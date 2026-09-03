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Finále Diamantové ligy 2026 v Bruselu: Program, Manuel v akci a přímý přenos

Kristýna Polášková
  10:00

Atletka Lurdes Gloria Manuel pózuje před objektivem na Zlaté tretře v Ostravě. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Finále Diamantové ligy v Bruselu 2026 slibuje při jubilejním 50. ročníku Memoriálu Van Dammeho skvělou podívanou. Na Stadionu krále Baudouina se představí 40 úřadujících olympijských a světových šampionů, mezi nimiž nechybí česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel. Prohlédněte si kompletní program obou dnů a informace o přímém přenosu.
Diamantová liga Brusel 2026
UdálostAllianz Memorial Van Damme (Finále Wanda Diamond League)
RočníkJubilejní 50. ročník
Termín konáníPátek 4. září a sobota 5. září 2026
Místo konáníKing Baudouin Stadium, Brusel (Belgie)
Počet disciplín32 finálových disciplín (16 mužských, 16 ženských)
Česká účastLurdes Gloria Manuel (běh na 400 m žen)
Kde sledovat živěČT sport, ČT sport Plus

Česká naděje v Bruselu: Lurdes Gloria Manuel ve finále na 400 metrů

Jedinou českou nadějí víkendového finále je Lurdes Gloria Manuel, která prožívá fantastickou sezonu. Ve světovém žebříčku disciplíny jí patří skvělé 6. místo a v Bruselu se postaví na start finálového závodu na 400 metrů v sobotu 5. září ve 20:04.

V nabité osmičlenné konkurenci se utká s olympijskou šampionkou Marileidy Paulinovou z Dominikánské republiky, Polkou Natalií Bukowieckou či Norkou Henriette Jægerovou.

Startovní listina finále na 400 m žen (sobota 5. 9. ve 20:04):
NárodnostZávodniceOsobní rekord (PB)Letošní maximum (SB)Světový ranking
DOMMarileidy Paulinová47,9848,481.
NORHenriette Jægerová49,0449,042.
POLNatalia Bukowiecká48,9049,574.
JAMNickisha Pryceová48,5749,275.
CZELurdes Gloria Manuel49,3749,376.
USAAaliyah Butlerová48,8448,847.
CUBRoxana Gómezová49,4849,998.
BELHelena Ponetteová50,3150,3131.

Hvězdy Memoriálu Van Dammeho: 40 zlatých medailistů v akci

V Bruselu se rozděluje 32 diamantových trofejí i štědré finanční prémie. Diváci uvidí v akci nejlepší světové atlety:

Časový program: Finále Diamantové ligy Brusel 2026

Níže naleznete rozpis všech 32 finálových diamantových disciplín (16 mužských a 16 ženských), ve kterých se bude v Bruselu bojovat o celkové prvenství a trofeje.

Pátek 4. září 2026
Čas startuDisciplína
18:30Vrh koulí ženy
18:38Skok daleký muži
18:49Hod diskem ženy
19:59Skok o tyči muži
20:04400 m překážek ženy
20:09Skok vysoký muži
20:14100 m muži
20:233000 m překážek ženy
20:37Hod diskem muži
20:42800 m muži
20:48Trojskok ženy
20:55110 m překážek muži
21:035000 m ženy
21:261500 m muži
21:41200 m ženy
21:52400 m muži
Sobota 5. září 2026 (2. finálový den)
Čas startuDisciplína
18:08Hod oštěpem ženy
18:28Vrh koulí muži
19:23Trojskok muži
19:58Skok o tyči ženy
20:04400 m ženy (s L. G. Manuel)
20:10Skok vysoký ženy
20:14100 m ženy
20:225000 m muži
20:40Hod oštěpem muži
20:44200 m muži
20:48Skok daleký ženy
20:551500 m ženy
21:10100 m překážek ženy
21:203000 m překážek muži
21:39800 m ženy
21:52400 m překážek muži

Kde sledovat finále Diamantové ligy 2026 živě v TV a online

  • Česká televize (ČT sport): Večerní sobotní program odvysílá v přímém přenosu sportovní stanice ČT sport s odborným českým komentářem.
  • Online přenos (ČT sport Plus): Na webových stránkách iVysílání a v aplikaci ČT sport bude k dispozici živý stream hlavního programu i vybrané doprovodné disciplíny.
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