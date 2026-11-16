Premium

Mimořádná nabídka
690 Kč/rok

Co bookmakeři nečekali: Debakl Portugalska, triumf Andrejevové, šok v NBA

Autor:
  13:20
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Portugalští fotbalisté utrpěli v Lize národů debakl s Dánskem, tenistka Mirra Andrejevová ovládla Turnaj mistryň bez ztráty setu a basketbalisté Chicaga zaskočili v NBA favorizovanou Minnesotu. Proč byly kurzy na tyto výsledky tak vysoké? Šlo o chybný odhad bookmakerů, přehlédnuté varovné signály, nebo jen obtížně předvídatelný vývoj? Odpovědi hledá další díl seriálu iDNES Sázení, který mapuje největší překvapení sportovního víkendu.
Část 1/4

Portugalští fotbalisté nastoupil k zápasu s Dánskem v dresech s číslem 7.

Portugalsko – Dánsko 1:4: nečekaná výměna rolí

  • Sport: fotbal, Liga národů UEFA, 5. kolo
  • Výsledek: Portugalsko – Dánsko 1:4
  • Kurz na vítězství Dánska: 4,7 (Fortuna)

Na začátku října portugalští fotbalisté suverénním způsobem zvítězili v Kodani nad domácím Dánskem 4:2. Soupeře přestříleli 19:12, vytvořili si šest velkých šancí a podle ukazatele očekávaných gólů (xG) dominovali poměrem 2,25:0,76. O šest týdnů později však přišel v Braze šok. Dánsko v odvetě zvítězilo 4:1 a uštědřilo Portugalsku historicky nejvyšší domácí porážku v soutěžním utkání.

Portugalsko vs. Dánsko: Statistické srovnání obou zápasů
StatistikaDánsko – Portugalsko 2:4Portugalsko – Dánsko 1:4
Kdy1. října v Kodani14. listopadu v Braze
xG0,76:2,251,20:2,23
xGOT0,98:3,361,43:2,80
Střely celkem12:1915:17
Střely na branku3:108:6
Velké šance1:64:4
Zabráněné góly brankářů−0,64 : −1,02−1,20 : +0,43
Zdroj: Livesport

Předzápasové kurzy favorizovaly Portugalsko. Na jeho vítězství nabízely sázkové kanceláře přibližně 1,65 až 1,70, zatímco triumf Dánů byl ohodnocen kurzem až 4,70.

Tentokrát ovšem nebylo Dánsko horším týmem, který pouze využil několik ojedinělých příležitostí. Hosté Portugalce přestříleli 17:15 a dosáhli výrazně vyššího xG (2,23:1,20). Zatímco při první konfrontaci měli Dánové xG pouhých 0,76, v odvetě tuto hodnotu téměř ztrojnásobili.

Co bookmakeři nečekali (14. 11. - 15. 11.)

  • V seriálu rubriky iDNES Sázení každé pondělí rozebíráme největší překvapení sportovního víkendu.
  • Co prozrazují předzápasové kurzy a zápasové statistiky? A šlo o smůlu favoritů, nebo o signály, které bookmakeři podcenili?

Rozdíl se projevil také v zakončení a výkonech brankářů. Portugalský Diogo Costa podle ukazatele zabráněných gólů inkasoval o 1,20 branky více, než odpovídalo kvalitě střel soupeře. Jeho protějšek Mads Hermansen naopak skončil v plusu (+0,43).

Určitou roli mohly sehrát změny v sestavách. Portugalsku oproti říjnovému vítězství chyběli v základní jedenáctce oba krajní obránci João Cancelo a Nuno Mendes, místo Rafaela Leãa nastoupil João Félix. Dánové naproti tomu zachovali devět hráčů základní sestavy. Zda ale právě tyto změny přispěly k výraznému obratu, lze jen těžko určit.

Dánové tak ukončili sérii 14 soutěžních domácích zápasů Portugalska bez porážky. Reprezentace navíc na vlastní půdě prohrála poprvé po více než čtyřech letech, shodou okolností opět v Braze.

Verdikt: Předzápasové kurzy odpovídaly dosavadním výkonům obou týmů. Portugalsko bylo pochopitelným favoritem a kurz 4,70 na vítězství Dánska nepůsobil nijak přehnaně. Tak výrazný obrat v kvalitě předvedené hry během pouhých 44 dní bylo obtížné předvídat. Překvapivější než samotná výhra outsidera byl nakonec způsob, jakým si pro ni Dánové v Braze došli.



Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Co bookmakeři nečekali: Debakl Portugalska, triumf Andrejevové, šok v NBA

Překvapivé výsledky sportovního víkendu? Zaujala porážka fotbalistů...

Portugalští fotbalisté utrpěli v Lize národů debakl s Dánskem, tenistka Mirra Andrejevová ovládla Turnaj mistryň bez ztráty setu a basketbalisté Chicaga zaskočili v NBA favorizovanou Minnesotu. Proč...

16. listopadu 2026  13:20

Česko vs. Kanada v Davis Cupu 2026: program, výsledky, kurzy

Jiří Lehečka slaví vítězství nad Američanem Learnerem Tienem a postup do...

Čeští tenisté zvládli dvě kvalifikační utkání, ve čtvrtfinále Davis Cupu 2026 se utkají s Kanadou. Hraje se v úterý 24. listopadu od 16:00, sledujte přímý přenos online.

16. listopadu 2026  12:15

Legierski vs. Buchinger na Oktagonu 98: Kurzy a kde sledovat živě

Ivan Buchinger

Hlavním zápasem galavečera OKTAGON 98 v Třinci je Mateusz Legierski vs. Ivan Buchinger o titul v lehké váze. Začít by se mělo 21. listopadu 2026 před půlnocí, sledujte přímý přenos online.

16. listopadu 2026  10:39

USA – Kanada v TV: Kde sledovat finále MS v hokeji žen živě a kurzy

Američanky slaví gól proti výběru Česka.

Finále mistrovství světa hokejistek v Dánsku nabídne očekávaný souboj zámořských rivalů. Obhájkyně titulu z USA postoupily po semifinálové výhře 5:0 nad Finskem, Kanada si poradila se Švédskem 3:0....

16. listopadu 2026  8:52

GP krasobruslení 2026 v USA - Americká brusle: Program, výsledky, Češi

Kateřina a Daniel Mrázkovi na tréninku před mistrovstvím světa.

Čtvrtou zastávkou v krasobruslařském seriálu Grand Prix je stát Washington, od 14. do 15. listopadu 2026 se jede prestižní Americká brusle. Startují i Češi, podívejte se na jejich program a výsledky.

15. listopadu 2026  20:41

Turnaj mistrů 2026 v tenise: Program, výsledky a účastníci

Carlos Alcaraz slaví vítězství ve finále turnaje v Tokiu.

Turnaj mistrů je zakončení mužské tenisové sezony pro nejlepší hráče, koná se od 15. do 22. listopadu 2026 v italském Turíně. České naděje sice nestartují, i tak se ale bude na co dívat – sledujte...

15. listopadu 2026  20:05

Siniaková/Townsendová ve finále Turnaje mistryň: Kurzy, kde sledovat

Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou slaví postup do finále Turnaje mistryň.

Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou si po dvou letech opět zahrají ve finále Turnaje mistryň, soupeřkami jsou neporažené Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová. Sledujte přímý přenos online.

15. listopadu 2026  20:05

Grand Slam of Darts 2026 - šipky: Program, výsledky, kde sledovat

Luke Littler se raduje během finále World Matchplay proti Gerwynu Priceovi.

Od 14. do 22. listopadu se v anglickém Wolverhamptonu koná další ročník prestižního šipkařského Grand Slamu. Hraje i Karel Sedláček, podívejte se na program, výsledky a kde sledovat přímé přenosy...

15. listopadu 2026  12:18

Chorvatsko – Česko v TV: Kde sledovat Ligu národů, kurzy

Marco Pašalič střílí před Jiřím Slámou druhý gól Chorvatska.

Čeští fotbalisté zakončí v neděli 15. listopadu skupinovou fázi Ligy národů na hřišti Chorvatska. V Osijeku se utkají o naději na udržení mezi evropskou elitou. Národní tým prohrál všech pět...

15. listopadu 2026  12:17

Sparta – Hradec Králové: Kde sledovat extraligu, kurzy a statistiky

Sparťanský brankář Kořenář se otáčí za kotoučem, který skončil v jeho síti.

Hokejisté Sparty přivítají v 19. kole Tipsport extraligy Hradec Králové. Domácí vyhráli tři utkání v řadě, výbornou formu má brankář Jakub Kovář. Hradec Králové naopak prochází výsledkovým útlumem a...

15. listopadu 2026  11:25

Turnaj mistryň 2026 v tenise: Program, výsledky, Češky a nominace

Zleva Karolína Muchová a Linda Nosková

Je tady závěrečný ženský tenisový podnik sezony, Turnaj mistryň. Letos se koná od 8. do 15. listopadu 2026 v americkém Indian Wells s trojnásobnou českou účastí, sledujte přímé přenosy online.

15. listopadu 2026  9:34

Dnešní díl StarDance (14.11.): Kurzy, body, kdo vypadne

Taneční páry během pátého večera StarDance XIV (7. listopadu 2026)

Šestý večer StarDance 2026 se uskuteční 14. listopadu od 20:10 na ČT1, ve hře je stále šest párů. Tančí se cha-cha, rumba a tango, uvidíme i týmový souboj. Podívejte se na kurzy.

14. listopadu 2026  19:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×