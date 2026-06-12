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Copenhagen Sprint 2026: hvězdy, trasa a kde sledovat závod v Dánsku

  22:15
Dánský závod kategorie UCI WorldTour, který spojuje malebnou krajinu Sjællandu s bouřlivým finále v ulicích Kodaně, hostí o víkendu hned dva podniky – ženský i mužský Copenhagen Sprint 2026. Co druhý ročník nabídne, od trasy přes favority až po českou stopu, najdete v našem přehledu.

Ital Jonathan Milan z Lidl-Trek si jede pro vítězství v poslední etapě Gira | foto: AP

Ročník2. ročník
Termín13.–14. června 2026
StartStændertorvet, Roskilde
CílStatens Museum for Kunst (Dánská národní galerie), Kodaň
KategorieUCI WorldTour (muži 1.UWT, ženy 1.WWT)
Trasa – ženy (so 13. 6.)156 km
Trasa – muži (ne 14. 6.)228,2 km
Povrchsilnice, finále na okruhu v Kodani
Obhájce vítězství – mužiJordi Meeus (Red Bull – Bora – Hansgrohe)
Obhájkyně vítězství – ženyLorena Wiebes (SD Worx – Protime)
Účast25 týmů po 7 jezdcích

Program a harmonogram Copenhagen Sprint 2026

Závodní víkend startuje v sobotu ženským závodem a vrcholí v neděli mužskou „klasikou“. V hrubých rysech to vypadá takto:

  • Sobota 13. června – ženský závod (156 km). Přibližně 125 km vede z Roskilde do Kodaně, kde o vítězkách rozhodnou tři okruhy v centru města.
  • Neděle 14. června – mužský závod (228,2 km). Z Roskilde do Kodaně peloton odjede zhruba 176 km, finále pak obstará pět kol na okruhu. Mužský závod má odstartovat dopoledne v 10:00.

Trasa: z historického Roskilde do cyklistické Kodaně

Trať i letos kombinuje krajinu severního Sjællandu se závěrem v ulicích dánské metropole. Odstartuje se na náměstí Stændertorvet v Roskilde, odkud peloton zamíří přes severní Sjælland a předměstskou oblast Vestegnen do Kodaně. Do dánského hlavního města se letos vjíždí přes Vigerslev Allé a o vítězi se rozhoduje na závěrečném okruhu dlouhém zhruba 10 kilometrů.

Cílové město: Kodaň

Finále hostí podle pořadatelů nejcyklističtější město světa. V Kodani je přes 397 kilometrů cyklostezek, 16 cyklistických „superdálnic“ a víc než 24 cyklomostů. Místní na kole denně najezdí dohromady přes 1,4 milionu kilometrů.

Hvězdy a favorité na Copenhagen Sprint 2026

Startovní listina je nabitá elitními sprintery. Na okruhu v Kodani se dá čekat hromadný dojezd, takže mezi hlavní favority patří:

  • Jonathan Milan (Lidl-Trek),
  • Tim Merlier (Soudal Quick-Step),
  • Jordi Meeus (Red Bull – Bora – Hansgrohe),
  • Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla),
  • Arnaud De Lie, Fabio Jakobsen, Sam Bennett, Pascal Ackermann, Ethan Vernon a Milan Fretin

Ženský závod: kdo zaútočí na titul?

V sobotu se pojede ženský závod, ve kterém se představí světová sprinterská esa. Mezi největší favoritky patří obhájkyně titulu Lorena Wiebes (SD Worx – Protime), dále Elisa Balsamo a Charlotte Kool. Pozornost si zaslouží i Chiara Consonni a Lucinda Brand.

Česká stopa: pojede Pavel Bittner?

Jediným českým účastníkem na startu bude Pavel Novák v barvách Movistaru. 21letý rodák z Jindřichova Hradce letos absolvuje premiérovou sezonu na okruhu World Tour. Po loňském 3. místě na Giro d’Italia Next Gen sbírá cenné zkušenosti v elitních etapových závodech a klasikách.

České barvy měl ve startovní listině hájit i Pavel Bittner (Team Picnic PostNL), nejrychlejší český sprinter současnosti a vítěz etapy na Vueltě 2024. Z účasti jej ale vyřadilo zranění, které si přivodil v závěrečném spurtu úvodní etapy závodu Classique Dunkerque, kde si o bariéru pořezal kotník (rána si vyžádala stehy) a natrhl vaz. Rodák z Olomouce dal jasně najevo, že hlavní prioritou je návrat do formy na Tour de France (start 4. července).

Startovní pole: 25 týmů

Závodu se účastní celkem 25 týmů po sedmi jezdcích – kompletní špička World Tour, vybrané ProSeries celky i dánská reprezentace.

TýmDivize
Alpecin-Premier TechWorld Tour
Bahrain VictoriousWorld Tour
Decathlon CMA CGMWorld Tour
EF Education – EasyPostWorld Tour
Groupama-FDJ UnitedWorld Tour
Lidl-TrekWorld Tour
Lotto-IntermarchéWorld Tour
Movistar TeamWorld Tour
Netcompany IneosWorld Tour
NSN Cycling TeamWorld Tour
Red Bull – Bora – HansgroheWorld Tour
Soudal Quick-StepWorld Tour
Team Jayco AlUlaWorld Tour
Team Picnic PostNLWorld Tour
Team Visma | Lease a BikeWorld Tour
UAE Team Emirates XRGWorld Tour
Uno-X MobilityWorld Tour
XDS Astana TeamWorld Tour
Tudor Pro CyclingProSeries
Pinarello – Q36.5 Pro CyclingProSeries
CofidisProSeries
TotalEnergiesProSeries
Unibet Rose RocketsProSeries
Team Polti VisitMaltaProSeries
DánskoNárodní tým

Kde sledovat Copenhagen Sprint 2026 živě?

Stanice Eurosport 2 nabídne závěr sobotního závodu žen v přímém přenosu od 16:15.

Nedělní závod mužů pak bude možné sledovat ze záznamu na stejné stanice od 17:15.

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