|Datum:
|pátek 19. června 2026
|Místo:
|Khalifa International Stadium, Dauhá (Katar)
|Začátek programu:
|cca 16:40 SELČ
|Kde sledovat:
|ČT sport (od 19:00)
Program Diamantové ligy Dauhá 2026
Program Diamantové ligy v Dauhá se odehraje v jediném pátečním bloku. V 16:40 program otevře trojskok mužů. Běžecké závody a hlavní disciplíny pak následují postupně až do večera. Celý mítink uzavře ve 20:45 závod na 3000 metrů překážek mužů. Na programu je celkem čtrnáct soutěží, sedm mužských a sedm ženských.
|Čas (SELČ)
|Disciplína
|16:40
|trojskok mužů
|18:02
|skok o tyči mužů
|18:26
|trojskok žen
|19:04
|400 m překážek žen
|19:10
|skok vysoký mužů
|19:13
|110 m překážek mužů
|19:24
|100 m žen
|19:36
|800 m žen
|19:44
|oštěp mužů
|19:47
|5000 m žen
|20:10
|200 m mužů
|20:20
|1500 m žen
|20:35
|400 m žen
|20:45
|3000 m překážek mužů
Hlavní disciplíny a favorité mítinku v Dauhá 2026
- Oštěp mužů má mimořádně silné obsazení. Vede ho světový lídr sezony Rumesh Tharanga Pathirage (Srí Lanka, letos 92,62 m), nastoupí ale i mistr světa Keshorn Walcott, bývalý olympijský šampion Neeraj Chopra a český reprezentant Jakub Vadlejch. Loňský vítěz Julian Weber a olympijský vítěz Arshad Nadeem chybí.
- 400 m žen sezonu otevře olympijská vítězka Marileidy Paulinová (Dominikánská republika), držitelka olympijského rekordu 48,17 z Paříže 2024.
- 110 m překážek mužů se koná krátce poté, co Američan Ja’Kobe Tharp zaběhl 10. června na NCAA nový světový rekord 12,75. Sám v Dauhá nestartuje, nastoupí také úřadující mistr světa Cordell Tinch (osobní rekord 12,87).
- 3000 m překážek mužů přivítá olympijského vítěze a dvojnásobného mistra světa Soufiana El Bakkaliho (Maroko), který v Dauhá v roce 2023 zaběhl osobní rekord na hladkých 3000 m (7:33.87).
- Ve skoku vysokém se před domácím publikem představí bývalý olympijský vítěz Mutaz Essa Baršim (Katar).
- Skok o tyči se uskuteční bez Monda Duplantise, který start odřekl.
Češi na startu Diamantové ligy v Dauhá
- Oštěpař Jakub Vadlejch patří dlouhodobě ke světové špičce. Bývalý olympijský i světový vicemistr může v silně obsazené soutěži bojovat o přední umístění.
- Výškař Jan Štefela se ve své disciplíně postaví mimo jiné domácímu Baršimovi.
Kde sledovat Diamantovou ligu Dauhá 2026 živě
- Televizní přenos z mítinku Diamantové ligy v Dauhá naladíte v Česku na stanici ČT sport od 19:00. Zahrnuje hlavní večerní blok: tedy běžecké disciplíny a vyvrcholení programu.
- Česká televize drží pro rok 2026 vysílací práva na všech patnáct mítinků seriálu.
Výsledky Diamantové ligy Dauhá 2026
Výsledky jednotlivých disciplín doplníme po skončení mítinku.
|Disciplína
|Výsledky
|(doplníme po závodě)
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Historie Diamantové ligy v Dauhá
Dauhá hostilo úplně první mítink Diamantové ligy v historii v roce 2010 a dlouhodobě je spojené se špičkovými oštěpařskými soutěžemi. V loňském ročníku zde Julian Weber a Neeraj Chopra svedli souboj, ve kterém oba poprvé překonali hranici 90 metrů. Rekord zdejšího mítinku v oštěpu mužů drží Němec Thomas Röhler výkonem 93,90 m z roku 2017, což je zároveň rekord celé Diamantové ligy.
Rekord mítinku v oštěpu žen patří Barboře Špotákové, která v premiérovém ročníku 2010 hodila 67,33 m. Špotáková je zároveň jednou z nejúspěšnějších českých atletek v historii seriálu: Diamantovou ligu v hodu oštěpem vyhrála pětkrát (2010, 2012, 2014, 2015 a 2017).
|Disciplína
|Výkon
|Atlet/ka
|Rok
|Oštěp mužů
|93,90 m
|Thomas Röhler (GER)
|2017
|3000 m překážek mužů
|7:56.58
|Paul Kipsiele Koech (KEN)
|2012
|110 m překážek mužů
|12,95
|David Oliver (USA)
|2008
|Skok vysoký mužů
|2,40 m
|Mutaz Essa Baršim (QAT)
|2018
|Oštěp žen
|67,33 m
|Barbora Špotáková (CZE)
|2010
|400 m žen
|49,83
|Allyson Felix (USA)
|2008