|Událost
|Allianz Memorial Van Damme (Finále Wanda Diamond League)
|Ročník
|Jubilejní 50. ročník
|Termín konání
|Pátek 4. září a sobota 5. září 2026
|Místo konání
|King Baudouin Stadium, Brusel (Belgie)
|Počet disciplín
|32 finálových disciplín (16 mužských, 16 ženských)
|Česká účast
|Lurdes Gloria Manuel (běh na 400 m žen)
|Kde sledovat živě
|ČT sport, ČT sport Plus
Česká naděje v Bruselu: Lurdes Gloria Manuel ve finále na 400 metrů
Jedinou českou nadějí víkendového finále je Lurdes Gloria Manuel, která prožívá fantastickou sezonu. Ve světovém žebříčku disciplíny jí patří skvělé 6. místo a v Bruselu se postaví na start finálového závodu na 400 metrů v sobotu 5. září ve 20:04.
V nabité osmičlenné konkurenci se utká s olympijskou šampionkou Marileidy Paulinovou z Dominikánské republiky, Polkou Natalií Bukowieckou či Norkou Henriette Jægerovou.
|Národnost
|Závodnice
|Osobní rekord (PB)
|Letošní maximum (SB)
|Světový ranking
|DOM
|Marileidy Paulinová
|47,98
|48,48
|1.
|NOR
|Henriette Jægerová
|49,04
|49,04
|2.
|POL
|Natalia Bukowiecká
|48,90
|49,57
|4.
|JAM
|Nickisha Pryceová
|48,57
|49,27
|5.
|CZE
|Lurdes Gloria Manuel
|49,37
|49,37
|6.
|USA
|Aaliyah Butlerová
|48,84
|48,84
|7.
|CUB
|Roxana Gómezová
|49,48
|49,99
|8.
|BEL
|Helena Ponetteová
|50,31
|50,31
|31.
Hvězdy Memoriálu Van Dammeho: 40 zlatých medailistů v akci
V Bruselu se rozděluje 32 diamantových trofejí i štědré finanční prémie. Diváci uvidí v akci nejlepší světové atlety:
- Armand Duplantis (tyč): Suverén světového rekordu a olympijský vítěz bude opět útočit na magické výšky v duelu s Emmanouilem Karalisem.
- Sprinterská elita: Na startu hladkých sprintů se představí Julien Alfredová, Sha’Carri Richardsonová, Letsile Tebogo či Jamajčan Oblique Seville.
- Překážkové megahvězdy: Čerství světoví rekordmani z Curychu Alison dos Santos (400 m př.) a Masai Russellová (100 m př.), stejně jako dvacetiletý fenomén Ja’Kobe Tharp na 110 m překážek.
- Vytrvalci a středotraťaři: Dvojnásobný olympijský šampion Jakob Ingebrigtsen, Cole Hocker, Emmanuel Wanyonyi i Femke Broeders-Bolová, která úspěšně přešla z překážek na trať 800 metrů.
- Technické disciplíny: Výškařské hvězdy Jaroslava Mahučichová a Nicola Olyslagersová, oštěpařka Haruka Kitagučiová či diskařská královna Valarie Sionová.
Časový program: Finále Diamantové ligy Brusel 2026
Níže naleznete rozpis všech 32 finálových diamantových disciplín (16 mužských a 16 ženských), ve kterých se bude v Bruselu bojovat o celkové prvenství a trofeje.
|Čas startu
|Disciplína
|18:30
|Vrh koulí ženy
|18:38
|Skok daleký muži
|18:49
|Hod diskem ženy
|19:59
|Skok o tyči muži
|20:04
|400 m překážek ženy
|20:09
|Skok vysoký muži
|20:14
|100 m muži
|20:23
|3000 m překážek ženy
|20:37
|Hod diskem muži
|20:42
|800 m muži
|20:48
|Trojskok ženy
|20:55
|110 m překážek muži
|21:03
|5000 m ženy
|21:26
|1500 m muži
|21:41
|200 m ženy
|21:52
|400 m muži
|Čas startu
|Disciplína
|18:08
|Hod oštěpem ženy
|18:28
|Vrh koulí muži
|19:23
|Trojskok muži
|19:58
|Skok o tyči ženy
|20:04
|400 m ženy (s L. G. Manuel)
|20:10
|Skok vysoký ženy
|20:14
|100 m ženy
|20:22
|5000 m muži
|20:40
|Hod oštěpem muži
|20:44
|200 m muži
|20:48
|Skok daleký ženy
|20:55
|1500 m ženy
|21:10
|100 m překážek ženy
|21:20
|3000 m překážek muži
|21:39
|800 m ženy
|21:52
|400 m překážek muži
Kde sledovat finále Diamantové ligy 2026 živě v TV a online
- Česká televize (ČT sport): Večerní sobotní program odvysílá v přímém přenosu sportovní stanice ČT sport s odborným českým komentářem.
- Online přenos (ČT sport Plus): Na webových stránkách iVysílání a v aplikaci ČT sport bude k dispozici živý stream hlavního programu i vybrané doprovodné disciplíny.