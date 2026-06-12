|Ročník
|2. ročník
|Termín
|13.–14. června 2026
|Start
|Stændertorvet, Roskilde
|Cíl
|Statens Museum for Kunst (Dánská národní galerie), Kodaň
|Kategorie
|UCI WorldTour (muži 1.UWT, ženy 1.WWT)
|Trasa – ženy (so 13. 6.)
|156 km
|Trasa – muži (ne 14. 6.)
|228,2 km
|Povrch
|silnice, finále na okruhu v Kodani
|Obhájce vítězství – muži
|Jordi Meeus (Red Bull – Bora – Hansgrohe)
|Obhájkyně vítězství – ženy
|Lorena Wiebes (SD Worx – Protime)
|Účast
|25 týmů po 7 jezdcích
Program a harmonogram Copenhagen Sprint 2026
Závodní víkend startuje v sobotu ženským závodem a vrcholí v neděli mužskou „klasikou“. V hrubých rysech to vypadá takto:
- Sobota 13. června – ženský závod (156 km). Přibližně 125 km vede z Roskilde do Kodaně, kde o vítězkách rozhodnou tři okruhy v centru města.
- Neděle 14. června – mužský závod (228,2 km). Z Roskilde do Kodaně peloton odjede zhruba 176 km, finále pak obstará pět kol na okruhu. Mužský závod má odstartovat dopoledne v 10:00.
Trasa: z historického Roskilde do cyklistické Kodaně
Trať i letos kombinuje krajinu severního Sjællandu se závěrem v ulicích dánské metropole. Odstartuje se na náměstí Stændertorvet v Roskilde, odkud peloton zamíří přes severní Sjælland a předměstskou oblast Vestegnen do Kodaně. Do dánského hlavního města se letos vjíždí přes Vigerslev Allé a o vítězi se rozhoduje na závěrečném okruhu dlouhém zhruba 10 kilometrů.
Cílové město: Kodaň
Finále hostí podle pořadatelů nejcyklističtější město světa. V Kodani je přes 397 kilometrů cyklostezek, 16 cyklistických „superdálnic“ a víc než 24 cyklomostů. Místní na kole denně najezdí dohromady přes 1,4 milionu kilometrů.
Hvězdy a favorité na Copenhagen Sprint 2026
Startovní listina je nabitá elitními sprintery. Na okruhu v Kodani se dá čekat hromadný dojezd, takže mezi hlavní favority patří:
- Jonathan Milan (Lidl-Trek),
- Tim Merlier (Soudal Quick-Step),
- Jordi Meeus (Red Bull – Bora – Hansgrohe),
- Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla),
- Arnaud De Lie, Fabio Jakobsen, Sam Bennett, Pascal Ackermann, Ethan Vernon a Milan Fretin
Ženský závod: kdo zaútočí na titul?
V sobotu se pojede ženský závod, ve kterém se představí světová sprinterská esa. Mezi největší favoritky patří obhájkyně titulu Lorena Wiebes (SD Worx – Protime), dále Elisa Balsamo a Charlotte Kool. Pozornost si zaslouží i Chiara Consonni a Lucinda Brand.
Česká stopa: pojede Pavel Bittner?
Jediným českým účastníkem na startu bude Pavel Novák v barvách Movistaru. 21letý rodák z Jindřichova Hradce letos absolvuje premiérovou sezonu na okruhu World Tour. Po loňském 3. místě na Giro d’Italia Next Gen sbírá cenné zkušenosti v elitních etapových závodech a klasikách.
České barvy měl ve startovní listině hájit i Pavel Bittner (Team Picnic PostNL), nejrychlejší český sprinter současnosti a vítěz etapy na Vueltě 2024. Z účasti jej ale vyřadilo zranění, které si přivodil v závěrečném spurtu úvodní etapy závodu Classique Dunkerque, kde si o bariéru pořezal kotník (rána si vyžádala stehy) a natrhl vaz. Rodák z Olomouce dal jasně najevo, že hlavní prioritou je návrat do formy na Tour de France (start 4. července).
Startovní pole: 25 týmů
Závodu se účastní celkem 25 týmů po sedmi jezdcích – kompletní špička World Tour, vybrané ProSeries celky i dánská reprezentace.
|Tým
|Divize
|Alpecin-Premier Tech
|World Tour
|Bahrain Victorious
|World Tour
|Decathlon CMA CGM
|World Tour
|EF Education – EasyPost
|World Tour
|Groupama-FDJ United
|World Tour
|Lidl-Trek
|World Tour
|Lotto-Intermarché
|World Tour
|Movistar Team
|World Tour
|Netcompany Ineos
|World Tour
|NSN Cycling Team
|World Tour
|Red Bull – Bora – Hansgrohe
|World Tour
|Soudal Quick-Step
|World Tour
|Team Jayco AlUla
|World Tour
|Team Picnic PostNL
|World Tour
|Team Visma | Lease a Bike
|World Tour
|UAE Team Emirates XRG
|World Tour
|Uno-X Mobility
|World Tour
|XDS Astana Team
|World Tour
|Tudor Pro Cycling
|ProSeries
|Pinarello – Q36.5 Pro Cycling
|ProSeries
|Cofidis
|ProSeries
|TotalEnergies
|ProSeries
|Unibet Rose Rockets
|ProSeries
|Team Polti VisitMalta
|ProSeries
|Dánsko
|Národní tým
Kde sledovat Copenhagen Sprint 2026 živě?
Stanice Eurosport 2 nabídne závěr sobotního závodu žen v přímém přenosu od 16:15.
Nedělní závod mužů pak bude možné sledovat ze záznamu na stejné stanice od 17:15.