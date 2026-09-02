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Czech Darts Open 2026: program, výsledky, hráči a vstupenky

Kamil Jurek
  17:42

Luke Humphries ve finále šipkařského mistrovství světa | foto: AP

Dvanáctým turnajem série PDC European Tour je Czech Darts Open, hraje se 4. až 6. září 2026 v Praze-Letňanech. Přečtěte si jaké je složení hráčů, kde turnaj sledovat a kde pořídit vstupenky.
Czech Darts Open 2026 - informace
Datum:4. – 6. září 2026
Místo:PVA Expo Praha, Česko
Češi:celkem 4 naděje
Kde sledovat:Tipsport zde, Sport 1, Sport 2

Czech Darts Open 2026 v šipkách: pravidla PDC turnaje

Turnaje šipkařské Evropské Tour 2026 se pomalu chýlí ke svému konci, podnik na PVA Expo v Praze–Letňanech je dvanáctou z celkových patnácti zastávek. Představí se celkem 48 šipkařů, uvidíme i čtyři česká jména.

16 nasazených hráčů hraje až ve 2. kole, zbytek se představí i v prvním kole. Celý turnaj se hraje podle klasických pravidel 501 se zavíráním na double / bulls-eye.

Kolik legů bude k vidění?

  • 1. kolo až čtvrtfinále: 6 vítězných legů (best of 11)
  • semifinále: 7 vítězných legů (best of 13)
  • finále: 8 vítězných legů (best of 15)

Šipky v Praze 2026: program, výsledky, pavouk

Turnaj je rozdělen do tří dnů, čeká nás tedy nabitý šipkařský víkend se spoustou zápasů. Všichni čeští zástupci by se měli představit už v pátek.

Největší hvězdy jdou do akce v sobotu, v neděli akce vyvrcholí osmifinálovými, čtvrtfinálovými, semifinálovými zápasy a později večer finálovým duelem.

Czech Darts Open 2026: program, výsledky, pavouk
Finále
Semifinále
Čtvrtfinále
Osmifinále
1. kolo

Šipky 2026: přehled PDC turnajů, kalendář, program a výsledky

PDC Česko 2026: seznam hráčů

Z aktuálního žebříčku PDC přislíbili účast všichni hráči z TOP 20, turnaj v Praze si dlouhodobě pochvalují díky skvělé atmosféře, kdy diváci fandí nejen domácím šipkařům.

Vyhraje Czech Darts Open už potřetí v řadě Luke Humphries, aktuální světová dvojka?

Nasazení šipkaři pro Czech Darts Open 2026
#JménoZemě
1Luke LittlerAnglie
2Luke HumphriesAnglie
3Gian van VeenNizozemsko
4Michael van GerwenNizozemsko
5Jonny ClaytonWales
6James WadeAnglie
7Gerwyn PriceWales
8Josh RockSeverní Irsko
9Stephen BuntingAnglie
10Danny NoppertNizozemsko
11Ryan SearleAnglie
12Gary AndersonSkotsko
13Chris DobeyAnglie
14Wessel NijmanNizozemsko
15Ross SmithAnglie
16Nathan AspinallAnglie

Turnaje se účastní i 4 domácí hráči, všichni ale musí projít náročnou domácí kvalifikací. Koná se ve čtvrtek 3. září 2026, do boje jdou i Karel Sedláček a Adam Gawlas.

Startovní listinu pro kvalifikaci najdete například zde.

Karel Sedláček odhazuje šipku v prvním kole mistrovství světa.

Kde sledovat šipky Czech Darts Open 2026 live: přímé přenosy online

Všechny šipkařské akce vysílá pravidelně Tipsport zde, pražský podnik by neměl být výjimkou. Alternativně si lze spustit také streamy u Chance.

V televizi vysílají European Tour kanály Sport 1 a Sport 2, které mají v nabídkách například Skylink, Telly, Vodafone TV, Oneplay či Magenta TV.

Vstupenky na PDC v Praze 2026, cena lístků

Lístky do PVA Expo Praha v Letňanech (hala č. 3) si stále ještě můžete zakoupit, jsou rozděleny na odpolední a večerní hrací část. Prodávají se také celodenní vstupenky. Ceny za jeden blok startují na 800 Kč.

Vstupenky pořídíte na Ticketportalu zde.

Hvězdy světových šipek opět v Praze. Ale vyhrát může i Zlej Kája, věří promotér

Prize money a odměny pro ČEZ Czech Darts Open

Pro všechny turnaje série PDC European Tour 2026 platí, že se na odměných rozděluje celkem 230 000 britských liber (necelých 6,5 milionu korun).

Vítěz bere téměř milion korun, kompletní přehled prize money je následující:

  • vítěz: 35 000 liber
  • finalista: 15 000 liber
  • semifinalista: 10 000 liber
  • čtvrtfinalista: 8 000 liber
  • osmifinalista: 5 000 liber
  • účastník 2. kola: 3 500 liber
  • účastník 1. kola: 2 000 liber
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