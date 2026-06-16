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Diamantová liga Dauhá 2026: Program, hvězdy a Češi na startu

  12:25
Diamantová liga v Dauhá se letos kvůli bezpečnostní situaci na Blízkém východě a vysokým teplotám uskuteční až 19. června v klimatizovaném Khalifa International Stadium. Katarský mítink, který obvykle zahajuje sezonu prestižního seriálu, je tentokrát jeho sedmou zastávkou. O úspěch se budou snažit i dva Češi. Oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela. Jaký je program závodů a kde je můžete sledovat?

Jakub Vadlejch na mítinku Diamantové ligy v Dauhá | foto: AP

Diamantová liga Dauhá 2026: Informace
Datum:pátek 19. června 2026
Místo:Khalifa International Stadium, Dauhá (Katar)
Začátek programu:cca 16:40 SELČ
Kde sledovat:ČT sport (od 19:00)

Program Diamantové ligy Dauhá 2026

Program Diamantové ligy v Dauhá se odehraje v jediném pátečním bloku. V 16:40 program otevře trojskok mužů. Běžecké závody a hlavní disciplíny pak následují postupně až do večera. Celý mítink uzavře ve 20:45 závod na 3000 metrů překážek mužů. Na programu je celkem čtrnáct soutěží, sedm mužských a sedm ženských.

Program Diamantové ligy Dauhá 2026
Čas (SELČ)Disciplína
16:40trojskok mužů
18:02skok o tyči mužů
18:26trojskok žen
19:04400 m překážek žen
19:10skok vysoký mužů
19:13110 m překážek mužů
19:24100 m žen
19:36800 m žen
19:44oštěp mužů
19:475000 m žen
20:10200 m mužů
20:201500 m žen
20:35400 m žen
20:453000 m překážek mužů

Hlavní disciplíny a favorité mítinku v Dauhá 2026

  • Oštěp mužů má mimořádně silné obsazení. Vede ho světový lídr sezony Rumesh Tharanga Pathirage (Srí Lanka, letos 92,62 m), nastoupí ale i mistr světa Keshorn Walcott, bývalý olympijský šampion Neeraj Chopra a český reprezentant Jakub Vadlejch. Loňský vítěz Julian Weber a olympijský vítěz Arshad Nadeem chybí.
  • 400 m žen sezonu otevře olympijská vítězka Marileidy Paulinová (Dominikánská republika), držitelka olympijského rekordu 48,17 z Paříže 2024.
  • 110 m překážek mužů se koná krátce poté, co Američan Ja’Kobe Tharp zaběhl 10. června na NCAA nový světový rekord 12,75. Sám v Dauhá nestartuje, nastoupí také úřadující mistr světa Cordell Tinch (osobní rekord 12,87).
  • 3000 m překážek mužů přivítá olympijského vítěze a dvojnásobného mistra světa Soufiana El Bakkaliho (Maroko), který v Dauhá v roce 2023 zaběhl osobní rekord na hladkých 3000 m (7:33.87).
  • Ve skoku vysokém se před domácím publikem představí bývalý olympijský vítěz Mutaz Essa Baršim (Katar).
  • Skok o tyči se uskuteční bez Monda Duplantise, který start odřekl.

Češi na startu Diamantové ligy v Dauhá

  • Oštěpař Jakub Vadlejch patří dlouhodobě ke světové špičce. Bývalý olympijský i světový vicemistr může v silně obsazené soutěži bojovat o přední umístění.
  • Výškař Jan Štefela se ve své disciplíně postaví mimo jiné domácímu Baršimovi.

Kde sledovat Diamantovou ligu Dauhá 2026 živě

  • Televizní přenos z mítinku Diamantové ligy v Dauhá naladíte v Česku na stanici ČT sport od 19:00. Zahrnuje hlavní večerní blok: tedy běžecké disciplíny a vyvrcholení programu.
  • Česká televize drží pro rok 2026 vysílací práva na všech patnáct mítinků seriálu.

Výsledky Diamantové ligy Dauhá 2026

Výsledky jednotlivých disciplín doplníme po skončení mítinku.

DisciplínaVýsledky
(doplníme po závodě)

Historie Diamantové ligy v Dauhá

Dauhá hostilo úplně první mítink Diamantové ligy v historii v roce 2010 a dlouhodobě je spojené se špičkovými oštěpařskými soutěžemi. V loňském ročníku zde Julian Weber a Neeraj Chopra svedli souboj, ve kterém oba poprvé překonali hranici 90 metrů. Rekord zdejšího mítinku v oštěpu mužů drží Němec Thomas Röhler výkonem 93,90 m z roku 2017, což je zároveň rekord celé Diamantové ligy.

Rekord mítinku v oštěpu žen patří Barboře Špotákové, která v premiérovém ročníku 2010 hodila 67,33 m. Špotáková je zároveň jednou z nejúspěšnějších českých atletek v historii seriálu: Diamantovou ligu v hodu oštěpem vyhrála pětkrát (2010, 2012, 2014, 2015 a 2017).

Vybrané rekordy Diamantové ligy v Dauhá
DisciplínaVýkonAtlet/kaRok
Oštěp mužů93,90 mThomas Röhler (GER)2017
3000 m překážek mužů7:56.58Paul Kipsiele Koech (KEN)2012
110 m překážek mužů12,95David Oliver (USA)2008
Skok vysoký mužů2,40 mMutaz Essa Baršim (QAT)2018
Oštěp žen67,33 mBarbora Špotáková (CZE)2010
400 m žen49,83Allyson Felix (USA)2008
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