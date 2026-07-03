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Diamantová liga Eugene 2026: Program a hvězdy, historie

Kristýna Polášková
  18:12

Polská kladivářka Anita Wlodarczyková v olympijském finále. | foto: AP

Ve dnech 3. a 4. července zamíří atletický seriál do Oregonu. Diamantová liga Eugene přivítá hvězdy jako Letsile Tebogo, Christian Coleman či Camryn Rogersová. Tahákem je také návrat závodu na dvě míle s rekordmankou Shelby Houlihanovou. České naděje chybí, přenos z Hayward Field vysílá ČT sport.
Diamantová liga Eugene 2026: Informace
Datum:sobota 4. července 2026
Místo:Hayward Field, Eugene (USA)
Začátek programu:od 21:30 SELČ
Kde sledovat:ČT sport (od 22:00 SELČ)

Program a disciplíny Diamantové ligy Eugene 2026

Oregonský program nabízí celkem čtrnáct disciplín, ze kterých je šest mužských a osm ženských. Harmonogram otevírá ve 21:30 SELČ soutěž ve vrhu koulí žen. Hlavní běžeckou část mítinku uzavře ve 23:50 SELČ tradiční běh na 1 míli, takzvaná Bowerman Mile.

Program Diamantové ligy Eugene 2026
Čas (SELČ)Disciplína
21:30vrh koulí žen
21:32100 m žen (rozběh A)
21:39100 m žen (rozběh B)
21:50hod diskem mužů
22:04400 m mužů
22:12110 m překážek mužů
22:202 míle žen
22:33skok daleký žen
22:453000 m překážek žen
22:57vrh koulí mužů
23:04100 m překážek žen
23:11800 m žen
23:21200 m mužů
23:29100 m žen (finále)
23:371 míle žen
23:501 míle mužů (Bowerman Mile)

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Absence českých sportovců

V devátém dílu sezony Diamantové ligy české naděje nestartují. Závodní program tak na stadionu v Eugene proběhne bez zastoupení českých atletů.

Hlavní hvězdy mítinku v Eugene 2026

Startovní listiny devátého podniku letošního ročníku slibují divácky atraktivní podívanou napříč všemi sektory, přičemž velkou pozornost poutají hvězdně obsazené sprinterské a vrhačské disciplíny.

Hod kladivem žen

Hod kladivem žen má v Eugene mimořádné obsazení. V sektoru se představí poslední čtyři olympijské vítězky a sedm posledních mistryň světa. Z aktuální světové osmičky nejlepších kladivářek jich do Oregonu dorazí hned sedm. Startovní listina zahrnuje elitní atletky, které společně drží 89 ze 100 historicky nejdelších hodů, přičemž jedenáct z těchto pokusů bylo zaznamenáno právě na stadionu Hayward Field.

Startovní listina: Výběr z hodu kladivem žen
KladivářkaZeměÚspěchy a osobní rekordy
Camryn RogersováKanadaúřadující olympijská vítězka, dvojnásobná mistryně světa, kanadský rekord 81,13 m
Anita WłodarczykováPolskosvětová rekordmanka (82,98 m), trojnásobná olympijská vítězka
DeAnna PriceováUSAmistryně světa (2019), americký rekord 80,31 m
Brooke AndersenováUSAmistryně světa (2022), osobní rekord 80,17 m
Jiale ZhangováČínajuniorská mistryně světa U20, rekord U20 77,24 m
Jie ZhaoováČínaasijský rekord 78,22 m, bronz z OH v Paříži

Běh na 100 metrů mužů
Velkou pozornost poutá mužský běh na 100 metrů. Všichni sprinteři ve startovním poli jsou olympionici a společně drží 19 medailí z mistrovství světa. Průměrný osobní rekord všech osmi startujících činí 9,83 sekundy.

Startovní listina: 100 m mužů
AtletZeměOsobní rekord / Úspěchy
Oblique SevilleJamajka9,77 (mistr světa)
Trayvon BromellUSA9,76 (vítěz DL Eugene 2022)
Kenny BednarekUSA9,79 (dvojnásobný olympijský medailista)
Christian ColemanUSAtrojnásobný vítěz mítinku v Eugene
Kayinsola AjayiNigérie9,84 (šampion NCAA 2026)
Gift LeotlelaJAR9,87
Lachlan KennedyAustrálie9,96
Ackeem BlakeJamajkavítěz finále Diamantové ligy 2024

V běhu na 200 metrů mužů se představí olympijský vítěz Letsile Tebogo.

Návrat závodu na 2 míle žen
Do programu Diamantové ligy v Eugene se poprvé od roku 2022 vrací ženský závod na dvě míle. Tato vzdálenost má v Oregonu velkou tradici, v roce 1969 zde Steve Prefontaine vytvořil svůj první středoškolský rekord. Naposledy v Eugene na této trati zaběhla Francine Niyonsabaová druhý nejrychlejší čas historie 8:59,08, za světovým maximem tehdy zaostala o pouhou půl sekundu.

Letošní startovní listina slibuje silnou konkurenci napříč kontinenty. Mezi favoritky patří americká rekordmanka na 1500 metrů Shelby Houlihanová, stříbrná z halového MS 2025 na trati 3000 metrů, či keňská vítězka loňské pětky v Monaku Margaret Akidorová. Silné zastoupení má tradičně Etiopie, kterou reprezentují například dvojnásobná juniorská mistryně světa v krosu Marta Alemayoová a zlatá medailistka z MS do 20 let Aleshign Bawekeová. Evropské barvy naopak hájí trojnásobná juniorská mistryně Evropy v krosu Innes FitzGeraldová z Velké Británie.

Diamantová liga Eugene: Historie

Mítink se původně konal od roku 1973 pod názvem Hayward Restoration Meets. V roce 1975 získal jméno Bowerman Classic na počest trenéra Billa Bowermana. Po tragické smrti čtyřiadvacetiletého olympionika Steva Prefontaina v květnu 1975 byl podnik přejmenován na Prefontaine Classic.

Stadion Hayward Field je proslulý rychlou dráhou a specifickým klimatem, které nahrává výborným výkonům. Mítink přinesl v minulosti několik výjimečných zápisů do atletické historie:

  • 16 triumfů v řadě: Běžkyně Maria de Lurdes Mutola dokázala na mítinku vyhrát ženskou osmistovku šestnáctkrát za sebou v letech 1993 až 2008.
  • Středoškolský rekord: V roce 2001 zaběhl Alan Webb v závodě s Hichamem El Guerroujem a Bernardem Lagatem míli za 3:53,43 a po 36 letech překonal americký středoškolský rekord Jima Ryuna.
  • Famózní double: Jakob Ingebrigtsen ovládl v roce 2023 Bowerman Mile v čase 3:43,73 (těsně sledován Yaredem Nugusem s americkým rekordem 3:43,97) a hned další den zvítězil na trati 3000 metrů časem 7:23,63 o pouhou setinu sekundy před Yomifem Kejelchou.

Na mítinku padlo v historii také devět světových rekordů.

Světové rekordy z mítinku v Eugene
RokDisciplínaVýkonAtlet/kaZemě
1975220 yardů19,92Don QuarrieJamajka
19825000 m15:08,26Mary Decker SlaneyUSA
201125 km (dráha)1:12:25,4+Moses MosopKeňa
201130 km (dráha)1:26:47,4Moses MosopKeňa
2023skok o tyči6,23 mArmand DuplantisŠvédsko
20235000 m14:00,21Gudaf TsegayEtiopie
202410 000 m28:54,14Beatrice ChebetKeňa
20251500 m3:48,68Faith KipyegonKeňa
20255000 m13:58,06Beatrice ChebetKeňa

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