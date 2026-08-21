Seriál atletické Diamantové ligy pokračuje 13. mítinkem v polském Chorzówě. Memoriál Kamily Skolimowské na Slezském stadionu (22. a 23. srpna 2026) přivítá světovou elitu bojující o postup do finále v Bruselu. Z českých reprezentantů se o body utkají výškař Jan Štefela a vytrvalkyně Kristiina Sasínek Mäki.
Diamantová liga Chorzów 2026
|Událost
|Diamantová liga Polsko 2026 / Memoriál Kamily Skolimowské
|Termín
|22. – 23. srpna 2026
|Místo konání
|Slezský stadion (Silesian Stadium), Chorzów, Polsko
|Kapacita stadionu
|Přes 54 tisíc diváků
|Česká účast
|Jan Štefela (skok vysoký), Kristiina Sasínek Mäki (5 000 m)
|TV vysílání
|ČT 2
Program disciplín Diamantové ligy Chorzów
Níže naleznete podrobný časový harmonogram celého víkendu obohacený o největší hvězdy na startu v rámci bodovaných závodů.
Sobota 22. srpna 2026
|Čas
|Disciplína
|Kategorie
|Češi a top hvězdy na startu
|14:40
|Skok vysoký
|Muži
|Jan Štefela, Oleh Doroščuk, Sanghyeok Woo, JuVaughn Harrison
|14:50
|Skok daleký
|Ženy
|Malaika Mihambová, Hilary Kpatchaová, Monae’ Nicholsová
Neděle 23. srpna 2026
|Čas
|Disciplína
|Kategorie
|Češi a top hvězdy na startu
|15:02
|Skok vysoký
|Ženy
|Nicola Olyslagersová, Jaroslava Mahučichová, Yulia Levčenková
|15:30
|Trojskok
|Ženy
|Leyanis Pérezová Hernándezová, Thea LaFondová, Davisleydi Velazcová
|16:04
|400 m překážek
|Muži
|Alison Dos Santos, Karsten Warholm, Ezekiel Nathaniel
|16:14
|400 m
|Ženy
|Marileidy Paulinová, Henriette Jægerová, Salwa Eid Naserová
|16:22
|3000 m překážek
|Muži
|Soufiane El Bakkali, Edmund Serem, Karl Bebendorf
|16:40
|110 m překážek
|Muži
|Cordell Tinch, Ja’Kobe Tharp, Jamal Britt
|16:47
|5000 m
|Ženy
|Kristiina Sasínek Mäki, Likina Amebawová, Alesign Bawekeová, Senayet Getachewová
|16:50
|Hod diskem
|Muži
|Mykolas Alekna, Kristjan Čeh, Daniel Ståhl
|17:11
|100 m – finále
|Muži
|Oblique Seville, Kayinsola Ajayi, Kenneth Bednarek
|17:19
|1500 m
|Ženy
|Jessica Hullová, Nikki Hiltzová, Dorcus Ewoiová
|17:31
|400 m
|Muži
|Busang Collen Kebinatshipi, Jacory Patterson, Zakithi Nene
|17:40
|1500 m
|Muži
|Isaac Nader, Reynold Cheruiyot, Jake Wightman
|17:53
|100 m
|Ženy
|Melissa Jeffersonová-Woodenová, Julien Alfredová, Tina Claytonová
Hlavní taháky a hvězdy mítinku v Chorzówě
Češi na Diamantové lize v Polsku
O diamantové body na nejbližším mítinku zabojují dva čeští reprezentanti:
- Jan Štefela (skok vysoký): Svěřenec trenéra Jaroslava Báby nastoupí s osobním rekordem 233 cm (letos 230 cm). Bude čelit absolutní elitě – ve startovní listině figurují špičkoví výškaři Oleh Doroščuk, Sanghyeok Woo i JuVaughn Harrison.
- Kristiina Sasínek Mäki (5 000 m): Zkušená česká vytrvalkyně nastoupí na start nedělní pětitisícovky s osobním maximem 15:31,15. Bude čelit silné africké převaze, ve které vládne Likina Amebawová z Etiopie.
Kde sledovat Diamantovou ligu v Chorzówě živě
- ČT2 (Přímý přenos): Televizní práva na vysílání z Chorzówa pro české území vlastní Česká televize. Výjimečně nabídne nedělní přímý přenos hlavní stanice ČT2 (od 16:00 do 18:00).
- iVysílání: Živé vysílání poběží souběžně a bezplatně také v online platformě iVysílání.
- ČT sport (Záznam): Kdo nestihne živý nedělní blok, může využít podrobný televizní záznam, který odvysílá specializovaný kanál ČT sport v neděli ve 23:30.