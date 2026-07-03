|Datum:
|sobota 4. července 2026
|Místo:
|Hayward Field, Eugene (USA)
|Začátek programu:
|od 21:30 SELČ
|Kde sledovat:
|ČT sport (od 22:00 SELČ)
Program a disciplíny Diamantové ligy Eugene 2026
Oregonský program nabízí celkem čtrnáct disciplín, ze kterých je šest mužských a osm ženských. Harmonogram otevírá ve 21:30 SELČ soutěž ve vrhu koulí žen. Hlavní běžeckou část mítinku uzavře ve 23:50 SELČ tradiční běh na 1 míli, takzvaná Bowerman Mile.
|Čas (SELČ)
|Disciplína
|21:30
|vrh koulí žen
|21:32
|100 m žen (rozběh A)
|21:39
|100 m žen (rozběh B)
|21:50
|hod diskem mužů
|22:04
|400 m mužů
|22:12
|110 m překážek mužů
|22:20
|2 míle žen
|22:33
|skok daleký žen
|22:45
|3000 m překážek žen
|22:57
|vrh koulí mužů
|23:04
|100 m překážek žen
|23:11
|800 m žen
|23:21
|200 m mužů
|23:29
|100 m žen (finále)
|23:37
|1 míle žen
|23:50
|1 míle mužů (Bowerman Mile)
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Absence českých sportovců
V devátém dílu sezony Diamantové ligy české naděje nestartují. Závodní program tak na stadionu v Eugene proběhne bez zastoupení českých atletů.
Hlavní hvězdy mítinku v Eugene 2026
Startovní listiny devátého podniku letošního ročníku slibují divácky atraktivní podívanou napříč všemi sektory, přičemž velkou pozornost poutají hvězdně obsazené sprinterské a vrhačské disciplíny.
Hod kladivem žen
Hod kladivem žen má v Eugene mimořádné obsazení. V sektoru se představí poslední čtyři olympijské vítězky a sedm posledních mistryň světa. Z aktuální světové osmičky nejlepších kladivářek jich do Oregonu dorazí hned sedm. Startovní listina zahrnuje elitní atletky, které společně drží 89 ze 100 historicky nejdelších hodů, přičemž jedenáct z těchto pokusů bylo zaznamenáno právě na stadionu Hayward Field.
|Kladivářka
|Země
|Úspěchy a osobní rekordy
|Camryn Rogersová
|Kanada
|úřadující olympijská vítězka, dvojnásobná mistryně světa, kanadský rekord 81,13 m
|Anita Włodarczyková
|Polsko
|světová rekordmanka (82,98 m), trojnásobná olympijská vítězka
|DeAnna Priceová
|USA
|mistryně světa (2019), americký rekord 80,31 m
|Brooke Andersenová
|USA
|mistryně světa (2022), osobní rekord 80,17 m
|Jiale Zhangová
|Čína
|juniorská mistryně světa U20, rekord U20 77,24 m
|Jie Zhaoová
|Čína
|asijský rekord 78,22 m, bronz z OH v Paříži
Běh na 100 metrů mužů
Velkou pozornost poutá mužský běh na 100 metrů. Všichni sprinteři ve startovním poli jsou olympionici a společně drží 19 medailí z mistrovství světa. Průměrný osobní rekord všech osmi startujících činí 9,83 sekundy.
|Atlet
|Země
|Osobní rekord / Úspěchy
|Oblique Seville
|Jamajka
|9,77 (mistr světa)
|Trayvon Bromell
|USA
|9,76 (vítěz DL Eugene 2022)
|Kenny Bednarek
|USA
|9,79 (dvojnásobný olympijský medailista)
|Christian Coleman
|USA
|trojnásobný vítěz mítinku v Eugene
|Kayinsola Ajayi
|Nigérie
|9,84 (šampion NCAA 2026)
|Gift Leotlela
|JAR
|9,87
|Lachlan Kennedy
|Austrálie
|9,96
|Ackeem Blake
|Jamajka
|vítěz finále Diamantové ligy 2024
V běhu na 200 metrů mužů se představí olympijský vítěz Letsile Tebogo.
Návrat závodu na 2 míle žen
Do programu Diamantové ligy v Eugene se poprvé od roku 2022 vrací ženský závod na dvě míle. Tato vzdálenost má v Oregonu velkou tradici, v roce 1969 zde Steve Prefontaine vytvořil svůj první středoškolský rekord. Naposledy v Eugene na této trati zaběhla Francine Niyonsabaová druhý nejrychlejší čas historie 8:59,08, za světovým maximem tehdy zaostala o pouhou půl sekundu.
Letošní startovní listina slibuje silnou konkurenci napříč kontinenty. Mezi favoritky patří americká rekordmanka na 1500 metrů Shelby Houlihanová, stříbrná z halového MS 2025 na trati 3000 metrů, či keňská vítězka loňské pětky v Monaku Margaret Akidorová. Silné zastoupení má tradičně Etiopie, kterou reprezentují například dvojnásobná juniorská mistryně světa v krosu Marta Alemayoová a zlatá medailistka z MS do 20 let Aleshign Bawekeová. Evropské barvy naopak hájí trojnásobná juniorská mistryně Evropy v krosu Innes FitzGeraldová z Velké Británie.
Diamantová liga Eugene: Historie
Mítink se původně konal od roku 1973 pod názvem Hayward Restoration Meets. V roce 1975 získal jméno Bowerman Classic na počest trenéra Billa Bowermana. Po tragické smrti čtyřiadvacetiletého olympionika Steva Prefontaina v květnu 1975 byl podnik přejmenován na Prefontaine Classic.
Stadion Hayward Field je proslulý rychlou dráhou a specifickým klimatem, které nahrává výborným výkonům. Mítink přinesl v minulosti několik výjimečných zápisů do atletické historie:
- 16 triumfů v řadě: Běžkyně Maria de Lurdes Mutola dokázala na mítinku vyhrát ženskou osmistovku šestnáctkrát za sebou v letech 1993 až 2008.
- Středoškolský rekord: V roce 2001 zaběhl Alan Webb v závodě s Hichamem El Guerroujem a Bernardem Lagatem míli za 3:53,43 a po 36 letech překonal americký středoškolský rekord Jima Ryuna.
- Famózní double: Jakob Ingebrigtsen ovládl v roce 2023 Bowerman Mile v čase 3:43,73 (těsně sledován Yaredem Nugusem s americkým rekordem 3:43,97) a hned další den zvítězil na trati 3000 metrů časem 7:23,63 o pouhou setinu sekundy před Yomifem Kejelchou.
Na mítinku padlo v historii také devět světových rekordů.
|Rok
|Disciplína
|Výkon
|Atlet/ka
|Země
|1975
|220 yardů
|19,92
|Don Quarrie
|Jamajka
|1982
|5000 m
|15:08,26
|Mary Decker Slaney
|USA
|2011
|25 km (dráha)
|1:12:25,4+
|Moses Mosop
|Keňa
|2011
|30 km (dráha)
|1:26:47,4
|Moses Mosop
|Keňa
|2023
|skok o tyči
|6,23 m
|Armand Duplantis
|Švédsko
|2023
|5000 m
|14:00,21
|Gudaf Tsegay
|Etiopie
|2024
|10 000 m
|28:54,14
|Beatrice Chebet
|Keňa
|2025
|1500 m
|3:48,68
|Faith Kipyegon
|Keňa
|2025
|5000 m
|13:58,06
|Beatrice Chebet
|Keňa