1. Nottingham – City 3:1 přímočarost proti laxnosti
- Sport: fotbal, Premier League, 10. kolo
- Výsledek: Nottingham Forest – Manchester City 3:1
- Kurz na vítězství Nottinghamu: 5,10 (Tipsport)
Oblíbený tým našeho seriálu je znovu tady. Potřetí za sebou. A potřetí s podobným příběhem. Fotbalisté Manchestru City znovu prohráli v Premier League v roli výrazného kurzového favorita.
Co bookmakeři nečekali (7. 11 - 8. 11.)
Po dvou porážkách – na hřišti Aston Villy (1:2) a doma s Brightonem (0:1) nezvládli ani utkání v Nottinghamu. Tentokrát se na domácího outsidera dalo vsadit v kurzu 5,1. Trenér Enzo Maresca už má pořádný důvod k zamyšlení.
Hra City často vypadá podobně. Dlouhé obléhání soupeřovy obrany, spousta přihrávek, ale málo účinného zakončení. A minimálně v sobotním utkání i laxnost a nedůraz. V Nottinghamu hosté drželi míč 78 procent času a zaznamenali 771 přihrávek proti pouhým 208 domácích. Přesto prohráli 1:3.
Nottingham byl nebezpečnější, hrál přímočaře a efektivně. Měl sice pouze 22 % držení míče, přesto vyslal více střel na branku (5:4) a dosáhl výrazně vyšší hodnoty xGOT (1,71:0,80).
Tři porážky, pokaždé jiný obraz koncovky
Ve třech ligových porážkách navíc City vstřelilo dohromady pouhé dva góly a Erling Haaland se prosadil jen jednou.
|Ukazatel City
|Aston Villa
|Brighton
|Nottingham
|Výsledek
|1:2
|0:1
|1:3
|Držení míče
|64 %
|63 %
|78 %
|xG
|1,56
|1,64
|1,76
|xGOT
|2,68
|1,07
|0,80
|Střely na branku
|7
|6
|4
|Velké šance
|4
|5
|3
|Góly
|1
|0
|1
|Zdroj: Livesport
Verdikt: Manchester City měl být samozřejmě favoritem i tentokrát. Kurz 5,10 na Nottingham už však vzhledem k předchozím dvěma porážkám působí hodně vysoko.