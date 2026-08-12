|Základní informace
|Detaily
|Název závodu
|Czech Tour 2026
|Termín konání
|12. – 16. srpna 2026
|Místo konání
|Česká republika
|Kategorie UCI
|UCI ProSeries
|Počet etap
|4 závodní etapy
|Celková délka
|650,28 km
|Celkové převýšení
|9 923 m
|Kde sledovat
|ČT Sport, ČT Sport Plus
Zajímá vás, jaké nástrahy na tento hvězdný peloton čekají? Přečtěte si náš podrobný přehled trasy a profilů všech čtyř etap Czech Tour 2026, kde nechybí ani letošní obávaná novinka v podobě cílového výjezdu na Ještěd.
Největší hvězdy a WorldTeam sestavy na Czech Tour 2026
Na českých silnicích se ukáže výkvět světového pelotonu. Velkou pozornost na sebe poutají především sestavy nejvyšší úrovně a závodníci prověření nejtěžšími etapami Grand Tours:
- Soudal Quick-Step: Belgická stáj na Czech Tour obhajuje loňské celkové prvenství Juniora Lecerfa. Jako hlavní osobnost letos přiváží ostříleného španělského vrchaře Mikela Landu. V sestavě nechybí ani slovenský talent Martin Svrček nebo Mauri Vansevenant.
- Netcompany INEOS: Legendární britská stáj nasadí do kopců Australana Jacka Haiga, který skončil třetí na Vueltě 2021. Doplnit by ho měl Bob Jungels, vítěz etap na Tour a Giru či Monumentu Lutych-Bastogne-Lutych. V předběžné nominaci na soupisce figurují také britští jezdci Ben Swift a Ben Turner.
- NSN Cycling Team a česká stopa: Pro domácí fanoušky bude obrovským tahákem švýcarská elitní stáj NSN, v jejímž dresu odstartuje v kopcích vždy nebezpečný český vrchař a vítěz etapy na Giru d’Italia, Jan Hirt. Po jeho boku se ukáže Novozélanďan George Bennett, Joseph Blackmore či Nick Schultz.
Kompletní startovní listina a týmy na Czech Tour 2026
V pelotonu letošního ročníku se představí celkem 18 stájí. Zde je jejich kompletní přehled včetně potvrzených soupisek závodníků pro letošní ročník:
|Tým (Země)
|Kategorie
|Závodníci na startu
|Soudal Quick-Step (Belgie)
|WorldTeam
|Mikel Landa Meana, Gianmarco Garofoli, Gil Gelders, Pepijn Reinderink, Martin Svrček, Warre Vangheluwe, Mauri Vansevenant
|Netcompany INEOS (Velká Británie)
|WorldTeam
|Andrew August, Jack Haig, Oscar Rodriguez Garaicoechea, Embret Svestad-Bårdseng, Ben Swift, Ben Turner
|NSN Cycling Team (Švýcarsko)
|WorldTeam
|Jan Hirt, George Bennett, Peter Joseph Blackmore, Marco Frigo, Nicholas Schultz, Riley Sheehan, Alex Seldon
|TotalEnergies (Francie)
|ProTeam
|Jordan Jegat, Geoffrey Bouchard, Nicolas Breuillard, Paul Connor, Fabien Grellier, Nicola Marderou, Evan Pavis
|Equipo Kern Pharma (Španělsko)
|ProTeam
|Ibai Azanza Burusco, Jorge Gutierrez Gonzalez, Pablo Carrascosa Miller, Unai Iribar Jauregi, Unai Ramos Murillo, Mats Wenzel, Yen Yi Ho
|Solution Tech NIPPO Rail (Itálie)
|ProTeam
|Kamiel Bonneu, Yukiya Arashiro, Matteo Fabbro, Michele Gazzoli, Alessandro Iacchi, Domenico Pozzovivo, Matteo Regnanti
|Team Novo Nordisk (USA)
|ProTeam
|Sam Brand, Quinten De Graeve, Lucas Dauge, David Lozano Riba, Bailey McDonald, Antonio Polga, Filippo Ridolfo
|Bardiani CSF 7 Saber (Itálie)
|ProTeam
|Luca Covili, Edward Santiago Cruz Martinez, Luca Paletti, Mattia Stenico, Manuele Tarozzi, Alex Tolio, Filippo Turconi
|Team Flanders - Baloise (Belgie)
|ProTeam
|Siebe Deweirdt, Jules Hesters, Nolan Huysmans, Senne Thonnon, Leander Van Hautegem, Henri Vandenabeele, Dylan Vandenstorme
|Team Polti VisitMalta (Itálie)
|ProTeam
|Davide Bais, Mattia Bais, Fabricio German Crozzolo, Francisco Muñoz Llana, Thomas Pesenti, Fernando Tercero Lopez, Alessandro Tonelli
|Modern Adventure Pro Cycling (USA)
|ProTeam
|Samuel Boardman, Stefan De Roo, Samuel Florez Gardes, Kieran Haug, Scott McGill, Harry Lasker, Ian Lopez De San Roman
|Caja Rural - Seguros RGA (Španělsko)
|ProTeam
|Jan Castelon Ribalta, Joan Bou Company, Samuel Fernandez Garcia, Sergi Darder Gari, Pablo Lospitao Gonzalez, Jakub Otruba, Francisco Joel Peñuela Sandoval
|MBH Bank CSB Telecom Fort (Maďarsko)
|ProTeam
|Diego Bracalente, Cesare Chesini, Alessandro Fancellu, Filip Gruszczynski, Lorenzo Masciarelli, Fausto Masnada, Lorenzo Nespoli
|Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies (Německo)
|Continental
|Max Rock, August Theodor Clemmensen, Paul Fietzke, Anatol Friedl, Romet Pajur, Sebastian Putz, Gijs Schoonvelde
|Team United Shipping (Maďarsko)
|Continental
|Nikolaos Michail Drakos, Máté Endrédi, Rastko Nikačević, Zsombor Palumby, Tomáš Přidal, Michal Schuran, Veljko Stojnić
|Kasper crypto4me (Česko)
|Continental
|Adam Bittman, Michael Boroš, Josef Černý, Václav Ježek, Milan Kadlec, Michael Kukrle, Adam Pešek
|ATT Investments (Česko)
|Continental
|Martin Bárta, Tomasz Budziński, Mateusz Gajdulewicz, Alberto Carlo Monti, Dominik Neuman, Piotr Pękala, Martin Voltr
|TUFO - Pardus Prostějov (Česko)
|Continental
|Jan Kašpar, Franciszek Kocur, Ondřej Pokorný, Daniel Šilhavý, Ondřej Šilhavý, Vojtěch Soukup, Tomáš Vrána