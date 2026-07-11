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Czech Tour 2026: Program, etapy a seznam týmů

Kristýna Polášková
  6:00

Cian Uijtdebroeks útočí ve výjezdu na Pustevny ve 4. etapě Czech Tour. | foto: Czech Tour / Jan Brychta

Největší domácí etapový cyklistický závod Czech Tour se uskuteční v termínu od 12. do 16. srpna 2026. Závod letos čeká zásadní změna, jelikož se přesouvá z kategorie UCI Europe Tour o úroveň výš do prestižní UCI ProSeries. Organizátoři navíc avizují, že účastníky čeká nejtěžší ročník v historii závodu.
Czech Tour 2026
Základní informaceDetaily
Název závoduCzech Tour 2026
Termín konání12. – 16. srpna 2026
Místo konáníČeská republika
Kategorie UCIUCI ProSeries
Počet etap4 závodní etapy
Celková délka650,28 km
Celkové převýšení9 923 m

Trasa a etapy Czech Tour 2026

Slavnostní zahájení celého podniku se uskuteční ve středu 12. srpna 2026 v Praze. Následně peloton absolvuje čtyři náročné etapy napříč Českou republikou.

  • 1. etapa (13. srpna 2026): Trasa začíná v Praze a končí v Karlových Varech. Závodníci odstartují v 11:55 z Vítězného náměstí a cílovou pásku protnou na Divadelním náměstí. Tato etapa měří 163,21 kilometrů. Celkové převýšení dosahuje 2 311 metrů.
  • 2. etapa (14. srpna 2026): Druhý den odstartuje ve 12:30 od Škoda Muzea v Mladé Boleslavi. Cíl etapy se nachází na Ještědu u horské chaty Ještědka. Cyklisté na trati o délce 155,96 kilometrů nastoupají 2 500 výškových metrů.
  • 3. etapa (15. srpna 2026): Třetí dějství začíná ve 12:20 na Pernštýnském náměstí v Pardubicích a končí na Dlouhých stráních. Měří přesně 170,88 kilometrů. Převýšení této etapy je 2 670 metrů.
  • 4. etapa (16. srpna 2026): Závěrečná etapa startuje v 10:00 z Velkého náměstí v Kroměříži a finišuje na Pustevnách. Je dlouhá 160,23 kilometrů. Jezdci během ní překonají 2 442 výškových metrů.

Posun do UCI ProSeries a atraktivnější body

Zařazení do kategorie UCI ProSeries znamená pro Czech Tour obrovský posun a zařazuje podnik do druhé nejvyšší úrovně profesionálních silničních závodů, hned za elitní World Tour. Do této skupiny patří také prestižní závody jako Tour of Britain, Deutschland Tour, Kolem Romandie, Vuelta Andalucia (Ruta del Sol) nebo Tour of Oman. Dlouhodobým cílem organizátorů je v horizontu tří let dostat závod až do nejvyšší kategorie WorldTour.

Změna kategorie přináší i odlišné bodování. Nově se bude bojovat o 200 bodů pro celkového vítěze, zatímco dosud to bylo 125 bodů. To představuje zásadní motivaci pro týmy, které bojují o setrvání či postup do úrovně World Tour. Sestavám s licencí UCI Pro může tento dynamický bodový zisk zajistit i pozvánky na ty nejvýznamnější závody a Grand Tour.

Czech Tour 2026: Seznam zúčastněných týmů

Díky vyššímu statusu UCI ProSeries závod přiláká velmi kvalitní startovní pole složené z týmů tří různých kategorií:

  • UCI WorldTeamy: Z nejvyšší kategorie se představí britský tým Netcompany INEOS a švýcarský NSN Cycling Team (vlastněný společností Andrése Iniesty).
  • UCI ProTeamy: Tuto kategorii zastupuje silná skupina deseti stájí: Equipo Kern Pharma (Španělsko), Solution Tech NIPPO Rali (Itálie), Team Novo Nordisk (USA), Team Polti VisitMalta (Itálie), Team Flanders - Baloise (Belgie), Bardiani CSF 7 Saber (Itálie), Burgos Burpellet BH (Španělsko), Modern Adventure Pro Cycling (USA), Caja Rural – Seguros RGA (Španělsko) a MBH Bank CSB Telecom Fort (Maďarsko).
  • UCI Continental Teams: Třetí úroveň zastupují domácí stáje ATT Investments a Kasper crypto4me, které doplní německý rozvojový tým Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies.

Doprovodný program pro fanoušky

Ve startovních i cílových městech bude pro návštěvníky připraven tradičně bohatý doprovodný program.

  • Před začátkem každé etapy proběhne slavnostní představení zúčastněných týmů.
  • V cíli se pak fanoušci mohou těšit na nejrůznější aktivity určené pro celou rodinu.
  • Každý den navíc atmosféru v cílovém prostoru doplní hudební produkce.

Předchozí vítězové Czech Tour

Historie závodu pamatuje řadu zvučných jmen světové i domácí cyklistiky. Z českých jezdců dokázali celkové prvenství vybojovat například Leopold König (hned dvakrát), Petr Vakoč nebo Josef Černý. V posledních letech závodu dominují zahraniční jezdci z elitních světových stájí.

Předchozí vítězové Czech Tour
RokVítěz celkového pořadíTým / Stáj
2025Junior LecerfSoudal Quick-Step
2024Marc HirschiUAE Team Emirates
2023Florian LipowitzBORA - hansgrohe
2022Lorenzo RotaIntermaché Wanty-Gobert
2021Filippo ZanaBardiani-CSF-Faizane
2020Damien HowsonMitchelton-Scott
2019Daryl ImpeyMitchelton-Scott
2018Riccardo ZoidlFelbermayr Simplon Wels
2017Josef ČernýElkov - Author
2016Diego UlissiLampre Merida
2015Petr VakočEtixx–Quick-Step
2014Martin MortensenCult Energy Vital Water
2013Leopold KönigTeam Netapp-Endura
2012František PaďourWhirlpool Author
2011Stanislav KozubekPSK Whirlpool
2010Leopold KönigPSK Whirlpool
2009Martin HebíkPSK Whirlpool
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