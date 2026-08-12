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Startovní listina Czech Tour 2026: Týmy z WorldTour i domácí elita

Kristýna Polášková
  7:00

Šok na Pustevnách. Vítězství ve čtvrté etapě Czech Tour nástupem v závěrečných metrech získal Jannis Peter. | foto: Czech Tour / Lukáš Wagneter

Letošní ročník Czech Tour 2026 je díky posunu do prestižnějšího kalendáře UCI ProSeries velkým lákadlem. Na start 18. ročníku se chystá celkem 18 týmů a více než 120 závodníků. Nabité startovní listině dominují hned tři elitní stáje z kategorie UCI WorldTeam, silné zastoupení má i domácí cyklistická špička.
Czech Tour 2026
Základní informaceDetaily
Název závoduCzech Tour 2026
Termín konání12. – 16. srpna 2026
Místo konáníČeská republika
Kategorie UCIUCI ProSeries
Počet etap4 závodní etapy
Celková délka650,28 km
Celkové převýšení9 923 m
Kde sledovatČT Sport, ČT Sport Plus

Zajímá vás, jaké nástrahy na tento hvězdný peloton čekají? Přečtěte si náš podrobný přehled trasy a profilů všech čtyř etap Czech Tour 2026, kde nechybí ani letošní obávaná novinka v podobě cílového výjezdu na Ještěd.

Největší hvězdy a WorldTeam sestavy na Czech Tour 2026

Na českých silnicích se ukáže výkvět světového pelotonu. Velkou pozornost na sebe poutají především sestavy nejvyšší úrovně a závodníci prověření nejtěžšími etapami Grand Tours:

  • Soudal Quick-Step: Belgická stáj na Czech Tour obhajuje loňské celkové prvenství Juniora Lecerfa. Jako hlavní osobnost letos přiváží ostříleného španělského vrchaře Mikela Landu. V sestavě nechybí ani slovenský talent Martin Svrček nebo Mauri Vansevenant.
  • Netcompany INEOS: Legendární britská stáj nasadí do kopců Australana Jacka Haiga, který skončil třetí na Vueltě 2021. Doplnit by ho měl Bob Jungels, vítěz etap na Tour a Giru či Monumentu Lutych-Bastogne-Lutych. V předběžné nominaci na soupisce figurují také britští jezdci Ben Swift a Ben Turner.
  • NSN Cycling Team a česká stopa: Pro domácí fanoušky bude obrovským tahákem švýcarská elitní stáj NSN, v jejímž dresu odstartuje v kopcích vždy nebezpečný český vrchař a vítěz etapy na Giru d’Italia, Jan Hirt. Po jeho boku se ukáže Novozélanďan George Bennett, Joseph Blackmore či Nick Schultz.

Kompletní startovní listina a týmy na Czech Tour 2026

V pelotonu letošního ročníku se představí celkem 18 stájí. Zde je jejich kompletní přehled včetně potvrzených soupisek závodníků pro letošní ročník:

Kompletní startovní listina Czech Tour 2026
Tým (Země)KategorieZávodníci na startu
Soudal Quick-Step (Belgie)WorldTeamMikel Landa Meana, Gianmarco Garofoli, Gil Gelders, Pepijn Reinderink, Martin Svrček, Warre Vangheluwe, Mauri Vansevenant
Netcompany INEOS (Velká Británie)WorldTeamAndrew August, Jack Haig, Oscar Rodriguez Garaicoechea, Embret Svestad-Bårdseng, Ben Swift, Ben Turner
NSN Cycling Team (Švýcarsko)WorldTeamJan Hirt, George Bennett, Peter Joseph Blackmore, Marco Frigo, Nicholas Schultz, Riley Sheehan, Alex Seldon
TotalEnergies (Francie)ProTeamJordan Jegat, Geoffrey Bouchard, Nicolas Breuillard, Paul Connor, Fabien Grellier, Nicola Marderou, Evan Pavis
Equipo Kern Pharma (Španělsko)ProTeamIbai Azanza Burusco, Jorge Gutierrez Gonzalez, Pablo Carrascosa Miller, Unai Iribar Jauregi, Unai Ramos Murillo, Mats Wenzel, Yen Yi Ho
Solution Tech NIPPO Rail (Itálie)ProTeamKamiel Bonneu, Yukiya Arashiro, Matteo Fabbro, Michele Gazzoli, Alessandro Iacchi, Domenico Pozzovivo, Matteo Regnanti
Team Novo Nordisk (USA)ProTeamSam Brand, Quinten De Graeve, Lucas Dauge, David Lozano Riba, Bailey McDonald, Antonio Polga, Filippo Ridolfo
Bardiani CSF 7 Saber (Itálie)ProTeamLuca Covili, Edward Santiago Cruz Martinez, Luca Paletti, Mattia Stenico, Manuele Tarozzi, Alex Tolio, Filippo Turconi
Team Flanders - Baloise (Belgie)ProTeamSiebe Deweirdt, Jules Hesters, Nolan Huysmans, Senne Thonnon, Leander Van Hautegem, Henri Vandenabeele, Dylan Vandenstorme
Team Polti VisitMalta (Itálie)ProTeamDavide Bais, Mattia Bais, Fabricio German Crozzolo, Francisco Muñoz Llana, Thomas Pesenti, Fernando Tercero Lopez, Alessandro Tonelli
Modern Adventure Pro Cycling (USA)ProTeamSamuel Boardman, Stefan De Roo, Samuel Florez Gardes, Kieran Haug, Scott McGill, Harry Lasker, Ian Lopez De San Roman
Caja Rural - Seguros RGA (Španělsko)ProTeamJan Castelon Ribalta, Joan Bou Company, Samuel Fernandez Garcia, Sergi Darder Gari, Pablo Lospitao Gonzalez, Jakub Otruba, Francisco Joel Peñuela Sandoval
MBH Bank CSB Telecom Fort (Maďarsko)ProTeamDiego Bracalente, Cesare Chesini, Alessandro Fancellu, Filip Gruszczynski, Lorenzo Masciarelli, Fausto Masnada, Lorenzo Nespoli
Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies (Německo)ContinentalMax Rock, August Theodor Clemmensen, Paul Fietzke, Anatol Friedl, Romet Pajur, Sebastian Putz, Gijs Schoonvelde
Team United Shipping (Maďarsko)ContinentalNikolaos Michail Drakos, Máté Endrédi, Rastko Nikačević, Zsombor Palumby, Tomáš Přidal, Michal Schuran, Veljko Stojnić
Kasper crypto4me (Česko)ContinentalAdam Bittman, Michael Boroš, Josef Černý, Václav Ježek, Milan Kadlec, Michael Kukrle, Adam Pešek
ATT Investments (Česko)ContinentalMartin Bárta, Tomasz Budziński, Mateusz Gajdulewicz, Alberto Carlo Monti, Dominik Neuman, Piotr Pękala, Martin Voltr
TUFO - Pardus Prostějov (Česko)ContinentalJan Kašpar, Franciszek Kocur, Ondřej Pokorný, Daniel Šilhavý, Ondřej Šilhavý, Vojtěch Soukup, Tomáš Vrána
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Startovní listina Czech Tour 2026: Týmy z WorldTour i domácí elita

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