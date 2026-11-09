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Co bookmakeři nečekali: Třetí porážka City za 5,10, prohry Siniakové a hokejistek

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  10:55
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Manchester City potřetí za sebou prohrál v Premier League, basketbalisté Houstonu dvakrát během několika dní neuspěli v roli favoritů, české hokejistky nestačily na Švýcarsko a tenistky Siniaková s Townsendovou zahájily Turnaji mistryň porážkou. Šlo o chybný odhad bookmakerů, přehlédnuté varovné signály, nebo jen smůlu? Odpovědi hledá další díl seriálu iDNES Sázení, který mapuje největší překvapení sportovního víkendu.
Část 1/5

Erling Haaland se na hřišti Nottinghamu gólově neprosadil.

1. Nottingham – City 3:1 přímočarost proti laxnosti

  • Sport: fotbal, Premier League, 10. kolo
  • Výsledek: Nottingham Forest – Manchester City 3:1
  • Kurz na vítězství Nottinghamu: 5,10 (Tipsport)

Oblíbený tým našeho seriálu je znovu tady. Potřetí za sebou. A potřetí s podobným příběhem. Fotbalisté Manchestru City znovu prohráli v Premier League v roli výrazného kurzového favorita.

Co bookmakeři nečekali (7. 11 - 8. 11.)

  • V seriálu rubriky iDNES Sázení každé pondělí rozebíráme největší překvapení sportovního víkendu.
  • Co prozrazují předzápasové kurzy a zápasové statistiky? A šlo o smůlu favoritů, nebo o signály, které bookmakeři podcenili?

Po dvou porážkách – na hřišti Aston Villy (1:2) a doma s Brightonem (0:1) nezvládli ani utkání v Nottinghamu. Tentokrát se na domácího outsidera dalo vsadit v kurzu 5,1. Trenér Enzo Maresca už má pořádný důvod k zamyšlení.

Hra City často vypadá podobně. Dlouhé obléhání soupeřovy obrany, spousta přihrávek, ale málo účinného zakončení. A minimálně v sobotním utkání i laxnost a nedůraz. V Nottinghamu hosté drželi míč 78 procent času a zaznamenali 771 přihrávek proti pouhým 208 domácích. Přesto prohráli 1:3.

Nottingham byl nebezpečnější, hrál přímočaře a efektivně. Měl sice pouze 22 % držení míče, přesto vyslal více střel na branku (5:4) a dosáhl výrazně vyšší hodnoty xGOT (1,71:0,80).

Tři porážky, pokaždé jiný obraz koncovky

  • Proti Aston Ville vytvořilo City xGOT 2,68, ale vstřelilo jediný gól.
  • S Brightonem neproměnilo žádnou z pěti velkých šancí.
  • V Nottinghamu kvalita zakončení výrazně zaostala za vytvořenými příležitostmi: zatímco xG hostů dosáhlo 1,76, xGOT činilo jen 0,80.

Ve třech ligových porážkách navíc City vstřelilo dohromady pouhé dva góly a Erling Haaland se prosadil jen jednou.

Ukazatel CityAston VillaBrightonNottingham
Výsledek1:20:11:3
Držení míče64 %63 %78 %
xG1,561,641,76
xGOT2,681,070,80
Střely na branku764
Velké šance453
Góly101
Zdroj: Livesport

Verdikt: Manchester City měl být samozřejmě favoritem i tentokrát. Kurz 5,10 na Nottingham už však vzhledem k předchozím dvěma porážkám působí hodně vysoko.



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