Portugalsko – Dánsko 1:4: nečekaná výměna rolí
- Sport: fotbal, Liga národů UEFA, 5. kolo
- Výsledek: Portugalsko – Dánsko 1:4
- Kurz na vítězství Dánska: 4,7 (Fortuna)
Na začátku října portugalští fotbalisté suverénním způsobem zvítězili v Kodani nad domácím Dánskem 4:2. Soupeře přestříleli 19:12, vytvořili si šest velkých šancí a podle ukazatele očekávaných gólů (xG) dominovali poměrem 2,25:0,76. O šest týdnů později však přišel v Braze šok. Dánsko v odvetě zvítězilo 4:1 a uštědřilo Portugalsku historicky nejvyšší domácí porážku v soutěžním utkání.
|Statistika
|Dánsko – Portugalsko 2:4
|Portugalsko – Dánsko 1:4
|Kdy
|1. října v Kodani
|14. listopadu v Braze
|xG
|0,76:2,25
|1,20:2,23
|xGOT
|0,98:3,36
|1,43:2,80
|Střely celkem
|12:19
|15:17
|Střely na branku
|3:10
|8:6
|Velké šance
|1:6
|4:4
|Zabráněné góly brankářů
|−0,64 : −1,02
|−1,20 : +0,43
|Zdroj: Livesport
Předzápasové kurzy favorizovaly Portugalsko. Na jeho vítězství nabízely sázkové kanceláře přibližně 1,65 až 1,70, zatímco triumf Dánů byl ohodnocen kurzem až 4,70.
Tentokrát ovšem nebylo Dánsko horším týmem, který pouze využil několik ojedinělých příležitostí. Hosté Portugalce přestříleli 17:15 a dosáhli výrazně vyššího xG (2,23:1,20). Zatímco při první konfrontaci měli Dánové xG pouhých 0,76, v odvetě tuto hodnotu téměř ztrojnásobili.
Co bookmakeři nečekali (14. 11. - 15. 11.)
Rozdíl se projevil také v zakončení a výkonech brankářů. Portugalský Diogo Costa podle ukazatele zabráněných gólů inkasoval o 1,20 branky více, než odpovídalo kvalitě střel soupeře. Jeho protějšek Mads Hermansen naopak skončil v plusu (+0,43).
Určitou roli mohly sehrát změny v sestavách. Portugalsku oproti říjnovému vítězství chyběli v základní jedenáctce oba krajní obránci João Cancelo a Nuno Mendes, místo Rafaela Leãa nastoupil João Félix. Dánové naproti tomu zachovali devět hráčů základní sestavy. Zda ale právě tyto změny přispěly k výraznému obratu, lze jen těžko určit.
Dánové tak ukončili sérii 14 soutěžních domácích zápasů Portugalska bez porážky. Reprezentace navíc na vlastní půdě prohrála poprvé po více než čtyřech letech, shodou okolností opět v Braze.
Verdikt: Předzápasové kurzy odpovídaly dosavadním výkonům obou týmů. Portugalsko bylo pochopitelným favoritem a kurz 4,70 na vítězství Dánska nepůsobil nijak přehnaně. Tak výrazný obrat v kvalitě předvedené hry během pouhých 44 dní bylo obtížné předvídat. Překvapivější než samotná výhra outsidera byl nakonec způsob, jakým si pro ni Dánové v Braze došli.