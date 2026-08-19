Prestižní atletický seriál Diamantová liga pokračuje ve švýcarském Lausanne. Dvoudenní program odstartuje ve čtvrtek 20. srpna závodem tyčkařů s Armandem Duplantisem na Place de la Navigation v Ouchy. Ve startovním poli nechybí devět olympijských vítězů, domácí hvězda Audrey Werrová a v oštěpařském sektoru se objeví i český reprezentant Jakub Vadlejch.
Diamantová liga Lausanne 2026
|Událost
|Athletissima Lausanne 2026 (Wanda Diamond League)
|Termín
|20. – 21. srpna 2026
|Místo konání
|Lausanne, Švýcarsko
|Dějiště
|Place de la Navigation v Ouchy (čtvrtek – City Event), Stade Olympique de la Pontaise (pátek)
|Hvězdné obsazení
|9 úřadujících olympijských vítězů, 11 mistrů světa, 14 mistrů Evropy
|Česká účast
|Jakub Vadlejch (hod oštěpem)
|TV vysílání
|ČT sport (záznam)
Program disciplín Diamantové ligy Lausanne
V přehledu jsou uvedeny výhradně disciplíny zařazené do bodování Diamantové ligy.
Čtvrtek 20. srpna (City Event – Place de la Navigation, Ouchy)
|Čas
|Diamantová disciplína
|Kategorie
|Hvězdy disciplíny
|18:00
|Skok o tyči
|Muži
|Duplantis, Karalis, Kendricks, Guttormsen, Marschall
Pátek 21. srpna (Stade Olympique de la Pontaise)
|Čas
|Diamantová disciplína
|Kategorie
|Češi a hlavní hvězdy na startu
|18:50
|Hod oštěpem
|Ženy
|Vilagošová, Kitagučiová, Ruizová Hurtadová, Borgeová, Kolaková
|19:10
|Trojskok
|Muži
|Díaz Hernández, Pichardo, Scott, Triki, Martínez, Dallavalle
|20:04
|400 m překážek
|Ženy
|Cockrellová, Jonesová, Emma Zapletalová (SVK)
|20:05
|Skok o tyči
|Ženy
|Nina Kennedyová, Angelica Moserová
|20:15
|200 m
|Ženy
|Shericka Jacksonová, Amy Huntová, Brittany Brownová
|20:22
|Hod oštěpem
|Muži
|Jakub Vadlejch, Pathirage, Chopra, Weber, Peters
|20:24
|3000 m překážek
|Ženy
|Winfred Yaviová, Faith Cherotichová
|20:40
|800 m
|Muži
|Emmanuel Wanyonyi, Marco Arop, Brandon Miller
|20:48
|Skok daleký
|Muži
|Miltiadis Tentoglou, Simon Ehammer
|20:50
|100 m překážek
|Ženy
|Masai Russellová, Alaysha Johnsonová, Ditaji Kambundjiová
|21:00
|5000 m
|Muži
|Grant Fisher, Graham Blanks, Dominic Lobalu
|21:32
|800 m
|Ženy
|Audrey Werrová, Femke Broedersová-Bolová
|21:41
|200 m
|Muži
|Letsile Tebogo
Hlavní taháky a hvězdy mítinku v Lausanne
- Čtvrteční City Event v tyči s Duplantisem (Diamantová disciplína): Skok o tyči mužů proběhne jako samostatná diamantová disciplína ve čtvrtek pod širým nebem na Place de la Navigation v Ouchy. Světový rekordman Armand Duplantis bude útočit na rekord mítinku (6,15 m) proti kompletní světové konkurenci, včetně Emmanouila Karalise, Sama Kendrickse či Sondreho Guttormsena.
- Hvězdný oštěp mužů i s Vadlejchem (Diamantová disciplína): Páteční oštěpařský sektor nabídne souboj o diamantové body mezi světovou jedničkou letošních tabulek Rumeshem Pathiragem ze Srí Lanky (SB 92,62 m), olympijským vítězem Neerajem Choprou, Julianem Weberem (90,40 m), Andersonem Petersem a českým reprezentantem Jakubem Vadlejchem.
- Vyvrcholení na 800 m žen (Diamantová disciplína): Vrcholem pátečního večera bude ženská osmistovka (21:32), kde se před domácím publikem v boji o účast ve finále DL představí švýcarská hvězda Audrey Werrová proti Nizozemce Femke Broedersové-Bolové.
- Sprinty a technické disciplíny o diamantové body: Na dvoustovce nastoupí v rámci diamantového programu Letsile Tebogo, Shericka Jacksonová a Amy Huntová. V trojskoku mužů se představí čtvrtý muž historických tabulek Andy Diaz Hernandez a v dálce Miltiadis Tentoglou proti Simonu Ehammerovi. Ve startovní listině ženského oštěpu nechybí úřadující mistryně světa Haruka Kitagučiová či Adriana Vilagošová. Ženské překážky o body nabídnou starty Masai Russellové (100 m př.) nebo Anny Cockrellové (400 m př.).
- Hvězdy v doplňkových závodech (mimo bodování DL): Diváci se mohou těšit i na start držitele světového rekordu na 110 m překážek Ja’Kobeho Tharpa (12,75 s) a světového šampiona Raie Benjamina na 400 m překážek. Závěr večera obstará domácí ženská štafeta na 4x100 metrů. Tyto závody (110 m př. mužů, 400 m př. mužů a obě štafety) jsou však do programu zařazeny pouze jako doplňkové a nejsou součástí bodování Diamantové ligy.
Kde sledovat Diamantovou ligu v Lausanne v TV
Vysílací práva na prestižní atletický seriál v České republice drží veřejnoprávní Česká televize.
- Záznam na stanici ČT sport: Z pátečního hlavního programu mítinku v Lausanne nabídne sportovní kanál ČT sport opožděný televizní záznam. Diváci tak uvidí nejdůležitější okamžiky, souboje o diamantové body i vystoupení Jakuba Vadlejcha ve večerním vysílání po skončení mítinku.