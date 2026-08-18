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Renewi Tour 2026: Program, nejlepší sprinteři světa, klasikářské etapy, Češi

Kristýna Polášková
  7:00

Arnaud De Lie a Mathieu van der Poel vedou únik v 15. etapě Tour. | foto: Reuters

Cyklistický závod Renewi Tour 2026 (UCI WorldTour) nabídne od 19. do 23. srpna na trase z Diestu do Leuvenu bitvu klasikářů i sprinterů. Titul obhajuje Arnaud De Lie, o rekordní páté vítězství usiluje Tim Wellens a v hromadných dojezdech se střetnou Jonathan Milan, Tim Merlier, Jasper Philipsen i Olav Kooij. Nebudou chybět ani Češi Pavel Bittner a Matyáš Kopecký.
Renewi Tour 2026
Událost21. ročník etapového závodu Renewi Tour
Termín19. – 23. srpna 2026
Kategorie UCIUCI WorldTour
Místo konáníBelgie
Počet etap / celková délka5 etap / 916 km
Obhájce titulu (2025)Arnaud De Lie (Belgie)
Prezentace týmůÚterý 18. srpna (Diest, Grote Markt)
TV přenosEurosport

Program a profily etap Renewi Tour 2026

Trať letošního ročníku je rozložena do pěti etap, které kombinují rovinaté sprinterské dojezdy i náročné pasáže s dlážděnými úseky a stoupáními z jarních vlámských klasik.

Renewi Tour 2026
EtapaDatumTrasaDélkaTyp etapy / Profil
1. etapaStředa 19. 8.Diest – Diest191 kmZvlněná / dlážděné úseky
2. etapaČtvrtek 20. 8.Blankenberge – Ardooie174 kmRovinatá (pro sprintery)
3. etapaPátek 21. 8.Celles – Geraardsbergen181 kmKrálovská / dlážděná (Muur van Geraardsbergen)
4. etapaSobota 22. 8.Riemst – Bilzen-Hoeselt187 kmZvlněná / klasikářská
5. etapaNeděle 23. 8.Leuven – Leuven183 kmZvlněná / městský okruh

Detailní popis jednotlivých etap

  • 1. etapa (Diest – Diest, 191 km): Úvodní etapa se dvěma dlážděnými stoupáními a čtyřmi závěrečnými městskými okruhy s krátkým 400m stoupáním (5,5 %). Očekává se sprinterský dojezd.
  • 2. etapa (Blankenberge – Ardooie, 174 km): Zcela rovinatá etapa ve Vlámsku. Hrozbou může být silný vítr na otevřených úsecích, dojezd v Ardooie však bývá kořistí čistých sprinterů.
  • 3. etapa (Celles – Geraardsbergen, 181 km): Královský den závodu a klíčová etapa pro celkovou klasifikaci. Peloton překoná známé kopce jako Knokteberg či Bosberg a především legendární Muur van Geraardsbergen (1,2 km; 7,1 %). Cíl je umístěn na dlážděném stoupání v centru Geraardsbergenu.
  • 4. etapa (Riemst – Bilzen-Hoeselt, 187 km): Trasa v provincii Limburk po neustále zvlněném terénu. Svižný okruh s krátkým stoupáním 7,5 km před cílem a mírně stoupavým finišem v Bilzenu.
  • 5. etapa (Leuven – Leuven, 183 km): Finále na osvědčeném městském okruhu v Leuvenu (dějišti MS 2021), jehož závěrečných 50 km nabízí technické pasáže a stoupání ideální pro útoky na celkové pořadí.

Hlavní taháky a favorité Renewi Tour 2026

  • Souboj nejrychlejších sprinterů: Poprvé v sezóně se na jednom etapovém závodě setkávají čtyři nejvýraznější sprinteři současnosti – Jonathan Milan (11 vítězství v sezóně), Tim Merlier (9 výher), Jasper Philipsen (6 výher) a Olav Kooij (4 výhry). Tuto sestavu doplňují Dylan Groenewegen či Biniam Girmay.
  • Otevřený boj o celkové pořadí: Na startu s číslem 1 nechybí obhájce prvenství Arnaud De Lie, o žlutý dres by se však podle papírových předpokladů měli prát především silní klasikáři jako Tiesj Benoot, Florian Vermeersch, Laurence Pithie, Alec Segaert, Ben Turner nebo Matej Mohorič.
  • Česká a slovenská účast: Na startovní listině figurují také čeští a slovenští závodníci. V dresu Team Picnic PostNL startuje sprinter Pavel Bittner, barvy Unibet Rose Rockets hájí bratři Matyáš Kopecký a Tomáš Kopecký společně se slovenským kolegou Lukášem Kubišem. Na soupiskách jsou také Slováci Martin Svrček (Soudal Quick-Step) a Matthias Schwarzbacher (EF Education - EasyPost).
UCI WorldTeams
TýmZeměTýmZemě
Soudal Quick-StepBelgieLotto-IntermarchéBelgie
Red Bull-Bora-HansgroheNěmeckoTeam Jayco AlUlaAustrálie
Uno-X MobilityNorskoLidl-TrekNěmecko
Alpecin-Premier TechBelgieMovistar TeamŠpanělsko
Bahrain VictoriousBahrajnTeam Picnic-PostNLNizozemsko
Decathlon CMA CGM TeamFrancieTeam Visma | Lease a BikeNizozemsko
EF Education-EasyPostUSAUAE Team Emirates XRGSAE
Groupama-FDJ UnitedFrancieXDS Astana TeamKazachstán
Netcompany IneosVelká BritánieNSN Cycling TeamŠvýcarsko
UCI ProTeams
TýmZemě licence
Pinarello-Q36.5 Pro Cycling TeamŠvýcarsko
Team Flanders-BaloiseBelgie
Tudor Pro Cycling TeamŠvýcarsko
Unibet Rose RocketsFrancie

Přehled vítězů z posledních let

Závod má bohatou historii, v níž se mezi vítěze zapsal i český reprezentant Zdeněk Štybar (2013). Historickým rekordmanem je Belgičan Tim Wellens se 4 celkovými triumfy.

Přehled vítězů z posledních let
RočníkCelkový vítěz2. místo3. místo
2025Arnaud De LieMathieu van der PoelTim Wellens
2024Tim WellensAlec SegaertPer Strand Hagenes
2023Tim WellensFlorian VermeerschYves Lampaert
2021Sonny ColbrelliMatej MohoričVictor Campenaerts
2020Mathieu van der PoelSøren Kragh AndersenStefan Küng
2019Laurens De PlusOliver NaesenTim Wellens
2018Matej MohoričMichael MatthewsTim Wellens
....
2013Zdeněk ŠtybarTom DumoulinAndrij Hryvko
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