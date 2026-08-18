Cyklistický závod Renewi Tour 2026 (UCI WorldTour) nabídne od 19. do 23. srpna na trase z Diestu do Leuvenu bitvu klasikářů i sprinterů. Titul obhajuje Arnaud De Lie, o rekordní páté vítězství usiluje Tim Wellens a v hromadných dojezdech se střetnou Jonathan Milan, Tim Merlier, Jasper Philipsen i Olav Kooij. Nebudou chybět ani Češi Pavel Bittner a Matyáš Kopecký.
Renewi Tour 2026
|Událost
|21. ročník etapového závodu Renewi Tour
|Termín
|19. – 23. srpna 2026
|Kategorie UCI
|UCI WorldTour
|Místo konání
|Belgie
|Počet etap / celková délka
|5 etap / 916 km
|Obhájce titulu (2025)
|Arnaud De Lie (Belgie)
|Prezentace týmů
|Úterý 18. srpna (Diest, Grote Markt)
|TV přenos
|Eurosport
Program a profily etap Renewi Tour 2026
Trať letošního ročníku je rozložena do pěti etap, které kombinují rovinaté sprinterské dojezdy i náročné pasáže s dlážděnými úseky a stoupáními z jarních vlámských klasik.
Renewi Tour 2026
|Etapa
|Datum
|Trasa
|Délka
|Typ etapy / Profil
|1. etapa
|Středa 19. 8.
|Diest – Diest
|191 km
|Zvlněná / dlážděné úseky
|2. etapa
|Čtvrtek 20. 8.
|Blankenberge – Ardooie
|174 km
|Rovinatá (pro sprintery)
|3. etapa
|Pátek 21. 8.
|Celles – Geraardsbergen
|181 km
|Královská / dlážděná (Muur van Geraardsbergen)
|4. etapa
|Sobota 22. 8.
|Riemst – Bilzen-Hoeselt
|187 km
|Zvlněná / klasikářská
|5. etapa
|Neděle 23. 8.
|Leuven – Leuven
|183 km
|Zvlněná / městský okruh
Detailní popis jednotlivých etap
- 1. etapa (Diest – Diest, 191 km): Úvodní etapa se dvěma dlážděnými stoupáními a čtyřmi závěrečnými městskými okruhy s krátkým 400m stoupáním (5,5 %). Očekává se sprinterský dojezd.
- 2. etapa (Blankenberge – Ardooie, 174 km): Zcela rovinatá etapa ve Vlámsku. Hrozbou může být silný vítr na otevřených úsecích, dojezd v Ardooie však bývá kořistí čistých sprinterů.
- 3. etapa (Celles – Geraardsbergen, 181 km): Královský den závodu a klíčová etapa pro celkovou klasifikaci. Peloton překoná známé kopce jako Knokteberg či Bosberg a především legendární Muur van Geraardsbergen (1,2 km; 7,1 %). Cíl je umístěn na dlážděném stoupání v centru Geraardsbergenu.
- 4. etapa (Riemst – Bilzen-Hoeselt, 187 km): Trasa v provincii Limburk po neustále zvlněném terénu. Svižný okruh s krátkým stoupáním 7,5 km před cílem a mírně stoupavým finišem v Bilzenu.
- 5. etapa (Leuven – Leuven, 183 km): Finále na osvědčeném městském okruhu v Leuvenu (dějišti MS 2021), jehož závěrečných 50 km nabízí technické pasáže a stoupání ideální pro útoky na celkové pořadí.
Hlavní taháky a favorité Renewi Tour 2026
- Souboj nejrychlejších sprinterů: Poprvé v sezóně se na jednom etapovém závodě setkávají čtyři nejvýraznější sprinteři současnosti – Jonathan Milan (11 vítězství v sezóně), Tim Merlier (9 výher), Jasper Philipsen (6 výher) a Olav Kooij (4 výhry). Tuto sestavu doplňují Dylan Groenewegen či Biniam Girmay.
- Otevřený boj o celkové pořadí: Na startu s číslem 1 nechybí obhájce prvenství Arnaud De Lie, o žlutý dres by se však podle papírových předpokladů měli prát především silní klasikáři jako Tiesj Benoot, Florian Vermeersch, Laurence Pithie, Alec Segaert, Ben Turner nebo Matej Mohorič.
- Česká a slovenská účast: Na startovní listině figurují také čeští a slovenští závodníci. V dresu Team Picnic PostNL startuje sprinter Pavel Bittner, barvy Unibet Rose Rockets hájí bratři Matyáš Kopecký a Tomáš Kopecký společně se slovenským kolegou Lukášem Kubišem. Na soupiskách jsou také Slováci Martin Svrček (Soudal Quick-Step) a Matthias Schwarzbacher (EF Education - EasyPost).
UCI WorldTeams
|Tým
|Země
|Tým
|Země
|Soudal Quick-Step
|Belgie
|Lotto-Intermarché
|Belgie
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|Německo
|Team Jayco AlUla
|Austrálie
|Uno-X Mobility
|Norsko
|Lidl-Trek
|Německo
|Alpecin-Premier Tech
|Belgie
|Movistar Team
|Španělsko
|Bahrain Victorious
|Bahrajn
|Team Picnic-PostNL
|Nizozemsko
|Decathlon CMA CGM Team
|Francie
|Team Visma | Lease a Bike
|Nizozemsko
|EF Education-EasyPost
|USA
|UAE Team Emirates XRG
|SAE
|Groupama-FDJ United
|Francie
|XDS Astana Team
|Kazachstán
|Netcompany Ineos
|Velká Británie
|NSN Cycling Team
|Švýcarsko
UCI ProTeams
|Tým
|Země licence
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|Švýcarsko
|Team Flanders-Baloise
|Belgie
|Tudor Pro Cycling Team
|Švýcarsko
|Unibet Rose Rockets
|Francie
Přehled vítězů z posledních let
Závod má bohatou historii, v níž se mezi vítěze zapsal i český reprezentant Zdeněk Štybar (2013). Historickým rekordmanem je Belgičan Tim Wellens se 4 celkovými triumfy.
Přehled vítězů z posledních let
|Ročník
|Celkový vítěz
|2. místo
|3. místo
|2025
|Arnaud De Lie
|Mathieu van der Poel
|Tim Wellens
|2024
|Tim Wellens
|Alec Segaert
|Per Strand Hagenes
|2023
|Tim Wellens
|Florian Vermeersch
|Yves Lampaert
|2021
|Sonny Colbrelli
|Matej Mohorič
|Victor Campenaerts
|2020
|Mathieu van der Poel
|Søren Kragh Andersen
|Stefan Küng
|2019
|Laurens De Plus
|Oliver Naesen
|Tim Wellens
|2018
|Matej Mohorič
|Michael Matthews
|Tim Wellens
|....
|2013
|Zdeněk Štybar
|Tom Dumoulin
|Andrij Hryvko