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Kdy se sázení mění v závislost? 10 pravidel pro bezpečné hraní

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Hazard se vymkl kontrole? Zjistěte, jak funguje 48hodinová blokace a kam se obrátit pro pomoc | foto: Institut pro regulaci hazardních herAdvertorial

Zpočátku jde jen o drobnou sázku na oblíbený tým, rychlé protočení válců na automatu pro zkrácení dlouhé chvíle nebo chvilkové napětí při sledování zápasu. Zábava se však může nenápadně zvrtnout a překročit hranici, za kterou začíná ztráta kontroly nad vlastními financemi i časem. Jak včas poznat, že sázení či hraní přerůstá v problém, a jak se bránit?

Kdy už jde o problém? Varovné signály závislosti

Patologické hráčství nevzniká ze dne na den. Mezi první varovné signály patří moment, kdy hra začne dominovat myšlenkám – člověk v duchu neustále plánuje další sázky, přemýšlí o tom, kde vzít peníze, nebo před svými blízkými tají, kolik času a peněz u her ve skutečnosti ztratil.

Nebezpečným zlomem je také takzvané dohánění ztrát. Snaha okamžitě vyhrát zpět peníze, které člověk prohrál, obvykle nekončí záchranou rozpočtu, ale prohlubováním dluhové pasti.

Desatero zodpovědného hráče: Klíčové zásady prevence

Aby hra zůstala pouze bezpečnou formou zábavy a nepřerostla v patologické hráčství, odborníci sestavili desatero zodpovědného hráče, které shrnuje hlavní preventivní pravidla:

  1. Hrajte pro zábavu, ne pro peníze. Hazardní hry berte výhradně jako volnočasovou aktivitu. Není to způsob, jak získat pravidelný příjem, vyřešit finanční tíseň nebo splatit dluhy.
  2. Hrajte jen o peníze, které si můžete dovolit ztratit. Na hru si vyčleňte pouze část rozpočtu určenou na zábavu. Nikdy nepoužívejte peníze na nájem, složenky či jídlo.
  3. Předem si určete maximální prohru. Stanovte si jasný finanční strop. Jakmile stanovenou částku prohrajete, v hraní pro daný den či měsíc dál nepokračujte.
  4. Na hraní si nikdy nepůjčujte. Ke sázkám používejte výhradně vlastní volné prostředky. Půjčky od rodiny, přátel nebo kontokorenty problém pouze prohloubí.
  5. Nastavte si sebeomezující limity. Využijte možnosti nastavit si finanční a časové limity přímo u licencovaného provozovatele. Pomohou vám udržet bezpečné hraní pod kontrolou.
  6. Nehrajte pod vlivem ani v psychické nepohodě. Alkohol, léky, drogy, ale i silný stres, úzkost nebo vztek narušují úsudek a vedou k unáhleným rozhodnutím.
  7. Hrajte pouze u legálních provozovatelů. Nelegální hazard představuje obrovské riziko – přicházíte u něj o zákonné záruky i nastavené ochranné mechanismy.
  8. Dělejte si při hraní pravidelné přestávky. Neztrácejte pojem o čase a realitě. Pravidelný odpočinek od obrazovky pomáhá udržet si chladnou hlavu a nadhled.
  9. Nesnažte se vyhrát prohrané peníze zpět. Takzvané dohánění ztrát je nejčastější cestou do dluhové pasti. Po prohře bezhlavě navyšovat sázky je zásadní chyba.
  10. Buďte k sobě upřímní a hlídejte svůj čas. Sledujte, kolik času a peněz hře věnujete. Pokud cítíte, že ztrácíte kontrolu, nebojte se včas vyhledat odbornou pomoc.
Dobrá hra má svoje pravidla. Poznej desatero

Ochranné pojistky a odborná pomoc

Pokud preventivní pravidla nestačí, nabízejí české zákony okamžité i dlouhodobé pojistky. Pro rychlé zastavení slouží panic button (tlačítko poslední záchrany), které hráče zablokuje u všech legálních provozovatelů v ČR na 48 hodin bez možnosti předčasného zrušení. Pro trvalejší řešení je k dispozici Rejstřík vyloučených osob (RVO) spravovaný Ministerstvem financí.

Právě v těchto dnech až do neděle 15. listopadu se koná osvětová akce Týden zodpovědného hraní, která na tato rizika upozorňuje. Pokud cítíte, že vám hraní přerůstá přes hlavu, vyhledejte podporu. Anonymní Linka pomoci pro hráče hazardních her a jejich blízké funguje na telefonním čísle 777 477 877 (nonstop 24/7) spolu s online chatem Centra Naberte kurz.

Uživatelé si mohou snadno vyhledat odborníky nejblíže svému bydlišti pomocí přehledné Mapy pomoci – kompletní přehled ověřených poraden v jednotlivých regionech.

Sázíte? A máte to pod kontrolou?

Obsah vznikl ve spolupráci s Institutem pro regulaci hazardních her.

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