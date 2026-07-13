|Oficiální název:
|Wanda Diamond League
|Termín:
|16. května – 5. září 2026
|Rok založení:
|2010 (17. ročník)
|Počet mítinků:
|15
|Počet disciplín:
|32
|Nejvíce titulů v historii:
|C. Taylor (7x trojskok), R. Lavillenie (7x skok o tyči)
|Kde sledovat živě:
|ČT sport, web ctsport.cz
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Kalendář a program Diamantové ligy 2026
Letošní ročník nabízí čtrnáct standardních jednodenních mítinků a jeden finálový víkend. Soutěž odstartovala v polovině května asijskou částí v Číně, odkud se přesunula do Afriky, Evropy a Severní Ameriky. Blízko českým hranicím se seriál tradičně představí na konci srpna v polském Chorzówě.
|Termín
|Mítink
|Město a stát
|16. května
|Shanghai Diamond League
|Šanghaj (Čína)
|23. května
|Xiamen Diamond League
|Sia-men (Čína)
|31. května
|Meeting International
|Rabat (Maroko)
|4. června
|Golden Gala Pietro Mennea
|Řím (Itálie)
|7. června
|BAUHAUS-galan
|Stockholm (Švédsko)
|10. června
|Bislett Games
|Oslo (Norsko)
|19. června
|Doha Diamond League
|Dauhá (Katar)
|26. června
|Meeting de Paris
|Paříž (Francie)
|4. července
|Prefontaine Classic
|Eugene (USA)
|10. července
|Herculis EBS
|Monako (Monako)
|18. července
|London Athletics Meet
|Londýn (Velká Británie)
|21. srpna
|Athletissima
|Lausanne (Švýcarsko)
|23. srpna
|Kamila Skolimowska Memorial
|Chorzów (Polsko)
|27. srpna
|Weltklasse Zürich
|Curych (Švýcarsko)
|4. – 5. září
|Memorial Van Damme (Finále)
|Brusel (Belgie)
Velké finále v Bruselu
Sezona Diamantové ligy vyvrcholí na začátku září. Nejšpičkovější atleti, kteří nasbírali dostatek bodů v základní části seriálu, postoupí do velkého finále. To se letos uskuteční 4. a 5. září na stadionu krále Baudouina v belgickém Bruselu v rámci Memorialu Van Damme. Vítězové jednotlivých disciplín v tomto finále získají kromě finanční prémie také ikonickou diamantovou trofej.
Průběžné pořadí: Lídři disciplín
V rámci 32 vypsaných disciplín sbírají atleti body do průběžných žebříčků. Níže naleznete aktuální přehled vedoucích závodníků a závodnic podle oficiálního bodování. Závodníci označení písmenem (Q) již mají matematicky zajištěný postup do bruselského finále.
|Disciplína
|Aktuální lídr pořadí
|Národnost
|Počet bodů
|Status
|100 m
|Trayvon Bromell
|USA
|19
|v boji
|200 m
|Sinesipho Dambile
|RSA
|28
|Kvalifikován (Q)
|400 m
|Busang Collen Kebinatshipi
|BOT
|32
|Kvalifikován (Q)
|800 m
|Emmanuel Wanyonyi
|KEN
|22
|v boji
|1500 m
|Yared Nuguse
|USA
|22
|v boji
|5000 m
|Birhanu Balew
|BRN
|19
|v boji
|110 m př.
|Jamal Britt
|USA
|33
|Kvalifikován (Q)
|400 m př.
|Alison dos Santos
|BRA
|24
|v boji
|3000 m př.
|Soufiane El Bakkali
|MAR
|24
|Kvalifikován (Q)
|Skok vysoký
|Matteo Sioli
|ITA
|19
|Kvalifikován (Q)
|Skok o tyči
|Kurtis Marschall
|AUS
|25
|v boji
|Skok daleký
|Miltiadis Tentoglou
|GRE
|23
|Kvalifikován (Q)
|Trojskok
|Jordan Scott
|JAM
|22
|Kvalifikován (Q)
|Vrh koulí
|Jordan Geist
|USA
|22
|Kvalifikován (Q)
|Hod diskem
|Kristjan Čeh
|SLO
|21
|Kvalifikován (Q)
|Hod oštěpem
|Rumesh Tharanga Pathirage
|SRI
|23
|Kvalifikován (Q)
|Disciplína
|Aktuální lídryně pořadí
|Národnost
|Počet bodů
|Status
|100 m
|Patrizia van der Wekenová
|LUX
|20
|v boji
|200 m
|Anavia Battleová
|USA
|21
|v boji
|400 m
|Lurdes Gloria Manuel
|CZE
|27
|v boji
|800 m
|Audrey Werroová
|SUI
|24
|v boji
|1500 m
|Birke Haylomová
|ETH
|23
|Kvalifikována (Q)
|5000 m
|Aleshegn Bawekeová
|ETH
|22
|Kvalifikována (Q)
|100 m př.
|Masai Russellová
|USA
|32
|Kvalifikována (Q)
|400 m př.
|Emma Zapletalová
|SVK
|32
|Kvalifikována (Q)
|3000 m př.
|Marwa Bouzayaniová
|TUN
|25
|Kvalifikována (Q)
|Skok vysoký
|Julija Levčenková
|UKR
|13
|v boji
|Skok o tyči
|Nina Kennedyová
|AUS
|29
|Kvalifikována (Q)
|Skok daleký
|Monae’ Nicholsová
|USA
|19
|v boji
|Trojskok
|Davisleydi Velazcoová
|CUB
|21
|Kvalifikována (Q)
|Vrh koulí
|Jessica Schilderová
|NED
|36
|Kvalifikována (Q)
|Hod diskem
|Valarie Allmanová
|USA
|24
|Kvalifikována (Q)
|Hod oštěpem
|Ziyi Yanová
|CHN
|32
|Kvalifikována (Q)
Kde sledovat Diamantovou ligu 2026 živě
Čeští fanoušci mohou sledovat všechny zastávky Diamantové ligy zcela zdarma prostřednictvím veřejnoprávního vysílání. Televizní přímé přenosy zajišťuje stanice ČT sport. Pro diváky preferující online formát je k dispozici bezplatný live stream na webu ctsport.cz.
Zajímavosti a milníky sezony 2026
- Jubileum ve Švýcarsku: Tradiční srpnový mítink Athletissima v Lausanne letos slaví svůj jubilejní 50. ročník.
- Nejblíže českým hranicím: Pro české fanoušky je geograficky nejdostupnější polská zastávka. Memoriál Kamily Skolimowské se koná na Slezském stadionu ve městě Chorzów, které leží nedaleko Katovic a v těsné blízkosti českých hranic.
- Velké finále v Bruselu: Seriál tradičně vyvrcholí v září, letos se finále všech 32 disciplín uskuteční 4. a 5. září na belgickém Boudewijnstadionu (stadion krále Baudouina). Vítězové každé disciplíny ve finálovém mítinku si kromě trofeje zajistí také divokou kartu pro start na příštím Mistrovství světa v atletice.