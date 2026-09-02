|Czech Darts Open 2026 - informace
|Datum:
|4. – 6. září 2026
|Místo:
|PVA Expo Praha, Česko
|Češi:
|celkem 4 naděje
|Kde sledovat:
|Tipsport zde, Sport 1, Sport 2
Czech Darts Open 2026 v šipkách: pravidla PDC turnaje
Turnaje šipkařské Evropské Tour 2026 se pomalu chýlí ke svému konci, podnik na PVA Expo v Praze–Letňanech je dvanáctou z celkových patnácti zastávek. Představí se celkem 48 šipkařů, uvidíme i čtyři česká jména.
16 nasazených hráčů hraje až ve 2. kole, zbytek se představí i v prvním kole. Celý turnaj se hraje podle klasických pravidel 501 se zavíráním na double / bulls-eye.
Kolik legů bude k vidění?
- 1. kolo až čtvrtfinále: 6 vítězných legů (best of 11)
- semifinále: 7 vítězných legů (best of 13)
- finále: 8 vítězných legů (best of 15)
Šipky v Praze 2026: program, výsledky, pavouk
Turnaj je rozdělen do tří dnů, čeká nás tedy nabitý šipkařský víkend se spoustou zápasů. Všichni čeští zástupci by se měli představit už v pátek.
Největší hvězdy jdou do akce v sobotu, v neděli akce vyvrcholí osmifinálovými, čtvrtfinálovými, semifinálovými zápasy a později večer finálovým duelem.
|Finále
|Semifinále
|Čtvrtfinále
|Osmifinále
|1. kolo
|
Šipky 2026: přehled PDC turnajů, kalendář, program a výsledky
PDC Česko 2026: seznam hráčů
Z aktuálního žebříčku PDC přislíbili účast všichni hráči z TOP 20, turnaj v Praze si dlouhodobě pochvalují díky skvělé atmosféře, kdy diváci fandí nejen domácím šipkařům.
Vyhraje Czech Darts Open už potřetí v řadě Luke Humphries, aktuální světová dvojka?
|#
|Jméno
|Země
|1
|Luke Littler
|Anglie
|2
|Luke Humphries
|Anglie
|3
|Gian van Veen
|Nizozemsko
|4
|Michael van Gerwen
|Nizozemsko
|5
|Jonny Clayton
|Wales
|6
|James Wade
|Anglie
|7
|Gerwyn Price
|Wales
|8
|Josh Rock
|Severní Irsko
|9
|Stephen Bunting
|Anglie
|10
|Danny Noppert
|Nizozemsko
|11
|Ryan Searle
|Anglie
|12
|Gary Anderson
|Skotsko
|13
|Chris Dobey
|Anglie
|14
|Wessel Nijman
|Nizozemsko
|15
|Ross Smith
|Anglie
|16
|Nathan Aspinall
|Anglie
Turnaje se účastní i 4 domácí hráči, všichni ale musí projít náročnou domácí kvalifikací. Koná se ve čtvrtek 3. září 2026, do boje jdou i Karel Sedláček a Adam Gawlas.
Startovní listinu pro kvalifikaci najdete například zde.
Kde sledovat šipky Czech Darts Open 2026 live: přímé přenosy online
Všechny šipkařské akce vysílá pravidelně Tipsport zde, pražský podnik by neměl být výjimkou. Alternativně si lze spustit také streamy u Chance.
V televizi vysílají European Tour kanály Sport 1 a Sport 2, které mají v nabídkách například Skylink, Telly, Vodafone TV, Oneplay či Magenta TV.
Vstupenky na PDC v Praze 2026, cena lístků
Lístky do PVA Expo Praha v Letňanech (hala č. 3) si stále ještě můžete zakoupit, jsou rozděleny na odpolední a večerní hrací část. Prodávají se také celodenní vstupenky. Ceny za jeden blok startují na 800 Kč.
Vstupenky pořídíte na Ticketportalu zde.
|
Hvězdy světových šipek opět v Praze. Ale vyhrát může i Zlej Kája, věří promotér
Prize money a odměny pro ČEZ Czech Darts Open
Pro všechny turnaje série PDC European Tour 2026 platí, že se na odměných rozděluje celkem 230 000 britských liber (necelých 6,5 milionu korun).
Vítěz bere téměř milion korun, kompletní přehled prize money je následující:
- vítěz: 35 000 liber
- finalista: 15 000 liber
- semifinalista: 10 000 liber
- čtvrtfinalista: 8 000 liber
- osmifinalista: 5 000 liber
- účastník 2. kola: 3 500 liber
- účastník 1. kola: 2 000 liber