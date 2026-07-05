Cyklistika 2026: Kalendář silničních závodů, MTB, dráhy i cyklokrosu

Cyklistika 2026: Kalendář šampionátů
Přinášíme přehled všech mistrovství světa (MS) a mistrovství Evropy (ME) napříč cyklistickými odvětvími pro letošní rok.
|Termín
|Šampionát
|Disciplína / Místo
|12. – 16. 2.
|Mistrovství Evropy
|dráhová cyklistika (Konya, Turecko)
|5. – 7. 6.
|Mistrovství Evropy
|sálová cyklistika (Amorbach, Německo)
|24. – 28. 6.
|Mistrovství Evropy
|BMX (Sarrians, Francie)
|22. – 26. 7.
|Mistrovství světa
|BMX (Brisbane, Austrálie)
|30. 7. – 2. 8.
|Mistrovství Evropy
|horská kola (Monteceneri, Švýcarsko)
|26. – 30. 8.
|Mistrovství světa
|horská kola (Val di Sole, Itálie)
|20. – 27. 9.
|Mistrovství světa
|silniční cyklistika (Montreal, Kanada)
|3. – 7. 10.
|Mistrovství Evropy
|silniční cyklistika (Lublaň, Slovinsko)
|14. – 18. 10.
|Mistrovství světa
|dráhová cyklistika (Šanghaj, Čína)
|16. – 18. 10.
|Mistrovství světa
|sálová cyklistika (Derby, Velká Británie)
|6. – 8. 11.
|Mistrovství Evropy
|cyklokros (Zeddam, Nizozemsko)
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Silniční cyklistika 2026: Grand Tours a prestižní klasiky
Výběr nejvýznamnějších milníků kalendáře UCI World Tour 2026. Jarní klasiky a úvodní třítýdenní tour již znají své letošní vítěze. Slavná Tour de France odstartovala 4. července a aktuálně probíhá.
|Termín
|Závod
|Vítěz 2026
|28. 2.
|Omloop Het Nieuwsblad
|Mathieu van der Poel
|7. 3.
|Strade Bianche
|Tadej Pogačar
|21. 3.
|Milán - Sanremo
|Tadej Pogačar
|5. 4.
|Kolem Flander
|Tadej Pogačar
|12. 4.
|Paříž - Roubaix
|Wout van Aert
|26. 4.
|Lutych-Bastogne-Lutych
|Tadej Pogačar
|8. – 31. 5.
|Giro d’Italia
|Jonas Vingegaard
|4. – 26. 7.
|Tour de France
|(aktuálně probíhá)
|22. 8. – 13. 9.
|Vuelta a España
|(doplníme po závodě)
|10. 10.
|Kolem Lombardie
|(doplníme po závodě)
Cyklistické vrcholy 2026 na českém území
Česká republika hostí v letošní sezoně hned několik elitních akcí světového kalendáře včetně dvou listopadových závodů Světového poháru v cyklokrosu v Ostravě a Táboře.
|Termín
|Závod / Událost
|Disciplína / Detaily
|22. – 24. 5.
|Světový pohár Nové Město na Moravě
|Horská kola (XCO, XCC)
|13. 6.
|L’Etape Czech Republic by Tour de France
|Silniční závod pro amatéry
|25. – 28. 6.
|Mistrovství ČR a SR
|Společný silniční šampionát
|17. – 18. 7.
|Mistrovství ČR
|Horská kola
|23. – 26. 7.
|Czech Tour
|Mezinárodní silniční etapový závod
|10. 10.
|ČT Author Cup
|Tradiční domácí MTB maraton
|27. 11.
|Světový pohár Ostrava
|Cyklokros
|29. 11.
|Světový pohár Tábor
|Cyklokros
Cyklistika 2026: Světové poháry
Chronologický přehled zbývajících silničních etapových závodů a zastávek Světového poháru horských kol (MTB) a cyklokrosu pro druhou polovinu roku 2026.
|Termín
|Závod / Podnik
|Odvětví
|1. 8.
|Clásica San Sebastián
|Silnice (World Tour)
|3. – 9. 8.
|Okolo Polska
|Silnice (World Tour)
|4. – 8. 8.
|Vuelta a Burgos
|Silnice (ProSeries)
|14. – 16. 8.
|SP: Haute-Savoie (Francie)
|Horská kola
|16. 8.
|ADAC Cyclassics Hamburg
|Silnice (World Tour)
|19. – 23. 8.
|Renewi Tour (Benelux)
|Silnice (World Tour)
|20. – 23. 8.
|SP: Haute-Savoie (Francie)
|Horská kola
|26. – 30. 8.
|Kolem Německa
|Silnice (ProSeries)
|30. 8.
|Bretagne Classic
|Silnice (World Tour)
|6. – 11. 9.
|Tour of Britain
|Silnice (ProSeries)
|11. 9.
|GP Cycliste de Québec
|Silnice (World Tour)
|13. 9.
|GP Cycliste de Montréal
|Silnice (World Tour)
|19. – 20. 9.
|SP: Soldier Hollow (USA)
|Horská kola
|25. – 27. 9.
|SP: Whistler (Kanada)
|Horská kola
|2. – 4. 10.
|SP: Lake Placid (USA)
|Horská kola
|3. 10.
|Giro dell’Emilia
|Silnice (ProSeries)
|6. 10.
|Tre Valli Varesine
|Silnice (ProSeries)
|11. 10.
|Paříž - Tours
|Silnice (ProSeries)
|13. – 18. 10.
|Tour of Guangxi
|Silnice (World Tour)
|13. 12.
|SP v cyklokrosu
|Cyklokros
|19. 12.
|SP v cyklokrosu
|Cyklokros (Antverpy, Belgie)
|20. 12.
|SP v cyklokrosu
|Cyklokros (Koksijde, Belgie)
|26. 12.
|SP v cyklokrosu
|Cyklokros (Gavere, Belgie)
|27. 12.
|SP v cyklokrosu
|Cyklokros (Namur, Belgie)
|29. 12.
|SP v cyklokrosu
|Cyklokros (Besançon, Francie)