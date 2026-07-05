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Cyklistika 2026: Kalendář silničních závodů, MTB, dráhy i cyklokrosu

Kristýna Polášková
  12:28

Stáj Visma na trase týmové časovky v Barceloně, která otevřela letošní Tour de France. | foto: Reuters

Od jarních klasik po Grand Tours, horská kola a BMX. Špičková cyklistika v roce 2026 nabízí nabitý program plný soubojů o duhové dresy i prestižní body. Připravili jsme pro vás kompletně reorganizovaný kalendář sezony. Najdete v něm přehled světových šampionátů, slavných třítýdenních tour i elitních seriálů na silnici i v terénu.

Cyklistika 2026: Kalendář šampionátů

Přinášíme přehled všech mistrovství světa (MS) a mistrovství Evropy (ME) napříč cyklistickými odvětvími pro letošní rok.

Cyklistika 2026: Kalendář šampionátů
TermínŠampionátDisciplína / Místo
12. – 16. 2.Mistrovství Evropydráhová cyklistika (Konya, Turecko)
5. – 7. 6.Mistrovství Evropysálová cyklistika (Amorbach, Německo)
24. – 28. 6.Mistrovství EvropyBMX (Sarrians, Francie)
22. – 26. 7.Mistrovství světaBMX (Brisbane, Austrálie)
30. 7. – 2. 8.Mistrovství Evropyhorská kola (Monteceneri, Švýcarsko)
26. – 30. 8.Mistrovství světahorská kola (Val di Sole, Itálie)
20. – 27. 9.Mistrovství světasilniční cyklistika (Montreal, Kanada)
3. – 7. 10.Mistrovství Evropysilniční cyklistika (Lublaň, Slovinsko)
14. – 18. 10.Mistrovství světadráhová cyklistika (Šanghaj, Čína)
16. – 18. 10.Mistrovství světasálová cyklistika (Derby, Velká Británie)
6. – 8. 11.Mistrovství Evropycyklokros (Zeddam, Nizozemsko)

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Silniční cyklistika 2026: Grand Tours a prestižní klasiky

Výběr nejvýznamnějších milníků kalendáře UCI World Tour 2026. Jarní klasiky a úvodní třítýdenní tour již znají své letošní vítěze. Slavná Tour de France odstartovala 4. července a aktuálně probíhá.

Silniční cyklistika 2026: Grand Tours a prestižní klasiky
TermínZávodVítěz 2026
28. 2.Omloop Het NieuwsbladMathieu van der Poel
7. 3.Strade BiancheTadej Pogačar
21. 3.Milán - SanremoTadej Pogačar
5. 4.Kolem FlanderTadej Pogačar
12. 4.Paříž - RoubaixWout van Aert
26. 4.Lutych-Bastogne-LutychTadej Pogačar
8. – 31. 5.Giro d’ItaliaJonas Vingegaard
4. – 26. 7.Tour de France(aktuálně probíhá)
22. 8. – 13. 9.Vuelta a España(doplníme po závodě)
10. 10.Kolem Lombardie(doplníme po závodě)

Cyklistické vrcholy 2026 na českém území

Česká republika hostí v letošní sezoně hned několik elitních akcí světového kalendáře včetně dvou listopadových závodů Světového poháru v cyklokrosu v Ostravě a Táboře.

Cyklistické vrcholy 2026 na českém území
TermínZávod / UdálostDisciplína / Detaily
22. – 24. 5.Světový pohár Nové Město na MoravěHorská kola (XCO, XCC)
13. 6.L’Etape Czech Republic by Tour de FranceSilniční závod pro amatéry
25. – 28. 6.Mistrovství ČR a SRSpolečný silniční šampionát
17. – 18. 7.Mistrovství ČRHorská kola
23. – 26. 7.Czech TourMezinárodní silniční etapový závod
10. 10.ČT Author CupTradiční domácí MTB maraton
27. 11.Světový pohár OstravaCyklokros
29. 11.Světový pohár TáborCyklokros

Cyklistika 2026: Světové poháry

Chronologický přehled zbývajících silničních etapových závodů a zastávek Světového poháru horských kol (MTB) a cyklokrosu pro druhou polovinu roku 2026.

Cyklistika 2026: Světové poháry
TermínZávod / PodnikOdvětví
1. 8.Clásica San SebastiánSilnice (World Tour)
3. – 9. 8.Okolo PolskaSilnice (World Tour)
4. – 8. 8.Vuelta a BurgosSilnice (ProSeries)
14. – 16. 8.SP: Haute-Savoie (Francie)Horská kola
16. 8.ADAC Cyclassics HamburgSilnice (World Tour)
19. – 23. 8.Renewi Tour (Benelux)Silnice (World Tour)
20. – 23. 8.SP: Haute-Savoie (Francie)Horská kola
26. – 30. 8.Kolem NěmeckaSilnice (ProSeries)
30. 8.Bretagne ClassicSilnice (World Tour)
6. – 11. 9.Tour of BritainSilnice (ProSeries)
11. 9.GP Cycliste de QuébecSilnice (World Tour)
13. 9.GP Cycliste de MontréalSilnice (World Tour)
19. – 20. 9.SP: Soldier Hollow (USA)Horská kola
25. – 27. 9.SP: Whistler (Kanada)Horská kola
2. – 4. 10.SP: Lake Placid (USA)Horská kola
3. 10.Giro dell’EmiliaSilnice (ProSeries)
6. 10.Tre Valli VaresineSilnice (ProSeries)
11. 10.Paříž - ToursSilnice (ProSeries)
13. – 18. 10.Tour of GuangxiSilnice (World Tour)
13. 12.SP v cyklokrosuCyklokros
19. 12.SP v cyklokrosuCyklokros (Antverpy, Belgie)
20. 12.SP v cyklokrosuCyklokros (Koksijde, Belgie)
26. 12.SP v cyklokrosuCyklokros (Gavere, Belgie)
27. 12.SP v cyklokrosuCyklokros (Namur, Belgie)
29. 12.SP v cyklokrosuCyklokros (Besançon, Francie)

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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