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Diamantová liga Chorzów 2026: V akci Štefela, Mäki i hvězdní sprinteři

Kristýna Polášková
  7:00

Jan Štefela na Zlaté tretře v Ostravě. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Seriál atletické Diamantové ligy pokračuje 13. mítinkem v polském Chorzówě. Memoriál Kamily Skolimowské na Slezském stadionu (22. a 23. srpna 2026) přivítá světovou elitu bojující o postup do finále v Bruselu. Z českých reprezentantů se o body utkají výškař Jan Štefela a vytrvalkyně Kristiina Sasínek Mäki.
Diamantová liga Chorzów 2026
UdálostDiamantová liga Polsko 2026 / Memoriál Kamily Skolimowské
Termín22. – 23. srpna 2026
Místo konáníSlezský stadion (Silesian Stadium), Chorzów, Polsko
Kapacita stadionuPřes 54 tisíc diváků
Česká účastJan Štefela (skok vysoký), Kristiina Sasínek Mäki (5 000 m)
TV vysíláníČT 2

Program disciplín Diamantové ligy Chorzów

Níže naleznete podrobný časový harmonogram celého víkendu obohacený o největší hvězdy na startu v rámci bodovaných závodů.

Sobota 22. srpna 2026
ČasDisciplínaKategorieČeši a top hvězdy na startu
14:40Skok vysokýMužiJan Štefela, Oleh Doroščuk, Sanghyeok Woo, JuVaughn Harrison
14:50Skok dalekýŽenyMalaika Mihambová, Hilary Kpatchaová, Monae’ Nicholsová
Neděle 23. srpna 2026
ČasDisciplínaKategorieČeši a top hvězdy na startu
15:02Skok vysokýŽenyNicola Olyslagersová, Jaroslava Mahučichová, Yulia Levčenková
15:30TrojskokŽenyLeyanis Pérezová Hernándezová, Thea LaFondová, Davisleydi Velazcová
16:04400 m překážekMužiAlison Dos Santos, Karsten Warholm, Ezekiel Nathaniel
16:14400 mŽenyMarileidy Paulinová, Henriette Jægerová, Salwa Eid Naserová
16:223000 m překážekMužiSoufiane El Bakkali, Edmund Serem, Karl Bebendorf
16:40110 m překážekMužiCordell Tinch, Ja’Kobe Tharp, Jamal Britt
16:475000 mŽenyKristiina Sasínek Mäki, Likina Amebawová, Alesign Bawekeová, Senayet Getachewová
16:50Hod diskemMužiMykolas Alekna, Kristjan Čeh, Daniel Ståhl
17:11100 m – fináleMužiOblique Seville, Kayinsola Ajayi, Kenneth Bednarek
17:191500 mŽenyJessica Hullová, Nikki Hiltzová, Dorcus Ewoiová
17:31400 mMužiBusang Collen Kebinatshipi, Jacory Patterson, Zakithi Nene
17:401500 mMužiIsaac Nader, Reynold Cheruiyot, Jake Wightman
17:53100 mŽenyMelissa Jeffersonová-Woodenová, Julien Alfredová, Tina Claytonová

Hlavní taháky a hvězdy mítinku v Chorzówě

Češi na Diamantové lize v Polsku

O diamantové body na nejbližším mítinku zabojují dva čeští reprezentanti:

  • Jan Štefela (skok vysoký): Svěřenec trenéra Jaroslava Báby nastoupí s osobním rekordem 233 cm (letos 230 cm). Bude čelit absolutní elitě – ve startovní listině figurují špičkoví výškaři Oleh Doroščuk, Sanghyeok Woo i JuVaughn Harrison.
  • Kristiina Sasínek Mäki (5 000 m): Zkušená česká vytrvalkyně nastoupí na start nedělní pětitisícovky s osobním maximem 15:31,15. Bude čelit silné africké převaze, ve které vládne Likina Amebawová z Etiopie.

Kde sledovat Diamantovou ligu v Chorzówě živě

  • ČT2 (Přímý přenos): Televizní práva na vysílání z Chorzówa pro české území vlastní Česká televize. Výjimečně nabídne nedělní přímý přenos hlavní stanice ČT2 (od 16:00 do 18:00).
  • iVysílání: Živé vysílání poběží souběžně a bezplatně také v online platformě iVysílání.
  • ČT sport (Záznam): Kdo nestihne živý nedělní blok, může využít podrobný televizní záznam, který odvysílá specializovaný kanál ČT sport v neděli ve 23:30.
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