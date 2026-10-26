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Co bookmakeři nečekali: Selhání Plzně a Slavie, čtyři góly Brunese i šok v Norsku

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  15:26

V seriálu rubriky iDNES Sázení každé pondělí rozebíráme největší překvapení sportovního víkendu. | foto: Jan Zátorský, Petr Eret / koláž iDNES.cz

Fotbalový víkend přinesl další ztráty Slavie i Plzně, čtyři góly sparťana Jonatana Brauta Brunese a senzaci v Norsku, kde Vålerenga zaskočila favorizované Bodø/Glimt. Šlo o chybný odhad bookmakerů, přehlédnuté varovné signály, nebo souhru okolností? Odpovědi hledá seriál iDNES Sázení.

1. Bodø – Vålerenga 0:1 26 střel, 0 velkých šancí

  • Sport: fotbal, norská Eliteserien – 24. kolo (sobota 24.10.)
  • Výsledek: Bodø/Glimt – Vålerenga 0:1
  • Kurz na výhru hostů u Tipsportu: 14,6

Největší překvapení na úkor favorita přinesl zápas norské fotbalové ligy, ve kterém Vålerenga vyhrála na hřišti Bodø/Glimt 1:0.

Druhé Bodø/Glimt mělo před utkáním v posledních deseti domácích zápasech bilanci 9–1–0, jedenáctá Vålerenga venku 1–3–6.

Co bookmakeři nečekali (24. a 25. 10)

  • V seriálu rubriky iDNES Sázení každé pondělí rozebíráme největší překvapení sportovního víkendu.
  • Co prozrazují předzápasové kurzy a zápasové statistiky? A šlo o smůlu favoritů, nebo o signály, které bookmakeři podcenili?

Domácím nepomohla ani výrazná herní převaha. Drželi míč 69 procent času, soupeře přestříleli 26:13 a podle statistiky očekávaných gólů (xG) měli navrch 2,80:1,35.

Pohled na podrobnější čísla však ukazuje trochu jiný příběh.

Zatímco domácí měli výrazně vyšší xG, hodnota očekávaných gólů ze střel mířících na branku (xGOT) vyzněla překvapivě pro hosty v poměru 2,05:0,99. Zarážející je také statistika velkých šancí: domácí neměli ani jednu, hosté jednu.

Vålerenga tedy navzdory menšímu počtu pokusů dokázala své střely umisťovat nebezpečněji. Domácí naopak z osmi střel na branku nevytěžili jediný gól.

Verdikt: Domácí byli oprávněně výrazným favoritem. Jejich výborná domácí bilance i slabé venkovní výsledky Vålerengy to potvrzovaly. Přesto kurz 14,60 vyvolává otázku, zda bookmakeři nepřecenili rozdíl mezi oběma soupeři. Samotný zápas navíc ukázal, že přes velkou převahu Bodø/Glimt nebylo zakončení domácích tak nebezpečné, jak naznačoval počet střel.

Co znamenají ukazatele xG a xGOT?

  • xG (očekávané góly) hodnotí kvalitu střeleckých šancí podle pravděpodobnosti, že z nich padne gól. Zohledňuje například místo a způsob zakončení.
  • xGOT (očekávané góly ze střel na branku) zohledňuje také to, kam střela skutečně mířila. Počítá se pouze u pokusů na branku a pomáhá posoudit kvalitu jejich provedení.

Zjednodušeně: xG ukazuje, jak dobré šance si tým vytvořil. xGOT napovídá, jak dobře je dokázal zakončit.

Bodø/Glimt – Vålerenga 0:1. Vybrané zápasové statistiky
UkazatelBodø/GlimtVålerenga
xG2,801,35
xGOT0,992,05
Střely2613
Na branku86
Velké šance01
Rohy103
Držení míče69 %31 %
Zdroj: Livesport

2. Jonatan Braut Brunes 4 góly spícího střelce

  • Sport: fotbal, Chance Liga – 12. kolo (neděle 25.10.)
  • Výsledek: Sparta – Slovácko 5:1, Brunes 4 branky za domácí
  • Kurz na tři a více Brunesových gólů: 21

Sparta za něj v létě zaplatila přes 120 milionů korun a čekalo se, že bude jednoznačným tahounem týmu. A hlavně střelcem, který bude v Chance Lize vyčnívat.

Jonatan Brunes před nedělním zápasem proměnil 3,4 % svých ligových střel, proti Slovácku 57,1 %

Jenže před utkáním se Slováckem měl Jonatan Braut Brunes na kontě v dresu Sparty jediný gól, který vstřelil při svém ligovém debutu proti Zlínu. Na další trefu čekal téměř tři měsíce. Proti Slovácku však během pouhých 23 minut zkompletoval hattrick a ve druhém poločase přidal čtvrtou branku.

Jonatan Braut Brunes před Slováckem
UkazatelHodnota
Ligové zápasy10
Odehrané minuty729
Góly1
Individuální xG3,62
Střely29
Střely na branku8
Góly na 90 minut0,12
xG na 90 minut0,45
Zdroj: Chance Liga

Co stojí za náhlou gólovou smrští norského forvarda? Souboj proti Slovácku je přesně typ utkání, ve kterém se trápící střelec silnějšího týmu může probudit. A u norského útočníka je zásadní, že se do šancí dostává i v jiných zápasech. Největší problém měl s jejich proměňováním.

Verdikt: Brunesova předchozí střelecká bilance působila tristně, samotná hra však naznačovala něco jiného. Norský útočník se pravidelně dostával do zakončení a podle statistiky očekávaných gólů měl skórovat výrazně častěji. Čtyři trefy proti Slovácku tak nepřišly úplně z ničeho. Spíš šlo o mimořádnou změnu při proměňování šancí.

3. Slavia – Mladá Boleslav 1:1 Drtivý tlak bez efektu

  • Sport: fotbal, Chance Liga – 12. kolo (sobota 24.10.)
  • Výsledek: Slavia – Mladá Boleslav 1:1
  • Kurz na remízu: 6,48

Podruhé se to nestane? Ale ano. Fotbalisté Slavie minulý víkend zklamali své fanoušky bezbrankovou remízou s Hradcem a náprava nepřišla ani v duelu s Mladou Boleslaví.

Slavia vstupovala do domácího utkání s Mladou Boleslaví jako jednoznačný favorit. Tipsport nabízel na její vítězství kurz 1,25, zatímco remízu ocenil kurzem 6,48. Na hosty bylo možné vsadit v kurzu 11 a to ještě v 86. minutě vedli.

Slavia přitom do utkání nevstupovala v ideálním rozpoložení. V předchozích třech soutěžních zápasech nevyhrála, přestože proti Fenerbahçe ve druhém poločase předvedla velmi dobrý výkon. Ani poslední ligová vítězství nebyla vždy přesvědčivá. A Mladá Boleslav přijela do Edenu jako druhý tým tabulky, nikoli jako soupeř bojující o záchranu.

Slavia – Mladá Boleslav 1:1. Vybrané zápasové statistiky
UkazatelSlaviaMladá Boleslav
xG2,881,42
xGOT1,081,04
Střely359
Střely na branku72
Velké šance62
Neproměněné velké šance51
Rohy115
Držení míče63 %37 %
Zdroj: Chance Liga

Domácí nakonec vyslali 35 střel, vytvořili si šest velkých šancí a dosáhli hodnoty 2,88 očekávaného gólu (xG). Na branku ale mířilo pouze sedm pokusů a jejich souhrnná hodnota xGOT činila jen 1,08. Slavii znovu srazila špatná koncovka.

Slavia - Ml. Boleslav 1:1, po půli obrovský tlak, domácí ale jen srovnali gólem Chytila

Verdikt: Kurz 1,25 na Slavii vyjadřoval její dlouhodobou sílu, méně už ale zohledňoval její aktuální výsledky, problémy v zakončení i současné postavení Mladé Boleslavi. Remíza za 6,48 proto mohla být zajímavější možností, než naznačovalo výrazné favorizování domácích.

4. Plzeň– Pardubice 1:2 je to ještě překvapení?

  • Sport: fotbal, Chance Liga – 12. kolo (neděle 25.10.)
  • Výsledek: Plzeň – Pardubice 1:2
  • Kurz na hosty: 5,28

Kdybychom před sezonou řekli, že Pardubice vyhrají v Plzni, znělo by to jako senzační predikce. Jenže po dvanácti ligových kolech už se nabízí jiná otázka: bylo vítězství hostů opravdu tak nepravděpodobné, jak naznačoval kurz 5,28?

Signály před zápasem

  • V domácí soutěži si Plzeň na podzim připsala již sedmý zápas, v němž inkasovala minimálně dva góly.
  • S Pardubicemi na vlastním stadionu prohrála podruhé za sebou.
  • Pardubice z posledních čtyř zápasů před Plzní vyhrály tři a při porážce na Spartě (0:2) zanechaly velmi dobrý dojem.

Viktoria prožívá nevydařený podzim. Nevyrovnané výkony vedly ke změně trenéra, ale ani pod Radoslavem Kováčem se zatím nedokázala výrazněji odrazit. V lize sice před nedělí dvakrát zvítězila, jenže z dvanácti kol vyhrála pouze čtyři zápasy.

Pardubice naopak patří k týmům s nejlepší aktuální formou. Z posledních pěti ligových utkání čtyřikrát zvítězily, včetně nedělního triumfu v Plzni. A přestože byly v tabulce až dvanácté, od Viktorie je po vzájemném utkání dělily pouhé dva body.

Ani průběh zápasu přitom neodpovídal představě outsidera, který se celý večer jen brání. Pardubice v prvním poločase využily aktivní hru k dvougólovému vedení a trenér Kováč musel o přestávce reagovat hned trojím střídáním. Plzeň po změně stran výrazně přidala, ale dokázala pouze snížit na 1:2.

Proč se Viktoria navzdory převaze nedočkala vyrovnání naznačují i zápasové statistiky. Plzeň vyslala 28 střel a vytvořila si šance odpovídající 2,62 očekávaného gólu (xG). Pardubice měly xG pouze 0,98. Jenže ukazatel xGOT, který hodnotí kvalitu střel mířících na branku, vyzněl přesně opačně: 0,68:1,71. Hosté byli při svých střeleckých pokusech daleko nebezpečnější.

Plzeň – Pardubice 1:2, Vybrané zápasové statistiky
UkazatelPlzeňPardubice
xG2,620,98
xGOT0,681,71
Střely2814
Střely na branku44
Velké šance31
Neproměněné velké šance21
Rohy59
Držení míče57 %43 %

Verdikt: Sázkové kanceláře výrazně favorizovaly Plzeň, což odpovídalo dlouhodobé síle obou klubů. Jejich aktuální forma však naznačovala mnohem vyrovnanější souboj. Viktoria se od začátku sezony trápí, zatímco Pardubice se výsledkově výrazně zvedly. Kurz 5,28 na hosty tak mohl být až příliš vysoký. Jejich vítězství nebylo náhodným výstřelkem, ale potvrzením trendu, který možná bookmakeři podcenili.

Další zajímavé výsledky víkendu:

Menší překvapení s vyššími kurzy se odehrála v 8. kole Premier League.

  • Aston Villa – Manchester City 2:1 (kurz 4,81): Výhra domácích nad favorizovaným lídrem anglické ligy tolik nepřekvapí při pohledu na vzájemné zápasy. Aston Villa totiž dokázala Manchester City porazit čtyřikrát z posledních pěti zápasů. Hostům nepomohla ani výrazná herní převaha.
Poslední vzájemné zápasy Aston Villa – Manchester City
DatumSoutěžZápas
24. 10. 2026Premier LeagueAston Villa – Manchester City 2:1
24. 5. 2026Premier LeagueManchester City – Aston Villa 1:2
26. 10. 2025Premier LeagueAston Villa – Manchester City 1:0
22. 4. 2025Premier LeagueManchester City – Aston Villa 2:1
21. 12. 2024Premier LeagueAston Villa – Manchester City 2:1

Chelsea – Tottenham 0:2 (kurz 4,02): Tottenham se po katastrofálním vstupu do sezony postupně zvedá. Na hřišti Chelsea navíc nepřekvapil jen výsledkem, ale i výkonem, který podpořily zápasové statistiky. Vítězství tak potvrdilo, že úvodní trápení Spurs už nemusí odpovídat jejich současné formě.

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