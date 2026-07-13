Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Diamantová liga 2026: program, kalendář mítinků a výsledky

Kristýna Polášková
  15:25

Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky ve finále běhu na 400 metrů na mítinku Diamantové ligy v Monaku. | foto: Reuters

Atletická Diamantová liga 2026 probíhá od 16. května do 5. září. Letošní ročník nejprestižnějšího seriálu obsahuje patnáct zastávek na čtyřech kontinentech. Zde najdete kompletní kalendář všech letošních mítinků, rozpis lokalit, vedoucí lídry disciplín i informace o dvoudenním finále v Bruselu, kde se rozhodne o zisku trofejí.
Diamantová liga 2026
Oficiální název:Wanda Diamond League
Termín:16. května – 5. září 2026
Rok založení:2010 (17. ročník)
Počet mítinků:15
Počet disciplín:32
Nejvíce titulů v historii:C. Taylor (7x trojskok), R. Lavillenie (7x skok o tyči)
Kde sledovat živě:ČT sport, web ctsport.cz

Bonus pro nové hráče!

Sázka bez rizika 1 000 Kč

Zaregistruj se a získej vstupní bonus až 10 000 Kč + 1 000 Kč jako "první sázku bez rizika".

Chci bonus
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Kalendář a program Diamantové ligy 2026

Letošní ročník nabízí čtrnáct standardních jednodenních mítinků a jeden finálový víkend. Soutěž odstartovala v polovině května asijskou částí v Číně, odkud se přesunula do Afriky, Evropy a Severní Ameriky. Blízko českým hranicím se seriál tradičně představí na konci srpna v polském Chorzówě.

Kalendář a program Diamantové ligy 2026
TermínMítinkMěsto a stát
16. květnaShanghai Diamond LeagueŠanghaj (Čína)
23. květnaXiamen Diamond LeagueSia-men (Čína)
31. květnaMeeting InternationalRabat (Maroko)
4. červnaGolden Gala Pietro MenneaŘím (Itálie)
7. červnaBAUHAUS-galanStockholm (Švédsko)
10. červnaBislett GamesOslo (Norsko)
19. červnaDoha Diamond LeagueDauhá (Katar)
26. červnaMeeting de ParisPaříž (Francie)
4. červencePrefontaine ClassicEugene (USA)
10. červenceHerculis EBSMonako (Monako)
18. červenceLondon Athletics MeetLondýn (Velká Británie)
21. srpnaAthletissimaLausanne (Švýcarsko)
23. srpnaKamila Skolimowska MemorialChorzów (Polsko)
27. srpnaWeltklasse ZürichCurych (Švýcarsko)
4. – 5. záříMemorial Van Damme (Finále)Brusel (Belgie)

Velké finále v Bruselu

Sezona Diamantové ligy vyvrcholí na začátku září. Nejšpičkovější atleti, kteří nasbírali dostatek bodů v základní části seriálu, postoupí do velkého finále. To se letos uskuteční 4. a 5. září na stadionu krále Baudouina v belgickém Bruselu v rámci Memorialu Van Damme. Vítězové jednotlivých disciplín v tomto finále získají kromě finanční prémie také ikonickou diamantovou trofej.

Průběžné pořadí: Lídři disciplín

V rámci 32 vypsaných disciplín sbírají atleti body do průběžných žebříčků. Níže naleznete aktuální přehled vedoucích závodníků a závodnic podle oficiálního bodování. Závodníci označení písmenem (Q) již mají matematicky zajištěný postup do bruselského finále.

Průběžné pořadí: Lídři mužských disciplín
DisciplínaAktuální lídr pořadíNárodnostPočet bodůStatus
100 mTrayvon BromellUSA19v boji
200 mSinesipho DambileRSA28Kvalifikován (Q)
400 mBusang Collen KebinatshipiBOT32Kvalifikován (Q)
800 mEmmanuel WanyonyiKEN22v boji
1500 mYared NuguseUSA22v boji
5000 mBirhanu BalewBRN19v boji
110 m př.Jamal BrittUSA33Kvalifikován (Q)
400 m př.Alison dos SantosBRA24v boji
3000 m př.Soufiane El BakkaliMAR24Kvalifikován (Q)
Skok vysokýMatteo SioliITA19Kvalifikován (Q)
Skok o tyčiKurtis MarschallAUS25v boji
Skok dalekýMiltiadis TentoglouGRE23Kvalifikován (Q)
TrojskokJordan ScottJAM22Kvalifikován (Q)
Vrh koulíJordan GeistUSA22Kvalifikován (Q)
Hod diskemKristjan ČehSLO21Kvalifikován (Q)
Hod oštěpemRumesh Tharanga PathirageSRI23Kvalifikován (Q)
Průběžné pořadí: Lídři ženských disciplín
DisciplínaAktuální lídryně pořadíNárodnostPočet bodůStatus
100 mPatrizia van der WekenováLUX20v boji
200 mAnavia BattleováUSA21v boji
400 mLurdes Gloria ManuelCZE27v boji
800 mAudrey WerroováSUI24v boji
1500 mBirke HaylomováETH23Kvalifikována (Q)
5000 mAleshegn BawekeováETH22Kvalifikována (Q)
100 m př.Masai RussellováUSA32Kvalifikována (Q)
400 m př.Emma ZapletalováSVK32Kvalifikována (Q)
3000 m př.Marwa BouzayaniováTUN25Kvalifikována (Q)
Skok vysokýJulija LevčenkováUKR13v boji
Skok o tyčiNina KennedyováAUS29Kvalifikována (Q)
Skok dalekýMonae’ NicholsováUSA19v boji
TrojskokDavisleydi VelazcoováCUB21Kvalifikována (Q)
Vrh koulíJessica SchilderováNED36Kvalifikována (Q)
Hod diskemValarie AllmanováUSA24Kvalifikována (Q)
Hod oštěpemZiyi YanováCHN32Kvalifikována (Q)

Kde sledovat Diamantovou ligu 2026 živě

Čeští fanoušci mohou sledovat všechny zastávky Diamantové ligy zcela zdarma prostřednictvím veřejnoprávního vysílání. Televizní přímé přenosy zajišťuje stanice ČT sport. Pro diváky preferující online formát je k dispozici bezplatný live stream na webu ctsport.cz.

Zajímavosti a milníky sezony 2026

  • Jubileum ve Švýcarsku: Tradiční srpnový mítink Athletissima v Lausanne letos slaví svůj jubilejní 50. ročník.
  • Nejblíže českým hranicím: Pro české fanoušky je geograficky nejdostupnější polská zastávka. Memoriál Kamily Skolimowské se koná na Slezském stadionu ve městě Chorzów, které leží nedaleko Katovic a v těsné blízkosti českých hranic.
  • Velké finále v Bruselu: Seriál tradičně vyvrcholí v září, letos se finále všech 32 disciplín uskuteční 4. a 5. září na belgickém Boudewijnstadionu (stadion krále Baudouina). Vítězové každé disciplíny ve finálovém mítinku si kromě trofeje zajistí také divokou kartu pro start na příštím Mistrovství světa v atletice.

Získejte bonus

SynotTip
1 000 Kč (až 10 000 Kč za vklad) Chci bonus
Fortuna
1 000 Kč (+ až 5 sázek zdarma) Chci bonus
MerkurXtip
500 Kč (nebo 333 zatočení v Casinu) Chci bonus
KingsBet
300 Kč (až 3 000 Kč za vklad) Chci bonus
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Česko a wimbledonská magie. Příběh tenisové lásky, kterou prostě nepochopíte

Premium
Linda Nosková se raduje ze získaného bodu v semifinále Wimbledonu.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii O tom, že zazáří ve Wimbledonu, odmala sní snad každé dítko, které hraje tenis. Ikonické zelené kurty, tradice, památné bitvy, slušivě oblečení, diváci, celebrity v hledišti... Tenhle turnaj vás...

Anglie - Argentina v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Anglický záložník Jude Bellingham a trenér Thomas Tuchel po zápase s Norskem.

Semifinále MS 2026 přináší obnovení jedné z nejvášnivějších fotbalových rivalit na světě. Bitva Anglie - Argentina slibuje v americké Atlantě strhující podívanou. Zatímco Argentina útočí na obhajobu...

14. července 2026  11:09

Francie - Španělsko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kylian Mbappé otevřel skóre ve čtvrtfinále proti Maroku.

První semifinále MS 2026 přináší absolutní vrchol turnaje, bitvu Francie - Španělsko. Zatímco Francie útočí na třetí finále světového šampionátu v řadě, úřadující mistři Evropy chtějí potvrdit roli...

14. července 2026  9:40

10. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil a kurzy

Slovinec Tadej Pogačar ve žlutém dresu spolu s týmovými kolegy během deváté...

Po prvním volném pondělním dni se peloton vrací do závodního tempa na francouzský státní svátek Den pádu Bastily (14. července). 10. etapa Tour de France 2026 nebude pro nikoho snadná, trasa z...

14. července 2026  9:38

WTA Atény 2026: program, výsledky, Češky a kde sledovat živě

Barbora Krejčíková hraje forhend v prvním kole Australian Open.

Návrat po 35 letech. Do Atén se vrací elitní ženský tenis, od 13. do 19. července 2026 uvidíme na akci kategorie WTA 250 i několik českých tenistek.

13. července 2026  20:34

WTA Iasi 2026: program, výsledky, Češky a kde sledovat živě

Dominika Šalková děkuje divákům po výhře v prvním kole na turnaji WTA v Praze.

Je tady další ročník ženského tenisového turnaje v rumunském Iasi. Akce WTA 250 se koná od 13. do 19. července 2026 na antukových kurtech, hrají zde i Češky.

13. července 2026  19:49

Diamantová liga 2026: program, kalendář mítinků a výsledky

Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky ve finále běhu na 400 metrů na...

Atletická Diamantová liga 2026 probíhá od 16. května do 5. září. Letošní ročník nejprestižnějšího seriálu obsahuje patnáct zastávek na čtyřech kontinentech. Zde najdete kompletní kalendář všech...

13. července 2026  15:25

ATP Umag 2026: program, výsledky, Češi a kde sledovat tenis živě

Flavio Cobolli během finále Roland Garros

Jedním z dalších mužských tenisových podniků je ATP 250 Umag v Chorvatsku. Hraje se od 13. do 18. července 2026, budou u toho i Češi.

13. července 2026  11:36

ATP Gstaad 2026: program, výsledky, Češi a kde sledovat živě

Alexander Bublik z Kazachstánu se natahuje po balonku ve čtvrtfinále Roland...

Tenisový turnaj mužů ve švýcarském Gstaadu se hraje od 13. do 19. července 2026, povrchem je antuka. Podívejte se jaký je program, výsledky a kde sledovat zápasy.

13. července 2026  10:19

ATP Bastad 2026: program, Češi a kde sledovat tenis živě

Andrej Rubljov se povzbuzuje během zápasu s Grigorem Dimitrovem.

Z trávy na antuku. Mužský tenisový turnaj ve švédském Bastadu se hraje od 13. do 19. července 2026, v našem přehledu najdete program, výsledky a kde sledovat zápasy živě.

12. července 2026  22:29

9. etapa Tour de France 2026: Kurzy, trasa, profil a výsledky

Slovinec Tadej Pogačar a jeho mexický kolega z UAE Emirates Isaac del Toro před...

První soutěžní blok Tour de France 2026 ukončí etapa, která svým profilem nahrává jezdcům v úniku. V neděli 12. července se peloton přesune do Francouzského středohoří. 9. etapa Tour de France měří...

12. července 2026  20:23

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kdo vyhraje Tour de France 2026? Aktuální kurzy a favorité

Tadej Pogačar slaví vítězství v úvodní etapě závodu Kolem Švýcarska.

Tour de France 2026 odstartovala 4. července úvodní časovkou v Barceloně. Kdo slavný cyklistický závod vyhraje? Přinášíme aktualizovaný přehled kurzů sázkové kanceláře SynotTip, statistickou bilanci...

12. července 2026  11:42

Kdo vyhraje MS 2026: Aktuální kurzy a favorité MS ve fotbale

Kylian Mbappé z Francie slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství světa proti...

Světový šampionát v Severní Americe vstoupil do vyřazovací fáze. Sázkaři i fanoušci řeší otázku, kdo vyhraje MS 2026. Přinášíme přehled aktuálních kurzů sázkové kanceláře Synot Tip a přesné...

12. července 2026  11:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.