis bude útočit na rekord mítinku (6,15 m) proti kompletní světové konkurenci, včetně Emmanouila Karalise, Sama Kendrickse či Sondreho Guttormsena.
  • Hvězdný oštěp mužů i s Vadlejchem (Diamantová disciplína): Páteční oštěpařský sektor nabídne souboj o diamantové body mezi světovou jedničkou letošních tabulek Rumeshem Pathiragem ze Srí Lanky (SB 92,62 m), olympijským vítězem Neerajem Choprou, Julianem Weberem (90,40 m), Andersonem Petersem a českým reprezentantem Jakubem Vadlejchem.
  • Vyvrcholení na 800 m žen (Diamantová disciplína): Vrcholem pátečního večera bude ženská osmistovka (21:32), kde se před domácím publikem v boji o účast ve finále DL představí švýcarská hvězda Audrey Werrová proti Nizozemce Femke Broedersové-Bolové.
  • Sprinty a technické disciplíny o diamantové body: Na dvoustovce nastoupí v rámci diamantového programu Letsile Tebogo, Shericka Jacksonová a Amy Huntová. V trojskoku mužů se představí čtvrtý muž historických tabulek Andy Diaz Hernandez a v dálce Miltiadis Tentoglou proti Simonu Ehammerovi. Ve startovní listině ženského oštěpu nechybí úřadující mistryně světa Haruka Kitagučiová či Adriana Vilagošová. Ženské překážky o body nabídnou starty Masai Russellové (100 m př.) nebo Anny Cockrellové (400 m př.).
  • Hvězdy v doplňkových závodech (mimo bodování DL): Diváci se mohou těšit i na start držitele světového rekordu na 110 m překážek Ja’Kobeho Tharpa (12,75 s) a světového šampiona Raie Benjamina na 400 m překážek. Závěr večera obstará domácí ženská štafeta na 4x100 metrů. Tyto závody (110 m př. mužů, 400 m př. mužů a obě štafety) jsou však do programu zařazeny pouze jako doplňkové a nejsou součástí bodování Diamantové ligy.

Kde sledovat Diamantovou ligu v Lausanne v TV

Vysílací práva na prestižní atletický seriál v České republice drží veřejnoprávní Česká televize.

  • Záznam na stanici ČT sport: Z pátečního hlavního programu mítinku v Lausanne nabídne sportovní kanál ČT sport opožděný televizní záznam. Diváci tak uvidí nejdůležitější okamžiky, souboje o diamantové body i vystoupení Jakuba Vadlejcha ve večerním vysílání po skončení mítinku.
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